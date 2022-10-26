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Новости Война
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Российские оккупанты, находившиеся в Балаклее, с июля ожидали контрнаступления ВСУ, - Reuters

балаклія

По данным Reuters, находившиеся в Балаклее (Харьковская область) российские оккупанты в конце июля знали о планах ВСУ относительно контрнаступления на этом направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, об этом сказано в документах, которые нашли в бывшем штабе РФ в Балаклее. В записной книжке неизвестного офицера упоминается "первый серьезный вызов" для оккупантов - наступление бойцов ВСУ на село Граково 19 июля, которое находится к северу от Балаклеи. В тот день в рядах россиян семь человек погибли, 39 - получили ранения и еще 17 - пропали без вести.

Согласно документам, предоставленным командиру российских войск в Балаклее полковнику Попову, еще через несколько дней, россияне получили от ФСБ информацию о том, что Украина доставила в район три ракетные системы залпового огня HIMARS, а также установила место расположения командного поста и четырех складов. Уже 24 июля в записной книжке полковника оккупантов появились записи о первых погибших 12 россиянах в результате удара американской РСЗО.

В Reuters отмечают, что подобная ситуация начала сильно снижать боевой дух и дисциплину солдат РФ. Доходило даже до того, что один из командиров отряда принял решение отступить со своими подчиненными после того, как неизвестный офицер назвал его "уродом".

Агентство также убедилось, что уже к концу июля все офицеры РФ в Балаклее были уверены, что украинские войска собираются организовывать контрнаступление.

Смотрите также: Уничтоженная база россиян в Балаклее. ФОТО

При этом, согласно документам оккупантов, найденным в Балаклее, в российских подразделениях наблюдалась нехватка людей и проблемы с техникой. Документ от 30 августа показывает, что в одном из батальонов находилось 49 человек вместо 240, а одна из бригад резервистов была укомплектована только на 23%. Такая ситуация возникла на фоне постоянных обстрелов ВСУ, продолжавшихся весь август.

Украинское контрнаступление началось 6 сентября. Очевидцы рассказали Reuters, что отступление россиян и мобилизованных из Луганской области можно описать как "хаос" - раненые покидали Балаклею пешком, а военнослужащие бежали, бросая технику и оружие.

Напомним, 8 сентября Балаклия была освобождена от российских оккупантов.

Автор: 

армия РФ (19188) Харьковщина (5577) Балаклея (260)


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Топ комментарии
+12
Он шел на Одессу,
А вышел к Херсону -
В засаду попался отряд.
Налево - застава,
Махновцы - направо,
И десять осталось гранат

москалі завши плутають південь з півночью. Це добре є. Бо таких бовдурів ще світ не бачив. Як побаче - збожеволіє!
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26.10.2022 23:47
+6
у них рашанські компаси та карти з часів радянського союзу
дивно, що вони не почали з того, щоб рознести вщент Бєлгород
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26.10.2022 23:52
+5
Підори щось та намагались розказувати про 300 спартанців-собровців, які героїчно стримували укронацистів в оточенні, але після того, як на другий день штурму балаклії з'явились фотки трофейних чорних футболок "СОБР" і новини про те, що їх напіздохали і вони зразу здались, то відразу цю всю маячню забули
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26.10.2022 23:58
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Правила форума Совет форумчан
Он шел на Одессу,
А вышел к Херсону -
В засаду попался отряд.
Налево - застава,
Махновцы - направо,
И десять осталось гранат

москалі завши плутають південь з півночью. Це добре є. Бо таких бовдурів ще світ не бачив. Як побаче - збожеволіє!
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26.10.2022 23:47 Ответить
у них рашанські компаси та карти з часів радянського союзу
дивно, що вони не почали з того, щоб рознести вщент Бєлгород
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26.10.2022 23:52 Ответить
🤣 які там компаси! слюнявий палець напрямок показує 🤣
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26.10.2022 23:54 Ответить
ну як "шьол на Одессу а вишєл к Хєрсону"...
схоже, і вітру в ті дні нормального не було
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26.10.2022 23:56 Ответить
а мапи, то взагалі щось дивне є!!! якісь контури. перетинаються під прямим кутум. ШАЙТАНАДНАКА!
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26.10.2022 23:55 Ответить
Блджад
що значить планова система...
а якщо б наші їх заскочили б зненацька - там би не те що концерт газманова, там путю з шойгою в ліжку заскочили б

казала ж путя: ВСЕ ІДЕ ЗА РУСЬКИМ ВАЄННИМ КОРАБЛЬОМ ПЛАНОМ!
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26.10.2022 23:49 Ответить
Так, бій за Балаклію був видатний. Там кацапські СОБРи вирішили повоювати з українською мотопіхотою, мінометниками, тощо...
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26.10.2022 23:51 Ответить
Підори щось та намагались розказувати про 300 спартанців-собровців, які героїчно стримували укронацистів в оточенні, але після того, як на другий день штурму балаклії з'явились фотки трофейних чорних футболок "СОБР" і новини про те, що їх напіздохали і вони зразу здались, то відразу цю всю маячню забули
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26.10.2022 23:58 Ответить
Хто здав плани наступу?
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27.10.2022 00:08 Ответить
HIMARSи.
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27.10.2022 00:20 Ответить
На бумазі мемуари пишуть? Точно дідівськими лекалами і картами ''пов торяють''
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27.10.2022 00:24 Ответить
росіяни отримали від ФСБ інформацію про те, що Україна "...встановила місце розташування командного посту і чотирьох складів"...тобто злив інфи кацапам продовжується на рівні нашої розвідки чи вище.
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27.10.2022 00:27 Ответить
Не дарма Залужний шифрується, як же важко нашим хлопцям, вважай на 2 фронти пашуть
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27.10.2022 00:33 Ответить
І мене це найбільше турбує, перемога є але вона не завжди буде коли є кріт
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27.10.2022 07:46 Ответить
то не розвідка..якась падла сидить в верхах...в ОП...перед тим київщина-- котел ..котел... Макарів.......котел..котел.Харківщина -Балаклія..а драпанули.так само як на херсонщині..Дудчани..кричали....котел котел..я ще тоді говорив,що ніяких котлів..на мене накинулись з критикою.
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27.10.2022 00:52 Ответить
Після "Мотор-Січі" , навіть не здивуюся,якщо завтра в верхах знайдуть зрадника, а він там точно є..
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27.10.2022 01:14 Ответить
Там вся верхівка зрадники, шо там шукать.
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27.10.2022 07:42 Ответить
Звісно шо верхівка політична, а не військова.
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27.10.2022 07:43 Ответить
Прикиньте, шо будет, когда орки НЕ БУДУТ знать за наступление
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27.10.2022 05:01 Ответить
Я поэтому и не верю во взрыв фуры на крымском мосту. Такие планы доложили бы в Кремль на этапе планирования. А особенно на этапе согласования со Ставкой Верховного Главнокомандующего.
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27.10.2022 06:21 Ответить
 
 