Збройні сили продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині, - ОК "Південь"

Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині.

Про це вона сказала в ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, українські сили оборони продовжують рухати лінію фронту, хоча російські війська дуже міцно там засіли оборонним рубежем. Робота триває, а вони там часом намагаються сконцентрувати свої сили на лівому березі Дніпра на Херсонщині, відзначила Гуменюк.

"Хочу зауважити, що треба бути дуже критичним у ставленні до повідомлень, які лунають в умовах гібридної війни. Тому що, зокрема, колабораційна влада, окупаційна влада зорієнтовані якраз дуже потужно на інформаційний фронт, для того, щоб сіяти паніку серед населення", - підкреслила Гуменюк.

Крім того, вона закликала українців критично оцінювати ту чи іншу інформацію щодо подій на фронті, а також спростувала заяви росіян про начебто витіснення українських захисників із деяких населених пунктів на Херсонщині.

"Це маніпуляція свідомістю, використання саме такої назви була обрана для того, щоб потім якось викрутитися з цієї ситуації. Немає такої дії, яка б відповідала цьому, що вони витіснили ЗСУ з якогось населеного пункту... Ми не приховуємо свої дії, ми не викриваємо напрямок свого руху, але такі дії ніколи не приховуємо. Тому це чергова маніпуляція і не більше", - сказала Гуменюк, коментуючи повідомлення так званих воєнкорів РФ про начебто витіснення ЗСУ з одного населеного пункту на Херсонщині.

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