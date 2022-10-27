Російські загарбники за добу вбили 5 цивільних в Україні, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулої доби, 26 жовтня, внаслідок російської збройної агресії п’ять цивільних українців загинули, 11 було поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"На Донеччині троє загиблих цивільних, троє поранених; на Запоріжжі - один загиблий, один поранений і на Харківщині - один загиблий (на міні) і семеро поранених (на міні)", - йдеться в повідомленні.

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