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Росіяни готуються утримувати Херсон, - ОК "Південь"

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Російські солдати готуються утримувати Херсон та вибудовують нові рубежі оборони у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це керівниця прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Коментуючи слова міністра оборони Олексія Резнікова про те, що погіршення погодних умов уповільнило контрнаступ ЗСУ, Гуменюк зазначила, що на півдні триває робота зі звільнення українських територій, незважаючи на те, що погода справді певним чином впливає на швидкість просування українських сил. Проте погода не зупиняє це просування, наголосила Гуменюк.

"Зараз проголосити якісь звільнені території ми не можемо, тому що ми проводимо роботу на правому березі, а на лівому – залишається ворог. Там досить потужні, щільні та укріплені позиції. Оголосивши звільнення територій, ми позначаємо місця, де вони зможуть завдавати ураження. Саме тому ця частина військової операції знову потребує інформаційної тиші", – сказала Гуменюк.

Читайте: Росіяни викрали з Херсона останки Потьомкіна

Відповідаючи на запитання, до чого готуються окупанти – до битви чи відступу – Гуменюк сказала, що армії РФ нічого не заважає робити це одночасно. За її словами, на півдні росіяни зміцнили свої позиції, у тому числі й елітними підрозділами – десантно-штурмовими та десантно-парашютними. Наразі окупанти готуються утримувати Херсон, оскільки його втрата буде "критичним ударом" для РФ.

"Незважаючи на те, що ми продовжуємо вогневий контроль та ураження позицій, їх багато. Вони вибудовують нові рубежі оборони, зокрема, готуються тримати Херсон. Така невдача буде критичним, переломним моментом для імперії. Ймовірно, вони отримали наказ триматися до останнього. Але ми знаємо, хто останній і де його знайти", - заявила Гуменюк.

Також читайте: Пропаганда в РФ розказує, що Україна нібито готується збити над Чорнобилем "радіоактивну ракету"

Автор: 

армія рф (17337) Херсон (3354) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+36
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26.10.2022 22:03
+21
Китай может захватить восточные области России - Forbes
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26.10.2022 22:01
+15
Ім бі, бідолахам навчитись утримувати в собі гази та калові маси!
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26.10.2022 22:01
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Китай может захватить восточные области России - Forbes
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26.10.2022 22:01 Відповісти
та їм й захвачувати не треба..тільки приєднати, та все..там вже кілька поколінь вузькооких мешкає
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26.10.2022 22:03 Відповісти
Вот подсказка для китайцев: ставите блок-пост тут: 51.490590, 104.278268 где-то во время весенней распутицы, что-бы по грунтовым дорогам было не проехать и все, пол росии ваши.
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26.10.2022 22:20 Відповісти
сцыкуны твои китайцы
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27.10.2022 05:57 Відповісти
Ім бі, бідолахам навчитись утримувати в собі гази та калові маси!
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26.10.2022 22:01 Відповісти
Херсон це вода на Крим.
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26.10.2022 22:03 Відповісти
Вода на Крым это НК.
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26.10.2022 22:05 Відповісти
А НК это что?
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26.10.2022 22:10 Відповісти
Новая Каховка.
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26.10.2022 22:11 Відповісти
дополню - там прожаривают свиноцабак...
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26.10.2022 22:54 Відповісти
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26.10.2022 22:03 Відповісти
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_abroad-ukr/full/u-chexii-na-pamyatniku-rosijskomu-soldatu-domalyuvali-kradenu-pralnu-mashinu
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26.10.2022 22:05 Відповісти
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_abroad-ukr/full/u-chexii-na-pamyatniku-rosijskomu-soldatu-domalyuvali-kradenu-pralnu-mashinu У Чехії на пам'ятнику російському солдату домалювали крадену пральну машину
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26.10.2022 22:10 Відповісти
А воду кацы в неё с колодца принесут и вручную крутить будут?
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26.10.2022 22:25 Відповісти
так им же по шенгенке въезд запрещен, шобы не затырили... Будут в своих епенях и дальше пользоваться стиральной доской и праныком.
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26.10.2022 22:49 Відповісти
А усілякі пиз.оболи-експерти 2 місяці срали на всіх каналах, що зруйнована логістика кацапська, що вони деморалізовані та тікають. Брехуни. А виявляється, що логістика кацапська працює і мости працюють і забезпечення. І тепер ми в активній обороні, бл.дь!!!
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26.10.2022 22:19 Відповісти
Смотрю не любишь ты видосики и асфальт.
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26.10.2022 22:26 Відповісти
Та це і так зрозуміло. Дуже оптимістично було б вважати, що орки віддали б єдиний обласний центр яких вони захопили неушкодженим просто так.

А евакуацію провели щоб не марнувати логістику для забезпечення населення. Тепер тільки армію, що значно ії полегшує.
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26.10.2022 22:32 Відповісти
Приблизно 10% евакуювалося від приблизно 100 000 мешканців, що залишались в місті останнім часом.
В цих 10% переважна більшість це органи окупаційної влади, колаборанти, ватники.
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26.10.2022 23:03 Відповісти
Просто здохніть кацапи.
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26.10.2022 22:46 Відповісти
Нишагуназад! Заорал путин, заметив как охранник собирается наступить на его любимый какашечный чемодан
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26.10.2022 23:04 Відповісти
Як би не було а вода до каналу заходила з Каховського водосховища. Пошкодження греблі чи зниження рівня води у водосховищі осушить канал і зашкодить екології регіону( можливо не тільки там). Мости можна пошкодити ще більше. То не є проблема. Баржі та пороми... Можливо але і складніш. Тай херсонці не сидітимуть склавши руки. Зима на носі... Тумани та спакопад-звичайне явище для Херсона. Цікаво було б знати: чи пам'ятник Катерині також вкрали?
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26.10.2022 23:55 Відповісти
нараZZияне готуються утримувати ікони один у одного за щоками а не Херсон.
Так скати - лише перший склад того слова.
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27.10.2022 02:46 Відповісти
Киев, Сумы, Чернигов, Полтава, Одесса, Николаев, Винница - один единый народ Украины! Херсон ждет своего мгновения.
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27.10.2022 09:21 Відповісти
 
 