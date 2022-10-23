На Каховській ГЕС окупанти продовжують маніпуляції для звинувачення ЗСУ, - ОК "Південь"

Росіяни продовжують проводити певні маніпуляції на Каховській ГЕС та планують звинуватити згодом українських військових.

Про це керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала в ефірі загальнонаціонального марафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, вони проводять певні маніпуляції із водою, яку намагаються спускати з резервуарів. Вони продовжують шантажувати тим, що Збройні сили збираються нанести критичний удар по самій ГЕС, але саме вони замінували об'єкт критичної інфраструктури і саме вони звільнили звідти усіх українських працівників, залишивши тільки свій перевірений спеціалізований персонал. Саме вони обмежили доступ до цього об'єкту та посилили його режим, це все якраз свідчить про підготовку певних заходів маніпуляційного характеру", - сказала Гуменюк.

За її словами, угруповання російських окупаційних військ прожовує переправлятися з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині. Це вдається їм не так швидко через те, що використовуються тільки альтернативні переправи. Той самий баржевий перехід уздовж Антонівського мосту також не дуже їм допомагає діяти оперативніше.

"Вони переміщують свої елітні підрозділи та офіцерський склад, залишаючи там тільки мобілізованих за принципом: тих, кого не шкода для стримування сил оборони України", - додала вона.

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Херсонська обласна рада раніше закликала світову спільноту запобігти терористичним діям ворога, адже підірвавши Каховську ГЕС, росіяни можуть знищити і Північнокримський канал та залишити Кримський півострів без водопостачання.