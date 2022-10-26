Росіяни викрали з Херсона останки Потьомкіна
Російські агресори вивезли із тимчасово окупованого ними Херсона не лише пам’ятник Потьомкіну, а й останки самого князя.
Про це розповів голова окупаційної "адміністрації" Херсонщини Володимир Сальдо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"Мені ставлять питання, чому вивезено з Херсона духовні реліквії та пам'ятники... Ми перевезли на лівий берег ті останки найсвітлішого князя, які були в Катерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самого Потьомкіна... Це ті святині, які, я вважаю, треба зберегти", - заявив Сальдо.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти вивезли з Херсона пам’ятники Потьомкіну, полководцю Олександру Суворову та адміралу Федору Ушакову.
Григорій Потьомкін був російським державним діячем XVIII століття, засновником Чорноморського військового флоту. Крім того, вважається фундатором низки міст на території України. Зокрема, таких як Херсон, Миколаїв, Дніпро (тоді Катеринослав) та Севастополь.
Був одним з найвпливовіших осіб у Російській імперії, фаворитом Катерини II. Керував захопленням та початковим устроєм Криму. Понад двісті років його останки зберігалися в Катерининському соборі в Херсоні.
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тільки Хімери лижню попсували 😂
і ще одну у Київ, що нарешті Ватутіна викопали, а заодно й долгорукого з лаври 😂
есть ли хоть одно извращение на которое орки не способны?
вопрос был риторический тк ответ очевиден.
там покрали не тільки це гімно але обчистили музеї і бібліотеки, а скільки скіфського золота там було а готські , сарматські прикраси, а предмети трипільської культури, а предмети грецької культури...
звичайно що є всі реєстри цих експонатів бо обліковувались вони централізовано в Києві... тому ще одної ганьбою на віка для кацапів буде коли вони почнуть повертати награбоване Україні....- всі ще раз переконаються що московити злодії...і крадуть навіть чужу культуру приміряючи на своє свиняе рило....
Приймав участь у розгромі
Нечего святого.
Усі козацькі реліквії ,археологічні знахідки в нашій землі будуть повернуті!
и будет принимать за пол часа до еды в надежде стать князем.
Из костей получится наваристый бульон.
Краще б останки своїх вітязєй збирали та вивозили.
Ці копрофаги мають забрати все лайно за собою і самоліквідуватися!