Мужчину в Германии оштрафовали на 4 тысячи евро за символ "Z" на автомобиле

Окружной суд в немецком Гамбурге оштрафовал 62-летнего мужчину на четыре тысячи евро за то, что он наклеил букву "Z" на окно своего автомобиля, тем самым оправдывая российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Инцидент произошел еще в марте 2022 года. На суде мужчина утверждал, что это просто "последняя буква алфавита" и ничего больше. Но судья в своем решении сослался на то, что буква "Z" активно используется как символ войны против Украины и поддержки Путина.

Свидетелем по делу выступал правоохранитель, который сообщил, что подсудимый в телефонном разговоре также ставил под сомнение ведение Россией захватнической войны против Украины.

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