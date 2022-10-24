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культура (427) музей (438) пам'ятник (921) Херсонщина (5364) Хлань (119)

Окупанти тікають з Херсонщини, грабуючи музеї та підприємства, – Хлань

памятник

Російські окупанти покидають правобережну частину Херсонщини, грабуючи музеї та підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Ситуація на Херсонщині розвивається досить динамічно. Окупанти та колаборанти покидають правобережну частину Херсонщини. Це відбувається з тотальним пограбунком. Окупанти вивозять обладнання з лікарень, з державних та навіть приватних підприємств. Вони запаковують цінне обладнання та вивозять на лівий берег Дніпра. Далі воно рухається десь у сторону Криму", – заявив він.

За його словами, окупанти вдалися до того, що грабують та вивозять музейні експонати з Херсонського краєзнавчого музею.

Також читайте: Окупанти, тікаючи з Херсона, вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову. ФОТО

"Усе, що має історичну та археологічну цінність, окупанти запаковують та вивозять. Сьогодні ми вже стали свідками того, що окупанти навіть забрали з собою пам’ятники Суворову та Ушакову з вулиць Херсона. З'являється інформація, що в планах окупантів – викопати мощі Потьомкіна з його поховання у Херсоні. Відбувається якась тотальна шизофренія окупантів", – підкреслив він.

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Топ коментарі
+11
марадеры... тупые марадены, садисты и трусы... асвабадители пилят...
короче , асвабадили от всего, куда глаз косой упал и куда кляшня немытая дотянулась...
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24.10.2022 13:58
+9
в австрии было то же самое. после конца оккупации страны совком в 1955 году, когда стала "австрия свободна от освободителей!" (С) , освободители уходя тоже вывезли всё оборудование с заводов и всего остального. как рассказывает не один бюргер - остались только торчащий из бетонных фундаментов станков, влитый их крепеж. позже оказалось, что это пошло на пользу. были поставленны современные по времени восстановления станки, вместо вобщем то устаревших украденных. и потом такой же апгрейд железа делался уже постоянно самими буржуями. оборудование должно соответствовать требованиям времени. так что, если после освобождения на место всего украденного внуками дидовворовавших будет по плану восстановления тоже поставленно современное оборудование (при условии, что слугами не будет снова всё разворованно) то всё не так уж и плохо.
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24.10.2022 14:07
+6
це добре. нехай тікають. нехай забирають награбоване. аби звільнили українську землю від рускава міра. жодної російської присутності не повинно залишитись в Україні. мрію дожити до тих часів коли за почуту російську мову будуть ******* прямо на місці.
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24.10.2022 13:56
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А потім вони собираються підірвати Каховську дамбу.
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24.10.2022 13:51 Відповісти
Тотальна шизофренія була у Зеко-Манди, коли, знаючи про напад, п?*діла про шашлики. А про збереження музейних цінностей навіть не думали.
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24.10.2022 13:55 Відповісти
це добре. нехай тікають. нехай забирають награбоване. аби звільнили українську землю від рускава міра. жодної російської присутності не повинно залишитись в Україні. мрію дожити до тих часів коли за почуту російську мову будуть ******* прямо на місці.
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24.10.2022 13:56 Відповісти
мощі потьомкіна - +10% сила, +15% харизма, 10 хп/сек урон святим духом. ****, треба перешкодити!
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24.10.2022 13:57 Відповісти
марадеры... тупые марадены, садисты и трусы... асвабадители пилят...
короче , асвабадили от всего, куда глаз косой упал и куда кляшня немытая дотянулась...
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24.10.2022 13:58 Відповісти
А наші сосуть лапу і нікуя не роблять! Ггг
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24.10.2022 14:05 Відповісти
Надеяться что русня оставит Херсон глупо. Они хотят его превратить во второй Мариуполь, чтоб наши стерлись при штурме как они в свое время.
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24.10.2022 14:06 Відповісти
Сомневаюсь шо лаптеногие мобики будут стоять на смерть как азов
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24.10.2022 14:58 Відповісти
дык - йолы палы, а юний будьонавєц, буданов сказав, шо - не тікають, а сабіраются защіщать....... 🤔🤔🤔🤔аднака....
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24.10.2022 14:07 Відповісти
в австрии было то же самое. после конца оккупации страны совком в 1955 году, когда стала "австрия свободна от освободителей!" (С) , освободители уходя тоже вывезли всё оборудование с заводов и всего остального. как рассказывает не один бюргер - остались только торчащий из бетонных фундаментов станков, влитый их крепеж. позже оказалось, что это пошло на пользу. были поставленны современные по времени восстановления станки, вместо вобщем то устаревших украденных. и потом такой же апгрейд железа делался уже постоянно самими буржуями. оборудование должно соответствовать требованиям времени. так что, если после освобождения на место всего украденного внуками дидовворовавших будет по плану восстановления тоже поставленно современное оборудование (при условии, что слугами не будет снова всё разворованно) то всё не так уж и плохо.
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24.10.2022 14:07 Відповісти
Як би було епічно, якбі кацапюри викопали мощі цього підора потьомкіна, і коли його перевозили на паромі його б аннігілірував Хаймарс
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24.10.2022 14:10 Відповісти
"даже забрали с собой памятники Суворову и Ушакову"
для чого українцям це кацапське лайно!
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24.10.2022 14:16 Відповісти
В Одессе говорят что снос памятника Катюхе будет стоить 6 млн. гривен. А еще есть павлу, суворову и т.д. Больше всего имперских памятников и улиц у нас. Я сам живу на улице имени чувака, шо медаль за убийства таджиков получил в гражданскую. Козломордые - шоб вы здохли все.
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24.10.2022 14:28 Відповісти
Это руцкай мир - больные на всю голову люди.
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24.10.2022 14:19 Відповісти
Ну а потім всі ці вкрадені артефакти вони будуть виставляти для підтвердження своєї вигаданої історії.
Нація, одиниці з якої знають справжню історію цієї біомаси, але мовчать, а решта свято вірить у вигадану та вкрадену в інших історію, для якої фальсифікувалися тисячі документів, вбивалися мільйони людей, де науковим досягненням є подальше спотворення та фальсифікація власної історії і історії інших народів - не є нацією, а просто збіговиськом андрофагів (ким вони й були з покон віків), яких вдягли у людьський одяг і дали можливість користуватися досягненнями людства.
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24.10.2022 14:24 Відповісти
Забирают с собой самое ценное для русской души - памятник Суворову, Ушакову унитазы, собачьи будки. В хозяйстве все пригодится. А так воевали, воевали, столько кацапов положили и никакой пользы. А так придет какой-то бурят домой с унитазом и всем сразу станет радостно, что сынуля приехал с боевым трофеем на зависть соседям
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24.10.2022 14:29 Відповісти
Оккупанты все бегут и бегут...но почемуто мы даже возле берислава не можем продвинуться....
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24.10.2022 14:48 Відповісти
потому что вся эта тема с отступление одна большая утка. Русня её активно форсит, а наши дурачки разносят эти новости по уже нашему информационному сегменту.
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24.10.2022 15:56 Відповісти
 
 