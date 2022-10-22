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Новини Війна
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Росіяни спускають воду з Каховського водосховища нібито для зменшення масштабів збитків у разі руйнування греблі ГЕС

гес,каховська

Росія вже третій день спускає воду з Каховського водосховища.

Цю інформацію підтверджують джерела ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Раніше в ефірі російських пропагандистських каналів призначений Росією "голова" окупаційної адміністрації Новокаховського району Херсонської області Володимир Леонтьєв заявив, що з Каховського водосховища скидається вода.

"ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Вона не зупиняла роботи ні на один день з 24 лютого. Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була б меншою", - цитує Леонтьєва BBC.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти майже напевно звинуватять Україну в підриві дамби Каховської ГЕС, - ISW

Українська влада заявила, що армія РФ замінувала дамбу і може її підірвати, щоб завадити настанню Збройних сил України - і звинуватити у наслідках Київ. У Росії стверджують, що до знищення греблі готуються саме українські військові.

Якщо дамба буде знищена вода з Каховського водосховища може затопити велику територію вниз по Дніпру, у тому числі в Херсоні та сусідніх районах, йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, посадовці США повідомили журналістам, що наступні шість тижнів українські військові матимуть можливість просунутися вперед на Донбасі та повернути Херсон

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська на Херсонщині починають вивозити обладнання та техніку із західного берега Дніпра в очікуванні майбутнього наступу української армії. Також готується операція щодо руйнування греблі Каховської ГЕС, у якій РФ має намір звинуватити Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Світ має превентивно реагувати на плани Росії підірвати дамбу Каховської ГЕС, - Зеленський. ВIДЕО

Напередодні Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що РФ передбачає швидке звільнення ЗСУ правобережної частини Херсонської області та готує серію терактів на цій території, зокрема знищення дамби Каховського водосховища та агрегатів Каховської гідроелектростанції. При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно - основні роботи із замінування проведено ще у квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЕС. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України й торкнуться всього Чорноморського регіону.

Автор: 

ГЕС (209) Нова Каховка (180) росія (65073) Херсонська область (5728)


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Топ коментарі
+26
Обмінний фонд ЧМОбіками наповнюється із шаленою швидкістю. Здаються як поодинці так і групами.
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22.10.2022 14:04
+17
Да пленных за последнее время сильно добавилось, причем много именно новеньких.
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22.10.2022 14:07
+16
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22.10.2022 14:21
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жаль, жаль.....

нечисть боїться що свята дніпровська вода змиє її під нас наступу ЗСУ
дарма, від гірла Дніпра до курортів Туреччини всього-нічого навпростець по дну Чорного моря
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22.10.2022 14:04 Відповісти
облога Лейдена.
потоп в імья спасіння

голандські фермери теж були проти затоплення, але Вільгельм Оранський їх переконав що краще потопити загарбників-іспанців

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22.10.2022 14:12 Відповісти
То було ще у 16-му столітті, ******* міжнародне право забороняє такі методи.
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22.10.2022 19:34 Відповісти
Обмінний фонд ЧМОбіками наповнюється із шаленою швидкістю. Здаються як поодинці так і групами.
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22.10.2022 14:04 Відповісти
Да пленных за последнее время сильно добавилось, причем много именно новеньких.
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22.10.2022 14:07 Відповісти
Так новеньких при поверненні з полону походу тюряга чекає і вони відмовляться від обміну, виходить їх взагалі не варто в полон брати, крім офіцерів, але питання як знати хто з них новенький, якщо їх перемішали зі старенькими
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22.10.2022 15:17 Відповісти
Что значит тюряга? Можно поподробней.
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22.10.2022 17:20 Відповісти
Тюрьма
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22.10.2022 18:08 Відповісти
Не хочешь отвечать не отвечай.
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22.10.2022 18:10 Відповісти
Не могу тебя понять ,ты спросил что в моём понимании означает тюряга ,я ответил как оно есть тюрьма ,это что не ответ,а что не устраивает
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22.10.2022 18:20 Відповісти
Что значит для новеньких возвращение из плена это тюряга? Как такое может быть?
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22.10.2022 18:23 Відповісти
В раше недавно издан приказ за сдачу в плен будет уголовное наказание , все последние мобики и чмобики автоматом попадают под данное распоряжение ,так как призывались после постановления ,а те кто был мобилизован раньше может не попасть ,так как здесь уже зависит от нашей стороны то есть его могут вписать задним числом так как мы заинтересованы в обмене на наших пленных ,по крайней мере у Золкина это проскакивало
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22.10.2022 18:41 Відповісти
Спасибо, понятно. Только скорее всего не тюрьма, а сначала разбор ситуации попадания в плен, а потом уже вынесение приговора, только вот какой орган это будет решать непонятно. Есть военная прокуратура и трибунал что ли?
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22.10.2022 18:48 Відповісти
Да где то так
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22.10.2022 18:50 Відповісти
Елы-палы! У него что, месячные?
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22.10.2022 14:13 Відповісти


точно, прямо з рук. )) стрiляти свинособака бiльше не зможе.
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22.10.2022 14:43 Відповісти
Для чого мучити істоту, краще відразу пристрелити!
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22.10.2022 15:16 Відповісти
Згоден, тільки вбити не на камеру. Типу, загинув в бою, як херой )
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22.10.2022 15:21 Відповісти
і згнив в канаві, як справжній рузьке богатир
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22.10.2022 16:27 Відповісти
щоб завадити настанню Збройних сил України
Ох Гугл Транслейт
може
щоб завадити НАСТУПУ Збройних сил України ???
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22.10.2022 14:07 Відповісти
Ну ніяк не хочуть оті писаки друкувати українською!
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22.10.2022 14:13 Відповісти
Най буде настанню, як щось невідворотне як пори року.
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22.10.2022 14:24 Відповісти
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22.10.2022 14:21 Відповісти
Больше, чем в сводке Генштаба ВСУ: из Кремля "утекли" цифры потерь армии Путина в Украине
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22.10.2022 14:23 Відповісти
Виходить, що разом скоро 100 тис. буде. Це, певно, без донбасян?
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22.10.2022 19:42 Відповісти
Нужно херачить по дамбе артой без перерывов чтобы орки боялись к ней подойти не то что минировать. Никто не рискнет бродить по дамбе со взрывчаткой если по ней работает артиллерия
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22.10.2022 14:28 Відповісти
ай молодца ти в компютерну гру граєш де у тебе безкінечні беєзапаси? У нас ітак в порівнянні з кацапами 2 снаряди на їхні 20,а ти радиш безперестанку валити по дамбі... і скільки валити плануєш? День.два,три чи тиждень? Може більше?
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22.10.2022 14:38 Відповісти
идиот они уже ее заминировали
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22.10.2022 16:25 Відповісти
Русаки безумовно воду спускають, бо збираються підірвати дамбу. Цим спусканням переслідують дві мети: перша - щоб хвиля води не зашкодила їх військам на лівому березі, друга - зменшити можливості України з енергогенерації.
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22.10.2022 14:45 Відповісти
Незрозуміло на кого зараз ця ГЕС працює, якщо український персонал кацапи замінили на свій привезений.
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22.10.2022 15:19 Відповісти
А розташування ГЕС вони теж змінили? Від неї живиться Нова Каховка, в якій ще купа нашого народу.
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22.10.2022 16:43 Відповісти
Взорвут дамбу и пойдут в брод
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22.10.2022 14:49 Відповісти
Взагалі то підрив греблі самім кацапам не вигідний, бо топити буде саме лівий берег. Якщо тільки вони не збираються тікати до самого Криму.
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22.10.2022 14:55 Відповісти
Була колись стаття про затоплення орками чи то контейнерів, чи то вагонів у вздовж дамби! Можливо це спускання води краще розцінювати як несподівану заздалегідь підготовлену переправу?
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22.10.2022 15:10 Відповісти
Цікаво, що наступне для руйнування у цих варварів, дикунів?
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22.10.2022 15:13 Відповісти
А где разведка Буданова⁉️При генерале Бурбе не было проблем , а эти ещё не раскусили рашистских варваров садистов убийц⁉️
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22.10.2022 15:48 Відповісти
Буданов займається дуже серйозною справою - вираховує % недонаселення росії. яке підтримує путіна. це ж важливіше.
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22.10.2022 16:22 Відповісти
Звездит єтот Леонтьев как и путин!!...А воду сбрасывают ,что бы когда прийдут в каховку Украинцы воды в водохранилище, для выработки єлектроєнергии турбинами, не будет..или будет её минимум... И сама гєс станется игрушкой -пустышкою..Итак в итоге ЗАЭС не работает и Каховская ГЭС тоже не работает на выработку электроэнергии..Полный энергетический колапс ЮГА УКраины!!!
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22.10.2022 16:29 Відповісти
 
 