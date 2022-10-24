Окупанти тікають з Херсонщини, грабуючи музеї та підприємства, – Хлань
Російські окупанти покидають правобережну частину Херсонщини, грабуючи музеї та підприємства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Ситуація на Херсонщині розвивається досить динамічно. Окупанти та колаборанти покидають правобережну частину Херсонщини. Це відбувається з тотальним пограбунком. Окупанти вивозять обладнання з лікарень, з державних та навіть приватних підприємств. Вони запаковують цінне обладнання та вивозять на лівий берег Дніпра. Далі воно рухається десь у сторону Криму", – заявив він.
За його словами, окупанти вдалися до того, що грабують та вивозять музейні експонати з Херсонського краєзнавчого музею.
"Усе, що має історичну та археологічну цінність, окупанти запаковують та вивозять. Сьогодні ми вже стали свідками того, що окупанти навіть забрали з собою пам’ятники Суворову та Ушакову з вулиць Херсона. З'являється інформація, що в планах окупантів – викопати мощі Потьомкіна з його поховання у Херсоні. Відбувається якась тотальна шизофренія окупантів", – підкреслив він.
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короче , асвабадили от всего, куда глаз косой упал и куда кляшня немытая дотянулась...
для чого українцям це кацапське лайно!
Нація, одиниці з якої знають справжню історію цієї біомаси, але мовчать, а решта свято вірить у вигадану та вкрадену в інших історію, для якої фальсифікувалися тисячі документів, вбивалися мільйони людей, де науковим досягненням є подальше спотворення та фальсифікація власної історії і історії інших народів - не є нацією, а просто збіговиськом андрофагів (ким вони й були з покон віків), яких вдягли у людьський одяг і дали можливість користуватися досягненнями людства.