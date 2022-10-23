В окупованому Херсоні росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання. Хочуть залишити місто без зв’язку, теле- та радіомовлення, - Центр національного спротиву

Окупанти намагаються перекрити херсонському підпіллю можливість ділитися інформацією із ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"За даними херсонського підпілля, росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання з телецентру. Зокрема російський інтернет-провайдер "Міранда" демонтував центральний вузол із телерадіо центру. Надалі росіяни планують залишити місто повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення. Таким чином росіяни намагаються інформаційно ізолювати Херсон, аби не дозволити партизанам передавати інформацію ЗСУ під час контрнаступальних дій", - йдеться в повідомленні.

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