УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7801 відвідувач онлайн
Новини Війна
13 609 34

Козловський передав обладнання та інструменти для 45-ї бригади ЗСУ. ФОТО

рух,козловський

Екс-президент футбольного клубу "Рух", бізнесмен Григорій Козловський передав допомогу 45-тій окремій артилерійській бригаді - підрозділу ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що підрозділ створено 2014-го року в складі корпусу резерву. Його дислокацію запланували у Львівській області.

"Наш клуб, як і обіцяв, надалі допомагає українським військовим. Зараз наша допомога йде в 45-ку. Ми раді, що маємо вже особистий контракт. Є в нас розуміння, що необхідне на передовій. Під час діалогу з керівництвом 45-ки ми отримуємо чітку меседжі, що саме їм потрібно", - заявив Козловський.

Козловський передав обладнання та інструменти для 45-ї бригади ЗСУ 01

За його словами, на фронт вирушили обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні молотки й інше.

Козловський передав обладнання та інструменти для 45-ї бригади ЗСУ 02

"Техніка є, але вона часто ламається. Особливо колеса - через те, що на передовій осколки, велика кількість заліза, треба їх змінювати. Але завжди нові ставити не будеш. Тому я щиро вдячний Григорію Козловському за цю допомогу", - повідомив командир 45-ої артилерійської бригади Олег Файдюк.

Автор: 

допомога (8341) волонтери (1332) 45 артилерійська бригада (53)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
А що передав ЗСУ зелений президент?
показати весь коментар
26.10.2022 18:53
+16
Я вже було подумав, що мова про трансвестита віталіка козловського🤪
показати весь коментар
26.10.2022 18:50
+15
Він не трансвестит, він просто п*дар, незалежно від сексуальної орієнтації.
показати весь коментар
26.10.2022 19:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вже було подумав, що мова про трансвестита віталіка козловського🤪
показати весь коментар
26.10.2022 18:50 Відповісти
неважно - транс он или нет. если бы машины для ЗСУ передавал от х с ним, пусть хоть в собачку переделается.
показати весь коментар
26.10.2022 18:58 Відповісти
Ну як бачиш, трансвестит нічого не передав
показати весь коментар
26.10.2022 18:59 Відповісти
У тебя проблемы с этим?
показати весь коментар
26.10.2022 19:03 Відповісти
Я думаю, що скоріше "проблеми с етім":

"Віта́лій Віта́лійович Козло́вський - український співак"

"9 травня 2018 взяв участь у москві з на святкуванні «дня перемоги»"
показати весь коментар
26.10.2022 19:10 Відповісти
Йди на путіна!
показати весь коментар
26.10.2022 21:35 Відповісти
Він не трансвестит, він просто п*дар, незалежно від сексуальної орієнтації.
показати весь коментар
26.10.2022 19:16 Відповісти
А що передав ЗСУ зелений президент?
показати весь коментар
26.10.2022 18:53 Відповісти
то ше фігня - воно тринділо шо типу - порушу закон = наіфг з пляжу.
вітаю зеленожопих з 100-тим обісратством. хоча, на рахунок 100 я погарячкував
тупо стадо
показати весь коментар
26.10.2022 18:58 Відповісти
хіба що півкіло скумбрії
показати весь коментар
26.10.2022 19:01 Відповісти
так скумбрія ж по "8 гривень",міг би вже на ціле кіло,с доходів від сватів купити)))
показати весь коментар
27.10.2022 00:10 Відповісти
Он у бабы Юли трындеть научился. Та ещё та трындычиха с 90-х
показати весь коментар
26.10.2022 19:03 Відповісти
Коли вона тринділа він ще в школі вчився.
показати весь коментар
26.10.2022 20:55 Відповісти
ТАК він же красти не дає , ті що були до нього все вкрали ! - сьогодні одна колега перл мені вивалила .. клініка бездонна ..
показати весь коментар
26.10.2022 19:10 Відповісти
велику подяку!

- а що це таке? питає молодший в старшого.
- ти в коня ... бачив? це ще більше!
показати весь коментар
26.10.2022 19:36 Відповісти
Що що...Відосіки кожного дня - мало вам?
показати весь коментар
26.10.2022 19:40 Відповісти
він передав художній хрип
показати весь коментар
26.10.2022 22:40 Відповісти
А вони не піаряться
показати весь коментар
26.10.2022 18:55 Відповісти
я вже розчулився що віталя козловський хоть щось передав - свій орден, наприклад та ні, примарилося
показати весь коментар
26.10.2022 19:00 Відповісти
На фото не ганератор а копресор !
показати весь коментар
26.10.2022 19:00 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2022 19:01 Відповісти
і кульки мусорні,для трупів.Брьовна-то розкіш.
показати весь коментар
26.10.2022 19:03 Відповісти
я думав цю жіночку,бо вона лежить як бревно)
показати весь коментар
26.10.2022 19:05 Відповісти
Каждому солдату, по деревянному макинтошу.
показати весь коментар
26.10.2022 19:05 Відповісти
до речі..WSJ: Зима изменит ход российской войны против Украиныhttps://zn.ua/UKRAINE/wsj-zima-izmenit-khod-russkoho-protiv-ukrainy.html
показати весь коментар
26.10.2022 19:06 Відповісти
Кожній мавпі з гранатою з банану.
показати весь коментар
26.10.2022 19:36 Відповісти
"Yato" досить не погана фірма..звичайно не професійна...але якість досить непогана..працював нею..
показати весь коментар
26.10.2022 19:02 Відповісти
yato це щось на кшталт "нашого" Intertool,щось краще щось гірше,набори інструмантів такі нічого,а от кусачки попались,це щось і чимось,як пластилін,ручки тупо до купи зігнулись)))
показати весь коментар
27.10.2022 00:14 Відповісти
користувався електроінструментом..досить якісний для побутових потреб...і ключами...перші партії в далекому 2008 році були якісні.і відносно ціна невисока була....потім як завжди,завоювали певний ринок і почали халтурити..
показати весь коментар
27.10.2022 00:57 Відповісти
Чому Екс-президент "Руху"? По моєму, він все ще президент цього клубу.
показати весь коментар
26.10.2022 19:08 Відповісти
А як щоб про мене Цензор написав? Я теж передав багато чого Захисникам України. Хтось знає?
показати весь коментар
26.10.2022 19:28 Відповісти
 
 