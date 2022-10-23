В окупованому Херсоні росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання. Хочуть залишити місто без зв’язку, теле- та радіомовлення, - Центр національного спротиву
Окупанти намагаються перекрити херсонському підпіллю можливість ділитися інформацією із ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"За даними херсонського підпілля, росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання з телецентру. Зокрема російський інтернет-провайдер "Міранда" демонтував центральний вузол із телерадіо центру. Надалі росіяни планують залишити місто повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення. Таким чином росіяни намагаються інформаційно ізолювати Херсон, аби не дозволити партизанам передавати інформацію ЗСУ під час контрнаступальних дій", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар23.10.2022 13:00
+14 Прощай немытая раССея
показати весь коментар23.10.2022 13:38
+9 Григорий 5fbb77e4
показати весь коментар23.10.2022 12:54
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херсонские куйлотятя - пшли в иркутск на пмж
Бурят: а что ета у вас на столбе?
Українець: інтернет... Куди ти поліз?
Бурят: дамой інтернет атвезу.
Ніколи не розуміла намагань представити цих мавп зі зброєю няшними та смішними. Звичайні вбивці-дикуни.
Группа российского спецназа на херсонском направлении предприняла попытку разведки в штатском. Будете смеяться, но за 8 месяцев войны эти "вундеркинды" так и не научились правильно произносить слово "паляниця". Разведка ёпт. Часть группы ликвидирована, часть взята в плен.
Сарана і то більше після себе лишає, ніж ці "асвабадітєлі".
Мразі в Києві вбили воїна. Інші мразі прийшли під суд на захист своїх братушань. Особливо цинічна бородата мразіна на відео. Пишуть, що вже нагороду за його справедливе покарання призначили активісти - тож публічно повідомляю що приєднуюся до цього.
https://twitter.com/i/status/1583894981483278336
АтінРот!! Мішєбратія !!
Іх чекали в Україні усі опозажопники, починаючи з ВРУ!!!
И так уже вывезли скорые, мчс, лекарства с аптек....
А когда наши зайдут, не известно.... Люся аре ещё в июне ******* что счас освободим.