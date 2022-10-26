Росіяни готуються утримувати Херсон, - ОК "Південь"

Російські солдати готуються утримувати Херсон та вибудовують нові рубежі оборони у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це керівниця прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Коментуючи слова міністра оборони Олексія Резнікова про те, що погіршення погодних умов уповільнило контрнаступ ЗСУ, Гуменюк зазначила, що на півдні триває робота зі звільнення українських територій, незважаючи на те, що погода справді певним чином впливає на швидкість просування українських сил. Проте погода не зупиняє це просування, наголосила Гуменюк.

"Зараз проголосити якісь звільнені території ми не можемо, тому що ми проводимо роботу на правому березі, а на лівому – залишається ворог. Там досить потужні, щільні та укріплені позиції. Оголосивши звільнення територій, ми позначаємо місця, де вони зможуть завдавати ураження. Саме тому ця частина військової операції знову потребує інформаційної тиші", – сказала Гуменюк.

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Відповідаючи на запитання, до чого готуються окупанти – до битви чи відступу – Гуменюк сказала, що армії РФ нічого не заважає робити це одночасно. За її словами, на півдні росіяни зміцнили свої позиції, у тому числі й елітними підрозділами – десантно-штурмовими та десантно-парашютними. Наразі окупанти готуються утримувати Херсон, оскільки його втрата буде "критичним ударом" для РФ.

"Незважаючи на те, що ми продовжуємо вогневий контроль та ураження позицій, їх багато. Вони вибудовують нові рубежі оборони, зокрема, готуються тримати Херсон. Така невдача буде критичним, переломним моментом для імперії. Ймовірно, вони отримали наказ триматися до останнього. Але ми знаємо, хто останній і де його знайти", - заявила Гуменюк.

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