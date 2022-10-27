Мужчину в Германии оштрафовали на 4 тысячи евро за символ "Z" на автомобиле
Окружной суд в немецком Гамбурге оштрафовал 62-летнего мужчину на четыре тысячи евро за то, что он наклеил букву "Z" на окно своего автомобиля, тем самым оправдывая российское вторжение в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Инцидент произошел еще в марте 2022 года. На суде мужчина утверждал, что это просто "последняя буква алфавита" и ничего больше. Но судья в своем решении сослался на то, что буква "Z" активно используется как символ войны против Украины и поддержки Путина.
Свидетелем по делу выступал правоохранитель, который сообщил, что подсудимый в телефонном разговоре также ставил под сомнение ведение Россией захватнической войны против Украины.
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+38 KosAn30 JT26
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+31 Сергей Кушнир #474364
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+19 Ahmed Nunji
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Миша зовут.
с Горловки
а куйло - старый кашлюк - бобыль без любимой женщины, лузер, да и просто нежилец
за шо ты его любишь - просто парадокс
твой куйло и ВСИ куйлотята - чуэш - ВСИ мають здохнуть - пофиг как - самоликвидироваться включив одновременно во всех домах мокшании газовые комфорки.
Тогда война закончится скорее, чем от смерти Зели
Если бы тогда ***** кинул на Украину 5000 крылатых и балистических ракет + грады, авиация, танки и проч..
то Украину реально захватили бы по Львов за 3 дня.
обороняться фактически было нечем.
НО ***** НЕ НАПАЛО ПОЛНОМАСШТАБНО В 2014.
знаешь почему ?
но почему в 2014 не напал, а в 2022 напал ?
ты седалищем по ваЗЕлину не ездь
а вот твое твердолобость - что ты знаешь, что В ГОЛОВЕ у ***** - настораживает
ты не иначе как сам *****???
в 2014 году ***** понимало, шо будет сопротивление.
в 2022 году ***** понимало, шо сопротивления не будет.
кто показал *****, что готовится к миру, а не к войне ?
на таких, как ты - десятки тысяч трупов украинцев из-за ваших "готовимся к шашлыкам"
шо ты мэлеш полоумный?
а куда в 2014 году первая крылатая или балистическая ракета прилетела или самолёт с бомбами?
дебилушко, ты понимаешь слово "полномасштабная" ?
И сейчас не полномасштабная - гиде задействовано оружие массового поражения?
Простой тест на вирус куйлизма - спрашиваешь когда началась война между РФ и Украиной?
Куйлята скажут в 22 году, украинец ответит, что не позднее 2014. Все просто, як паляниця.
В Нью-Йорке "изобретательный" россиянин решил наклеить на машину свастику с буквой Z. Но после этого его машина внезапно "сломалась".
Якби наші суди свого часу так вчиняли з любителями рускаваміра, ті сиділи б, як миші під плінтусом!
Пусть закроют за собой свой железный занавес
и сидят в своей задрыпанной стране недобитого кoммyнизмa.
Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия уже закрыли/ограничили въезд.