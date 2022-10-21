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Каховську ГЕС росіяни замінували ще у квітні. Зараз мінують шлюзи та опори, - ГУР

гес,каховська

Дамбу Каховського водосховища російські окупанти замінували завчасно - основні роботи були проведені ще у квітні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки МО України

"Рашисти передбачають швидке звільнення українськими Силами Оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Зокрема під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще у квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЕС. На дамбі встановлено 2 військові тентовані "КамАЗи" без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава-терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України й торкнуться всього Чорноморського регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти хочуть влаштувати техногенну катастрофу - затопити території на Херсонщині, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, - ОП

Автор: 

ГЕС (209) Каховка (125) Херсон (3344) Херсонська область (5728)


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Топ коментарі
+13
Нет, рашки не должно быть на карте мира! Слов нет какие сволочи и мрази!
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21.10.2022 13:21
+13
В майбутньому треба відновлювати країну з урахуванням загрози зі сходу, всі адміністративні, виробничі, контрольні й тд об'єкти повинні знаходитися на правому, протилежнову від москалів боці, те що мости через Дніпро при наступі москалів не зірвали це злочин проти Українського народу, кров півдня й центру України на ваших руках зелені покидьки.
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21.10.2022 13:21
+10
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21.10.2022 13:09
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21.10.2022 13:09 Відповісти
"дурні, дурні, а хитрі"

чого про нас із розмінуванням Чонгара, Перекопа та херсонських мостів не скажеш.... 😕
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21.10.2022 13:47 Відповісти
Гуйня.
Вчимося так швидко, що світ дивується!
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21.10.2022 13:49 Відповісти
я вот не могу определиться - они фашисты или сталинисты
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21.10.2022 13:11 Відповісти
вони сатаністи
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21.10.2022 13:25 Відповісти
они ФаЛинисты)))
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21.10.2022 13:25 Відповісти
муссолиновцы такое не делали.
а вот любимые совким - как раз.
и кстати, те кто срав.нивает эту пошесть с итальянцами - п..дары тупые.
ведь реально муссолиновцы такое не делали даже на захваченных территориях а не то что на "своих"
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21.10.2022 13:27 Відповісти
Вы таки с Франко, не попутали?
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21.10.2022 16:12 Відповісти
Франко то точно не хотів експансії. може додумався шо боком вийде.
а от Мусоліні то хотів. ну і шо ну і нішо.
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21.10.2022 16:19 Відповісти
В Африке итальянцы поразвлеклись на славу, в отличии от.
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21.10.2022 16:24 Відповісти
ах оставьте, можно забудем?
Бельгия тоже в Конго... "поразвлекалась" а потом такая - ой, немцы наших граждан убили, аж 5000..
а вот фото изувеченных мирных чернокожих это так, это будто и не було такого.
да что там фото, тупо мочили мирных людей. я не знаю, но тупо резали людям руки, это типо было нормально шоле?
жаль людей, Сталин всех хотел защитить
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21.10.2022 16:30 Відповісти
Не. Я столько не выпью
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21.10.2022 16:32 Відповісти
так ти погугли,
там таке творили шо жах. ці ж самі бельгійці.
будеш тут сперечатись, чи шо? німці так само - тупо людям рубали руки.
ну а за іспанців думаю ти в курсі - "ти єретик бо віриш в мщваоиєіолалли, а не в Яхве" = сжечь его шоб не стал таким как ми.
б*же, просто можеш пошукать, а не думати шо всюди однороги та лицарі скакали на козлах
... смішно єслі шо.
а якщо потролив - доставило. не знає він, ага, угу
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21.10.2022 16:40 Відповісти
Понимаешь, принято разграничивать временные рамки, иначе до крестовых походов доберёмся. Далее, Бельгия - локальный конфликт, более завязанный на колониальную политику епнутого правителя. Они не провозглашали рассовое превосходство, и были оккупированы рейхом. Давай таки говорить о 2 мировой, и не передергивать.
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21.10.2022 16:50 Відповісти
а что им мировая то?
Просто выставили армию, а Рейх там были реальные спецопрации, оккупировал и никого особо не трогали.
нормальная страна, всегда воевали, вон с Наполеоном были дела, мочились тоже, я просто не понимаю в чем проблема то? То что я ненавижу то что они делали в колониях, ну ясно, я просто за справедливость и мне как бы больно то что они творили с афроафриканцами такскть.
в чем проблема то?
щас живут вроде норм, ну и Аллах помог видать, хорошо им, потом разбомбим

ну реально - тебе то что?
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21.10.2022 17:03 Відповісти
Мне? Мне пох. Кроме того, что не надо выставлять итальянцев пушистыми.
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21.10.2022 17:06 Відповісти
та я только за, просто вот напр. срался с другим типо грит шо Гитлер то же что и Сралин. Ну я и говорю - один из них не делал даже в окуппированных территориях голодоморы, миллионами не гноил население, то можно и различать оккупанта по хотя бы тому что он заделал для населения?
понятно что вот нам страдания жителей Конго или Гвинеи...(шито?) - пох, но вот жителям Бельгии щас как бы тоже вот возьми - их тупо сильно хвилюет страдание жителей Бахмута, Бучи или Марика?
за шо и говорю. эх, ладно я не беженец, а то бы кричал более громко тутю Правда? ввот тоже так же думаю.
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21.10.2022 17:34 Відповісти
В принципе согласен, Адик таки пытался сделать хорошо для своей нации. Но шо один, шо другой - больные ублюдки.
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21.10.2022 17:41 Відповісти
та в принципе.... да там он хотел сделать, но блин, я ся умею поставить на место обговариемого - ну не могу сказать шо австриец тупо больной ублюдок.
по крайней мере - у нас, да и в любой стране, по части патриотизма - єто біл бі лучший лидер "во веках". понятно то шо хрень єта с арийской нацией тупо мрак, но вот походу тогда заходила, так вот - а че, Зеля там же тоже .... поржать шоле? идею нес? ну и что - поржали, тридварасы?(я не ходил на выборы)
так что опять же - , аааа, кстати, посм. что было по технике и дидам у Сталина..
мы мы щас пили пиво Московское в Португалии, по 20копеек. если ты посмотришь что сталина следовало сразу повесить за такое.
я не то шо там экстраполирую, но блин, справедливость же.
и то что ы истории не было шоб пехотная дивизия громила танковую - пожалуйста, Вермахт оформлял такое. справедливость-с
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21.10.2022 18:08 Відповісти
рашисты, у фашистов и сталинистов была идеалогия, у рашистов нет
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21.10.2022 13:27 Відповісти
Всем нагадить это тоже идеалогия
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21.10.2022 13:38 Відповісти
скоріше це варварсько-азіятський національний характер
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21.10.2022 13:49 Відповісти
ну так на карту подив. коли навіть ПСВ була.
попи казали - от, буде анексія кусок Прусії та шматок Сілезії(якось так) - і цявсяхерня, рашкинська хотіла ще й ясне діло протоки взяти під контроль.. ну тіпа Константинополь
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21.10.2022 16:23 Відповісти
Долбоебы
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21.10.2022 13:15 Відповісти
Через , 20- ть лет выйдет книга , как просрать все
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21.10.2022 13:16 Відповісти
ні, скоро будуть вебінари від буданова "як красіва писать відосіки і твіти, коли ти працюєш у військовій розвідці"
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21.10.2022 13:22 Відповісти
Набагато скоріше..
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21.10.2022 13:50 Відповісти
глупое упрощение. люди с таким пониманием жизни выбрали клоуна президентом.. и ********** стали мы все ))
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21.10.2022 14:38 Відповісти
Шкоді ніхто не в*бе їм за це по саме саме..
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21.10.2022 13:19 Відповісти
есть роека Енисей на ней каскадные гидроэлеткростанции со шлюзами дамбами и искуственными водоемными озерами в миллионы тонн самое крупное и главное Саяно сушенская ГРЭС думаюу НАТО не будет сомнений как ****** по каскаду такой же стоит на Волге и на реках крупных в местах соединений Волга Дон и так далее если бабахнуть Каскад на Енисее то 5 триллионов воды в минуту сметут все дойдя до Китая и перейдя даже границы Китая углублением на 300 км.. там на 100 лет все станет БОЛОТОМ КИТАЙ МОЖЕТ дукмать о том как им освоить и осушать болота а там еще добавится Глобалоьное потепление которое приведет подтаиванию 20-40 метровой вечной мерзлоты вода начнет проступать с земли и получим что то вроде территории------- Пантана́л (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA порт. pântano - «болотистая низина, влажная низменность») - обширная заболоченная тектоническая впадина в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Бразилии , небольшие части её также расположены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9 Парагвае , в бассейне реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Парагвай . Находится на западе штата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83-%D0%B4%D1%83-%D0%A1%D1%83%D0%BB Мату-Гросу-ду-Сул и на юге штата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83 Мату-Гросу . Общая площадь ориентировочно 150-195 тыс.км², это одна из крупнейших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D1%8F заболоченных территорий на планетеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB#cite_note-Ecohydrology-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB#cite_note-2 [2] .
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21.10.2022 13:27 Відповісти
"... если бабахнуть Каскад на Енисее то 5 триллионов воды в минуту сметут все дойдя до Китая и перейдя даже границы Китая ..."

Єнісей впадає до Північного Льодовитого океану і тече в протилежний від Китаю бік, єслі шо.
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21.10.2022 13:45 Відповісти
"если бабахнуть Каскад на Енисее то 5 триллионов воды в минуту сметут все дойдя до Китая и перейдя даже границы Китая углублением на 300 км" - вода проти течії до Китая все смєтьот, как ето?
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21.10.2022 13:49 Відповісти
Цьому науковцю, що постить тут об'ємні потоки думок, навчитися б текст на абзаци розділяти спочатку...
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21.10.2022 13:54 Відповісти
Нет, рашки не должно быть на карте мира! Слов нет какие сволочи и мрази!
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21.10.2022 13:21 Відповісти
Кто-то ещё удивляется...
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21.10.2022 13:39 Відповісти
"Якби у вас була можливість реалізувати одну свою інтимну фантазію,
то що б ви обрали і чому це геноцид русскіх?"
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21.10.2022 14:27 Відповісти
Действия, которые дадут только ненависть украинцев к кацапам на поколения. Никакого практического смысла в этом больше нет
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21.10.2022 13:21 Відповісти
В майбутньому треба відновлювати країну з урахуванням загрози зі сходу, всі адміністративні, виробничі, контрольні й тд об'єкти повинні знаходитися на правому, протилежнову від москалів боці, те що мости через Дніпро при наступі москалів не зірвали це злочин проти Українського народу, кров півдня й центру України на ваших руках зелені покидьки.
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21.10.2022 13:21 Відповісти
привезіть полонених і розмістіть нижче по течіі.. нехай своїх самі затоплять
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21.10.2022 13:26 Відповісти
мухахъахахахахахаха
ха
ха
ХА!!!!
ну а еще туду же знамяОбиды - и что они сделают?
глазки! - этонемы.
ну смешно же. они этих пленных тупо с радостью принесут в жертву там храм даже сделали - ну ивот - скажут - вот, чмученики, фошисты НАТО затопили чмошников.
им как раз будет как праз.
б*же, да какого аллаха ты их считаешь... нормальными шоле?
Рожалки как раз воспрянут и с новой удалью рожанут с высером: Фошисты, ой, ноцитсты затопили булочек наших, но мы нарожаем взад! раз-два.
если шо, то я просто говорю как Бабченко бы сказал.
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21.10.2022 13:33 Відповісти
Отже, поки москалі брешуть, нам треба показати світові, як мінімум фотографії цих двох вантажівок на дамбі.
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21.10.2022 13:33 Відповісти
Чем больше развалят, тем больше будут платить.
Каждый их шаг документруется - кто им доктор.
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21.10.2022 13:39 Відповісти
Ну увеличат долг по репарациям еще на ******* долларов, и что? ВСУ всё равно не собирались там пересекать Днепр
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21.10.2022 13:40 Відповісти
"Никогда не перебивайте своего врага, когда он совершает ошибку" Наполеон
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21.10.2022 13:41 Відповісти
нука ищите єту сучку - верещучку , и вперед на разминирование , у нее опит.!!!
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21.10.2022 13:45 Відповісти
Кацапський рашстан повинен бути повністю знищений!!!
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21.10.2022 13:45 Відповісти
Якщо підірвуть греблю Каховської ГЕС, то вода піде у море і відкриються затоплені раніше села. Біля одного з них стояла козацька церква, а неподалік був похований отаман Сірко.
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21.10.2022 13:46 Відповісти
ну от, я ж ц кажу, візьмемо шаблю і всі вороги відскочать як чорти, все ж настільки просто. Жаль що Байден не розуміє. ***** Сірка це як кий Кия - просто взяти і змести усіх злих. До чого ж цей Захід тупий. Просто треба взяти шаблю.
Ну і ще помолитись усім - Яхве допоможе, в Дніпрі похований Мойсей, якщо хо не знав. Через це й війна. Все просто ж.
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21.10.2022 14:05 Відповісти
Ех бомбанути нам кілька кацапських ГЕСів... Але ж д'єрмак не дозволяє!
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21.10.2022 13:48 Відповісти
Бомбанути ГЕС... чим? У нас нема зайвого ядерного заряду. Хіба що зробити таку ж вантажівку смерті як на кримському мосту, але й того буде не достатньо.
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21.10.2022 14:13 Відповісти
По "законам" РФ принятым Госдурой Херсонская область является "территорией" РФ, а ее жители,как сказал Путин являются "гражданами РФ". Подрывом Каховской плотины Путин и его банда убьет сразу 100000"граждан России" и оправдать это страшное злодеяние перед народом РФ и миром будет абсолютно нечем. Украина никак не может взорвать плотину, потому что она ее сейчас не контролирует, а других средств (ракеты и прочее) у нее нет. Полностью контролирует плотину военные РФ, ставшие террористами, и только они могут ее взорвать.
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21.10.2022 16:36 Відповісти
 
 