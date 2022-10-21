Українські військові можуть визволити Херсон та частину Донбасу до грудня, - NYT

Наступні шість тижнів українські військові матимуть можливість просунутися вперед на Донбасі та повернути Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

На думку офіційних осіб США, бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька місяців.

Серед факторів, які можуть вплинути на перебіг війни, називають складніші умови у грудні, ступінь готовності президента РФ Володимира Путіна до ескалації, єдність Європи на тлі різкого зростання цін на енергоносії, а також потенційну зміну політичної ситуації у США після проміжних виборів у листопаді.

Американські чиновники на умовах анонімності кажуть, що Україна найближчими тижнями має продовжувати використовувати свою перевагу.

Вони вважають, що український наступ може незабаром змусити російські сили у Херсоні відступити за Дніпро. Як пише NYT, військове командування РФ вже рекомендувало відступити, але президент Росії Володимир Путін поки що не дав згоди.

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Також наголошується, що ЗСУ готові просуватися в Луганській області, де, можливо, вдасться оточити та прорвати російські оборонні рубежі та взяти під контроль важливу трасу, якою РФ здійснює постачання своїх збройних сил.

Російська армія стикається з тими ж проблемами логістики, що й на початку війни, констатується у публікації. Зв'язок між підрозділами залишається ускладненим, що змушує їх висувати старших офіцерів ближче до лінії фронту і перешкоджає скоординованому пересуванню. А мобілізовані, яких зараз кидають на поле бою, недостатньо навчені та погано екіпіровані.

Втім, на думку американських чиновників та військових аналітиків, навіть втративши темпи, РФ ще не програла війну. Її армія все ще може проводити широкомасштабні артилерійські операції та поповнювати сили шляхом примусової мобілізації.

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