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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти відступають з-під Херсону, готуючись підірвати греблю Каховської ГЕС, - ISW

гес,каховська

Росія, ймовірно, продовжує готувати операцію під "чужим прапором" щодо руйнування греблі Каховської ГЕС, у якій має намір звинуватити Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська, схоже, починають вивозити обладнання та техніку із західного берега Дніпра в очікуванні майбутнього наступу української армії.

Експерти наводять повідомлення херсонських Telegram-каналів про розграбування та вивезення майна й техніки з міської пожежної станції, а також посилаються на супутникові знімки, на яких видно вантажні пороми, що перевозять значні обсяги техніки та інших вантажів з правого берега Дніпра на лівий та повертаються порожніми.

Схоже, російська армія винесла урок із панічного відступу під Харковом, внаслідок якого чимала кількість бойової техніки, зброї та боєприпасів була залишена українцям, підсумовують аналітики.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Світ має превентивно реагувати на плани Росії підірвати дамбу Каховської ГЕС, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17309) ГЕС (209) Херсон (3344) ISW (653) Херсонська область (5728)


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Топ коментарі
+47
НКВД 18 августа 1941 г по тайному приказу сралина подорвали ДнепроГЕС , чтобы остановить наступление немцев , но при этом погибли от 20 000 до 100 000 мирных граждан и советские войска Красные террористы идут на преступления мирового масштаба не первый ра
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21.10.2022 08:47
+44
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21.10.2022 08:17
+27
Слава ЗСУ🇺🇦 Слава Синам Святої України
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21.10.2022 09:21
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Ті дебілоїди запросто можуть підірвати і греблю і АЕС
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21.10.2022 07:45 Відповісти
НКВД 18 августа 1941 г по тайному приказу сралина подорвали ДнепроГЕС , чтобы остановить наступление немцев , но при этом погибли от 20 000 до 100 000 мирных граждан и советские войска Красные террористы идут на преступления мирового масштаба не первый ра
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21.10.2022 08:47 Відповісти
Самое интересное в том, что немцы потом привезли своё оборудование и восстановили работу ГЭС.
Правда, при отходе хотели взорвать, но это уже другая история....
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21.10.2022 10:09 Відповісти
Для советских выродков - это обычная практика:

после взрыва ДнепроГЭС в октябре 1941 года выродки из НКВД взорвали дамбу огромного Истринского водохранилища, чтобы сделать непроходимыми для немцев дороги в Московской области:

8-ми метровая волна уничтожила около 120 деревень вместе с жителями.
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21.10.2022 11:54 Відповісти
нет не подорвут они никакую АЕС - кишка у кремлядей тонка сруться каждый час
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21.10.2022 11:21 Відповісти
не подорвут потому что не будет воды в Крым
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21.10.2022 12:47 Відповісти
пусть бы Крым нах затопило с крысчанами ... новая Атлантида блэать будет
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21.10.2022 07:48 Відповісти
Вони вже робили таке в 1941р. Затоплюється не крим, а Херсон.
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21.10.2022 07:52 Відповісти
Говорят спецы, что не Херсон а левобережье.
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21.10.2022 07:56 Відповісти
Херсон стоит на правом высоком берегу. там высота берега доходит до десяти метров
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21.10.2022 11:45 Відповісти
сам ты крыса бот кацапский свою халупу заливай мочей
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21.10.2022 11:22 Відповісти
Що значить звинуватити? Кацапи вдерлися на територію України і ще вони звинуватять.
Їхні слова нічого не варті ПАРЕ визнало спонсором тероризму Естонія визнала спонсором тероризму тож Росії мало хто вірить.
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21.10.2022 07:52 Відповісти
Це для внутрішнього споживання кацапстану.
На кацапському секторі інтернету українці - нацисти,які вбивають мирне населення,а орки захищають.72%кацапстану у це вірять.
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21.10.2022 08:19 Відповісти
там новий пук - ми терористи, напали на землі глубінньіх руснявьіх монголов
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21.10.2022 08:27 Відповісти
ПАРЄ ще не визнало їх терористами. Тільки комісія, яка готує постанови для загальних засідань для прийняття. А по плану будуть визнавати на наступній сесії (напевне, наступною весною).
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21.10.2022 10:54 Відповісти
Хорошо, что американцы про это через СМИ говорят. Значит они отслеживают полностью ситуацию и предупреждают ванек.
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21.10.2022 07:53 Відповісти
кацапы сами на своих тв помойках часто сообщают что они будут делать только типа это хотят сделать ЗСУ..
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21.10.2022 10:08 Відповісти
саме час виступити Столтенбергу та попередити як було вже кілька разів на ядерну або аєс загрозу він попоерджував щоб не думали про країни нато (ніби вони збираються нападати на Польшу чи інші) і налякати кацапів що НАТО буде захищати кожен дюйм своїх земель от поржуть кацапи в черговий раз
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21.10.2022 08:00 Відповісти
а-га - твои кацапы ржут" - уже на 70 тысяч трупов наржались и еще столько же дохлых от ран и без вести сьеденных
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21.10.2022 10:10 Відповісти
Інститут вивчення війни із США сказав, інститут вивчення війни проаналізував... Але ж потрібно розуміти хто в особах з цього інституту займається Україною - https://www.pravda.com.ua/articles/2022/07/18/7358659/ https://www.pravda.com.ua/articles/2022/07/18/7358659/

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21.10.2022 08:04 Відповісти
Та да , аналитик конечно огонь, Гарвард закончила, может теперь и про войну нам сирым рассказать.
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21.10.2022 08:18 Відповісти
а зачем ты их слушаешь? ты слушай Генерала Залужного или его замов
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21.10.2022 10:11 Відповісти
І це нас не зупинить. Весь світ побачив, що не існує на росії "другої армії світу", то бутафорія, створена телевізором. Фактично є стара сциклива орда, яка має на озброєнні ракети і ядерну бомбу.
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21.10.2022 08:17 Відповісти
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21.10.2022 08:17 Відповісти
Кацапи після накоєного будуть тисячу років репарації виплачувати!!!
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21.10.2022 08:23 Відповісти
Та нє, наші потім виберуть іншу куплену або ідейну КАКУЮ РАЗНІЦУ і швидесенько все простять ... З Коломойським же получилося, прецедент є ...
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21.10.2022 09:10 Відповісти
кто это ваши? украинцы зелень уже не выберут
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21.10.2022 11:24 Відповісти
1. Наші громадяни.
2. Якщо уважно почитати, то я написав "...ІНШУ куплену або ідейну КАКУЮ РАЗНІЦУ...". Я теж сподіваюсь що цих вже не виберуть, але якусь іншу какашку в красиву обгортку загорнуть і електорат 73 зхаває ...
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21.10.2022 11:43 Відповісти
думаю те кто воевал на фронте и их семьи не выберут популистов и зе-брехунов уже никогда
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21.10.2022 11:44 Відповісти
Знаю багато військових, які зараз за Зе ...
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21.10.2022 11:52 Відповісти
значить їм видніше, а не вам з екрану телефона
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21.10.2022 13:09 Відповісти
Ай молодець, сьогодні зареєструвалась, щоб мені оце ляпнути. Я сам військовий і не Вам мені вказувати кому де видніше, я маю свою думку і виражаю її, на що маю право.
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21.10.2022 14:09 Відповісти
Да не звертай уваги, колега. Їх тут до пропасти.
Сам читаю цензор з 2013, реєстрація нещодавно - це ні про що не говорить - важливо тільки думати, перед тим, як викладати на загал
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21.10.2022 14:14 Відповісти
І хамла тут достатньо - яке суспільство на вулиці - те саме й тут, що поробиш
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21.10.2022 14:15 Відповісти
Выберут ещё хуже
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21.10.2022 19:45 Відповісти
не выберут - не суди людей по себе
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27.10.2022 04:44 Відповісти
У людства дуже горотка історична пам'ять: 2СВ закінчилась капітуляцією Німеччини, а вже у 1952 році Німеччина брала участь в Олімпійських Іграх, а в 1954 році збірна Німеччини з футболу стала чемпіоном Світу
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21.10.2022 09:46 Відповісти
потому что ФРГ стала демократической страной по настоящему
и выплачивала репарции еще десятки лет
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21.10.2022 11:25 Відповісти
Якісь вони дибілуваті...

Зараз це для нас проблема, а згодом для них. А Крим залишиться без води однозначно.
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21.10.2022 08:27 Відповісти
це агонія страху і не контрольованих дій. Погрози ядерною зброєю вже пройшли, використовують страх по підриву дамб, обстріл здалеку міст, але це не зупинить ЗСУ.
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21.10.2022 08:39 Відповісти
Вони вісім років у Криму були без води і терпіли. Ще потерплять.
Це як в тому анекдоті в стилі Леся Подрев'янського:
Мужик з сином на вокзалі збираються сісти в електричку. Аж несподівано для них в електричці зачиняються двері і вона рушає. Ті двоє підбігають до вагона, вагон їде повз них, батько хапає сина за чуба і лупашить його лобом об вагон. Син верещить: "Папа, за что?!" А папа йому: "А что же дєлать? Что дєлать?"

Але якось не смішно дивитись на завдані ними руйнування і людські жертви.
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21.10.2022 09:23 Відповісти
кацапы в Крыму уже не смогут ничего терпеть кроме местных которые ждут Украину
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21.10.2022 11:27 Відповісти
Они жопой чувствуют, что из Крыма тоже придется "жест доброй воли" делать. Потому не сильно переживают по этому поводу.
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21.10.2022 10:54 Відповісти
а ты что Крым собрался им оставлять? не гони беса
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21.10.2022 11:26 Відповісти
А еще путлеровцы в своем нацистком фильме брят-2 трындят что сила в правде.А сами лживые и подлые мрази.Все в этом фильме плохие они одни святые и правые.
Тут нужно продолжить уничтожение понтонных мостов катеров барж которые используют путлеровцы. Чтобы путлеровцы и коллаборанты не смогли свинтить.Тогда путлер вряд ли решиться на уничтожение своих войск и прорасейских с помощью уничтожения дамбы.И они будут вынуждены все сдаться не сумев сбежать с котла.

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21.10.2022 08:53 Відповісти
сталировцы они такие, всегда делают то что путлин прикажет, как и сталодзедуновцы между прочим.
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21.10.2022 09:10 Відповісти
Москаль завжди бреше, а на СВОЇ ВІЙСЬКА хлу теж нас..ати з високої колокольні.
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21.10.2022 09:14 Відповісти
Думаю, що вони хочуть підірвати дорожне покриття на Каховській ГЕС, аби ЗСУ не змогли перейти на лівий берег Дніпра "на плечах" у відступаючих орків.
Руйнувати всю греблю - це для кацапів буде "кінцем історії": перестане надходити вода в Крим по ПКК (водозабор в канал відбувається саме за рахунок високого рівня води в Каховському водосховищи), а ЗАЕС доведеться зупиняти, бо не буде води для охолодження блоків (у зовнішній контур охолодження ЗАЕС вода береться з Каховського водосховища).
А вода у ПКК і електроенергія з ЗАЕС для забезпечення Криму - це був перший і другий основні сенси захоплення українського Півдня (третій сенс - суходольний коридор в Крим).
Так що це більше схоже на блеф у виконанні кацапів...
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21.10.2022 08:56 Відповісти
пан не чув здивовано-щирого висеру Лаврова шо мовляв - у нас заблокували ..... валютні резерви, ми й подумать не могли бл.
?
ти їх вважаєш розумними?? цілий "міністр" дивується що комусь неприємно шо вони гатять ракетами над тими ж аес-ами, аж навіть .... заблокували резерви?
ти це клініка. а ти там за крим, ага. ржунимагу
вон підірвали труби і шо? Ель мюрідка пише- "якщо це не ми, то має бути відповідь, аааа пшик - пуця висрала: то всьо плахіє нє такіє(завідуют нам)"
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21.10.2022 09:14 Відповісти
"тА це клініка", опечатка.
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21.10.2022 09:15 Відповісти
он не удивляется он косит под дурочка
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21.10.2022 11:29 Відповісти
ммм, нормально и логично разводит панику.
мне нравится.
а вот "косит под дурачка"
это уже - либо блогер либо такое что то как Шуфрич.
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21.10.2022 11:51 Відповісти
Зруйнують полотно і все обладнання ті інфраструктуру ГЕС ...
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21.10.2022 09:16 Відповісти
Слава ЗСУ🇺🇦 Слава Синам Святої України
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21.10.2022 09:21 Відповісти
навіть кошеня 2014 миле
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21.10.2022 23:17 Відповісти
Путлерасты полностью копирует сралина , Гитлера, Усаму бен Ладена и людоедов
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21.10.2022 09:24 Відповісти
ГІС моделювання показує що зараз водосховище заповнено не на максимум (24 м) а на 16 м. І хвиля буде десь 3 м. Херсону теж дістанеться насправді.
Із позитиву - злите водосховище покаже кілька затоплених Запорозьких Січей, і ще дофіга безцінних артефактів типу козацьких чаєк і бригантин, зброї. Їх треба буде вивезти негайно- така подія в історії не часто трапляється а на повітрі воно зіпсується + обстріли... Археологам приготуватися.
Також водосховище перестане підмивати берег з могилою Івана Сірка і ще кілька історично важливих курганів...
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21.10.2022 09:28 Відповісти
І "Скарб Полуботка" - тоді бляха заживемо !
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21.10.2022 09:33 Відповісти
Кілька Запорозьких Січей затоплено рівнем Дніпра через побудову водосховища. Інші- частково знищені гранітними кар'єрами на їх місці в часи совку. Це факт.
Але якщо вам подобається запорозька Січ на Хортиці то я вас вітаю, бо її там насправді ніколи не існувало, і ніякої цінності вона не несе!
Бо там просто кілька років існував дерев'яний замок православного шляхтича Байди Вишневецького і його наймана залога з реєстрових козаків. Вважати це Січчю це все одно що приватну охорону Коломойського вважати добровольцями ООС
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21.10.2022 10:03 Відповісти
Знаю . Самому б цікаво було побачити , що ховається на дні водосховища .
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21.10.2022 10:07 Відповісти
люблю оптимистов...тут все в хлам бьют, а кому-то археология нужна....
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21.10.2022 22:48 Відповісти
нужно уничтожать скопления кацапского рогатого скота и техники возле переправ.
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21.10.2022 10:12 Відповісти
Скот уже не рогатый. Обломали
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21.10.2022 10:57 Відповісти
К взрыву гребли надо быть готовыми , Если ВСУ зайдут в Херсон раньше Каховки , ***** он ******** . Ну Залужный это знает , поэтому и не спешат в Херсон . Сначала Каховская ГЕС . Они в 1941 взорвали ДнепроГес , и списали все на немцев Я лично в музее видел якобы фото ,как немецкие летчики Люфтвафе бомбят ГЕС . Смыли под чистую две армии Карл и кучу мирняка идущих в эвакуацию . При том что угрозы наступления немцев не было Сейчас тоже взорвут , ну если им не помешают . У них задача нанести как можно больше урона .
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21.10.2022 10:38 Відповісти
Вони можуть підірвать дамбу в тому випадку,якщо наші бійці почнуть активно наступать.Зараз орки проводять евакуацію на лівий берег,дійсно,не хочуть залишати нам свою техніку.Але,якщо наші будуть наступать на п'яти...при цьому розуміють,що може загинуть маса українців та орків.Але для них - це розходний матеріал...
Багато нюансів з підривом : нема води в криму,нема охолодження реакторів ЗАЕС - це з великих мінусів.
Затоплення територій та загибель людей - мінус менший.
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21.10.2022 11:51 Відповісти
І тут євгеї покопались
Еліта цього світу це точно не евреї і індустріалізацію срср робили на кошти Уол стрит,
2/3 робили США, 1/3 робила Великобританія.
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21.10.2022 13:42 Відповісти
Фелікс Варбург це і є Вол Стріт. Лондон Сіті це Ротшильди.
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22.10.2022 19:56 Відповісти
Там багато сімей, більше ніж ви думаєте.
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22.10.2022 20:44 Відповісти
Варбурги, Лейби, Коени. Сімей багато, заповіт один. Бнай Бріт.
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23.10.2022 07:02 Відповісти
Десь ближче до низу піраміди Бнай Бріт, одразу над комунізмом.
В цьому світі є дюжина сімей які дають керівників цьому світу і єврєїв серед них немає.
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23.10.2022 19:24 Відповісти
Щоб робити таке безапеляційне твердження треба бути їх сімейним лікарем. Я не бачу практичної різниці чи каббалісти стали нашими начальниками самостійно, чи їх призначили халдеї. Логіка винищення народу є похідною від доктрини обраності іншого.
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23.10.2022 21:56 Відповісти
До рабів можуть відноситись зневажливо але винищувати своїх рабів це дурість, бо раби це капітал, податки і охорона яка тебе захистить. То що там морозе Гейтс з колєгами про винищення населення не відображає повної реальної картини. І римляни і єгиптяни вважали себе богами, тут нічого нового, вся інформація у свободному доступі.
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23.10.2022 22:46 Відповісти
якщо підірвуть каховську греблю - Крим залишиться без води
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21.10.2022 12:50 Відповісти
методи не змінюються
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21.10.2022 13:35 Відповісти
Чому не ******** переправи, баржи, суда.
Як що Кацапія підірве греблю чи змінить це настрій Зе актора про те що територію Кацапії і белорусі обстрілювати не можна.
ЦІКАВІ питання.
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21.10.2022 13:39 Відповісти
Населених пунктів там не багато, Херсон може зачіпити, але думаю кацапи на це не підуть, бо це сурьозна справа і шакали розуміють що потім таке ж можно буде зробити і з їх містами і містечками, навіть з масквою, тому це малоімовірною
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21.10.2022 13:52 Відповісти
По "законам" РФ принятым Госдурой Херсонская область является "территорией" РФ, а ее жители,как сказал Путин являются "гражданами РФ". Подрывом Каховской плотины Путин и его банда убьет сразу 100000"граждан России" и оправдать это страшное злодеяние перед народом РФ и миром будет абсолютно нечем. Украина никак не может взорвать плотину, потому что она ее сейчас не контролирует, а других средств (ракеты и прочее) у нее нет. Полностью контролируют плотину военные РФ, ставшие террористами, и только они могут ее взорвать по приказу главного террориста нашей планеты товарища Путина. Это еще раз доказывает, что главной целью войны РФ в Украине является уничтожение украинского народа и украинского государства, захват территорий и рабов.
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21.10.2022 16:51 Відповісти
fuckin треба писати з малої літери
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21.10.2022 23:19 Відповісти
Хто відступає ,що за херня? Орки навпаки посилюють угруповування на правому березі, мостів понабудовували в Херсоні танки, бтри, камази перекидають на правий берег.
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21.10.2022 17:52 Відповісти
Возможно щас запустили тему с минированием дамбы, чтоб народ с Херсона активнее для картинки уезжал
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21.10.2022 22:26 Відповісти
в случае взрыва - немедленно обратиться к США с просьбой направить в зону катастрофы 2 бригаду 101 воздушно-штурмовой дивизии, которая по счастливой случайности только что переброшена в Румынию
такая операция уже осуществлялась 82 вдд США в 2010 году на Гаити после катастрофического землетрясения
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23.10.2022 09:05 Відповісти
 
 