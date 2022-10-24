Окупанти, тікаючи з Херсона, вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову. ФОТО
У мережі повідомляють, що російські окупанти зняли з постаментів і вивезли в невідомому напрямку пам’ятники Олександру Суворову і Федору Ушакову, які стояли в центрі Херсона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє херсонське видання "МОСТ".
Обидва пам’ятники, як повідомляється, демонтовані увечері 23 жовтня і вивезені в невідомому напрямку росіянами, які, судячи з їх дій, відступають з Херсона.
Погруддя Суворова встановлене в Херсоні 10 вересня 1950 року.
Ленінградський музей Суворова подарував місту Херсону бронзове погруддя воєначальника. Ця робота російського скульптора Миколи Рукавишнікова була виконана ще 1904 року. Суворов зображений у мундирі з погонами та стрічкою через плече. Погруддя роботи Рукавишнікова виконано за посмертною маскою і є одним із кращих та точних портретів полководця.
Пам’ятник адміралу Федору Ушакову відкрито 1957 року біля головного корпусу Херсонської державної морської академії на проспекті Ушакова.
Спочатку скульптура була виконана з оргскла, лише 1970 року її замінили на бронзову.
До російських окупантів пам’ятники в Херсоні крали під час відступу німецько-фашистські загарбники. Саме вони змародерили оригінальний пам’ятник Потьомкіну роботи Івана Мартоса.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують масштабне розграбування тимчасово захопленого Херсона. З населеного пункту вивозять техніку ДСНС, цінності з музеїв та, можливо, медичне обладнання.
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😂
Що заважало Україні, державі, зробити це 30 років? Питання риторичне.
марадеры это отлично знают.. одно не знают - чей это памятник... ибо им пофиг ))
А до "вялічія" з гівна по всіх "городах і вєсях", що буде срєпно, вони ще не доросли. Ось і крадуть
Украинцам даже лучше - меньше возни с сносом истуканов.