Росіяни викрали з Херсона останки Потьомкіна

Російські агресори вивезли із тимчасово окупованого ними Херсона не лише пам’ятник Потьомкіну, а й останки самого князя.

Про це розповів голова окупаційної "адміністрації" Херсонщини Володимир Сальдо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Мені ставлять питання, чому вивезено з Херсона духовні реліквії та пам'ятники... Ми перевезли на лівий берег ті останки найсвітлішого князя, які були в Катерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самого Потьомкіна... Це ті святині, які, я вважаю, треба зберегти", - заявив Сальдо.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти вивезли з Херсона пам’ятники Потьомкіну, полководцю Олександру Суворову та адміралу Федору Ушакову.

Григорій Потьомкін був російським державним діячем XVIII століття, засновником Чорноморського військового флоту. Крім того, вважається фундатором низки міст на території України. Зокрема, таких як Херсон, Миколаїв, Дніпро (тоді Катеринослав) та Севастополь.

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Був одним з найвпливовіших осіб у Російській імперії, фаворитом Катерини II. Керував захопленням та початковим устроєм Криму. Понад двісті років його останки зберігалися в Катерининському соборі в Херсоні.