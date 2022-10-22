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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти майже напевно звинуватять Україну в підриві дамби Каховської ГЕС, - ISW

гес,міст,каховська

Російські окупанти спробують підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції (ГЕС) і звинуватити в підриві Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Розпочалося виведення російських військ із західної частини Херсонської області. Російські війська, ймовірно, мають намір продовжити виведення протягом наступних кількох тижнів, але можуть зіткнутися з труднощами при виведенні військ, якщо українські війська вирішать атакувати.

Російські офіційні особи залишаються стриманими щодо того, чи віддав президент Росії Володимир Путін наказ про виведення військ з Херсона, і, ймовірно, продовжують готувати інформаційний простір до колапсу, який раніше прогнозував ISW.

Російські війська, ймовірно, спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб прикрити свій відхід і не дозволити українським військам переслідувати себе вглиб Херсонської області.

За оцінкою інституту, окупанти майже напевно звинуватять Україну в підриві дамби. Проте Україна не має матеріальної зацікавленості у її підриві, який може затопити 80 українських міст і змусити до переміщення сотні тисяч людей, а також завдати шкоди і без того проблемному електропостачанню в Україні.

Росія, однак, має всі підстави намагатися забезпечити прикриття своїм силам, що відступають. Будь-які заяви про те, що російські війська не підірвуть дамбу через занепокоєння щодо водопостачання Криму, є абсурдними.

Також аналітики заявляють, що президент Росії Володимир Путін створює умови для продовження Росією затяжної високоінтенсивної війни в Україні, а не переговорного врегулювання чи виходу з неї.

Також читайте: На Каховську ГЕС Росія має допустити міжнародних спостерігачів, щоб розвіяти звинувачення у намірі підірвати її, - Лінкявічюс

Автор: 

армія рф (17309) ГЕС (209) Каховка (125) ISW (653) Херсонська область (5728)


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Топ коментарі
+22
Неправда. Покинутана поталу ворогу територіальна оборона Херсона, озброєна мисливською зброєю, вся полягла, захищаючи в тому числі Антонівський міст.
Чорною невдячністю буде, якщо після Перемоги не будуть встановлені імена героїв та споруджено їм пам*ятник.
І ще одне! Вбили їх кацапи, але винуватець загибелі сидить в Києві.
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22.10.2022 08:14
+15
За этими многочисленными прогнозами о подрыве Каховской ГЭС (что почти случившийся горький факт) теряется то, что юг Украины, Херсонская область была сдана врагу без единого выстрела, в результате предательства сотрудников СБУ, где предательство и готовность продавать врагу любые секреты и тайны, крышевать криминал,давно стали признаками «доблести». Все годы с 2014 года, начала агрессии, эта «славная контора» была и есть пприбежищем ублюдков, работающих лично на свое обогащение (начиная с генералов СБУ) и только последние месяцы началось некоторое очищение, что тут же сказалось на результативности и эффективности.
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22.10.2022 07:30
+14
Бояться що ЗСУ на їх плечах у Крим увійде, тож збираються прикритися водною перешкодою.
Тільки вангую що більше всіх постраждають їхні чмобіки, так само як і при підриві Дніпрогесу 1941го.
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22.10.2022 07:18
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Бояться що ЗСУ на їх плечах у Крим увійде, тож збираються прикритися водною перешкодою.
Тільки вангую що більше всіх постраждають їхні чмобіки, так само як і при підриві Дніпрогесу 1941го.
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22.10.2022 07:18 Відповісти
На фото не Каховська ГЕС
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22.10.2022 07:23 Відповісти
По мне , так Киевская (в Вышгороде) прямо на Десну а на лево , по берегу , к Ровжам
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22.10.2022 07:28 Відповісти
Так Ви праві.
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22.10.2022 07:35 Відповісти
налево
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22.10.2022 21:24 Відповісти
Фото Muster, думаю,що знаєте,що це,якщо такий прапор маєте
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22.10.2022 07:25 Відповісти
какаяразніца?
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22.10.2022 08:40 Відповісти
І Гес не та і аналітик в ISW тупа гарвардська "блондинка"., прости іі господи.
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22.10.2022 07:29 Відповісти
За этими многочисленными прогнозами о подрыве Каховской ГЭС (что почти случившийся горький факт) теряется то, что юг Украины, Херсонская область была сдана врагу без единого выстрела, в результате предательства сотрудников СБУ, где предательство и готовность продавать врагу любые секреты и тайны, крышевать криминал,давно стали признаками «доблести». Все годы с 2014 года, начала агрессии, эта «славная контора» была и есть пприбежищем ублюдков, работающих лично на свое обогащение (начиная с генералов СБУ) и только последние месяцы началось некоторое очищение, что тут же сказалось на результативности и эффективности.
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22.10.2022 07:30 Відповісти
Неправда. Покинутана поталу ворогу територіальна оборона Херсона, озброєна мисливською зброєю, вся полягла, захищаючи в тому числі Антонівський міст.
Чорною невдячністю буде, якщо після Перемоги не будуть встановлені імена героїв та споруджено їм пам*ятник.
І ще одне! Вбили їх кацапи, але винуватець загибелі сидить в Києві.
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22.10.2022 08:14 Відповісти
Так, ми встановимо імена всіх оборонців Херсона і Херсонщини, які в перші дні великої війни захищали свою землю, і будемо їх пам'ятати. Крім тероборони Херсона, це були і героїчні хлопці з 59-ої бригади. Теж не забуваємо!
Але ми будемо пам'ятати і імена зрадників, які здали Південь - НАУМОВ, САДОХІН, КУЛІНІЧ.
Думаю, це не всі винуватці здачи Півдня, і ми з часом почуємо нові гучні імена...
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22.10.2022 08:39 Відповісти
Насчёт предателей: поверю, когда конфискуют их квартиры, другую недвижимость, вклады, оформленное на родственников. Пока что никто этим и не занимался. А если заниматься, то начинать надо с высших офицеров СБУ, в т.ч. и пенсионеров, живущих на виллах, стоимостью в миллионы долларов, имеющих десятки квартир в Киеве и даже недвижимость в Европе. Задать им только один вопрос: откуда? Неужели, на сэкономленное
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22.10.2022 09:22 Відповісти
Пам'ятаю страшні кадри розстріляного рашистами з крупного калібру Бузкового парку в Херсоні, де за деревами лежали пошматовані тіла містян із заготованими коктейлями молотова. Це не тероборона, але прості цивільні планували спалити колону рашистської військової техніки на марші, але полягли під вогнем орків.
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22.10.2022 11:00 Відповісти
Вся країна бачила ці кадри. Ніколи не забудемо і не простимо
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22.10.2022 11:13 Відповісти
В цьому також винен той, хто переконав людей, що БТР, чи навіть танк, легко зупинити коктейлем "Молотова". Пропаганда - зло, як для нас так і для па-раші (ну, то їх проблеми)
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22.10.2022 20:12 Відповісти
"Все годы с 2014 года, начала агрессии, эта «славная контора» была и есть пприбежищем ублюдков, работающих лично на свое обогащение (начиная с генералов СБУ)"
==================================================================
1500 %%% 👍
Після того, що там діялось при Віть Свинохрякові, контору варто було б розпустити і організувати по новому, вичистивши всіх совків-ветеранів і ватників.
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22.10.2022 08:25 Відповісти
Сто раз печатал и пять назад. В1992 г так сделали в Эстонии, потом примерно так в Литве. Даже тех персонал уволили, дворников, слесарей--- правда. И в других зданиях начали формировать новые спецслужбы, идеально с ноля! Отсюда и результат на сегодня. Мы все просрали сами--- и результат тоже на сегодня видим.
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22.10.2022 11:07 Відповісти
Вот именно с 2014 избушка стала такой, да?
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23.10.2022 02:36 Відповісти
В основному при прориві греблі постраждає лівобережжя Дніпра. Так що вояки ка цапів під великою загрозою бути змитими як в унітазі. Спроби прикривати цивільними від води з водосховища довжиною у 300 км вершина ідіотизму або запланований геноцид. По друге - Крим втратить можливість отримувати воду по каналу і на довгий час - тоді який сенс було захоплювати канал? Чи готують здачу Криму? То можна героїчно відступити на Кубань
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22.10.2022 07:55 Відповісти
Кацапи схоже не знають, що таке прискорення (або сила) Коріоліса, з-за якої праві береги річок північної півкулі Землі, які течуть з півночі на південь мають крутий правий берег і пологий лівий.
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22.10.2022 08:18 Відповісти
блін, чувак. та не гони маячню! сила коріоліса впливає на ВЕЛИКІ обьєкти В ЧАСІ, в довгому проміжку часу . в данному випадку - роки... сила коріоліса - вона мізерна, при такому куті повороту землі... ти дупами всієї своєї сімї і сусідів разом взятих навіть не відчуваєш... сядь на карусель і з кутовою швидкістю Землі - один оберт в 24 години - покрутись, блін. що буде? а нічого не буде!
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22.10.2022 12:17 Відповісти
Щоб підірвати дамбу + все до неї належного треба не 15 хвилин, щоб міну закласти.
Так козломпрді можуть і якусь Нігерію звинувачувати
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22.10.2022 09:50 Відповісти
Бачу, в Україні формується нова секта - "свідки безпомилковості прогнозів ISW".
Так ось:
1. Мінування мостів та інших інфрастуртурних об'єктів на випадок наступу/контрнаступу противника є загальною практикою під час ведення бойових дій. Так само орки мінували мости з перших днів вторгнення в Сумській, Чергігівській, Київській областях, коли ще і не підозрювали, що їм доведеться згодом тікати звідси.
Це підтверджує і ГУР МО - орки замінували КахГЕС ще в квітні, коли в їхніх планах ще були кидки на Миколаїв і Одесу, і "зливатися" на Півдні вони аж ніяк не планували.
Інше питання - чому наше військово-політичне керівництво не потурбувалось про мінування мостів на Півночі і Півдні, і орки вільно пройшли, наприклад, всю Сумську область та Київську до Києва?
2. Затоплення півдня Херсонщини означатиме для путлєра політичний крах. Уявіть собі, чувак завоював нові території, приєднав їх до кацапстану, і через місяць затоплює їх, по причині аби ЗСУ не змогли форсувати Дніпро! Хто після цього буде вважати його крутим куйлом - "собирателем земель"?
Крім того, навряд чи ЗСУ збирались форсувати Дніпро з правого берега Херсонщини, де ширина річки від 500 до 1000 метрів. Під артилерійським і авіаційним впливом противника - це тисячи жертв. Для цього є суходольний напрямок від Василівки на Енергодар - Каховки - Олешки, або ж на Мелітополь.
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22.10.2022 09:52 Відповісти
А как в 5 утра на окружной Харькова 24 февраля танки оказались? А потом спустя пару дней катались по окраине на тиграх, ища на центр города направление? Да тероборона успела перебить, фото школы разбитой все видели тогда. Это мы все просрали, а не СБУ или менты. В этих конторах сроду одни уроды были. Вопрос--- а где уроды родились?
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22.10.2022 10:58 Відповісти
ти свій хлам не туди запостив...
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22.10.2022 12:18 Відповісти
Не напевно звинуватять , а 100% відсотків ,. Вчить історію
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22.10.2022 10:26 Відповісти
Чому це політичний крах. Дивитися на Сраліна
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22.10.2022 10:29 Відповісти
При сраліні не було інтернета, був динімік на стовбі, з якого трансювалась одна передача - сводки совінформбюро голосом левітана.
Сказало совінформбюро, що Хрещатик підірвали хвашисти, у Катині польських офіцерів розстріляли хвашисти, Дніпрогес підірвали хвашисти, і сов'єтській нарід 40 років вірив.
Якщо пам'ятаєте, правда про ці події почала випливати лише при горбачові.
Ну ось, москалі дізнаються, що путя-крисьониш спочатку "приєднав" нову територію - Херсонську область, а потім затопив її, бо не зміг втримувати військовою силою.
В расєї царям пробачають все, крім поразок у війні...
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22.10.2022 14:49 Відповісти
Я х.з. Дивлюсь на мапу та намагаюсь знайти 80 українських міст і окрім Херсона не знаходжу нічого.
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22.10.2022 10:58 Відповісти
Дніпряни, Піщанівка, Олешки, Гола Пристань...
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22.10.2022 14:54 Відповісти
Ну це ж не 80?
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22.10.2022 15:04 Відповісти
Взагалі то, Дніпряни, Піщанівка - села, а Олешки, Гола Пристань - скоріше селища міського типу, бо проживає 15-20 тис. людей.
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22.10.2022 15:10 Відповісти
Якщо ISW рахує західними мірками то у них і 5000 вже вважається містом, а на півдні села великі, тому 80 таких населених пунктів могли-й нарахувати.
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22.10.2022 15:14 Відповісти
Тоді повинні були вжити не cities, а towns. Тобто не великі міста, а маленькі.
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22.10.2022 15:31 Відповісти
то вже нюанси
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22.10.2022 20:14 Відповісти
Сралинские НКВДисты взорвали Днепрогес в августе 1941 года...потому что строили ее Американцы,впрочем Сралинградский тракторный тоже строил Франклин Делано Рузвельт...
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22.10.2022 12:55 Відповісти
"майже напевно" звучить як "на пол шишечки" ......🤧
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22.10.2022 13:11 Відповісти
Підрив Каховської ГЕС утопить частину лівого берега і ніякої школи не заподіє правому берегу, за виключенням Річпорту, Карантинного і Гідропарку, дачі на островах.
На лівому березі частково може затопити Олешки та Голу Пристань і пару сіл, де знаходяться самі орки.
Підрив Каховської ГЕС саме в цей час, відріже ординські війська на правому березі наохтема.
Через місяць-півтора про розлив Дніпра можна буде забути, вода піде в море і в землю.
Висота Каховської ГЕС 13 метрів, висота берега в Херсоні 18 метрів, за виключенням районів, що близькі до берега.
Ніякого Апокаліпсису не буде. Не розумію кому потрібно анонсувати ці страхи.
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22.10.2022 15:30 Відповісти
На жаль, хвиля буде велика, вдарить і по правому берегу, хоча лівий буде затоплений значно
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22.10.2022 20:16 Відповісти
КАКАЯ РАЗНИЦА. Дуже зручне гасло. Мусолити ОЦЮ подію - це дійсно відволкати увагу українців від інших подій. Аксіома. Якщо у військовому сенсі таке руйнування потрібно - воно буде виконано. Аксіома - ЗСУ це ТОЧНО не потрібно. Це не потрібно економіці України. А від чого ЦЕ відволікає увагу?? ПРАВИЛЬНО. Від зими. Від зимової ФО для тих хто в окопах і без світла. Від того, що політична ситуація в рядах союзників динамічно змінюється. А ще - зима. А - ще - "откаты" на відбудованій інфраструктурі (тема доріг і мостів). А на Харківщині - не ВСЕ так просто для добових "відосіків". А ще - замерзаючі регіони. А ще - "Єдині правильні" новини. І ви дивуєтесь що з Харківщини ніхто не їде?? А в Херсоні черги на переправу?? ПРАВИЛЬНО. Якщо дивитись Єдині новини, і слухати звіт ГШ що зимовою ФО ЗСУ (хочаб на 1 лінії) - забезпечено - тоді для чергового відосіка - це достатньо. А для ЗСУ і волонтерів - ЦЕ ЧЕРГОВЕ випробування по заносу манелів ЧЕРГОВОГО (ну маємо те що маємо) в більш менш сприятливу ситуацію. Головне щоб НЕ заважали дерибанити бабло, землю, ресурси. А ще щоб на плюсах - картинка гарна була.
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22.10.2022 17:11 Відповісти
Зрада? нам пізда, як полякам в 39ому?
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22.10.2022 20:17 Відповісти
США должна опять сказать - будет техногенная катастрофа, потопим ваши вёдра с гайками с Украинском море
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22.10.2022 18:14 Відповісти
А очільник міжнародної шарашки оон пан гутерріш геть нічого не має сказати з цього приводу пуйлу або ж світовій спільноті? Це вже може бути друга дамба на великій річці (перша була на Карачунівському водосховищі, Інгулець). Чи як у поліції: "коли вас вб'ють, тоді й приходьте писати заяву"(?)
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22.10.2022 19:50 Відповісти
Подорвав дамбу, рашисты сделают сами себе большое бобо к зиме, чем нам.
- отступают как раз туда, куда придет вода.
- Крым оставят без воды.
Весной ВСУ все равно зайдут и освободят весь левый берег Днепра, включая Крым.
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22.10.2022 21:50 Відповісти
Та нам по цимбалах, кого вони звинуватять, головне, що весь світ вже знає про їхні наміри та майбутній терор на дамбі.

У жирних країнах НАТО будуть сидіти дивитись новини та занепокоюватись, що ЗАЕС таки може й опнути без охолодження реакторів.
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23.10.2022 01:34 Відповісти
 
 