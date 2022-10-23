Женщина "перепрофилировала" детсад под российские программы на оккупированной части Херсонщины, - Нацполиция
Женщина добровольно стала "заведующей" детсада в Новой Каховке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции Херсона.
"В коллаборационной деятельности разоблачена жительница Каховского района. Женщина перешла на сторону врага и добровольно заняла должность "заведующей дошкольным учебным заведением" в городе Новая Каховка. Предательница склонила к сотрудничеству часть коллектива садика, а само заведение работает в соответствии со стандартами дошкольного образования", - говорится в сообщении.
Также житель Херсона перешел на сторону врага. Мужчина агитировал жителей города по вступлению общины в состав РФ и вошел в состав т.н. "Избирательной комиссии" на псевдореферендуме.
Еще один человек оказывал информационную поддержку стране-агрессору.
"Мужчина является администратором пророссийских каналов, на которых распространяет собственные сообщения и видеоматериалы с российской пропагандой, публично оправдывает вооруженную агрессию России против Украины и поддерживает действия оккупационных властей", - отметили в Нацполиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але тільки це нічого не дасть. Бо молода жінка не завжди може родити взагалі чи родити здорову дитину зокрема. Занадто над організмом дівчини попрацювали ще в дитячому віці. Українській спільноті треба брати всі процеси під контроль. Аби зловмисники хоч в чомусь не могли шкодити нашому відродженню.
http://volpavlovych.blogspot.com/2019/04/blog-post.html
стаття потребує доопрацювання. Але певні напрями прокреслені достатньо.
А от ця сімейка очевидно до сих пір не бачить кончини кремлівського режиму. Чи чекає застосування рашою ядерної зброї? ну так хіба не дурнуваті?