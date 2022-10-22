Російські окупанти майже напевно звинуватять Україну в підриві дамби Каховської ГЕС, - ISW
Російські окупанти спробують підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції (ГЕС) і звинуватити в підриві Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Розпочалося виведення російських військ із західної частини Херсонської області. Російські війська, ймовірно, мають намір продовжити виведення протягом наступних кількох тижнів, але можуть зіткнутися з труднощами при виведенні військ, якщо українські війська вирішать атакувати.
Російські офіційні особи залишаються стриманими щодо того, чи віддав президент Росії Володимир Путін наказ про виведення військ з Херсона, і, ймовірно, продовжують готувати інформаційний простір до колапсу, який раніше прогнозував ISW.
Російські війська, ймовірно, спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб прикрити свій відхід і не дозволити українським військам переслідувати себе вглиб Херсонської області.
За оцінкою інституту, окупанти майже напевно звинуватять Україну в підриві дамби. Проте Україна не має матеріальної зацікавленості у її підриві, який може затопити 80 українських міст і змусити до переміщення сотні тисяч людей, а також завдати шкоди і без того проблемному електропостачанню в Україні.
Росія, однак, має всі підстави намагатися забезпечити прикриття своїм силам, що відступають. Будь-які заяви про те, що російські війська не підірвуть дамбу через занепокоєння щодо водопостачання Криму, є абсурдними.
Також аналітики заявляють, що президент Росії Володимир Путін створює умови для продовження Росією затяжної високоінтенсивної війни в Україні, а не переговорного врегулювання чи виходу з неї.
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Тільки вангую що більше всіх постраждають їхні чмобіки, так само як і при підриві Дніпрогесу 1941го.
Чорною невдячністю буде, якщо після Перемоги не будуть встановлені імена героїв та споруджено їм пам*ятник.
І ще одне! Вбили їх кацапи, але винуватець загибелі сидить в Києві.
Але ми будемо пам'ятати і імена зрадників, які здали Південь - НАУМОВ, САДОХІН, КУЛІНІЧ.
Думаю, це не всі винуватці здачи Півдня, і ми з часом почуємо нові гучні імена...
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Після того, що там діялось при Віть Свинохрякові, контору варто було б розпустити і організувати по новому, вичистивши всіх совків-ветеранів і ватників.
Так козломпрді можуть і якусь Нігерію звинувачувати
Так ось:
1. Мінування мостів та інших інфрастуртурних об'єктів на випадок наступу/контрнаступу противника є загальною практикою під час ведення бойових дій. Так само орки мінували мости з перших днів вторгнення в Сумській, Чергігівській, Київській областях, коли ще і не підозрювали, що їм доведеться згодом тікати звідси.
Це підтверджує і ГУР МО - орки замінували КахГЕС ще в квітні, коли в їхніх планах ще були кидки на Миколаїв і Одесу, і "зливатися" на Півдні вони аж ніяк не планували.
Інше питання - чому наше військово-політичне керівництво не потурбувалось про мінування мостів на Півночі і Півдні, і орки вільно пройшли, наприклад, всю Сумську область та Київську до Києва?
2. Затоплення півдня Херсонщини означатиме для путлєра політичний крах. Уявіть собі, чувак завоював нові території, приєднав їх до кацапстану, і через місяць затоплює їх, по причині аби ЗСУ не змогли форсувати Дніпро! Хто після цього буде вважати його крутим куйлом - "собирателем земель"?
Крім того, навряд чи ЗСУ збирались форсувати Дніпро з правого берега Херсонщини, де ширина річки від 500 до 1000 метрів. Під артилерійським і авіаційним впливом противника - це тисячи жертв. Для цього є суходольний напрямок від Василівки на Енергодар - Каховки - Олешки, або ж на Мелітополь.
Сказало совінформбюро, що Хрещатик підірвали хвашисти, у Катині польських офіцерів розстріляли хвашисти, Дніпрогес підірвали хвашисти, і сов'єтській нарід 40 років вірив.
Якщо пам'ятаєте, правда про ці події почала випливати лише при горбачові.
Ну ось, москалі дізнаються, що путя-крисьониш спочатку "приєднав" нову територію - Херсонську область, а потім затопив її, бо не зміг втримувати військовою силою.
В расєї царям пробачають все, крім поразок у війні...
На лівому березі частково може затопити Олешки та Голу Пристань і пару сіл, де знаходяться самі орки.
Підрив Каховської ГЕС саме в цей час, відріже ординські війська на правому березі наохтема.
Через місяць-півтора про розлив Дніпра можна буде забути, вода піде в море і в землю.
Висота Каховської ГЕС 13 метрів, висота берега в Херсоні 18 метрів, за виключенням районів, що близькі до берега.
Ніякого Апокаліпсису не буде. Не розумію кому потрібно анонсувати ці страхи.
- отступают как раз туда, куда придет вода.
- Крым оставят без воды.
Весной ВСУ все равно зайдут и освободят весь левый берег Днепра, включая Крым.
У жирних країнах НАТО будуть сидіти дивитись новини та занепокоюватись, що ЗАЕС таки може й опнути без охолодження реакторів.