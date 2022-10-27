РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8085 посетителей онлайн
Новости Война
10 147 56

Мужчину в Германии оштрафовали на 4 тысячи евро за символ "Z" на автомобиле

рашизм

Окружной суд в немецком Гамбурге оштрафовал 62-летнего мужчину на четыре тысячи евро за то, что он наклеил букву "Z" на окно своего автомобиля, тем самым оправдывая российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Инцидент произошел еще в марте 2022 года. На суде мужчина утверждал, что это просто "последняя буква алфавита" и ничего больше. Но судья в своем решении сослался на то, что буква "Z" активно используется как символ войны против Украины и поддержки Путина.

Свидетелем по делу выступал правоохранитель, который сообщил, что подсудимый в телефонном разговоре также ставил под сомнение ведение Россией захватнической войны против Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одесские теробороновцы с дрона попали двух в оккупантов. ВИДЕО

Германия (6950) россия (95497) рашизм (98) штраф (1285)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+38
отличный штраф
показать весь комментарий
27.10.2022 11:18
+31
Можна і без судей обійтись.

В Нью-Йорке "изобретательный" россиянин решил наклеить на машину свастику с буквой Z. Но после этого его машина внезапно "сломалась".



показать весь комментарий
27.10.2022 11:40
+19
Респект судді та правохоронцю.
показать весь комментарий
27.10.2022 11:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отличный штраф
показать весь комментарий
27.10.2022 11:18 Ответить
Хорошо, но мало!!)))))
показать весь комментарий
27.10.2022 11:22 Ответить
я знаю его.

Миша зовут.

с Горловки
показать весь комментарий
27.10.2022 11:30 Ответить
Надапаффффтарить
показать весь комментарий
27.10.2022 11:34 Ответить
мало патамушто он вовремя притворился zorro
показать весь комментарий
27.10.2022 11:41 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2022 11:51 Ответить
дурачок ?
показать весь комментарий
27.10.2022 11:58 Ответить
его по разному называют ...
показать весь комментарий
27.10.2022 15:58 Ответить
Ну согласись - Зеля - в любом обличии Красавец
а куйло - старый кашлюк - бобыль без любимой женщины, лузер, да и просто нежилец
за шо ты его любишь - просто парадокс
показать весь комментарий
27.10.2022 12:36 Ответить
Якби твій Зеля, разом з такими, як ти ідіотами, ще маленькими іздохли, то не було би зараз війни.
показать весь комментарий
27.10.2022 13:29 Ответить
ответ не верный - смерть зели ничего не изменит для куйла
твой куйло и ВСИ куйлотята - чуэш - ВСИ мають здохнуть - пофиг как - самоликвидироваться включив одновременно во всех домах мокшании газовые комфорки.
Тогда война закончится скорее, чем от смерти Зели
показать весь комментарий
27.10.2022 13:50 Ответить
Тепер вже пізно.Зелі треба було в батька на трусах засохнути. Не відповідай більше. Ригати від твоїх переконань хочеться.
показать весь комментарий
27.10.2022 13:52 Ответить
прикинь ситуацию 2014 года.

Если бы тогда ***** кинул на Украину 5000 крылатых и балистических ракет + грады, авиация, танки и проч..

то Украину реально захватили бы по Львов за 3 дня.

обороняться фактически было нечем.

НО ***** НЕ НАПАЛО ПОЛНОМАСШТАБНО В 2014.

знаешь почему ?
показать весь комментарий
27.10.2022 15:57 Ответить
знаю - патамушто он *****
показать весь комментарий
27.10.2022 16:20 Ответить
он ***** и в 2014 и в 2022

но почему в 2014 не напал, а в 2022 напал ?

ты седалищем по ваЗЕлину не ездь
показать весь комментарий
27.10.2022 16:34 Ответить
знает тольк ****** почему ему рука не поднялась - и ТОЛЬКО ОН ОДИН
а вот твое твердолобость - что ты знаешь, что В ГОЛОВЕ у ***** - настораживает
ты не иначе как сам *****???
показать весь комментарий
27.10.2022 16:55 Ответить
дурбецало, нападают в момент слабости врага - это аксиома.

в 2014 году ***** понимало, шо будет сопротивление.

в 2022 году ***** понимало, шо сопротивления не будет.

кто показал *****, что готовится к миру, а не к войне ?

на таких, как ты - десятки тысяч трупов украинцев из-за ваших "готовимся к шашлыкам"
показать весь комментарий
27.10.2022 17:16 Ответить
получается в 2014 году куйло не нападал на Украину?
шо ты мэлеш полоумный?
показать весь комментарий
27.10.2022 18:34 Ответить
нападал.

а куда в 2014 году первая крылатая или балистическая ракета прилетела или самолёт с бомбами?

дебилушко, ты понимаешь слово "полномасштабная" ?
показать весь комментарий
27.10.2022 18:40 Ответить
Чё мелеш, обиратель емель руцких?
И сейчас не полномасштабная - гиде задействовано оружие массового поражения?
Простой тест на вирус куйлизма - спрашиваешь когда началась война между РФ и Украиной?
Куйлята скажут в 22 году, украинец ответит, что не позднее 2014. Все просто, як паляниця.
показать весь комментарий
27.10.2022 20:52 Ответить
Респект судді та правохоронцю.
показать весь комментарий
27.10.2022 11:19 Ответить
Можна і без судей обійтись.

В Нью-Йорке "изобретательный" россиянин решил наклеить на машину свастику с буквой Z. Но после этого его машина внезапно "сломалась".



показать весь комментарий
27.10.2022 11:40 Ответить
в куйлостане все такие литери давно поснимали - бояться мобилизации
показать весь комментарий
27.10.2022 11:43 Ответить
з цілого "Zавтопробігу"можна хорошу суму зібрати б було
показать весь комментарий
27.10.2022 11:19 Ответить
Так держать, Германия!
показать весь комментарий
27.10.2022 11:20 Ответить
скоро этих дебилов станет меньше
показать весь комментарий
27.10.2022 11:21 Ответить
лише поховаються. Менше їх не стане.
показать весь комментарий
27.10.2022 12:36 Ответить
Зюзюкало, блин
показать весь комментарий
27.10.2022 11:21 Ответить
треба тварюку на рашку вислати
показать весь комментарий
27.10.2022 11:22 Ответить
"Только не это! Только не это, шеф!"
показать весь комментарий
27.10.2022 11:47 Ответить
Опускать на бабки или мочить-единственные эффективные методы для ватномордых.
показать весь комментарий
27.10.2022 11:23 Ответить
Курва, що робити з Опелями?
показать весь комментарий
27.10.2022 11:24 Ответить
Не жарт, а на самому ділі, є подібність.
показать весь комментарий
27.10.2022 11:25 Ответить
Кацап і там кацап. Скрепи нікуди не зникли.
показать весь комментарий
27.10.2022 11:25 Ответить
Немцы,даёшь безвиз для кацапских свинособак-вы ж их так любите.Только потом не жалуйтесь,если они "начнут повторять".
показать весь комментарий
27.10.2022 11:25 Ответить
рабочая судебная власть + моральные нормы ... почти как армия.
показать весь комментарий
27.10.2022 11:29 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2022 11:31 Ответить
Гудственно, чисто, нквд-профессионально...37-ой год жив
показать весь комментарий
27.10.2022 11:49 Ответить
Байдуже.
показать весь комментарий
27.10.2022 12:59 Ответить
Отличный ПРЕЦЕДЕНТ!
показать весь комментарий
27.10.2022 11:32 Ответить
прекрасно. Немцы, похоже, нашли правильную интонацию для задушевных бесед с ватниками =)
показать весь комментарий
27.10.2022 11:35 Ответить
40000 ЕВРО ШТРАФА ,БЫЛО БЫ ВООБЩЕ ,КЛАСС. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
27.10.2022 11:41 Ответить
Не згоден з Цензором. Істота з наклеєною зеткою не може називатися в українській пресі "мужчина". Як мінімум ватнік чи зомбак.
показать весь комментарий
27.10.2022 11:47 Ответить
))) и это не учитывая не широко афишируем получаемой ими радости от эмигрантской партизанщины.
показать весь комментарий
27.10.2022 11:49 Ответить
Оце діло!
Якби наші суди свого часу так вчиняли з любителями рускаваміра, ті сиділи б, як миші під плінтусом!
показать весь комментарий
27.10.2022 11:58 Ответить
Я вам ще одне скажу.Німці тихенько русню ненавиділи весь час.І є за що.Слу жив я в 1972-1974 р в 16 повітряній армії ГРВН(ГСВГ)російською.От у суботу прапорщики,понадстроковики у місто пиво пить.Мало того,що п'ють трохи не так,як німці(рибними об'їдками весь кабак завалений),потім комусь пику наб'ють і назад кожен на вкраденому велосипеді приїде.
показать весь комментарий
27.10.2022 12:25 Ответить
Этого мало надо еще свинособакам рыло бить. Они это любят.
показать весь комментарий
27.10.2022 12:26 Ответить
краще б ногу зламали
показать весь комментарий
27.10.2022 12:40 Ответить
На лобі йому таке тавро тре було зробити
показать весь комментарий
27.10.2022 12:42 Ответить
Депортировать русню из Европы! Что они там забыли?
Пусть закроют за собой свой железный занавес
и сидят в своей задрыпанной стране недобитого кoммyнизмa.

Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия уже закрыли/ограничили въезд.
показать весь комментарий
27.10.2022 12:43 Ответить
Ещё никогда Штирлиц так не палился
показать весь комментарий
27.10.2022 12:45 Ответить
*************
показать весь комментарий
27.10.2022 13:24 Ответить
Дорога така літера.
показать весь комментарий
27.10.2022 13:38 Ответить
Ахахахахааааа, так им zеточным чмоням и надо!!! Валите в свою рaZZею и каждое утро хоть на лоб эту куйню клейте вместо чистки зубов)))
показать весь комментарий
27.10.2022 17:31 Ответить
 
 