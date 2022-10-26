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Новости Война
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Козловский передал оборудование и инструменты для 45-й бригады ВСУ. ФОТО

рух,козловський

Экс-президент футбольного клуба "Рух", бизнесмен Григорий Козловский передал помощь 45-й отдельной артиллерийской бригаде – подразделению ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что подразделение создано в 2014 году в составе корпуса резерва. Его дислокацию запланировали во Львовской области.

"Наш клуб, как и обещал, в дальнейшем помогает украинским военным. Сейчас наша помощь идет в 45-ку. Мы рады, что уже личный контракт. Есть у нас понимание, что необходимо на передовой. Во время диалога с руководством 45-ки мы получаем четкую месседжу, что именно им нужно", - заявил Григорий Козловский.

Козловский передал оборудование и инструменты для 45-й бригады ВСУ 01

По его словам, на фронт отправились оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и прочее.

Козловский передал оборудование и инструменты для 45-й бригады ВСУ 02

"Техника есть, но она часто ломается. Особенно колеса - потому, что на передовой осколки, большое количество железа, надо их менять. Но всегда новые ставить не будешь. Поэтому я искренне благодарен Григорию Козловскому за эту помощь", - сообщил командир 45 артиллерийской бригады Олег Файдюк.

помощь (7798) волонтеры (2633) 45 артиллерийская бригада (53)


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Топ комментарии
+19
А що передав ЗСУ зелений президент?
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26.10.2022 18:53
+16
Я вже було подумав, що мова про трансвестита віталіка козловського🤪
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26.10.2022 18:50
+15
Він не трансвестит, він просто п*дар, незалежно від сексуальної орієнтації.
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26.10.2022 19:16
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Я вже було подумав, що мова про трансвестита віталіка козловського🤪
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26.10.2022 18:50 Ответить
неважно - транс он или нет. если бы машины для ЗСУ передавал от х с ним, пусть хоть в собачку переделается.
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26.10.2022 18:58 Ответить
Ну як бачиш, трансвестит нічого не передав
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26.10.2022 18:59 Ответить
У тебя проблемы с этим?
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26.10.2022 19:03 Ответить
Я думаю, що скоріше "проблеми с етім":

"Віта́лій Віта́лійович Козло́вський - український співак"

"9 травня 2018 взяв участь у москві з на святкуванні «дня перемоги»"
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26.10.2022 19:10 Ответить
Йди на путіна!
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26.10.2022 21:35 Ответить
Він не трансвестит, він просто п*дар, незалежно від сексуальної орієнтації.
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26.10.2022 19:16 Ответить
А що передав ЗСУ зелений президент?
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26.10.2022 18:53 Ответить
то ше фігня - воно тринділо шо типу - порушу закон = наіфг з пляжу.
вітаю зеленожопих з 100-тим обісратством. хоча, на рахунок 100 я погарячкував
тупо стадо
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26.10.2022 18:58 Ответить
хіба що півкіло скумбрії
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26.10.2022 19:01 Ответить
так скумбрія ж по "8 гривень",міг би вже на ціле кіло,с доходів від сватів купити)))
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27.10.2022 00:10 Ответить
Он у бабы Юли трындеть научился. Та ещё та трындычиха с 90-х
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26.10.2022 19:03 Ответить
Коли вона тринділа він ще в школі вчився.
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26.10.2022 20:55 Ответить
ТАК він же красти не дає , ті що були до нього все вкрали ! - сьогодні одна колега перл мені вивалила .. клініка бездонна ..
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26.10.2022 19:10 Ответить
велику подяку!

- а що це таке? питає молодший в старшого.
- ти в коня ... бачив? це ще більше!
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26.10.2022 19:36 Ответить
Що що...Відосіки кожного дня - мало вам?
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26.10.2022 19:40 Ответить
він передав художній хрип
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26.10.2022 22:40 Ответить
А вони не піаряться
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26.10.2022 18:55 Ответить
я вже розчулився що віталя козловський хоть щось передав - свій орден, наприклад та ні, примарилося
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26.10.2022 19:00 Ответить
На фото не ганератор а копресор !
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26.10.2022 19:00 Ответить
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26.10.2022 19:01 Ответить
і кульки мусорні,для трупів.Брьовна-то розкіш.
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26.10.2022 19:03 Ответить
я думав цю жіночку,бо вона лежить як бревно)
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26.10.2022 19:05 Ответить
Каждому солдату, по деревянному макинтошу.
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26.10.2022 19:05 Ответить
до речі..WSJ: Зима изменит ход российской войны против Украиныhttps://zn.ua/UKRAINE/wsj-zima-izmenit-khod-russkoho-protiv-ukrainy.html
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26.10.2022 19:06 Ответить
Кожній мавпі з гранатою з банану.
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26.10.2022 19:36 Ответить
"Yato" досить не погана фірма..звичайно не професійна...але якість досить непогана..працював нею..
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26.10.2022 19:02 Ответить
yato це щось на кшталт "нашого" Intertool,щось краще щось гірше,набори інструмантів такі нічого,а от кусачки попались,це щось і чимось,як пластилін,ручки тупо до купи зігнулись)))
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27.10.2022 00:14 Ответить
користувався електроінструментом..досить якісний для побутових потреб...і ключами...перші партії в далекому 2008 році були якісні.і відносно ціна невисока була....потім як завжди,завоювали певний ринок і почали халтурити..
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27.10.2022 00:57 Ответить
Чому Екс-президент "Руху"? По моєму, він все ще президент цього клубу.
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26.10.2022 19:08 Ответить
А як щоб про мене Цензор написав? Я теж передав багато чого Захисникам України. Хтось знає?
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26.10.2022 19:28 Ответить
 
 