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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты отступают из-под Херсона, готовясь подорвать дамбу Каховской ГЭС, - ISW

гес,каховська

Россия, вероятно, продолжает готовить операцию под "чужим флагом" по разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой намерена обвинить Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Российские войска похоже начинают вывозить оборудование и технику с западного берега Днепра в ожидании будущего наступления украинской армии.

Эксперты приводят сообщения херсонских Telegram-каналов о разграблении и вывозе имущества и техники с городской пожарной станции, а также ссылаются на спутниковые снимки, на которых видны грузовые паромы, перевозящие значительные объемы техники и других грузов с правого берега Днепра на левый и возвращающиеся пустые.

Похоже, российская армия извлекла урок из панического отступления под Харьковом, в результате которого большое количество боевой техники, оружия и боеприпасов было оставлено украинцам, заключают аналитики.

Читайте также: Даже за подготовку подрыва Каховской ГЭС нужно наказывать. Это все равно, что применить оружие массового поражения, - Кулеба

Автор: 

армия РФ (19129) ГЭС (118) Херсон (2802) ISW (493) Херсонская область (4736)


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Топ комментарии
+47
НКВД 18 августа 1941 г по тайному приказу сралина подорвали ДнепроГЕС , чтобы остановить наступление немцев , но при этом погибли от 20 000 до 100 000 мирных граждан и советские войска Красные террористы идут на преступления мирового масштаба не первый ра
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21.10.2022 08:47
+44
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21.10.2022 08:17
+27
Слава ЗСУ🇺🇦 Слава Синам Святої України
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21.10.2022 09:21
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Правила форума Совет форумчан
Ті дебілоїди запросто можуть підірвати і греблю і АЕС
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21.10.2022 07:45 Ответить
НКВД 18 августа 1941 г по тайному приказу сралина подорвали ДнепроГЕС , чтобы остановить наступление немцев , но при этом погибли от 20 000 до 100 000 мирных граждан и советские войска Красные террористы идут на преступления мирового масштаба не первый ра
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21.10.2022 08:47 Ответить
Самое интересное в том, что немцы потом привезли своё оборудование и восстановили работу ГЭС.
Правда, при отходе хотели взорвать, но это уже другая история....
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21.10.2022 10:09 Ответить
Для советских выродков - это обычная практика:

после взрыва ДнепроГЭС в октябре 1941 года выродки из НКВД взорвали дамбу огромного Истринского водохранилища, чтобы сделать непроходимыми для немцев дороги в Московской области:

8-ми метровая волна уничтожила около 120 деревень вместе с жителями.
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21.10.2022 11:54 Ответить
нет не подорвут они никакую АЕС - кишка у кремлядей тонка сруться каждый час
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21.10.2022 11:21 Ответить
не подорвут потому что не будет воды в Крым
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21.10.2022 12:47 Ответить
пусть бы Крым нах затопило с крысчанами ... новая Атлантида блэать будет
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21.10.2022 07:48 Ответить
Вони вже робили таке в 1941р. Затоплюється не крим, а Херсон.
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21.10.2022 07:52 Ответить
Говорят спецы, что не Херсон а левобережье.
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21.10.2022 07:56 Ответить
Херсон стоит на правом высоком берегу. там высота берега доходит до десяти метров
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21.10.2022 11:45 Ответить
сам ты крыса бот кацапский свою халупу заливай мочей
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21.10.2022 11:22 Ответить
Що значить звинуватити? Кацапи вдерлися на територію України і ще вони звинуватять.
Їхні слова нічого не варті ПАРЕ визнало спонсором тероризму Естонія визнала спонсором тероризму тож Росії мало хто вірить.
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21.10.2022 07:52 Ответить
Це для внутрішнього споживання кацапстану.
На кацапському секторі інтернету українці - нацисти,які вбивають мирне населення,а орки захищають.72%кацапстану у це вірять.
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21.10.2022 08:19 Ответить
там новий пук - ми терористи, напали на землі глубінньіх руснявьіх монголов
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21.10.2022 08:27 Ответить
ПАРЄ ще не визнало їх терористами. Тільки комісія, яка готує постанови для загальних засідань для прийняття. А по плану будуть визнавати на наступній сесії (напевне, наступною весною).
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21.10.2022 10:54 Ответить
Хорошо, что американцы про это через СМИ говорят. Значит они отслеживают полностью ситуацию и предупреждают ванек.
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21.10.2022 07:53 Ответить
кацапы сами на своих тв помойках часто сообщают что они будут делать только типа это хотят сделать ЗСУ..
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21.10.2022 10:08 Ответить
саме час виступити Столтенбергу та попередити як було вже кілька разів на ядерну або аєс загрозу він попоерджував щоб не думали про країни нато (ніби вони збираються нападати на Польшу чи інші) і налякати кацапів що НАТО буде захищати кожен дюйм своїх земель от поржуть кацапи в черговий раз
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21.10.2022 08:00 Ответить
а-га - твои кацапы ржут" - уже на 70 тысяч трупов наржались и еще столько же дохлых от ран и без вести сьеденных
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21.10.2022 10:10 Ответить
Інститут вивчення війни із США сказав, інститут вивчення війни проаналізував... Але ж потрібно розуміти хто в особах з цього інституту займається Україною - https://www.pravda.com.ua/articles/2022/07/18/7358659/ https://www.pravda.com.ua/articles/2022/07/18/7358659/

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21.10.2022 08:04 Ответить
Та да , аналитик конечно огонь, Гарвард закончила, может теперь и про войну нам сирым рассказать.
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21.10.2022 08:18 Ответить
а зачем ты их слушаешь? ты слушай Генерала Залужного или его замов
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21.10.2022 10:11 Ответить
І це нас не зупинить. Весь світ побачив, що не існує на росії "другої армії світу", то бутафорія, створена телевізором. Фактично є стара сциклива орда, яка має на озброєнні ракети і ядерну бомбу.
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21.10.2022 08:17 Ответить
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21.10.2022 08:17 Ответить
Кацапи після накоєного будуть тисячу років репарації виплачувати!!!
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21.10.2022 08:23 Ответить
Та нє, наші потім виберуть іншу куплену або ідейну КАКУЮ РАЗНІЦУ і швидесенько все простять ... З Коломойським же получилося, прецедент є ...
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21.10.2022 09:10 Ответить
кто это ваши? украинцы зелень уже не выберут
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21.10.2022 11:24 Ответить
1. Наші громадяни.
2. Якщо уважно почитати, то я написав "...ІНШУ куплену або ідейну КАКУЮ РАЗНІЦУ...". Я теж сподіваюсь що цих вже не виберуть, але якусь іншу какашку в красиву обгортку загорнуть і електорат 73 зхаває ...
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21.10.2022 11:43 Ответить
думаю те кто воевал на фронте и их семьи не выберут популистов и зе-брехунов уже никогда
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21.10.2022 11:44 Ответить
Знаю багато військових, які зараз за Зе ...
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21.10.2022 11:52 Ответить
значить їм видніше, а не вам з екрану телефона
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21.10.2022 13:09 Ответить
Ай молодець, сьогодні зареєструвалась, щоб мені оце ляпнути. Я сам військовий і не Вам мені вказувати кому де видніше, я маю свою думку і виражаю її, на що маю право.
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21.10.2022 14:09 Ответить
Да не звертай уваги, колега. Їх тут до пропасти.
Сам читаю цензор з 2013, реєстрація нещодавно - це ні про що не говорить - важливо тільки думати, перед тим, як викладати на загал
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21.10.2022 14:14 Ответить
І хамла тут достатньо - яке суспільство на вулиці - те саме й тут, що поробиш
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21.10.2022 14:15 Ответить
Выберут ещё хуже
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21.10.2022 19:45 Ответить
не выберут - не суди людей по себе
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27.10.2022 04:44 Ответить
У людства дуже горотка історична пам'ять: 2СВ закінчилась капітуляцією Німеччини, а вже у 1952 році Німеччина брала участь в Олімпійських Іграх, а в 1954 році збірна Німеччини з футболу стала чемпіоном Світу
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21.10.2022 09:46 Ответить
потому что ФРГ стала демократической страной по настоящему
и выплачивала репарции еще десятки лет
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21.10.2022 11:25 Ответить
Якісь вони дибілуваті...

Зараз це для нас проблема, а згодом для них. А Крим залишиться без води однозначно.
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21.10.2022 08:27 Ответить
це агонія страху і не контрольованих дій. Погрози ядерною зброєю вже пройшли, використовують страх по підриву дамб, обстріл здалеку міст, але це не зупинить ЗСУ.
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21.10.2022 08:39 Ответить
Вони вісім років у Криму були без води і терпіли. Ще потерплять.
Це як в тому анекдоті в стилі Леся Подрев'янського:
Мужик з сином на вокзалі збираються сісти в електричку. Аж несподівано для них в електричці зачиняються двері і вона рушає. Ті двоє підбігають до вагона, вагон їде повз них, батько хапає сина за чуба і лупашить його лобом об вагон. Син верещить: "Папа, за что?!" А папа йому: "А что же дєлать? Что дєлать?"

Але якось не смішно дивитись на завдані ними руйнування і людські жертви.
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21.10.2022 09:23 Ответить
кацапы в Крыму уже не смогут ничего терпеть кроме местных которые ждут Украину
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21.10.2022 11:27 Ответить
Они жопой чувствуют, что из Крыма тоже придется "жест доброй воли" делать. Потому не сильно переживают по этому поводу.
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21.10.2022 10:54 Ответить
а ты что Крым собрался им оставлять? не гони беса
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21.10.2022 11:26 Ответить
А еще путлеровцы в своем нацистком фильме брят-2 трындят что сила в правде.А сами лживые и подлые мрази.Все в этом фильме плохие они одни святые и правые.
Тут нужно продолжить уничтожение понтонных мостов катеров барж которые используют путлеровцы. Чтобы путлеровцы и коллаборанты не смогли свинтить.Тогда путлер вряд ли решиться на уничтожение своих войск и прорасейских с помощью уничтожения дамбы.И они будут вынуждены все сдаться не сумев сбежать с котла.

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21.10.2022 08:53 Ответить
сталировцы они такие, всегда делают то что путлин прикажет, как и сталодзедуновцы между прочим.
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21.10.2022 09:10 Ответить
Москаль завжди бреше, а на СВОЇ ВІЙСЬКА хлу теж нас..ати з високої колокольні.
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21.10.2022 09:14 Ответить
Думаю, що вони хочуть підірвати дорожне покриття на Каховській ГЕС, аби ЗСУ не змогли перейти на лівий берег Дніпра "на плечах" у відступаючих орків.
Руйнувати всю греблю - це для кацапів буде "кінцем історії": перестане надходити вода в Крим по ПКК (водозабор в канал відбувається саме за рахунок високого рівня води в Каховському водосховищи), а ЗАЕС доведеться зупиняти, бо не буде води для охолодження блоків (у зовнішній контур охолодження ЗАЕС вода береться з Каховського водосховища).
А вода у ПКК і електроенергія з ЗАЕС для забезпечення Криму - це був перший і другий основні сенси захоплення українського Півдня (третій сенс - суходольний коридор в Крим).
Так що це більше схоже на блеф у виконанні кацапів...
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21.10.2022 08:56 Ответить
пан не чув здивовано-щирого висеру Лаврова шо мовляв - у нас заблокували ..... валютні резерви, ми й подумать не могли бл.
?
ти їх вважаєш розумними?? цілий "міністр" дивується що комусь неприємно шо вони гатять ракетами над тими ж аес-ами, аж навіть .... заблокували резерви?
ти це клініка. а ти там за крим, ага. ржунимагу
вон підірвали труби і шо? Ель мюрідка пише- "якщо це не ми, то має бути відповідь, аааа пшик - пуця висрала: то всьо плахіє нє такіє(завідуют нам)"
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21.10.2022 09:14 Ответить
"тА це клініка", опечатка.
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21.10.2022 09:15 Ответить
он не удивляется он косит под дурочка
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21.10.2022 11:29 Ответить
ммм, нормально и логично разводит панику.
мне нравится.
а вот "косит под дурачка"
это уже - либо блогер либо такое что то как Шуфрич.
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21.10.2022 11:51 Ответить
Зруйнують полотно і все обладнання ті інфраструктуру ГЕС ...
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21.10.2022 09:16 Ответить
Слава ЗСУ🇺🇦 Слава Синам Святої України
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21.10.2022 09:21 Ответить
навіть кошеня 2014 миле
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21.10.2022 23:17 Ответить
Путлерасты полностью копирует сралина , Гитлера, Усаму бен Ладена и людоедов
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21.10.2022 09:24 Ответить
ГІС моделювання показує що зараз водосховище заповнено не на максимум (24 м) а на 16 м. І хвиля буде десь 3 м. Херсону теж дістанеться насправді.
Із позитиву - злите водосховище покаже кілька затоплених Запорозьких Січей, і ще дофіга безцінних артефактів типу козацьких чаєк і бригантин, зброї. Їх треба буде вивезти негайно- така подія в історії не часто трапляється а на повітрі воно зіпсується + обстріли... Археологам приготуватися.
Також водосховище перестане підмивати берег з могилою Івана Сірка і ще кілька історично важливих курганів...
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21.10.2022 09:28 Ответить
І "Скарб Полуботка" - тоді бляха заживемо !
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21.10.2022 09:33 Ответить
Кілька Запорозьких Січей затоплено рівнем Дніпра через побудову водосховища. Інші- частково знищені гранітними кар'єрами на їх місці в часи совку. Це факт.
Але якщо вам подобається запорозька Січ на Хортиці то я вас вітаю, бо її там насправді ніколи не існувало, і ніякої цінності вона не несе!
Бо там просто кілька років існував дерев'яний замок православного шляхтича Байди Вишневецького і його наймана залога з реєстрових козаків. Вважати це Січчю це все одно що приватну охорону Коломойського вважати добровольцями ООС
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21.10.2022 10:03 Ответить
Знаю . Самому б цікаво було побачити , що ховається на дні водосховища .
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21.10.2022 10:07 Ответить
люблю оптимистов...тут все в хлам бьют, а кому-то археология нужна....
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21.10.2022 22:48 Ответить
нужно уничтожать скопления кацапского рогатого скота и техники возле переправ.
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21.10.2022 10:12 Ответить
Скот уже не рогатый. Обломали
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21.10.2022 10:57 Ответить
К взрыву гребли надо быть готовыми , Если ВСУ зайдут в Херсон раньше Каховки , ***** он ******** . Ну Залужный это знает , поэтому и не спешат в Херсон . Сначала Каховская ГЕС . Они в 1941 взорвали ДнепроГес , и списали все на немцев Я лично в музее видел якобы фото ,как немецкие летчики Люфтвафе бомбят ГЕС . Смыли под чистую две армии Карл и кучу мирняка идущих в эвакуацию . При том что угрозы наступления немцев не было Сейчас тоже взорвут , ну если им не помешают . У них задача нанести как можно больше урона .
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21.10.2022 10:38 Ответить
Вони можуть підірвать дамбу в тому випадку,якщо наші бійці почнуть активно наступать.Зараз орки проводять евакуацію на лівий берег,дійсно,не хочуть залишати нам свою техніку.Але,якщо наші будуть наступать на п'яти...при цьому розуміють,що може загинуть маса українців та орків.Але для них - це розходний матеріал...
Багато нюансів з підривом : нема води в криму,нема охолодження реакторів ЗАЕС - це з великих мінусів.
Затоплення територій та загибель людей - мінус менший.
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21.10.2022 11:51 Ответить
І тут євгеї покопались
Еліта цього світу це точно не евреї і індустріалізацію срср робили на кошти Уол стрит,
2/3 робили США, 1/3 робила Великобританія.
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21.10.2022 13:42 Ответить
Фелікс Варбург це і є Вол Стріт. Лондон Сіті це Ротшильди.
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22.10.2022 19:56 Ответить
Там багато сімей, більше ніж ви думаєте.
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22.10.2022 20:44 Ответить
Варбурги, Лейби, Коени. Сімей багато, заповіт один. Бнай Бріт.
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23.10.2022 07:02 Ответить
Десь ближче до низу піраміди Бнай Бріт, одразу над комунізмом.
В цьому світі є дюжина сімей які дають керівників цьому світу і єврєїв серед них немає.
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23.10.2022 19:24 Ответить
Щоб робити таке безапеляційне твердження треба бути їх сімейним лікарем. Я не бачу практичної різниці чи каббалісти стали нашими начальниками самостійно, чи їх призначили халдеї. Логіка винищення народу є похідною від доктрини обраності іншого.
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23.10.2022 21:56 Ответить
До рабів можуть відноситись зневажливо але винищувати своїх рабів це дурість, бо раби це капітал, податки і охорона яка тебе захистить. То що там морозе Гейтс з колєгами про винищення населення не відображає повної реальної картини. І римляни і єгиптяни вважали себе богами, тут нічого нового, вся інформація у свободному доступі.
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23.10.2022 22:46 Ответить
якщо підірвуть каховську греблю - Крим залишиться без води
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21.10.2022 12:50 Ответить
методи не змінюються
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21.10.2022 13:35 Ответить
Чому не ******** переправи, баржи, суда.
Як що Кацапія підірве греблю чи змінить це настрій Зе актора про те що територію Кацапії і белорусі обстрілювати не можна.
ЦІКАВІ питання.
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21.10.2022 13:39 Ответить
Населених пунктів там не багато, Херсон може зачіпити, але думаю кацапи на це не підуть, бо це сурьозна справа і шакали розуміють що потім таке ж можно буде зробити і з їх містами і містечками, навіть з масквою, тому це малоімовірною
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21.10.2022 13:52 Ответить
По "законам" РФ принятым Госдурой Херсонская область является "территорией" РФ, а ее жители,как сказал Путин являются "гражданами РФ". Подрывом Каховской плотины Путин и его банда убьет сразу 100000"граждан России" и оправдать это страшное злодеяние перед народом РФ и миром будет абсолютно нечем. Украина никак не может взорвать плотину, потому что она ее сейчас не контролирует, а других средств (ракеты и прочее) у нее нет. Полностью контролируют плотину военные РФ, ставшие террористами, и только они могут ее взорвать по приказу главного террориста нашей планеты товарища Путина. Это еще раз доказывает, что главной целью войны РФ в Украине является уничтожение украинского народа и украинского государства, захват территорий и рабов.
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21.10.2022 16:51 Ответить
fuckin треба писати з малої літери
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21.10.2022 23:19 Ответить
Хто відступає ,що за херня? Орки навпаки посилюють угруповування на правому березі, мостів понабудовували в Херсоні танки, бтри, камази перекидають на правий берег.
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21.10.2022 17:52 Ответить
Возможно щас запустили тему с минированием дамбы, чтоб народ с Херсона активнее для картинки уезжал
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21.10.2022 22:26 Ответить
в случае взрыва - немедленно обратиться к США с просьбой направить в зону катастрофы 2 бригаду 101 воздушно-штурмовой дивизии, которая по счастливой случайности только что переброшена в Румынию
такая операция уже осуществлялась 82 вдд США в 2010 году на Гаити после катастрофического землетрясения
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23.10.2022 09:05 Ответить
 
 