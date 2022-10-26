Российские оккупанты, находившиеся в Балаклее, с июля ожидали контрнаступления ВСУ, - Reuters

По данным Reuters, находившиеся в Балаклее (Харьковская область) российские оккупанты в конце июля знали о планах ВСУ относительно контрнаступления на этом направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, об этом сказано в документах, которые нашли в бывшем штабе РФ в Балаклее. В записной книжке неизвестного офицера упоминается "первый серьезный вызов" для оккупантов - наступление бойцов ВСУ на село Граково 19 июля, которое находится к северу от Балаклеи. В тот день в рядах россиян семь человек погибли, 39 - получили ранения и еще 17 - пропали без вести.

Согласно документам, предоставленным командиру российских войск в Балаклее полковнику Попову, еще через несколько дней, россияне получили от ФСБ информацию о том, что Украина доставила в район три ракетные системы залпового огня HIMARS, а также установила место расположения командного поста и четырех складов. Уже 24 июля в записной книжке полковника оккупантов появились записи о первых погибших 12 россиянах в результате удара американской РСЗО.

В Reuters отмечают, что подобная ситуация начала сильно снижать боевой дух и дисциплину солдат РФ. Доходило даже до того, что один из командиров отряда принял решение отступить со своими подчиненными после того, как неизвестный офицер назвал его "уродом".

Агентство также убедилось, что уже к концу июля все офицеры РФ в Балаклее были уверены, что украинские войска собираются организовывать контрнаступление.

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При этом, согласно документам оккупантов, найденным в Балаклее, в российских подразделениях наблюдалась нехватка людей и проблемы с техникой. Документ от 30 августа показывает, что в одном из батальонов находилось 49 человек вместо 240, а одна из бригад резервистов была укомплектована только на 23%. Такая ситуация возникла на фоне постоянных обстрелов ВСУ, продолжавшихся весь август.

Украинское контрнаступление началось 6 сентября. Очевидцы рассказали Reuters, что отступление россиян и мобилизованных из Луганской области можно описать как "хаос" - раненые покидали Балаклею пешком, а военнослужащие бежали, бросая технику и оружие.

Напомним, 8 сентября Балаклия была освобождена от российских оккупантов.