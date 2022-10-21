Окупанти відступають з-під Херсону, готуючись підірвати греблю Каховської ГЕС, - ISW

Росія, ймовірно, продовжує готувати операцію під "чужим прапором" щодо руйнування греблі Каховської ГЕС, у якій має намір звинуватити Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська, схоже, починають вивозити обладнання та техніку із західного берега Дніпра в очікуванні майбутнього наступу української армії.

Експерти наводять повідомлення херсонських Telegram-каналів про розграбування та вивезення майна й техніки з міської пожежної станції, а також посилаються на супутникові знімки, на яких видно вантажні пороми, що перевозять значні обсяги техніки та інших вантажів з правого берега Дніпра на лівий та повертаються порожніми.

Схоже, російська армія винесла урок із панічного відступу під Харковом, внаслідок якого чимала кількість бойової техніки, зброї та боєприпасів була залишена українцям, підсумовують аналітики.

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