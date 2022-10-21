Каховську ГЕС росіяни замінували ще у квітні. Зараз мінують шлюзи та опори, - ГУР
Дамбу Каховського водосховища російські окупанти замінували завчасно - основні роботи були проведені ще у квітні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки МО України.
"Рашисти передбачають швидке звільнення українськими Силами Оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Зокрема під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще у квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЕС. На дамбі встановлено 2 військові тентовані "КамАЗи" без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою", - йдеться в повідомленні.
На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава-терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України й торкнуться всього Чорноморського регіону.
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чого про нас із розмінуванням Чонгара, Перекопа та херсонських мостів не скажеш.... 😕
Вчимося так швидко, що світ дивується!
а вот любимые совким - как раз.
и кстати, те кто срав.нивает эту пошесть с итальянцами - п..дары тупые.
ведь реально муссолиновцы такое не делали даже на захваченных территориях а не то что на "своих"
а от Мусоліні то хотів. ну і шо ну і нішо.
Бельгия тоже в Конго... "поразвлекалась" а потом такая - ой, немцы наших граждан убили, аж 5000..
а вот фото изувеченных мирных чернокожих это так, это будто и не було такого.
да что там фото, тупо мочили мирных людей. я не знаю, но тупо резали людям руки, это типо было нормально шоле?
жаль людей, Сталин всех хотел защитить
там таке творили шо жах. ці ж самі бельгійці.
будеш тут сперечатись, чи шо? німці так само - тупо людям рубали руки.
ну а за іспанців думаю ти в курсі - "ти єретик бо віриш в мщваоиєіолалли, а не в Яхве" = сжечь его шоб не стал таким как ми.
б*же, просто можеш пошукать, а не думати шо всюди однороги та лицарі скакали на козлах
... смішно єслі шо.
а якщо потролив - доставило. не знає він, ага, угу
Просто выставили армию, а Рейх там были реальные спецопрации, оккупировал и никого особо не трогали.
нормальная страна, всегда воевали, вон с Наполеоном были дела, мочились тоже, я просто не понимаю в чем проблема то? То что я ненавижу то что они делали в колониях, ну ясно, я просто за справедливость и мне как бы больно то что они творили с афроафриканцами такскть.
в чем проблема то?
щас живут вроде норм, ну и Аллах помог видать, хорошо им, потом
разбомбимну реально - тебе то что?
понятно что вот нам страдания жителей Конго или Гвинеи...(шито?) - пох, но вот жителям Бельгии щас как бы тоже вот возьми - их тупо сильно хвилюет страдание жителей Бахмута, Бучи или Марика?
за шо и говорю. эх, ладно я не беженец, а то бы кричал более громко тутю Правда? ввот тоже так же думаю.
по крайней мере - у нас, да и в любой стране, по части патриотизма - єто біл бі лучший лидер "во веках". понятно то шо хрень єта с арийской нацией тупо мрак, но вот походу тогда заходила, так вот - а че, Зеля там же тоже .... поржать шоле? идею нес? ну и что - поржали, тридварасы?(я не ходил на выборы)
так что опять же - , аааа, кстати, посм. что было по технике и дидам у Сталина..
мы мы щас пили пиво Московское в Португалии, по 20копеек. если ты посмотришь что сталина следовало сразу повесить за такое.
я не то шо там экстраполирую, но блин, справедливость же.
и то что ы истории не было шоб пехотная дивизия громила танковую - пожалуйста, Вермахт оформлял такое. справедливость-с
попи казали - от, буде анексія кусок Прусії та шматок Сілезії(якось так) - і цявсяхерня, рашкинська хотіла ще й ясне діло протоки взяти під контроль.. ну тіпа Константинополь
Єнісей впадає до Північного Льодовитого океану і тече в протилежний від Китаю бік, єслі шо.
то що б ви обрали і чому це геноцид русскіх?"
ха
ха
ХА!!!!
ну а еще туду же знамяОбиды - и что они сделают?
глазки! - этонемы.
ну смешно же. они этих пленных тупо с радостью принесут в жертву там храм даже сделали - ну ивот - скажут - вот, чмученики, фошисты НАТО затопили чмошников.
им как раз будет как праз.
б*же, да какого аллаха ты их считаешь... нормальными шоле?
Рожалки как раз воспрянут и с новой удалью рожанут с высером: Фошисты, ой, ноцитсты затопили булочек наших, но мы нарожаем взад! раз-два.
если шо, то я просто говорю как Бабченко бы сказал.
Каждый их шаг документруется - кто им доктор.
Ну і ще помолитись усім - Яхве допоможе, в Дніпрі похований Мойсей, якщо хо не знав. Через це й війна. Все просто ж.