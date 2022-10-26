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Новини Окуповані території
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Росіяни викрали з Херсона останки Потьомкіна

херсон

Російські агресори вивезли із тимчасово окупованого ними Херсона не лише пам’ятник Потьомкіну, а й останки самого князя.

Про це розповів голова окупаційної "адміністрації" Херсонщини Володимир Сальдо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Мені ставлять питання, чому вивезено з Херсона духовні реліквії та пам'ятники... Ми перевезли на лівий берег ті останки найсвітлішого князя, які були в Катерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самого Потьомкіна... Це ті святині, які, я вважаю, треба зберегти", - заявив Сальдо.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти вивезли з Херсона пам’ятники Потьомкіну, полководцю Олександру Суворову та адміралу Федору Ушакову.

Григорій Потьомкін був російським державним діячем XVIII століття, засновником Чорноморського військового флоту. Крім того, вважається фундатором низки міст на території України. Зокрема, таких як Херсон, Миколаїв, Дніпро (тоді Катеринослав) та Севастополь.

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Був одним з найвпливовіших осіб у Російській імперії, фаворитом Катерини II. Керував захопленням та початковим устроєм Криму. Понад двісті років його останки зберігалися в Катерининському соборі в Херсоні.

Автор: 

пограбування (576) окупація (6685) Сальдо Володимир (80) Херсон (3354)


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Топ коментарі
+60
А можна якось викрадення Катьки з Одеси організувати?
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26.10.2022 16:48
+59
Та хай мастурбують на них, нам то що з того.
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26.10.2022 16:46
+31
Мародеры-копатели могил и одновременно некрофилы.
есть ли хоть одно извращение на которое орки не способны?
вопрос был риторический тк ответ очевиден.
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26.10.2022 16:49
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Та хай мастурбують на них, нам то що з того.
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26.10.2022 16:46 Відповісти
а потроллить?
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26.10.2022 16:51 Відповісти
то святє
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26.10.2022 19:52 Відповісти
Ось так дістали нас! 😂
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26.10.2022 17:55 Відповісти
схоже кацапи реально стали на лижі з Херсону
тільки Хімери лижню попсували 😂
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26.10.2022 17:57 Відповісти
Ну, рахунок виставимо на "реліквію". Хай грошима віддають, нам та мумія не до чого
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26.10.2022 18:10 Відповісти
А можна якось викрадення Катьки з Одеси організувати?
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26.10.2022 16:48 Відповісти
Там труха насмєрть стоїть. Жде коли кацапська влада буде
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26.10.2022 17:30 Відповісти
можна, запустити в Одесу кацапську дрг з викрадення катьки,
і ще одну у Київ, що нарешті Ватутіна викопали, а заодно й долгорукого з лаври 😂
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26.10.2022 17:51 Відповісти
Може їм іще катьку з одеси віддати? Нехай забирають.
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26.10.2022 16:48 Відповісти
Якщо можна поміняти кам'яну брилу на декілька азовців, то чому б і ні?!
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26.10.2022 16:52 Відповісти
Историки пишут, что останки Потемкина выкинули еще в 1918 в овраг. Так что сейчас там вырыли и кого неизвестно.
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26.10.2022 16:48 Відповісти
Были потемкинские деревни. Теперь потемкинские останки.
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26.10.2022 17:09 Відповісти
Светлейший князь осталася верен себе 😂
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26.10.2022 17:52 Відповісти
Політрука якогось...
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26.10.2022 17:16 Відповісти
Козаки звали його - Нечеса.
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26.10.2022 18:36 Відповісти
Мародеры-копатели могил и одновременно некрофилы.
есть ли хоть одно извращение на которое орки не способны?
вопрос был риторический тк ответ очевиден.
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26.10.2022 16:49 Відповісти
Da, oņi ņemogut na batute dobratsja do Luni.
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26.10.2022 17:02 Відповісти
Всі кацапські смердючі свині мають забратись з України та забрати з собою все своє кацапське смердюче лайно...
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26.10.2022 16:49 Відповісти
Передайте їм ще памятник Катьці через лінію фронту.
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26.10.2022 16:49 Відповісти
Катапультою треба закинути, бажано типу МGM-140 ATACMS
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26.10.2022 16:52 Відповісти
пітекантропи трупи своїх орків , розкидані по лісах і полях тисячами. не забирають, а на 300 річні кістки кінчають. Ще будуть їх возити по Якутії, Карелії і Воркуті, а гундяй буде збирати гроші на чергове капище. Нема придуркам покою.
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26.10.2022 16:50 Відповісти
та чий не ціність.
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26.10.2022 16:52 Відповісти
тут питання в тому що які б ці тварюки московські не були - потьомкіни і інше бидло - ці памятники і останки належать України...Впевнений окремим пунктом серед репарацій і контрибуцій буде повернення всіх вкрадених культурних цінностей....

там покрали не тільки це гімно але обчистили музеї і бібліотеки, а скільки скіфського золота там було а готські , сарматські прикраси, а предмети трипільської культури, а предмети грецької культури...

звичайно що є всі реєстри цих експонатів бо обліковувались вони централізовано в Києві... тому ще одної ганьбою на віка для кацапів буде коли вони почнуть повертати награбоване Україні....- всі ще раз переконаються що московити злодії...і крадуть навіть чужу культуру приміряючи на своє свиняе рило....
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26.10.2022 16:53 Відповісти
броненосец в патьомках
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26.10.2022 16:54 Відповісти
Не викрали,а забрали сміття.
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26.10.2022 16:57 Відповісти
Катєріна все ще доставляє одеситам? Чи просто руки не доходять?
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26.10.2022 16:59 Відповісти
ппп... ГА-ГА-ГА-ГА...
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26.10.2022 17:00 Відповісти
Мдааа.... Тут и сказать нечего. Все по русскому писателю Чехову. "Палата № 6".
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26.10.2022 17:00 Відповісти
Украинском вообще-то. Как и Гоголь, Чехов був українцем, причому він сам про це писав. Русифікованим українцем, але тим не менш. українофобом він не був, як Булгаков, шанував Тараса Шевченка, називаючи його титаном, та й то добре.
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26.10.2022 19:01 Відповісти
А як же ж "раіся навсігда" ?
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26.10.2022 17:01 Відповісти
Це тому що у кацапів немає майбутнього ,лише минуле.
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26.10.2022 17:02 Відповісти
Kagda chelovek zabalivaiet ruskoi zarazoi , on uzhe hodiachi mertvec , patamu nichevo neobichnava ....nekrofilia u nih skrepa !
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26.10.2022 17:02 Відповісти
Чудово! Денацифікації в дії! Нехай ще гівно столипіна заберуть із Києва і дрлчать на ці "святині". Наша земля самоочищається! Дибіли поміняли 60000 своїх трупів на залишки трупа якогось гандона, супер!
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26.10.2022 17:03 Відповісти
а где столыпин в Киеве?
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26.10.2022 21:35 Відповісти
Цей мотлох і так треба було спалити але те що роблять мокші-некрофіли - чиста стаття по КК України - глум над могилою.
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26.10.2022 17:04 Відповісти
Хай вивозять. Нах нам цей потьомкин в Херсонській області. Щоб ще роками якийсь екскурсовод "любитель русского мира" з гордістю розповідав про видатну особистість потьомкіна та його "подвиги" з колонізації та закріпачення України? Так що тут я лише дякую кацапам, що вони за собою прибирають своє лайно
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26.10.2022 17:18 Відповісти
Так,він був фаворитом катьки....
Приймав участь у розгромі
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26.10.2022 20:29 Відповісти
вірніше,у розформуванні Запорізької Січі.
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26.10.2022 20:36 Відповісти
Ждем историю про то, как кости замироточили по прибытию в рашку. И нового святого.
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26.10.2022 17:05 Відповісти
Да пусть берут, они им нужнее. Распилят на фрагменты, будут возить по всей мокшандии, как возят "мощи" Ушакова. Видимо, это хороший бизнес на мощах. Так просто никто бы этим не занимался.
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26.10.2022 17:08 Відповісти
Про бизнес на мощах была прикольная немая ч/б комедия, снятая в России ещё около 1910. Названия к сожалению забыл.
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27.10.2022 01:39 Відповісти
У плешивого идиота, наверное, грабёж памятников и останков царских деятелей проходит под лозунгом "денацификации". )) Еще радует то, что если они это все вывозят, значит понимают, что сюда они уже больше не вернутся
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26.10.2022 17:08 Відповісти
Хто б ще Ватутіна з Києва викрав...
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26.10.2022 17:09 Відповісти
Дрг чеченців 😂
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26.10.2022 17:53 Відповісти
А броненосец кому оставили ?
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26.10.2022 17:10 Відповісти
Бронєносєц ще влітку потопили 😂
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26.10.2022 17:54 Відповісти
кацапи, можете покласти крадені потьомкінські останки разом путінськими
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26.10.2022 17:11 Відповісти
Воруют все, не только унитазы.
Нечего святого.
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26.10.2022 17:15 Відповісти
Кому всрались сраные кости вонючего имперца ?
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26.10.2022 17:16 Відповісти
нехай все кцпське лайно забирають, рахунок отримають як за щось корисне
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26.10.2022 17:18 Відповісти
грицько нечоса помандрував в рідну говєнь
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26.10.2022 17:23 Відповісти
Та хай беруть....там в голові х.з шо
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26.10.2022 17:27 Відповісти
Прийдет время и мы потрясем музейные закрома Эрмитажа!
Усі козацькі реліквії ,археологічні знахідки в нашій землі будуть повернуті!
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26.10.2022 17:31 Відповісти
А Киів це чмо потьомкін не засновував часом?
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26.10.2022 17:38 Відповісти
Путин сделает себе потёмкинскую настоечку
и будет принимать за пол часа до еды в надежде стать князем.
Из костей получится наваристый бульон.
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26.10.2022 17:41 Відповісти
мощи - это святое, мощи - это скрепы
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26.10.2022 17:43 Відповісти
І як ми тепер без цього трупака...

Краще б останки своїх вітязєй збирали та вивозили.
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26.10.2022 17:43 Відповісти
Маю надію, що і расісья у недалекому часу, стане міфом! Згадувати про неї будуть тільки у казках, та фільмах жахів!
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26.10.2022 17:46 Відповісти
нєкрофіли сруцькі
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26.10.2022 17:48 Відповісти
Та хоч би і його скам'янілий кал - невелика втрата )))
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26.10.2022 17:52 Відповісти
По перше,мабуть викрали рештки хнязя... То мабуть поставлять в Останкіно пам'ятник і напишуть "Це - бугай корови Катьки"
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26.10.2022 18:02 Відповісти
Вперше вітаю московитських крадіїв. По репараціям би добре повернути у Київ (Вишгород) ікону Божої Матері, яку вкрав мерзенний Боголюбськи, яка зараз у них вважається головною святинею, чи то казанською, чи то смоленською.
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26.10.2022 18:05 Відповісти
наконец-то убрали в украинской земли остатки ыдыйота...
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26.10.2022 18:41 Відповісти
Друга радісна новина на сьогодні
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26.10.2022 18:44 Відповісти
Гундяй їх освятить і будуть давать чмобікам лобизати перед відправкою до України
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26.10.2022 18:48 Відповісти
Нехай це буде їм кістка у горлі!
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26.10.2022 18:51 Відповісти
Есть немало свидетельств, что «могила Потёмкина» в Екатерининском соборе в действительности представляет собой лишь надгробный памятник-кенотаф, а останки некогда покоящегося в ней «светлейшего князя» были выброшены большевиками на поругание в феврале-марте 1920 года.
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26.10.2022 19:07 Відповісти
Ну от і добре .Треба починати чистити Українські землі від расєйських останків
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26.10.2022 19:12 Відповісти
Некрофіли...
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26.10.2022 19:30 Відповісти
Вот и замечательно!
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26.10.2022 19:38 Відповісти
Повезуть потьомкіна у потьомкінські дєрєвні?
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26.10.2022 19:46 Відповісти
баба з возу - кобилі легше.
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26.10.2022 19:52 Відповісти
Кемска волость? - Забирайте! (с)
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26.10.2022 20:02 Відповісти
Сьогодні у кацапів буде пахльобка "Патьомкінська"...
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26.10.2022 20:15 Відповісти
Так писали що ще матрос Железняк, в громадянську війну, розкопав могилу цього Григорія та викинув кудись в балку чі яр. Раз так то що вони там накопали???
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26.10.2022 21:19 Відповісти
Так тогда же барана сьели к вечеру, а кости в канаву раскопаную, и засыпали. Это запросто по той стороне.
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26.10.2022 21:50 Відповісти
Орки бульйон з костей Потьомкіна наварять
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26.10.2022 21:23 Відповісти
Ходом дерусифікації "полностью удовлєтворьон"
Ці копрофаги мають забрати все лайно за собою і самоліквідуватися!
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26.10.2022 21:24 Відповісти
кацапи "аснавательно бегут"
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26.10.2022 22:25 Відповісти
Та якось поХер.
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26.10.2022 22:58 Відповісти
 
 