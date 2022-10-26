Російські військові вкрали ще один пам’ятник з Херсону - Потьомкіну. ФОТО
У Херсоні російські окупанти демонтували пам’ятник Григорію Потьомкіну.
Про це повідомив журналіст Іван Антипенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Був Потьомкін. Вже нема", — написав журналіст.
Нагадаємо, днями стало відомо, що російські окупанти зняли з постаментів і вивезли в невідомому напрямку пам’ятники Олександру Суворову і Федору Ушакову, які стояли в центрі Херсона. Обидва пам'ятники були демонтовані увечері 23 жовтня і вивезені в невідомому напрямку росіянами.
Топ коментарі
+54 Деніс Войцеховський
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+50 Борменталь Незабаром
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+34 govtva
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Я бы не радовался этому,есть вероятность удара ТЯО по Херсону после выхода из него кацапья.
Ну і як же не братський город?
Добре що Єрмак звільняє, жене окупанта взад.
Орки поцілюють виключно військові цілі по Україні? Маріуполь?
Вкажи мені на який пункт цієї норми права ми можемо послаться щоб визнать постріл і руйнування пам"ятника як "теракт"!
Рузьге стверджують, що те миро дуже помічне при анальному болю.
Циганам на метал здадуть!😂😂😂
ДЯКУЄМО!!!1!1!1
Чи, просто на металобрухт крадуть?
Ці гроші самим би знадобились.
Филипп Филлипыч,так этого дерьма накопилось аж 140 миллионов 🦍🦍🦍,куда девать столько Шариковых?
В печку, доктор,в топку ..😛🤣
Так одна моя приятелька на пропозиції її вкрасти відповідала: "Самі вкрадете - самі й годувати будете!"