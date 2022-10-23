Жінка "перепрофілювала" дитсадок під російські програми на окупованій частині Херсонщини, - Нацполіція
Жінка добровільно стала "завідувачкою" дитсадка у Новій Каховці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції Херсонщини.
"У колабораційній діяльності викрито жительку Каховського району. Жінка перейшла на бік ворога та добровільно зайняла посаду "завідуючої дошкільним навчальним закладом" у місті Нова Каховка. Зрадниця схилила до співпраці частину колективу садочка, а сам заклад працює відповідно до стандартів дошкільної освіти рф", - йдеться в повідомленні.
Також житель Херсона перейшов на бік ворога. Чоловік агітував жителів міста щодо вступу громади до складу РФ та увійшов до складу т.зв. "виборчої комісії" на псевдореферендумі.
Ще одна особа надавала інформаційну підтримку країні-агресору.
"Чоловік є адміністратором проросійських каналів, на яких поширює власні дописи та відеоматеріали з російською пропагандою, публічно виправдовує збройну агресію рф проти України та підтримує дії окупаційної влади", - зазначили в Нацполіції.
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Але тільки це нічого не дасть. Бо молода жінка не завжди може родити взагалі чи родити здорову дитину зокрема. Занадто над організмом дівчини попрацювали ще в дитячому віці. Українській спільноті треба брати всі процеси під контроль. Аби зловмисники хоч в чомусь не могли шкодити нашому відродженню.
http://volpavlovych.blogspot.com/2019/04/blog-post.html
стаття потребує доопрацювання. Але певні напрями прокреслені достатньо.
А от ця сімейка очевидно до сих пір не бачить кончини кремлівського режиму. Чи чекає застосування рашою ядерної зброї? ну так хіба не дурнуваті?