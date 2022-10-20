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Окупаційна влада збільшила кількість блокпостів у Херсонській області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

На Херсонщині окупаційна влада збільшила кількість блокпостів і посилила контроль на вже існуючих.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада збільшила кількість блокпостів і посилила контроль на вже існуючих", - написав він.

Також за словами Соболевського, окупанти планують використовувати вільне житло у власних цілях.

"Для цього у всіх, хто "евакуюється", в обов'язковому порядку уточнюють адресу їх останнього місця проживання", - повідомив він.

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Автор: Марина Макєєва
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