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Новини Агресія Росії проти України
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мобільний зв'язок (1001) окупація (6526) радіо (227) зв'язок (380) Херсон (3192) телебачення (1161)

В окупованому Херсоні росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання. Хочуть залишити місто без зв’язку, теле- та радіомовлення, - Центр національного спротиву

херсон

Окупанти намагаються перекрити херсонському підпіллю можливість ділитися інформацією із ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"За даними херсонського підпілля, росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання з телецентру. Зокрема російський інтернет-провайдер "Міранда" демонтував центральний вузол із телерадіо центру. Надалі росіяни планують залишити місто повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення. Таким чином росіяни намагаються інформаційно ізолювати Херсон, аби не дозволити партизанам передавати інформацію ЗСУ під час контрнаступальних дій", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жінка "перепрофілювала" дитсадок під російські програми на окупованій частині Херсонщини, - Нацполіція

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Топ коментарі
+16
Это быдло не способно на созидание. Оно может только убивать, грабить, насиловать и марадерствовать. И везде, где бы не было, превратить все в помойку.
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23.10.2022 13:00
+14
Ivan Barrett



Группа российского спецназа на херсонском направлении предприняла попытку разведки в штатском. Будете смеяться, но за 8 месяцев войны эти "вундеркинды" так и не научились правильно произносить слово "паляниця". Разведка ёпт. Часть группы ликвидирована, часть взята в плен.
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23.10.2022 13:38
+9
Это не страшно . Хуже другое - город без унитазов оставят .
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23.10.2022 12:54
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Это не страшно . Хуже другое - город без унитазов оставят .
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23.10.2022 12:54 Відповісти
Такий дотепний, от би глянути, як би ти там без зав'язку/інтернету через добу жартував
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23.10.2022 14:05 Відповісти
Та не дуже радів би . Саме тому і жартую , що мене , поки що , це не стосується .
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23.10.2022 14:35 Відповісти
Саме цінне на Херсонщині - патріотичні УКРАЇНЦІ і родючі ЗЕМЛІ.
Все інше - відновити можна дуже швидко.
херсонские куйлотятя - пшли в иркутск на пмж
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23.10.2022 14:24 Відповісти
Та по зомбоящику вони ж усе одно кацапську пропаганду транслюють
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23.10.2022 12:59 Відповісти
Это быдло не способно на созидание. Оно может только убивать, грабить, насиловать и марадерствовать. И везде, где бы не было, превратить все в помойку.
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23.10.2022 13:00 Відповісти
Це ж на Херсонщині була історія:

Бурят: а что ета у вас на столбе?
Українець: інтернет... Куди ти поліз?
Бурят: дамой інтернет атвезу.
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23.10.2022 13:07 Відповісти
Це було б смішно якби не було правдою...
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23.10.2022 13:38 Відповісти
Так, це не смішно, а жалюгідно та гидко.

Ніколи не розуміла намагань представити цих мавп зі зброєю няшними та смішними. Звичайні вбивці-дикуни.
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23.10.2022 14:45 Відповісти
Ivan Barrett



Группа российского спецназа на херсонском направлении предприняла попытку разведки в штатском. Будете смеяться, но за 8 месяцев войны эти "вундеркинды" так и не научились правильно произносить слово "паляниця". Разведка ёпт. Часть группы ликвидирована, часть взята в плен.
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23.10.2022 13:38 Відповісти
Вкраденим з телевежі, нарешті, модернізують останкінську башту? Чи будуть виколупувать детальки, щоб клепать ракети?

Сарана і то більше після себе лишає, ніж ці "асвабадітєлі".
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23.10.2022 13:09 Відповісти
этот херсонский новостной канал "ВТВ плюс" вел на украинском языке потом с мая гдето закрыл комменты под видео и начал вести рос пропаганду восхваляя орков и осквернением всу хотя в марте еще вел о том что херсонцы вышли против окупации за Украину кто нибудь из херсонцев знает что случилось с каналом их захватили в заложники и заставляют или работники канала сами стали "русскими"?https://www.youtube.com/user/VTVPlus/videos
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23.10.2022 13:21 Відповісти
Схоже хочуть зробити другий Маріуполь.
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23.10.2022 13:29 Відповісти
Анатолій Штефан (Штірліц)



Мразі в Києві вбили воїна. Інші мразі прийшли під суд на захист своїх братушань. Особливо цинічна бородата мразіна на відео. Пишуть, що вже нагороду за його справедливе покарання призначили активісти - тож публічно повідомляю що приєднуюся до цього.

https://twitter.com/i/status/1583894981483278336

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23.10.2022 13:30 Відповісти
Походу. там ЗА троиХ предстоит нагорода.
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23.10.2022 14:10 Відповісти
Они не людей без связи хотят оставить, они просто его воруют так как санкции и купить они его уже не смогут никогда.
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23.10.2022 13:55 Відповісти
Якось непомітно притих наступ на Херсон після почастівших засідань ставки в ОПі. Удари по переправах теж ніби для демонстрації. Оркам дають вийти і вивезти награбоване? На фоні настирного примушування населення до евакуації на лівий берег, перекур ******* нехорошим договорнячком. Не для того Чонгар розміновували, щоб в Дніпрі орків потопити?
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23.10.2022 14:05 Відповісти
Так для для цього ж рашисти ***** і вдерлися в Україну, щоб убивати, красти, гадити в церквах і тікати!!!
АтінРот!! Мішєбратія !!
Іх чекали в Україні усі опозажопники, починаючи з ВРУ!!!
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23.10.2022 14:15 Відповісти
В плане ведения военного дела, русские правильно делают, нам украинцам надо было то же самое делать при отступлении, не оставлять русским никаких материальных ценностей
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23.10.2022 16:00 Відповісти
Коммуникации ладно, Маск поможет. А вот если оборудование мед и пром вывезут, то это жесть.
И так уже вывезли скорые, мчс, лекарства с аптек....
А когда наши зайдут, не известно.... Люся аре ещё в июне ******* что счас освободим.
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23.10.2022 22:33 Відповісти
 
 