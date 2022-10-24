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Окупанти, тікаючи з Херсона, вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову. ФОТО

памятник

У мережі повідомляють, що російські окупанти зняли з постаментів і вивезли в невідомому напрямку пам’ятники Олександру Суворову і Федору Ушакову, які стояли в центрі Херсона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє херсонське видання "МОСТ".

Обидва пам’ятники, як повідомляється, демонтовані увечері 23 жовтня і вивезені в невідомому напрямку росіянами, які, судячи з їх дій, відступають з Херсона.

Погруддя Суворова встановлене в Херсоні 10 вересня 1950 року.

Окупанти, тікаючи з Херсона, вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову 01

Ленінградський музей Суворова подарував місту Херсону бронзове погруддя воєначальника. Ця робота російського скульптора Миколи Рукавишнікова була виконана ще 1904 року. Суворов зображений у мундирі з погонами та стрічкою через плече. Погруддя роботи Рукавишнікова виконано за посмертною маскою і є одним із кращих та точних портретів полководця.

Також читайте: В окупованому Херсоні росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання. Хочуть залишити місто без зв’язку, теле- та радіомовлення, - Центр національного спротиву

Пам’ятник адміралу Федору Ушакову відкрито 1957 року біля головного корпусу Херсонської державної морської академії на проспекті Ушакова.

Окупанти, тікаючи з Херсона, вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову 02

Спочатку скульптура була виконана з оргскла, лише 1970 року її замінили на бронзову.

До російських окупантів пам’ятники в Херсоні крали під час відступу німецько-фашистські загарбники. Саме вони змародерили оригінальний пам’ятник Потьомкіну роботи Івана Мартоса.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують масштабне розграбування тимчасово захопленого Херсона. З населеного пункту вивозять техніку ДСНС, цінності з музеїв та, можливо, медичне обладнання.

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Топ коментарі
+50
Хай забирають і не повертають. Особливо суворова - ката польського, українського і татарського народів.
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24.10.2022 11:43
+33
Не вкрали, а виконали деімперіалізацію міста. Бо місто ватне мабуть наполовину. Було
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24.10.2022 11:45
+28
Бронза знадобилася? З граніту не цікавлять.
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24.10.2022 11:41
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24.10.2022 11:40 Відповісти
Ці два чувака були реально воєначальниками і оцінивши обстановку самі вчасно "отріцатєльно перешлі в наступлєніє"
😂
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24.10.2022 11:56 Відповісти
Бронза знадобилася? З граніту не цікавлять.
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24.10.2022 11:41 Відповісти
Хай забирають і не повертають. Особливо суворова - ката польського, українського і татарського народів.
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24.10.2022 11:43 Відповісти
придушив повстання під проводом Пугачова
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24.10.2022 13:16 Відповісти
будуть тепер ставати перед ними і дрочити ? довбані збоченці (
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24.10.2022 11:44 Відповісти
Та ні, то одесити перед катериної, але ж ви праві - збоченці.
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24.10.2022 11:47 Відповісти
В найближчий пункт прийому кольорових металів здадуть
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24.10.2022 12:23 Відповісти
А потім вже будуть дрочити прям на пункті ? ))))
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24.10.2022 12:44 Відповісти
Не вкрали, а виконали деімперіалізацію міста. Бо місто ватне мабуть наполовину. Було
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24.10.2022 11:45 Відповісти
Хоч щось роблять правильно.
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24.10.2022 11:45 Відповісти
Ну, суворов це ж людина татарськиої крові - вихідець з татарського роду - сувор, це позначае караульний. Хай беруть.
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24.10.2022 11:46 Відповісти
Цей параноїк причетний до знищення десятків, а можливо і сотень тисяч татар, так під його прямим керівництвом була влаштована різня ногайців.
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24.10.2022 11:58 Відповісти
Як і александ невский - тіки той вбивав славян на службі у татар.
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24.10.2022 12:02 Відповісти
Дик, близько половини прізвищ тюркського походження, що в нас, що на росії
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24.10.2022 17:24 Відповісти
та й х¥й з ними... аби свалили швидше
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24.10.2022 11:46 Відповісти
може це й найкраще що отак всі вирішилось, а то були б дебати роками, як в Одесі, з приводу прибирати Катьку з центру міста чи ні.
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24.10.2022 11:46 Відповісти
Доречне самообслуговування.
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24.10.2022 13:14 Відповісти
Кацапскіє свіньї-вазвращьайтєсь взад в радную говєнь і забірайтє с сабой всьо свайьо гавно...
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24.10.2022 11:47 Відповісти
И хорошо
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24.10.2022 11:47 Відповісти
Плевать на суворова, это была редкая гнида и военный преступник, эти твари полностью разграбят Херсон и дома и квартиры месных.
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24.10.2022 11:47 Відповісти
Нехай забирають своїх бидлогероїв. Це значить, що вони більше ніколи не потраплять на наші території. Я сподіваюсь, що навйближчі 50 років ми не побачимо в нашій країні пересичного кацапстанця навіть у вигляди туриста.
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24.10.2022 11:49 Відповісти
Пилять, дожилися: смердючі мавпи з-за поребрика здійснюють демоскалізацію Херсона.

Що заважало Україні, державі, зробити це 30 років? Питання риторичне.
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24.10.2022 11:50 Відповісти
Суворов - це мʼясник Катерини. Ріки крови лив: поляків, казахів, черкесів. Це - нелюдь вищої категорії. Ще й мирних міланців встиг покатувати, але це вже інша історія.
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24.10.2022 11:51 Відповісти
Плювать на суворова и ушакова, а от Нахіменку пам'ятник варто було б поставити.
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24.10.2022 11:51 Відповісти
Катьку шлюху немецкую из Одессы надо продать на Аукционе Сотби...а Петра Столыпина вынести из Лавры и подарить немцам...он родился тоже в Германии в Дрездене...РюZkие отдайте немчуре их Достояние 😆😆🤣
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24.10.2022 11:51 Відповісти
апсолютно вірно !!! усе як цапське лайно, починаючи від дибільного, апсолютно штучного, сруцького недо-язіка і закінчуючи мацковіцькою фсб/кгб сектою (упц мп-рпц) має бути викинуто з України !!!
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24.10.2022 11:53 Відповісти
хай забирають це окупаційне мацковіцьке лайно !!!
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24.10.2022 11:51 Відповісти
цветмет он и в Африке цветмет....
марадеры это отлично знают.. одно не знают - чей это памятник... ибо им пофиг ))
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24.10.2022 11:52 Відповісти
***, а може запропонувати їм обміняти пам'ятник Каті в Одесі на наших полонених? А раптом погодяться?
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24.10.2022 11:54 Відповісти
Так у них із скульпторів лишився лише один, десь в Якутії...
А до "вялічія" з гівна по всіх "городах і вєсях", що буде срєпно, вони ще не доросли. Ось і крадуть
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24.10.2022 11:55 Відповісти
проиграли это сражение "полководцы" )) бегут с поля боя аж гай шумить! ))
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24.10.2022 11:57 Відповісти
Шо скажет Рабинович по поводу этой русофобской борьбы с памятниками?
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24.10.2022 11:59 Відповісти
Прекрасно. Дерашитизация от рашистов, - лучше не придумаешь. Еще Потемкина забирайте, идиоты=)
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24.10.2022 12:01 Відповісти
таки забрали =) Прислушались
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29.10.2022 14:11 Відповісти
Для московитов это не памятники, а куски бронзы - ценного цветного металла.
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24.10.2022 12:02 Відповісти
тю, чи комусь шкода тих у..бків
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24.10.2022 12:05 Відповісти
Це добра новина думаю ті символи "русского мира " більше не повернутся ,от як би ще вдалось розпроощатись з катериною в Одесі .
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24.10.2022 12:11 Відповісти
Оце вони правильно зробили - лайно за собою треба прибирати
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24.10.2022 12:11 Відповісти
Там ще й Катьці також ватні втулили (якщо не помиляюсь на місце Карла Маркса).. То його теж? Чи ні?
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26.10.2022 06:50 Відповісти
лиш би цим закінчилось! Нехай беруть своїх "героїв" та "святих" і пи...ють доки живі. Того Ушакова РПЦ зробила "святим" як ніколая второго "кривавого". Цікаво за що? яка держава такі в них і "святі"...
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24.10.2022 12:11 Відповісти
Це означає що в них немає проблем з переправами і вивозом награбованого, якщо навіть пам'ятники вивозять
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24.10.2022 12:24 Відповісти
пусть тащат все свое дерьмо
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24.10.2022 12:34 Відповісти
Вообще в планах был даже грабёж кукольного театра:
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24.10.2022 12:40 Відповісти
Бо кукли дуже схожi на кацапiв - iм теж ,для того щоб руки\ноги почали рухатись, потрiбно запихнути палицю в дупу...
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24.10.2022 13:10 Відповісти
Педофила суворова пусть заберут нах*й однозначно.
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24.10.2022 12:41 Відповісти
И гжегожа потемски тоже
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24.10.2022 12:42 Відповісти
"Дерусіфікація", або "жест доброї волі"?
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24.10.2022 12:43 Відповісти
Своих воинов кацапы бросают на убой, бросают раненных и убитых на полях сражения, а каменных истуканов эвакуируют. Потому, что человеческая жизнь в России ничего не стоила и не стоит. Шмотки и разное барахло типа унитазов стоит дороже, чем человеческая жизнь. Такая страна или такое убожище должно исчезнуть с политической карты мира.
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24.10.2022 12:43 Відповісти
Так і пулядураштикмаладєц теж, драпаючи від французів через Альпи, теж кидав у снігах своїх поранених, наливши їм у казанок горілки.
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24.10.2022 13:10 Відповісти
А нафіга ці монументи в Україні? Їхні херої, то нехай і забирають. Місцевим колаборанти при Україні яєць не було демонтувати.
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24.10.2022 13:02 Відповісти
нехай засунуть їх собі в дупу , тільки гроші повернуть за бронзу
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24.10.2022 13:04 Відповісти
О! Это же, какую оппу надо иметь, чтоб это там поместилось???
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08.11.2022 23:49 Відповісти
Це найменша втрата, бо маркери імперіалізму все одно повинні бути знищені.
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24.10.2022 13:15 Відповісти
шкода лише бронзи - а так хай собі забирають отих ідолів...
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24.10.2022 13:15 Відповісти
ці статуї ввійдуть в перелік контрибуції по ціні металолому; нехай навіть кольорового.
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24.10.2022 13:17 Відповісти
леніна із Ялти можна уже також забирати...
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24.10.2022 13:30 Відповісти
Суворов будет стоять в музее боевой славы в окружении унитазов
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24.10.2022 13:33 Відповісти
Эти два имперских гондона в Украине и на хрен не нужны. Катьку тоже надо утопить в Чёрном море.
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24.10.2022 13:57 Відповісти
Не украли а бронзу эвакуировали

Украинцам даже лучше - меньше возни с сносом истуканов.
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24.10.2022 13:59 Відповісти
Тут ключевое слово "бронзовый".
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24.10.2022 14:31 Відповісти
"Адмирал Федор" - это не дядя Федор из мультика?
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24.10.2022 15:26 Відповісти
Ну хтось же має провести декацапізацію, якщо місцева влада відлинює
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24.10.2022 17:54 Відповісти
До речі - це гарна відповідь "українським" захисничкам булкакових-пушкіних і їхніх пам'ятників - мовлям, не має значення чи хай собі стоять чи історію. Кцапи показують приклад - все це МАЄ ЗНАЧЕННЯ
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24.10.2022 17:55 Відповісти
Ну і чудово. Суворов був клінічним ідіотом та садистом. А Ушаков взагалі страждав глибоким викривленням реальності. Прикладів десятки. Наприклад, навіщо Суворов погнав солдатів через Альпи? Щоб що? Вони там померзли на льодовиках, порвали останній одяг, частина перемерла від голоду і переохолодження. А Наполеон в той час був у Африці. Але навіть якби був вдома, розгромив би суворівське стадо за дві-три години вщент. Як він повністю розгромив Кутузова і пішов геть, блюючи по дорозі від одного вигляду московитів і від того, що вони робили без барського нагляду. А Ушаков втопив цілком придатний для битви флот навіть не зробивши спроби вступити в бій. Жодного пострілу з гармати, жодного маневру. Взяв і втопив, а ці тварини виспівували його "геніальне" рішення і наставили ідолів. Щоб духу цієї зарази не було в Україні.
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24.10.2022 19:17 Відповісти
 
 