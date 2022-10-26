Російські військові вкрали ще один пам’ятник з Херсону - Потьомкіну. ФОТО

У Херсоні російські окупанти демонтували пам’ятник Григорію Потьомкіну.

Про це повідомив журналіст Іван Антипенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Був Потьомкін. Вже нема", — написав журналіст.

Нагадаємо, днями стало відомо, що російські окупанти зняли з постаментів і вивезли в невідомому напрямку пам’ятники Олександру Суворову і Федору Ушакову, які стояли в центрі Херсона. Обидва пам'ятники були демонтовані увечері 23 жовтня і вивезені в невідомому напрямку росіянами.

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