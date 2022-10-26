Козловський передав обладнання та інструменти для 45-ї бригади ЗСУ. ФОТО

Екс-президент футбольного клубу "Рух", бізнесмен Григорій Козловський передав допомогу 45-тій окремій артилерійській бригаді - підрозділу ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що підрозділ створено 2014-го року в складі корпусу резерву. Його дислокацію запланували у Львівській області.

"Наш клуб, як і обіцяв, надалі допомагає українським військовим. Зараз наша допомога йде в 45-ку. Ми раді, що маємо вже особистий контракт. Є в нас розуміння, що необхідне на передовій. Під час діалогу з керівництвом 45-ки ми отримуємо чітку меседжі, що саме їм потрібно", - заявив Козловський.

За його словами, на фронт вирушили обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні молотки й інше.

"Техніка є, але вона часто ламається. Особливо колеса - через те, що на передовій осколки, велика кількість заліза, треба їх змінювати. Але завжди нові ставити не будеш. Тому я щиро вдячний Григорію Козловському за цю допомогу", - повідомив командир 45-ої артилерійської бригади Олег Файдюк.