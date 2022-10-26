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Новости Война
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Россияне готовятся удерживать Херсон, - ОК "Південь"

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Российские солдаты готовятся удерживать Херсон и выстраивают новые рубежи обороны во временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом руководитель пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Комментируя слова министра обороны Алексея Резникова о том, что ухудшение погодных условий замедлило контрнаступление ВСУ, Гуменюк отметила, что на юге продолжается работа по освобождению украинских территорий, несмотря на то, что погода действительно влияет на скорость продвижения украинских сил. Однако погода не останавливает это продвижение, подчеркнула Гуменюк.

"Сейчас огласить какие-то освобожденные территории мы не можем, потому что мы проводим работу на правом берегу, а на левом – остается враг. Там достаточно мощные, плотные и укрепленные позиции. Объявив освобождение территорий, мы обозначаем места, где они смогут наносить поражение. Именно поэтому эта часть военной операции снова нуждается в информационной тишине", – сказала Гуменюк.

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Отвечая на вопрос, к чему готовятся оккупанты – к битве или отступлению – Гуменюк сказала, что армии РФ ничего не мешает делать это одновременно. По ее словам, на юге россияне укрепили свои позиции, в том числе и элитными подразделениями – десантно-штурмовыми и десантно-парашютными. Сейчас оккупанты готовятся удерживать Херсон, поскольку его потеря будет "критическим ударом" для РФ.

"Несмотря на то, что мы продолжаем огневой контроль и поражение позиций, их много. Они выстраивают новые рубежи обороны, в частности готовятся удерживать Херсон. Такая неудача будет критическим, переломным моментом для империи. Вероятно, они получили приказ держаться до последнего. Но мы знаем, кто последний и где его найти", – заявила Гуменюк.

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Автор: 

армия РФ (19188) Херсон (2815) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+36
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26.10.2022 22:03
+21
Китай может захватить восточные области России - Forbes
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26.10.2022 22:01
+15
Ім бі, бідолахам навчитись утримувати в собі гази та калові маси!
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26.10.2022 22:01
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Китай может захватить восточные области России - Forbes
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26.10.2022 22:01 Ответить
та їм й захвачувати не треба..тільки приєднати, та все..там вже кілька поколінь вузькооких мешкає
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26.10.2022 22:03 Ответить
Вот подсказка для китайцев: ставите блок-пост тут: 51.490590, 104.278268 где-то во время весенней распутицы, что-бы по грунтовым дорогам было не проехать и все, пол росии ваши.
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26.10.2022 22:20 Ответить
сцыкуны твои китайцы
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27.10.2022 05:57 Ответить
Ім бі, бідолахам навчитись утримувати в собі гази та калові маси!
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26.10.2022 22:01 Ответить
Херсон це вода на Крим.
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26.10.2022 22:03 Ответить
Вода на Крым это НК.
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26.10.2022 22:05 Ответить
А НК это что?
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26.10.2022 22:10 Ответить
Новая Каховка.
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26.10.2022 22:11 Ответить
дополню - там прожаривают свиноцабак...
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26.10.2022 22:54 Ответить
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26.10.2022 22:03 Ответить
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_abroad-ukr/full/u-chexii-na-pamyatniku-rosijskomu-soldatu-domalyuvali-kradenu-pralnu-mashinu
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26.10.2022 22:05 Ответить
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_abroad-ukr/full/u-chexii-na-pamyatniku-rosijskomu-soldatu-domalyuvali-kradenu-pralnu-mashinu У Чехії на пам'ятнику російському солдату домалювали крадену пральну машину
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26.10.2022 22:10 Ответить
А воду кацы в неё с колодца принесут и вручную крутить будут?
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26.10.2022 22:25 Ответить
так им же по шенгенке въезд запрещен, шобы не затырили... Будут в своих епенях и дальше пользоваться стиральной доской и праныком.
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26.10.2022 22:49 Ответить
А усілякі пиз.оболи-експерти 2 місяці срали на всіх каналах, що зруйнована логістика кацапська, що вони деморалізовані та тікають. Брехуни. А виявляється, що логістика кацапська працює і мости працюють і забезпечення. І тепер ми в активній обороні, бл.дь!!!
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26.10.2022 22:19 Ответить
Смотрю не любишь ты видосики и асфальт.
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26.10.2022 22:26 Ответить
Та це і так зрозуміло. Дуже оптимістично було б вважати, що орки віддали б єдиний обласний центр яких вони захопили неушкодженим просто так.

А евакуацію провели щоб не марнувати логістику для забезпечення населення. Тепер тільки армію, що значно ії полегшує.
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26.10.2022 22:32 Ответить
Приблизно 10% евакуювалося від приблизно 100 000 мешканців, що залишались в місті останнім часом.
В цих 10% переважна більшість це органи окупаційної влади, колаборанти, ватники.
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26.10.2022 23:03 Ответить
Просто здохніть кацапи.
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26.10.2022 22:46 Ответить
Нишагуназад! Заорал путин, заметив как охранник собирается наступить на его любимый какашечный чемодан
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26.10.2022 23:04 Ответить
Як би не було а вода до каналу заходила з Каховського водосховища. Пошкодження греблі чи зниження рівня води у водосховищі осушить канал і зашкодить екології регіону( можливо не тільки там). Мости можна пошкодити ще більше. То не є проблема. Баржі та пороми... Можливо але і складніш. Тай херсонці не сидітимуть склавши руки. Зима на носі... Тумани та спакопад-звичайне явище для Херсона. Цікаво було б знати: чи пам'ятник Катерині також вкрали?
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26.10.2022 23:55 Ответить
нараZZияне готуються утримувати ікони один у одного за щоками а не Херсон.
Так скати - лише перший склад того слова.
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27.10.2022 02:46 Ответить
Киев, Сумы, Чернигов, Полтава, Одесса, Николаев, Винница - один единый народ Украины! Херсон ждет своего мгновения.
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27.10.2022 09:21 Ответить
 
 