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Нацполіція (14874) Херсон (3192) Херсонщина (5364) колабораціонізм (1120)

Жінка "перепрофілювала" дитсадок під російські програми на окупованій частині Херсонщини, - Нацполіція

діти,депортація

Жінка добровільно стала "завідувачкою" дитсадка у Новій Каховці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції Херсонщини.

"У колабораційній діяльності викрито жительку Каховського району. Жінка перейшла на бік ворога та добровільно зайняла посаду "завідуючої дошкільним навчальним закладом" у місті Нова Каховка. Зрадниця схилила до співпраці частину колективу садочка, а сам заклад працює відповідно до стандартів дошкільної освіти рф", - йдеться в повідомленні.

Також житель Херсона перейшов на бік ворога. Чоловік агітував жителів міста щодо вступу громади до складу РФ та увійшов до складу т.зв. "виборчої комісії" на псевдореферендумі.

Ще одна особа надавала інформаційну підтримку країні-агресору. 

"Чоловік є адміністратором проросійських каналів, на яких поширює власні дописи та відеоматеріали з російською пропагандою, публічно виправдовує збройну агресію рф проти України та підтримує дії окупаційної влади", - зазначили в Нацполіції.

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Топ коментарі
+17
Таким чином відбувається очищення української незламної нації від гнид та зрадників...
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23.10.2022 12:21
+13
Після перемоги,населення України зменшиться ще й за рахунок відтоку зрадників до Уралу.Це добре.
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23.10.2022 12:28
+12
Скоро перепрофілюється в шниря на зоні.
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23.10.2022 12:21
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Скоро перепрофілюється в шниря на зоні.
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23.10.2022 12:21 Відповісти
Таким чином відбувається очищення української незламної нації від гнид та зрадників...
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23.10.2022 12:21 Відповісти
Партизани там є? вирок військового часу судом підтвержувати не потрібно.
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23.10.2022 12:22 Відповісти
Після перемоги,населення України зменшиться ще й за рахунок відтоку зрадників до Уралу.Це добре.
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23.10.2022 12:28 Відповісти
Те що зменшиться населення це відомо, а от нас розмножити? ...
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23.10.2022 12:32 Відповісти
я про це думав ще з двадцять років тому. Підтримка материнства в хороших сім'ях. А не алкоголіків і наркоманів чи мам-одиночок з якими живе незареєстрований тато.
Але тільки це нічого не дасть. Бо молода жінка не завжди може родити взагалі чи родити здорову дитину зокрема. Занадто над організмом дівчини попрацювали ще в дитячому віці. Українській спільноті треба брати всі процеси під контроль. Аби зловмисники хоч в чомусь не могли шкодити нашому відродженню.
http://volpavlovych.blogspot.com/2019/04/blog-post.html
стаття потребує доопрацювання. Але певні напрями прокреслені достатньо.
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23.10.2022 12:49 Відповісти
Думати і читати філософські та соціальні трактати я почав раніше за Вас (понад 50 років) завдяки великій бібліотеці яку збирали декілька поколінь. От тільки толку з цього ніякого нікому окрім мене - забув більше ніж переважна більшість спромоглась засвоїти. Забудьте про "відродження". Насолоджуйтесь декадентством. Волати в пустелі, розсипати бісер перед свинями і вимагати розуму від дурнів дуже деструктивне заняття. Як казали древні греки ще 2 тисячі років тому "Що було вадами тепер стало чеснотами". Саме тому колись Сократ обрав цикуту...
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23.10.2022 13:22 Відповісти
на мене не діють чиїсь кпини. Не менше тисячі читачів познайомились з моїми поглядами відносно цього питання. Більшість плюнули на те і забули. хтось схотів зробити щось своє. Хтось взяв до відома, хтось на озброєння. Коли прийде час, зерна посіяні попадуть в підходящий грунт і в підходящих умовах дадуть дружні сходи. Все, що має статися згідно законів Всесвіту, все те станеться колись.
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23.10.2022 13:36 Відповісти
Згідно законів Всесвіту все що народилось має померти і перед лицем невідворотної смерті ми всі рівні, а надія на "колись" помирає разом з своїм носієм... Це сумно і трагічно. Зате є "Квартал 95" - "поржалі і на шашликі"...
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23.10.2022 13:52 Відповісти
це Ви так думаєте. А ідеї не вмирають взагалі. Інколи про них на певний час забувають. Ну так людство ж живе значно довше ніж окрема особа. Тож у людства ще є час.
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23.10.2022 14:31 Відповісти
Спочатку виховують вихователів. Вихователі виховують вчителів. Вчителі виховують батьків. Батьки дітей. Діти створюють націю. Довга історія. А починає один.
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23.10.2022 17:47 Відповісти
Ну от мене виховували (викладач у пятому поколінні). Проблема навіть у найкращого викладача це "знайти учня". Але тут головне це відбір і середовище яке має виштовхувати з себе непотріб. Навчання не конвейер! Тепер розумію що "дурня вчити це тільки його псувати".
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23.10.2022 22:37 Відповісти
сімейка дурнуватих. Особисто знаю сімью, що захоплювалась рашою ще в 2014 році. Але вони спостерегли здатність нашої країни до захисту свого суверенітету і затягли язики собі в задницю. Хоч і не сумніваюся - дійшли б москалі до Кременчука, то ці зразу б проявили свою сутність. І на жаль не тільки вони. Ми ж знаємо, хто відкрито тягнув руку то за комуняк, то за януовоча, то за зелених. В багатьох випадках це одні й ті самі люди. Але вони заткнули пельки.
А от ця сімейка очевидно до сих пір не бачить кончини кремлівського режиму. Чи чекає застосування рашою ядерної зброї? ну так хіба не дурнуваті?
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23.10.2022 12:39 Відповісти
Доречі,знаю херсонську ватницю,котра проживає в Португалії.От класична ватниця((Певно вже все що куплено в Херсоні синові,пішло котові під хвіст))Ось вам))
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23.10.2022 12:47 Відповісти
Нормально, майбутні депутати від Слуг Народу...
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23.10.2022 12:59 Відповісти
Не "жінка", а курва
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23.10.2022 13:00 Відповісти
От "Слуг" реально больше всего ПРЕДАТЕЛЕЙ Ковалёва даже отправили на концерт Кобзона,видимо слишком много знал‼️
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23.10.2022 13:31 Відповісти
" схилила до співпраці частину колективу.." Невже голки пiд нiхтi заганяла ?
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23.10.2022 14:42 Відповісти
что там их схилять, они изначально были га стороне оккупанта.
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23.10.2022 15:36 Відповісти
Одна женщина склонила одного мужчину, который склонил другого мужчину, который сказал одной женщине...Це що? Ім'я в студію. Країна повинна знати зрадників, щоб завтра не проголосувати за їх дітей чи родичей.
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23.10.2022 22:29 Відповісти
 
 