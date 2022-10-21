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Українські військові можуть визволити Херсон та частину Донбасу до грудня, - NYT

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Наступні шість тижнів українські військові матимуть можливість просунутися вперед на Донбасі та повернути Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

На думку офіційних осіб США, бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька місяців.

Серед факторів, які можуть вплинути на перебіг війни, називають складніші умови у грудні, ступінь готовності президента РФ Володимира Путіна до ескалації, єдність Європи на тлі різкого зростання цін на енергоносії, а також потенційну зміну політичної ситуації у США після проміжних виборів у листопаді.

Американські чиновники на умовах анонімності кажуть, що Україна найближчими тижнями має продовжувати використовувати свою перевагу.

Вони вважають, що український наступ може незабаром змусити російські сили у Херсоні відступити за Дніпро. Як пише NYT, військове командування РФ вже рекомендувало відступити, але президент Росії Володимир Путін поки що не дав згоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрадники намагаються втекти з Херсонщини, прикриваючись цивільним населенням, - ОК "Південь"

Також наголошується, що ЗСУ готові просуватися в Луганській області, де, можливо, вдасться оточити та прорвати російські оборонні рубежі та взяти під контроль важливу трасу, якою РФ здійснює постачання своїх збройних сил.

Російська армія стикається з тими ж проблемами логістики, що й на початку війни, констатується у публікації. Зв'язок між підрозділами залишається ускладненим, що змушує їх висувати старших офіцерів ближче до лінії фронту і перешкоджає скоординованому пересуванню. А мобілізовані, яких зараз кидають на поле бою, недостатньо навчені та погано екіпіровані.

Втім, на думку американських чиновників та військових аналітиків, навіть втративши темпи, РФ ще не програла війну. Її армія все ще може проводити широкомасштабні артилерійські операції та поповнювати сили шляхом примусової мобілізації.

Читайте також: Окупаційна влада збільшила кількість блокпостів у Херсонській області

Автор: 

армія рф (17309) Херсон (3344) Донбас (22354) ЗСУ (7531)


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Топ коментарі
+11
Кого це вас? Донбас - наш, а якщо не подобається - чумудан-вокзал
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21.10.2022 07:23
+7
От зараз сиджу біля компа, волає сирена. І думаю: шоб ви всі повиздихали в муках, як наші дітки, русня погана!!!! Своїми руками душила би кожного!!!!
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21.10.2022 07:55
+3
Якщо таракан народився на кухні, це не означає, що кухня його!
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21.10.2022 08:03
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Если республиканцы победят на выборах в США, то они , наконец, заставят Байдена поставлять Украине, наступательное оружие по Ленд-лизу.
Многие забыли, что республиканцы предложил принять Ленд-лиз для Украины, но Президент США , почему-то положил его под сукно, нарушая законы США.
Кстати, по Ленд-лизу США не должны заказывать вооружение, которое может быть изготовлено, через месяцы и годы, а они должны поставлять законсервированное оружие ... так работал Ленд-лиз во Второй мировой, который спас Европу и Советы от полного разгрома.
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21.10.2022 07:04 Відповісти
Не факт
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21.10.2022 07:12 Відповісти
Байден ублюдок еще тот но там таких много, вспомните предыдущих Трампа и Обаму. Два придурка, которые по своем у взрастили маньяка из страны матрешек.
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21.10.2022 07:16 Відповісти
что ты несешь? сам ты ублюдок кацапский
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21.10.2022 10:48 Відповісти
Кого це вас? Донбас - наш, а якщо не подобається - чумудан-вокзал
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21.10.2022 07:23 Відповісти
Більшість таких коментарів у стилі « не хочу уезжать из Горловки, тут так хорошо , по домашнему, пускай укры прийдут только через 5 лет »
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21.10.2022 07:51 Відповісти
Якщо таракан народився на кухні, це не означає, що кухня його!
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21.10.2022 08:03 Відповісти
Тоді можно відмовитисявід всіх територій по такій логіці «прожили без них 6 місяців, то і 10 років проживем», а південь, не південь, різниці якось не має, тільки через ситуацію з ГЕС він має бути більш пріоритетнішим.
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21.10.2022 08:20 Відповісти
«Єліта нації» не даганяє, що це наша територія во всіх випадках, а кого депортувати, а кого оставити - це питання, яке потрібно вирішувати після війни. І як раз після війни часу буде вдосталь, щоб все вирішити та змінити
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21.10.2022 08:43 Відповісти
Територія без населення ніхєра не варта! У кацапів найбільша територія у світі і **** толку?
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21.10.2022 08:49 Відповісти
Ну по перше, доля правди тут є. Проте «Україна не Росія» - це по-перше. А по-друге - Україна не настільки потужна та велика держава, щоб розкидуватися територіями, бо не вспіємо оглянутися, і залишимося без жодного клаптику землі
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21.10.2022 08:57 Відповісти
Кацапам території мало, їм потрібна Україна, українців вивезуть в *****, Україну заселять бурятами й мордвою - це просто версія планів рашенфашистів.
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21.10.2022 09:01 Відповісти
Ватный длбб ,вернется проукраинское население,которое вынуждено было выехать в 14-15х
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21.10.2022 09:55 Відповісти
територия без вражеского населения - это ПРЕКРАСНО так что тут кацап ты мимо
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21.10.2022 10:50 Відповісти
Після війни це коли? Років 10 хватить? А якщо війна буде постійна? Як в Ізраїлі? Кінця війни на горизонті не видно, й невідомо, чи хватить терпіння Заходу підтримувати Україну?
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21.10.2022 09:07 Відповісти
Ну тут самому Алаху відомо, но вічно навряд-чи не буде, в нас інша ситуація, ніж в Ізраїлі
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21.10.2022 09:40 Відповісти
не баись кацап - твоя московия так долго не протянет
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21.10.2022 10:51 Відповісти
Й припустимо ще одну модель ситуації: ВСУ вбили ще 100000 орків і мобіків. Звільнили зайшли в Донбас, там живуть сім'ї, батьки, жінки, діти вбитих украми. Вони що, будуть зустрічати ВСУ з букетиками. Які дії можливі від української влади? Що можуть сказати з цього приводу ЗЕ! і його виборці?
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21.10.2022 09:23 Відповісти
Ну а хто сказало, що я за Зе голосував, «єліта нації»? . Більшість колоборантів виїжджають самі при першому шухері, гарний цьому приклад: після Балакліі границі чуть не луснули. Виїде 70% чи менше, і вже не велика проблема. А інші змінять своє «взуття», деяким різниці не буде, з такими потрібно поводитися інакше. А той, хто чекав ЗСУ(таких небагато, проте є, особливо на північній частині Луганщини), той й залишиться . У чехів ж свої Судети були , ну і нічого, розібралися
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21.10.2022 09:48 Відповісти
они выезжают наксуй с пляжа - если не хотят жить по украинским законам
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21.10.2022 10:52 Відповісти
*любезный *, а не пройтись ли тебе на буй .Коллаборанты понятно не ждут ,потому что знают ,вернутся домой те, кто воюет за Украину ,память у нас хорошая , ,фио,адреса, кто что наделал...
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21.10.2022 09:52 Відповісти
А куди поділося "два-три тижні"?
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21.10.2022 07:35 Відповісти
Бігом в Херсон і зробиш "два-три тижні".
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21.10.2022 11:00 Відповісти
Да что за хрень ты несешь,ботва пригожинская, черт тебя подери
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21.10.2022 09:59 Відповісти
От зараз сиджу біля компа, волає сирена. І думаю: шоб ви всі повиздихали в муках, як наші дітки, русня погана!!!! Своїми руками душила би кожного!!!!
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21.10.2022 07:55 Відповісти
А мені здається, що Херсон наші візьмуть в листопаді, а частину Луганської і Донецької областей будуть поєтапно визволяти до січня місяця включно. Визволять частинку, решту у 2023 році. Війна на зиму не зупиниться і ми постійно будемо перебувати під обстрілами великих міст, а також Херсону, Запоріжжя і Нікополя.
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21.10.2022 08:26 Відповісти
Ви пане, щаслива людина, оптиміст! Дай Бог щоб так і було.
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21.10.2022 09:26 Відповісти
Дякую, так воно і буде. Я буваю між Миколаївом і Херсоном. Знаю що важко, але ми переможемо.
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21.10.2022 10:50 Відповісти
а ты что расстроился кацап ?
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21.10.2022 10:54 Відповісти
уранус сказал что война закончится весной 2024.....
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21.10.2022 22:57 Відповісти
NYT мелють аби молоти.
ЗСУ звільнять всю Україну, а от коли не знає зараз взагалі ніхто.
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21.10.2022 10:59 Відповісти
до грудня 2033ого хіба що.
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21.10.2022 13:04 Відповісти
 
 