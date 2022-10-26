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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Російські військові вкрали ще один пам’ятник з Херсону - Потьомкіну. ФОТО

У Херсоні російські окупанти демонтували пам’ятник Григорію Потьомкіну.

Про це повідомив журналіст Іван Антипенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Був Потьомкін. Вже нема", — написав журналіст.

Нагадаємо, днями стало відомо, що російські окупанти зняли з постаментів і вивезли в невідомому напрямку пам’ятники Олександру Суворову і Федору Ушакову, які стояли в центрі Херсона. Обидва пам'ятники були демонтовані увечері 23 жовтня і вивезені в невідомому напрямку росіянами.

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Російські військові вкрали ще один пам’ятник з Херсону - Потьомкіну 01

Російські військові вкрали ще один пам’ятник з Херсону - Потьомкіну 02

Автор: 

окупація (6695) пам’ятник (928) Херсон (3362)


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Топ коментарі
+54
Дайош деколонізацію руками колонізаторів.
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26.10.2022 11:34
+50
я так розумію Одеса памʼятника катерині позбудеться тільки тоді коли його вкрадуть кацапи
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26.10.2022 11:36
+34
Пусть и чехов памятник украдут.
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26.10.2022 11:38
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Дайош деколонізацію руками колонізаторів.
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26.10.2022 11:34 Відповісти
я так розумію Одеса памʼятника катерині позбудеться тільки тоді коли його вкрадуть кацапи
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26.10.2022 11:36 Відповісти
Лесницу Потемкина тоже разобрать?!
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26.10.2022 11:40 Відповісти
Відкрию страшний секрет: її не потьомкін будував...
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26.10.2022 11:41 Відповісти
Він там просто обмочився після п'янки )))
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26.10.2022 11:48 Відповісти
що цей потьомкин її будував? це тільки назва ***-ря німкені.
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26.10.2022 13:01 Відповісти
Коли Ейзенштейн знімав свій фільм, він і не знав що це буде "Потьмкінською летницей". колись.
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26.10.2022 13:22 Відповісти
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26.10.2022 13:04 Відповісти
Це мабуть та десатанізація про яку вони забормотали - метало-брухт будуть тирити. А у нас за пушкіна карна справа
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26.10.2022 14:12 Відповісти
этот хлам пускай забирают не жалко
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26.10.2022 11:34 Відповісти
Не поняв? Вони що, хочуть, щоб ми доплатили???
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26.10.2022 11:42 Відповісти
Если забирают то для них он не хлам и расчитывают его сохранить для того чтобы поставить обратно.
Я бы не радовался этому,есть вероятность удара ТЯО по Херсону после выхода из него кацапья.
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26.10.2022 13:10 Відповісти
Територію для Хозарії треба звільнити не забруднивши. Підрив греблі набагато більш імовірний.
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26.10.2022 14:00 Відповісти
Возможно.в любом случае именно на херсонском направлении возможен такой вариант
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27.10.2022 09:03 Відповісти
Хоч щось корисне від варварів
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26.10.2022 11:34 Відповісти
Варвари = руйнували в Римі статуї. і все шо не могли взяти взад, а тут тупо варвари береть те що на їхню ж честь встановлено.
Ну і як же не братський город?
Добре що Єрмак звільняє, жене окупанта взад.
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26.10.2022 11:38 Відповісти
Хочеш сказати, що орки ≠ варвари?
Орки поцілюють виключно військові цілі по Україні? Маріуполь?
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26.10.2022 11:44 Відповісти
наступний крок (я сподіваюся) почнуть забирати свою псевдо-церкву-гундяївську-секту
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26.10.2022 11:37 Відповісти
А Ленина почем берут?
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26.10.2022 11:37 Відповісти
Какой-то рассадник кацапских памятников - суворов, ушаков, потемкин. Завтра выяснится, что где-то там и железному феликсу с кагановичем еще бюсты стоЯт?
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26.10.2022 11:37 Відповісти
Ну так - "какая разніца" ТМ
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26.10.2022 11:46 Відповісти
Бг-ггг... кацапы помогают нам дерусифицировать юг... Еще бы наши активисты сделали жест доброй воли - одесскую катьку прицепом сбагрили... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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26.10.2022 11:37 Відповісти
Невже на всю Одесу РПГ не знайдуть?
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26.10.2022 11:42 Відповісти
рпг то перебор. ще терракт пришиють. Вантажівка, трос на шию катьки. Роботи на 10 хв. Максимум ********* і хотів би я бачити того суддю, що осуде такі дії.
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26.10.2022 11:55 Відповісти
Та продать ее. И ей, Катьке, не обиду будет, продавалась налево и направо при жизни, тому о кого ого!
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26.10.2022 12:03 Відповісти
Терористичний акт - це застосування зброї, вчинення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85 вибуху , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BB підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на ухвалення рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою

Вкажи мені на який пункт цієї норми права ми можемо послаться щоб визнать постріл і руйнування пам"ятника як "теракт"!
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26.10.2022 12:27 Відповісти
Постріл з рпг посеред міста мільйонника, без узгодження з владою, без обмеження зони ураження, розлету уламків, не що інше я теракт. Дивно, що тобі треба таке пояснювати
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26.10.2022 12:36 Відповісти
Ти коли-небудь бачив дію гранати РПГ при попаданні в пустотілий об"єкт? Сама граната великих та важких осколків не дає - у неї корпус тонкостінний (жерстяний, фактично) Кумулятивний струмінь, пробивши стінку, розсіюється в повітряному "заброньовому" просторі і тиск різко падає А щоб не було перехожих (і свідків) - для цього ніч є Чи ти думаєш, що я пропоную це робить під час антиросійського мітингу, ********** прапором?
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26.10.2022 12:45 Відповісти
а якщо промажешь? і полетить твій кумулятив в найближчий будинок.
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26.10.2022 13:02 Відповісти
Ну так бери вантажівку з тросом! (враховуючи що там - "пішохідна зона" і впевнений що там стоїть пост поліцаїв)
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26.10.2022 13:04 Відповісти
Сьогодні опівночі. Я приїду вантажівкою, а ти приходь з рпг. Якщо в мене не вийде, закінчиш справу.
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26.10.2022 13:07 Відповісти
Починай! Не забудь подать заяку у міськраду і прапори вивісить Але я (на відміну від тебе) час і день повідомлять не буду - коли захочу тоді й прийду
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26.10.2022 13:13 Відповісти
не вмієш ти в команді працювати. (
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26.10.2022 13:17 Відповісти
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26.10.2022 13:42 Відповісти
Я просто не ІДІОТ! Тому не люблю "публічності" - роблю справу "тихо" і ніде не "відсвічуюсь"!
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26.10.2022 13:55 Відповісти
Будь-який викормиш сірьоги підрахуя десять років дасть залюбки.
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26.10.2022 13:25 Відповісти
Труханов із ватяною одеською міськрадою, мабуть, там охорону виставляють навколо Катьки.
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26.10.2022 11:58 Відповісти
Пусть и чехов памятник украдут.
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26.10.2022 11:38 Відповісти
Почему сразу вандал?вменяемый человек
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26.10.2022 11:45 Відповісти
ох..нний перфоманс, знімаю шапку.
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26.10.2022 11:49 Відповісти
потужно і головне на 100 відсотків вірно характеризує тих сраних москальських "красноармєйцев"
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26.10.2022 11:49 Відповісти
Его имя Вацлав Вандал
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26.10.2022 12:46 Відповісти
Новый евронацист русофоб курррва?
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27.10.2022 14:53 Відповісти
Стиралки и унитазы закончились, они теперь памятниками промышляют. Но этих истуканов совершенно не жалко, разве только материалы, из которых они изготовлены. Но это можно заложить в смету будущих репараций
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26.10.2022 11:39 Відповісти
Не закончились истории с унитазами. Родственники ранее уехавшие с ПГТ на Херсонщине рассказали что к ним в квартиру пару недель назад вселились пару военных кацапов. Выламали дверь квартиры и жили несколько дней. После их отбытия знакомый проверил хату и ужаснулся разгрому. Но, главное, при том что есть вода, свет, канализация и даже интернет эти подонки срали не в унитаз, а рядом. И растаптывали это по квартире. По квартире, Карл, в которой сами же и жили! Что это за люди и что у них за проблеммы с унитазами? Это просто феномен какой то.
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26.10.2022 12:04 Відповісти
У нас, на Поліссі, тікаючи, обов"язково старалися висраться на столі у світлиці...
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26.10.2022 12:37 Відповісти
Значит унитаз остался на месте. Знакомому повезло, что эти существа не имели понятия об этом "белом камне". Более продвинутые существа забрали бы
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26.10.2022 13:20 Відповісти
Хотя мог бы центральный туалет украсить, для истории
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26.10.2022 11:39 Відповісти
Установят на берегу масква-реки, будут молится вместе с гундяем и зеками-спидоносцами из перми, кончать на него и ждать чуда. Северные варвары.
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26.10.2022 11:40 Відповісти
*****. Хотя уверен, на цветмет понесли.
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26.10.2022 11:41 Відповісти
Скиздили, бо почав мироточити.
Рузьге стверджують, що те миро дуже помічне при анальному болю.
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26.10.2022 11:41 Відповісти
Цікаво а якого хрєна памйятник цього кацапського та іньших їхніх ублюдків досі ще стояли у Херсоні???
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26.10.2022 11:44 Відповісти
Бо херсонці, напевно, обирали собі таку ж саму місцеву владу, як і одесити та харків'яни, хронічних ригів. І самі, в більшості, сповідували ідеологію какой_разніци.
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26.10.2022 12:01 Відповісти
Того ж хрєна, що в Києві досі стоїть пам'ятник ватутіну, щорсу...
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26.10.2022 12:13 Відповісти
Як це в невідомому напрямі?
Циганам на метал здадуть!😂😂😂
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26.10.2022 11:47 Відповісти
подяка пдрам-окупантам, бо місцеві шанувальники кацапського лайна шось довго роздуплялися
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26.10.2022 11:48 Відповісти
Блін, хто пише такі назви? Та не вкрали. А зробили за лінивих українців їхню роботу.

ДЯКУЄМО!!!1!1!1
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26.10.2022 11:49 Відповісти
Хмырь Мавзолейный лет несколько назад проблеял...а мы Цап-царап и в Дамки...ничего удивительного...,мощи Ярослава Мудрого скомуниздили из Лавры ещё при дохлом Совке в 1966 году,...якобы для исследований подлинности Великого князя...вместо него сегодня в Лавре валяютсч кости Петра Столыпина ..которые нужно сжечь...или отправить в Германию..на родину этого сраного рехворматора...
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26.10.2022 11:55 Відповісти
Эвакуация бронзы продолжается Диды одобряет - при эвакуации заводское оборудование, церковные колокола и бронзовые памятники вывезли вглубь России уже при царе в Первой мировой.
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26.10.2022 11:57 Відповісти
У них своїх таких "пам'ятників" не вистачає?
Чи, просто на металобрухт крадуть?
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26.10.2022 11:59 Відповісти
Унітази скінчились
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26.10.2022 12:10 Відповісти
От і добре, зробили роботу за нас. А на пустуючих постаментах скоро будуть стояти справжні герої, які увійшли в історію України.
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26.10.2022 12:12 Відповісти
Дерусификация Херсона. И защитники великой русской культуры Пушкина и Достоевского молчат в тряпочку. Добру справу роблять россиянци.
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26.10.2022 12:18 Відповісти
Та хай би їм грець, тим пам'ятникам, але ж кожний - це кілька тон бронзи!

Ці гроші самим би знадобились.
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26.10.2022 12:24 Відповісти
Чим менше кацапів, навіть бронзових, тим краще.
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26.10.2022 12:25 Відповісти
вот этого говна не жалко.
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26.10.2022 12:33 Відповісти
а можно где-то на нейтралке в довесок еще и памятник екатерине им передать?
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26.10.2022 12:34 Відповісти
Единственное, что правильно делают. Поставим там Бандеру
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26.10.2022 12:41 Відповісти
Доктор Борменталь,в какой палате мы держим воров, убийц и негодяев путлера?
Филипп Филлипыч,так этого дерьма накопилось аж 140 миллионов 🦍🦍🦍,куда девать столько Шариковых?
В печку, доктор,в топку ..😛🤣
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26.10.2022 12:46 Відповісти
немає там 140, хоча б 90 наскребли
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26.10.2022 13:50 Відповісти
Вкрали руz мир та втекли!)
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26.10.2022 12:46 Відповісти
Вкрали Суворова та Ушакова , та й хрін з ними ., тільки нехай компенсують грошима . Но викрасти Пана Атамана Гриціана Тавріческого це Злочин , однозначно Злочин ! ( це ж наша історія )
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26.10.2022 13:02 Відповісти
пусть своё дерьмо забирают и валят с Украины!
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26.10.2022 13:24 Відповісти
Після війни, нам треба будуть зовсім другі пам`ятники. Хай забирають своє лайно, яким помітили нашу Україну.
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26.10.2022 13:34 Відповісти
Вони вважають, що взяли заручників, чілішолі?!

Так одна моя приятелька на пропозиції її вкрасти відповідала: "Самі вкрадете - самі й годувати будете!"
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26.10.2022 13:44 Відповісти
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26.10.2022 13:58 Відповісти
Це гівно хай крадуть, мабуть здали на кольоровий метал щоб побухати.
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28.10.2022 15:40 Відповісти
 
 