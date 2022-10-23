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Новини Війна
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Збройні сили продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині, - ОК "Південь"

херсонщина

Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині.

Про це вона сказала в ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, українські сили оборони продовжують рухати лінію фронту, хоча російські війська дуже міцно там засіли оборонним рубежем. Робота триває, а вони там часом намагаються сконцентрувати свої сили на лівому березі Дніпра на Херсонщині, відзначила Гуменюк.

"Хочу зауважити, що треба бути дуже критичним у ставленні до повідомлень, які лунають в умовах гібридної війни. Тому що, зокрема, колабораційна влада, окупаційна влада зорієнтовані якраз дуже потужно на інформаційний фронт, для того, щоб сіяти паніку серед населення", - підкреслила Гуменюк.

Крім того, вона закликала українців критично оцінювати ту чи іншу інформацію щодо подій на фронті, а також спростувала заяви росіян про начебто витіснення українських захисників із деяких населених пунктів на Херсонщині.

"Це маніпуляція свідомістю, використання саме такої назви була обрана для того, щоб потім якось викрутитися з цієї ситуації. Немає такої дії, яка б відповідала цьому, що вони витіснили ЗСУ з якогось населеного пункту... Ми не приховуємо свої дії, ми не викриваємо напрямок свого руху, але такі дії ніколи не приховуємо. Тому це чергова маніпуляція і не більше", - сказала Гуменюк, коментуючи повідомлення так званих воєнкорів РФ про начебто витіснення ЗСУ з одного населеного пункту на Херсонщині.

Також читайте: На Каховській ГЕС окупанти продовжують маніпуляції для звинувачення ЗСУ, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17359) Херсон (3356) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+20
Кореш по інституту зателефонував. Живе під Баштанкою, а батьки в нього на правому березі (Михайлівка-Дудчани). Моя ж матір живе на лівому, Горностаївська громада. То каже, коли визволяли наші, то місцеві просто ридали від щастя. Най йому і те, що наші деколи попадали в будинки при визволенні. Каже емоції від батьків таких ніколи не чув, та й зв'язок вперше за 7 місяців з ними з'явився.
В матері поки що дуже туго. Орки почали заселятись в домівки; де порожні, а де (коли подобається) виганяють мешканців. Без маргінальних колаборантів діло не обходиться. Орків останнього часу, з'явилось дуже багато.
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23.10.2022 11:16
+6
Потрібен публічний список коллаборантів з фейсами.
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23.10.2022 11:20
+4
Ви написали так, наче кацапи перейшли в наступ. Там наскільки розумію все зупинилось по просуванню, хоча звичайно бої там жорстокі. Вчора грузинський легіон повідомляв про якісь не великі успіхи під Миловим, показували трофейну техніку, але не відомо чи щось з того вийшло. Я Гуменюк не захищаю, але й в зраду впадати все ж не варто.
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23.10.2022 12:20
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Кореш по інституту зателефонував. Живе під Баштанкою, а батьки в нього на правому березі (Михайлівка-Дудчани). Моя ж матір живе на лівому, Горностаївська громада. То каже, коли визволяли наші, то місцеві просто ридали від щастя. Най йому і те, що наші деколи попадали в будинки при визволенні. Каже емоції від батьків таких ніколи не чув, та й зв'язок вперше за 7 місяців з ними з'явився.
В матері поки що дуже туго. Орки почали заселятись в домівки; де порожні, а де (коли подобається) виганяють мешканців. Без маргінальних колаборантів діло не обходиться. Орків останнього часу, з'явилось дуже багато.
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23.10.2022 11:16 Відповісти
Потрібен публічний список коллаборантів з фейсами.
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23.10.2022 11:20 Відповісти
А не боїшся, що хтось може і твій фейс розмістити, потім весь залишок життя відмиватимешся? Було колись - А. Фадєєв у своєму романі помилково когось причислив до колаборантів.
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23.10.2022 11:35 Відповісти
Розміщай. Це буде щось типу "борщ - вороже блюдо, колаборант".
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23.10.2022 12:34 Відповісти
Візьміть списки Слуг і Опзж, колишніх комуняк, совкових директорів і ментів
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23.10.2022 11:50 Відповісти
А ви бувших ригів та їх посіпак вже нє?
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23.10.2022 12:00 Відповісти
Саме так і є. Один з місцевих колаборантів дуже сильно топив за Овоча свого часу, потім дуже проти зносу пам'ятника Іллічу був. Тепер з русоорками в засоси ходить.
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23.10.2022 12:55 Відповісти
Місцеві з ними по своєму розквитаються, до бабки не ходи. Головне, що б ті падли не встигли спетляти звідтов.
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23.10.2022 12:56 Відповісти
До чого тут квіти, ці покидьки змінять місце проживання, заселяться біля мене, прикинуться "потерпілими біженцями" а я й знати не буду та ще й принесу їм допомогу.
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23.10.2022 13:03 Відповісти
Наш хитрий план щоб орків стало на стільки багато, що кожний наш постріл навмання находив кацапа
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23.10.2022 11:27 Відповісти
Гуменюк вважає, що громадяни України не спілкуються між собою, а всі дивляться марафон)), фронт і справді рухається в Херсонський обл., тільки нажаль невтому напрямку((
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23.10.2022 11:31 Відповісти
Ну і що конкретно кацапи відбили?
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23.10.2022 11:43 Відповісти
Зараз вистачає карт, подивіться хоча б консервативний deepstate
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23.10.2022 11:51 Відповісти
Якщо не маєш комунікації з воєнними на півдні, то не полінуйся хоча б подивитись карту DEEP STATE від 06.10 по 23.10
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23.10.2022 11:53 Відповісти
Я карти перевіряю кожен день і в чаті їх читаю. Там часто бувають просто уточнення не перевіреної інформації, часто населенні пункти можуть переходити з рук до рук. Їх вдалося посунути на півночі їхнього плацдарму. Так там дуже важко, але де ви побачили наступ кацапів я не знаю.
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23.10.2022 12:02 Відповісти
Немає в них наступальних дій, є так звана сіра зона, відповідно деякі населені пункти переходить із рук в руки, було в деяких пунктах що кілька раз на день. Тому і просять не повідомляти про звільнення поки ЗСУ не закріпляться.
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23.10.2022 12:43 Відповісти
Кто этого бота вывел в топы?В спам его.
Один хутор на правом берегу ничего не меняет дурилка,все равно оркам там поста....это не предположение это факт.
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23.10.2022 13:13 Відповісти
Цікаво, чи відчувають ці "говорящме голови" свою відповідальність перед народом?
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23.10.2022 11:41 Відповісти
Ігор, а де ви побачили рух лінії фронту після 06.10 про що каже Гуменюк?), ЗСУ було дві спроби прориву в напрямку Милове зазнали невдачі і відступили.
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23.10.2022 12:09 Відповісти
Ви написали так, наче кацапи перейшли в наступ. Там наскільки розумію все зупинилось по просуванню, хоча звичайно бої там жорстокі. Вчора грузинський легіон повідомляв про якісь не великі успіхи під Миловим, показували трофейну техніку, але не відомо чи щось з того вийшло. Я Гуменюк не захищаю, але й в зраду впадати все ж не варто.
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23.10.2022 12:20 Відповісти
 
 