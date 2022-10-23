Збройні сили продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині, - ОК "Південь"
Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині.
Про це вона сказала в ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За її словами, українські сили оборони продовжують рухати лінію фронту, хоча російські війська дуже міцно там засіли оборонним рубежем. Робота триває, а вони там часом намагаються сконцентрувати свої сили на лівому березі Дніпра на Херсонщині, відзначила Гуменюк.
"Хочу зауважити, що треба бути дуже критичним у ставленні до повідомлень, які лунають в умовах гібридної війни. Тому що, зокрема, колабораційна влада, окупаційна влада зорієнтовані якраз дуже потужно на інформаційний фронт, для того, щоб сіяти паніку серед населення", - підкреслила Гуменюк.
Крім того, вона закликала українців критично оцінювати ту чи іншу інформацію щодо подій на фронті, а також спростувала заяви росіян про начебто витіснення українських захисників із деяких населених пунктів на Херсонщині.
"Це маніпуляція свідомістю, використання саме такої назви була обрана для того, щоб потім якось викрутитися з цієї ситуації. Немає такої дії, яка б відповідала цьому, що вони витіснили ЗСУ з якогось населеного пункту... Ми не приховуємо свої дії, ми не викриваємо напрямок свого руху, але такі дії ніколи не приховуємо. Тому це чергова маніпуляція і не більше", - сказала Гуменюк, коментуючи повідомлення так званих воєнкорів РФ про начебто витіснення ЗСУ з одного населеного пункту на Херсонщині.
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В матері поки що дуже туго. Орки почали заселятись в домівки; де порожні, а де (коли подобається) виганяють мешканців. Без маргінальних колаборантів діло не обходиться. Орків останнього часу, з'явилось дуже багато.
Один хутор на правом берегу ничего не меняет дурилка,все равно оркам там поста....это не предположение это факт.