УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7778 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
341 0

Російські загарбники за добу вбили 5 цивільних в Україні, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулої доби, 26 жовтня, внаслідок російської збройної агресії п’ять цивільних українців загинули, 11 було поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"На Донеччині троє загиблих цивільних, троє поранених; на Запоріжжі - один загиблий, один поранений і на Харківщині - один загиблий (на міні) і семеро поранених (на міні)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 430 дітей загинуло та понад 822 було поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Російські загарбники за добу вбили 5 цивільних в Україні, - ОП 01

Автор: 

поранення (2801) смерть (6746) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2021)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 