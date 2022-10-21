Оккупанты отступают из-под Херсона, готовясь подорвать дамбу Каховской ГЭС, - ISW
Россия, вероятно, продолжает готовить операцию под "чужим флагом" по разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой намерена обвинить Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Российские войска похоже начинают вывозить оборудование и технику с западного берега Днепра в ожидании будущего наступления украинской армии.
Эксперты приводят сообщения херсонских Telegram-каналов о разграблении и вывозе имущества и техники с городской пожарной станции, а также ссылаются на спутниковые снимки, на которых видны грузовые паромы, перевозящие значительные объемы техники и других грузов с правого берега Днепра на левый и возвращающиеся пустые.
Похоже, российская армия извлекла урок из панического отступления под Харьковом, в результате которого большое количество боевой техники, оружия и боеприпасов было оставлено украинцам, заключают аналитики.
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Правда, при отходе хотели взорвать, но это уже другая история....
после взрыва ДнепроГЭС в октябре 1941 года выродки из НКВД взорвали дамбу огромного Истринского водохранилища, чтобы сделать непроходимыми для немцев дороги в Московской области:
8-ми метровая волна уничтожила около 120 деревень вместе с жителями.
Їхні слова нічого не варті ПАРЕ визнало спонсором тероризму Естонія визнала спонсором тероризму тож Росії мало хто вірить.
На кацапському секторі інтернету українці - нацисти,які вбивають мирне населення,а орки захищають.72%кацапстану у це вірять.
2. Якщо уважно почитати, то я написав "...ІНШУ куплену або ідейну КАКУЮ РАЗНІЦУ...". Я теж сподіваюсь що цих вже не виберуть, але якусь іншу какашку в красиву обгортку загорнуть і електорат 73 зхаває ...
Сам читаю цензор з 2013, реєстрація нещодавно - це ні про що не говорить - важливо тільки думати, перед тим, як викладати на загал
и выплачивала репарции еще десятки лет
Зараз це для нас проблема, а згодом для них. А Крим залишиться без води однозначно.
Це як в тому анекдоті в стилі Леся Подрев'янського:
Мужик з сином на вокзалі збираються сісти в електричку. Аж несподівано для них в електричці зачиняються двері і вона рушає. Ті двоє підбігають до вагона, вагон їде повз них, батько хапає сина за чуба і лупашить його лобом об вагон. Син верещить: "Папа, за что?!" А папа йому: "А что же дєлать? Что дєлать?"
Але якось не смішно дивитись на завдані ними руйнування і людські жертви.
Тут нужно продолжить уничтожение понтонных мостов катеров барж которые используют путлеровцы. Чтобы путлеровцы и коллаборанты не смогли свинтить.Тогда путлер вряд ли решиться на уничтожение своих войск и прорасейских с помощью уничтожения дамбы.И они будут вынуждены все сдаться не сумев сбежать с котла.
Руйнувати всю греблю - це для кацапів буде "кінцем історії": перестане надходити вода в Крим по ПКК (водозабор в канал відбувається саме за рахунок високого рівня води в Каховському водосховищи), а ЗАЕС доведеться зупиняти, бо не буде води для охолодження блоків (у зовнішній контур охолодження ЗАЕС вода береться з Каховського водосховища).
А вода у ПКК і електроенергія з ЗАЕС для забезпечення Криму - це був перший і другий основні сенси захоплення українського Півдня (третій сенс - суходольний коридор в Крим).
Так що це більше схоже на блеф у виконанні кацапів...
?
ти їх вважаєш розумними?? цілий "міністр" дивується що комусь неприємно шо вони гатять ракетами над тими ж аес-ами, аж навіть .... заблокували резерви?
ти це клініка. а ти там за крим, ага. ржунимагу
вон підірвали труби і шо? Ель мюрідка пише- "якщо це не ми, то має бути відповідь, аааа пшик - пуця висрала: то всьо плахіє нє такіє(завідуют нам)"
мне нравится.
а вот "косит под дурачка"
это уже - либо блогер либо такое что то как Шуфрич.
Із позитиву - злите водосховище покаже кілька затоплених Запорозьких Січей, і ще дофіга безцінних артефактів типу козацьких чаєк і бригантин, зброї. Їх треба буде вивезти негайно- така подія в історії не часто трапляється а на повітрі воно зіпсується + обстріли... Археологам приготуватися.
Також водосховище перестане підмивати берег з могилою Івана Сірка і ще кілька історично важливих курганів...
Але якщо вам подобається запорозька Січ на Хортиці то я вас вітаю, бо її там насправді ніколи не існувало, і ніякої цінності вона не несе!
Бо там просто кілька років існував дерев'яний замок православного шляхтича Байди Вишневецького і його наймана залога з реєстрових козаків. Вважати це Січчю це все одно що приватну охорону Коломойського вважати добровольцями ООС
Багато нюансів з підривом : нема води в криму,нема охолодження реакторів ЗАЕС - це з великих мінусів.
Затоплення територій та загибель людей - мінус менший.
Еліта цього світу це точно не евреї і індустріалізацію срср робили на кошти Уол стрит,
2/3 робили США, 1/3 робила Великобританія.
В цьому світі є дюжина сімей які дають керівників цьому світу і єврєїв серед них немає.
Як що Кацапія підірве греблю чи змінить це настрій Зе актора про те що територію Кацапії і белорусі обстрілювати не можна.
ЦІКАВІ питання.
такая операция уже осуществлялась 82 вдд США в 2010 году на Гаити после катастрофического землетрясения