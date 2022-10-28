Оккупанты разрабатывают несколько сценариев развития событий на юге, - ОК "Південь"

Российские оккупанты сейчас пытаются разработать несколько планов действий на Южнобугском направлении. ВСУ в свою очередь готовы к любым коварным маневрам врага.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

Пресс-секретарь отметила, что из-за большого количества захватчиков имеет возможность "расслаиваться на несколько эпизодов".

"Так и происходит. Они могут оставить определенные силы, чтобы удерживать правый берег. Но то, что они готовятся к обороне левого берега - это тоже довольно красноречиво. То, что они пытаются вложить в сознание остающихся там граждан, подготовку к уличным боям" – это также одна из характеристик их поведения", – рассказала Гуменюк.

В свою очередь украинские военные готовы к любым провокациям врага.

"То, что они пытались обвинять ВСУ, заранее, то в подрыве ГЭС, то в подрыве "грязной бомбы". То есть они постоянно какие-то инсинуации пытаются вбрасывать, для того чтобы создать вот это отвлечение от настоящих процессов", - указала руководитель прессцентра ОК "Південь".

В то же время Гуменюк добавила, что наши защитники внимательно следят за действиями россиян и понимают, что именно происходит.

"У оккупантов определенная сумятица есть, поскольку они разрабатывают и прокручивают сейчас несколько разных сценариев, как могут развиваться дальше события", - подытожила представительница.

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