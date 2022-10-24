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Оккупанты бегут из Херсонской области, грабя музеи и предприятия, – Хлань

памятник

Российские оккупанты покидают правобережную часть Херсонщины, грабя музеи и предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Ситуация в Херсонской области развивается достаточно динамично. Оккупанты и коллаборанты покидают правобережную часть Херсонщины. Это происходит с тотальным ограблением. Оккупанты вывозят оборудование из больниц, из государственных и даже частных предприятий. Они упаковывают ценное оборудование и вывозят на левый берег Днепра. Далее оно двигается где-то в сторону Крыма", – заявил он.

По его словам, оккупанты прибегли к тому, что грабят и вывозят музейные экспонаты из Херсонского краеведческого музея.

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"Все, что имеет историческую и археологическую ценность, оккупанты упаковывают и вывозят. Сегодня мы уже стали свидетелями того, что оккупанты даже забрали с собой памятники Суворову и Ушакову с улиц Херсона. Появляется информация, что в планах оккупантов – выкопать мощи Потемкина с его захоронения в Херсоне. Происходит некая тотальная шизофрения оккупантов", – подчеркнул он.
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Топ комментарии
+11
марадеры... тупые марадены, садисты и трусы... асвабадители пилят...
короче , асвабадили от всего, куда глаз косой упал и куда кляшня немытая дотянулась...
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24.10.2022 13:58
+9
в австрии было то же самое. после конца оккупации страны совком в 1955 году, когда стала "австрия свободна от освободителей!" (С) , освободители уходя тоже вывезли всё оборудование с заводов и всего остального. как рассказывает не один бюргер - остались только торчащий из бетонных фундаментов станков, влитый их крепеж. позже оказалось, что это пошло на пользу. были поставленны современные по времени восстановления станки, вместо вобщем то устаревших украденных. и потом такой же апгрейд железа делался уже постоянно самими буржуями. оборудование должно соответствовать требованиям времени. так что, если после освобождения на место всего украденного внуками дидовворовавших будет по плану восстановления тоже поставленно современное оборудование (при условии, что слугами не будет снова всё разворованно) то всё не так уж и плохо.
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24.10.2022 14:07
+6
це добре. нехай тікають. нехай забирають награбоване. аби звільнили українську землю від рускава міра. жодної російської присутності не повинно залишитись в Україні. мрію дожити до тих часів коли за почуту російську мову будуть ******* прямо на місці.
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24.10.2022 13:56
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А потім вони собираються підірвати Каховську дамбу.
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24.10.2022 13:51 Ответить
Тотальна шизофренія була у Зеко-Манди, коли, знаючи про напад, п?*діла про шашлики. А про збереження музейних цінностей навіть не думали.
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24.10.2022 13:55 Ответить
це добре. нехай тікають. нехай забирають награбоване. аби звільнили українську землю від рускава міра. жодної російської присутності не повинно залишитись в Україні. мрію дожити до тих часів коли за почуту російську мову будуть ******* прямо на місці.
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24.10.2022 13:56 Ответить
мощі потьомкіна - +10% сила, +15% харизма, 10 хп/сек урон святим духом. ****, треба перешкодити!
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24.10.2022 13:57 Ответить
марадеры... тупые марадены, садисты и трусы... асвабадители пилят...
короче , асвабадили от всего, куда глаз косой упал и куда кляшня немытая дотянулась...
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24.10.2022 13:58 Ответить
А наші сосуть лапу і нікуя не роблять! Ггг
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24.10.2022 14:05 Ответить
Надеяться что русня оставит Херсон глупо. Они хотят его превратить во второй Мариуполь, чтоб наши стерлись при штурме как они в свое время.
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24.10.2022 14:06 Ответить
Сомневаюсь шо лаптеногие мобики будут стоять на смерть как азов
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24.10.2022 14:58 Ответить
дык - йолы палы, а юний будьонавєц, буданов сказав, шо - не тікають, а сабіраются защіщать....... 🤔🤔🤔🤔аднака....
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24.10.2022 14:07 Ответить
в австрии было то же самое. после конца оккупации страны совком в 1955 году, когда стала "австрия свободна от освободителей!" (С) , освободители уходя тоже вывезли всё оборудование с заводов и всего остального. как рассказывает не один бюргер - остались только торчащий из бетонных фундаментов станков, влитый их крепеж. позже оказалось, что это пошло на пользу. были поставленны современные по времени восстановления станки, вместо вобщем то устаревших украденных. и потом такой же апгрейд железа делался уже постоянно самими буржуями. оборудование должно соответствовать требованиям времени. так что, если после освобождения на место всего украденного внуками дидовворовавших будет по плану восстановления тоже поставленно современное оборудование (при условии, что слугами не будет снова всё разворованно) то всё не так уж и плохо.
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24.10.2022 14:07 Ответить
Як би було епічно, якбі кацапюри викопали мощі цього підора потьомкіна, і коли його перевозили на паромі його б аннігілірував Хаймарс
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24.10.2022 14:10 Ответить
"даже забрали с собой памятники Суворову и Ушакову"
для чого українцям це кацапське лайно!
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24.10.2022 14:16 Ответить
В Одессе говорят что снос памятника Катюхе будет стоить 6 млн. гривен. А еще есть павлу, суворову и т.д. Больше всего имперских памятников и улиц у нас. Я сам живу на улице имени чувака, шо медаль за убийства таджиков получил в гражданскую. Козломордые - шоб вы здохли все.
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24.10.2022 14:28 Ответить
Это руцкай мир - больные на всю голову люди.
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24.10.2022 14:19 Ответить
Ну а потім всі ці вкрадені артефакти вони будуть виставляти для підтвердження своєї вигаданої історії.
Нація, одиниці з якої знають справжню історію цієї біомаси, але мовчать, а решта свято вірить у вигадану та вкрадену в інших історію, для якої фальсифікувалися тисячі документів, вбивалися мільйони людей, де науковим досягненням є подальше спотворення та фальсифікація власної історії і історії інших народів - не є нацією, а просто збіговиськом андрофагів (ким вони й були з покон віків), яких вдягли у людьський одяг і дали можливість користуватися досягненнями людства.
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24.10.2022 14:24 Ответить
Забирают с собой самое ценное для русской души - памятник Суворову, Ушакову унитазы, собачьи будки. В хозяйстве все пригодится. А так воевали, воевали, столько кацапов положили и никакой пользы. А так придет какой-то бурят домой с унитазом и всем сразу станет радостно, что сынуля приехал с боевым трофеем на зависть соседям
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24.10.2022 14:29 Ответить
Оккупанты все бегут и бегут...но почемуто мы даже возле берислава не можем продвинуться....
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24.10.2022 14:48 Ответить
потому что вся эта тема с отступление одна большая утка. Русня её активно форсит, а наши дурачки разносят эти новости по уже нашему информационному сегменту.
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24.10.2022 15:56 Ответить
 
 