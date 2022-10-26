Россияне готовятся удерживать Херсон, - ОК "Південь"

Российские солдаты готовятся удерживать Херсон и выстраивают новые рубежи обороны во временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом руководитель пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Комментируя слова министра обороны Алексея Резникова о том, что ухудшение погодных условий замедлило контрнаступление ВСУ, Гуменюк отметила, что на юге продолжается работа по освобождению украинских территорий, несмотря на то, что погода действительно влияет на скорость продвижения украинских сил. Однако погода не останавливает это продвижение, подчеркнула Гуменюк.

"Сейчас огласить какие-то освобожденные территории мы не можем, потому что мы проводим работу на правом берегу, а на левом – остается враг. Там достаточно мощные, плотные и укрепленные позиции. Объявив освобождение территорий, мы обозначаем места, где они смогут наносить поражение. Именно поэтому эта часть военной операции снова нуждается в информационной тишине", – сказала Гуменюк.

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Отвечая на вопрос, к чему готовятся оккупанты – к битве или отступлению – Гуменюк сказала, что армии РФ ничего не мешает делать это одновременно. По ее словам, на юге россияне укрепили свои позиции, в том числе и элитными подразделениями – десантно-штурмовыми и десантно-парашютными. Сейчас оккупанты готовятся удерживать Херсон, поскольку его потеря будет "критическим ударом" для РФ.

"Несмотря на то, что мы продолжаем огневой контроль и поражение позиций, их много. Они выстраивают новые рубежи обороны, в частности готовятся удерживать Херсон. Такая неудача будет критическим, переломным моментом для империи. Вероятно, они получили приказ держаться до последнего. Но мы знаем, кто последний и где его найти", – заявила Гуменюк.

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