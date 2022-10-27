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Новости Агрессия России против Украины
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Российские захватчики за сутки убили 5 гражданских в Украине, - ОП. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 26 октября, в результате российской вооруженной агрессии пять гражданских украинцев погибли, 11 были ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"В Донецкой области трое погибших гражданских, трое раненых; в Запорожье - один погибший, один раненый и в Харьковской области - один погибший (на мине) и семь раненых (на мине)", - говорится в сообщении.

Смотрите: В Украине за сутки захватчики убили 11 гражданских, - ОП. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики за сутки убили 5 гражданских в Украине, - ОП 01

ранение (3382) смерть (9218) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1796)


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