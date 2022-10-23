Женщина "перепрофилировала" детсад под российские программы на оккупированной части Херсонщины, - Нацполиция

Женщина добровольно стала "заведующей" детсада в Новой Каховке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции Херсона.

"В коллаборационной деятельности разоблачена жительница Каховского района. Женщина перешла на сторону врага и добровольно заняла должность "заведующей дошкольным учебным заведением" в городе Новая Каховка. Предательница склонила к сотрудничеству часть коллектива садика, а само заведение работает в соответствии со стандартами дошкольного образования", - говорится в сообщении.

Также житель Херсона перешел на сторону врага. Мужчина агитировал жителей города по вступлению общины в состав РФ и вошел в состав т.н. "Избирательной комиссии" на псевдореферендуме.

Еще один человек оказывал информационную поддержку стране-агрессору.

"Мужчина является администратором пророссийских каналов, на которых распространяет собственные сообщения и видеоматериалы с российской пропагандой, публично оправдывает вооруженную агрессию России против Украины и поддерживает действия оккупационных властей", - отметили в Нацполиции.

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