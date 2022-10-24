Оккупанты бегут из Херсонской области, грабя музеи и предприятия, – Хлань
Российские оккупанты покидают правобережную часть Херсонщины, грабя музеи и предприятия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
"Ситуация в Херсонской области развивается достаточно динамично. Оккупанты и коллаборанты покидают правобережную часть Херсонщины. Это происходит с тотальным ограблением. Оккупанты вывозят оборудование из больниц, из государственных и даже частных предприятий. Они упаковывают ценное оборудование и вывозят на левый берег Днепра. Далее оно двигается где-то в сторону Крыма", – заявил он.
По его словам, оккупанты прибегли к тому, что грабят и вывозят музейные экспонаты из Херсонского краеведческого музея.
"Все, что имеет историческую и археологическую ценность, оккупанты упаковывают и вывозят. Сегодня мы уже стали свидетелями того, что оккупанты даже забрали с собой памятники Суворову и Ушакову с улиц Херсона. Появляется информация, что в планах оккупантов – выкопать мощи Потемкина с его захоронения в Херсоне. Происходит некая тотальная шизофрения оккупантов", – подчеркнул он.
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короче , асвабадили от всего, куда глаз косой упал и куда кляшня немытая дотянулась...
для чого українцям це кацапське лайно!
Нація, одиниці з якої знають справжню історію цієї біомаси, але мовчать, а решта свято вірить у вигадану та вкрадену в інших історію, для якої фальсифікувалися тисячі документів, вбивалися мільйони людей, де науковим досягненням є подальше спотворення та фальсифікація власної історії і історії інших народів - не є нацією, а просто збіговиськом андрофагів (ким вони й були з покон віків), яких вдягли у людьський одяг і дали можливість користуватися досягненнями людства.