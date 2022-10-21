Окупанти відступають з-під Херсону, готуючись підірвати греблю Каховської ГЕС, - ISW
Росія, ймовірно, продовжує готувати операцію під "чужим прапором" щодо руйнування греблі Каховської ГЕС, у якій має намір звинуватити Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська, схоже, починають вивозити обладнання та техніку із західного берега Дніпра в очікуванні майбутнього наступу української армії.
Експерти наводять повідомлення херсонських Telegram-каналів про розграбування та вивезення майна й техніки з міської пожежної станції, а також посилаються на супутникові знімки, на яких видно вантажні пороми, що перевозять значні обсяги техніки та інших вантажів з правого берега Дніпра на лівий та повертаються порожніми.
Схоже, російська армія винесла урок із панічного відступу під Харковом, внаслідок якого чимала кількість бойової техніки, зброї та боєприпасів була залишена українцям, підсумовують аналітики.
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Правда, при отходе хотели взорвать, но это уже другая история....
после взрыва ДнепроГЭС в октябре 1941 года выродки из НКВД взорвали дамбу огромного Истринского водохранилища, чтобы сделать непроходимыми для немцев дороги в Московской области:
8-ми метровая волна уничтожила около 120 деревень вместе с жителями.
Їхні слова нічого не варті ПАРЕ визнало спонсором тероризму Естонія визнала спонсором тероризму тож Росії мало хто вірить.
На кацапському секторі інтернету українці - нацисти,які вбивають мирне населення,а орки захищають.72%кацапстану у це вірять.
2. Якщо уважно почитати, то я написав "...ІНШУ куплену або ідейну КАКУЮ РАЗНІЦУ...". Я теж сподіваюсь що цих вже не виберуть, але якусь іншу какашку в красиву обгортку загорнуть і електорат 73 зхаває ...
Сам читаю цензор з 2013, реєстрація нещодавно - це ні про що не говорить - важливо тільки думати, перед тим, як викладати на загал
и выплачивала репарции еще десятки лет
Зараз це для нас проблема, а згодом для них. А Крим залишиться без води однозначно.
Це як в тому анекдоті в стилі Леся Подрев'янського:
Мужик з сином на вокзалі збираються сісти в електричку. Аж несподівано для них в електричці зачиняються двері і вона рушає. Ті двоє підбігають до вагона, вагон їде повз них, батько хапає сина за чуба і лупашить його лобом об вагон. Син верещить: "Папа, за что?!" А папа йому: "А что же дєлать? Что дєлать?"
Але якось не смішно дивитись на завдані ними руйнування і людські жертви.
Тут нужно продолжить уничтожение понтонных мостов катеров барж которые используют путлеровцы. Чтобы путлеровцы и коллаборанты не смогли свинтить.Тогда путлер вряд ли решиться на уничтожение своих войск и прорасейских с помощью уничтожения дамбы.И они будут вынуждены все сдаться не сумев сбежать с котла.
Руйнувати всю греблю - це для кацапів буде "кінцем історії": перестане надходити вода в Крим по ПКК (водозабор в канал відбувається саме за рахунок високого рівня води в Каховському водосховищи), а ЗАЕС доведеться зупиняти, бо не буде води для охолодження блоків (у зовнішній контур охолодження ЗАЕС вода береться з Каховського водосховища).
А вода у ПКК і електроенергія з ЗАЕС для забезпечення Криму - це був перший і другий основні сенси захоплення українського Півдня (третій сенс - суходольний коридор в Крим).
Так що це більше схоже на блеф у виконанні кацапів...
?
ти їх вважаєш розумними?? цілий "міністр" дивується що комусь неприємно шо вони гатять ракетами над тими ж аес-ами, аж навіть .... заблокували резерви?
ти це клініка. а ти там за крим, ага. ржунимагу
вон підірвали труби і шо? Ель мюрідка пише- "якщо це не ми, то має бути відповідь, аааа пшик - пуця висрала: то всьо плахіє нє такіє(завідуют нам)"
мне нравится.
а вот "косит под дурачка"
это уже - либо блогер либо такое что то как Шуфрич.
Із позитиву - злите водосховище покаже кілька затоплених Запорозьких Січей, і ще дофіга безцінних артефактів типу козацьких чаєк і бригантин, зброї. Їх треба буде вивезти негайно- така подія в історії не часто трапляється а на повітрі воно зіпсується + обстріли... Археологам приготуватися.
Також водосховище перестане підмивати берег з могилою Івана Сірка і ще кілька історично важливих курганів...
Але якщо вам подобається запорозька Січ на Хортиці то я вас вітаю, бо її там насправді ніколи не існувало, і ніякої цінності вона не несе!
Бо там просто кілька років існував дерев'яний замок православного шляхтича Байди Вишневецького і його наймана залога з реєстрових козаків. Вважати це Січчю це все одно що приватну охорону Коломойського вважати добровольцями ООС
Багато нюансів з підривом : нема води в криму,нема охолодження реакторів ЗАЕС - це з великих мінусів.
Затоплення територій та загибель людей - мінус менший.
Еліта цього світу це точно не евреї і індустріалізацію срср робили на кошти Уол стрит,
2/3 робили США, 1/3 робила Великобританія.
В цьому світі є дюжина сімей які дають керівників цьому світу і єврєїв серед них немає.
Як що Кацапія підірве греблю чи змінить це настрій Зе актора про те що територію Кацапії і белорусі обстрілювати не можна.
ЦІКАВІ питання.
такая операция уже осуществлялась 82 вдд США в 2010 году на Гаити после катастрофического землетрясения