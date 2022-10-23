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Новости Война
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Женщина "перепрофилировала" детсад под российские программы на оккупированной части Херсонщины, - Нацполиция

діти,депортація

Женщина добровольно стала "заведующей" детсада в Новой Каховке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции Херсона.

"В коллаборационной деятельности разоблачена жительница Каховского района. Женщина перешла на сторону врага и добровольно заняла должность "заведующей дошкольным учебным заведением" в городе Новая Каховка. Предательница склонила к сотрудничеству часть коллектива садика, а само заведение работает в соответствии со стандартами дошкольного образования", - говорится в сообщении.

Также житель Херсона перешел на сторону врага. Мужчина агитировал жителей города по вступлению общины в состав РФ и вошел в состав т.н. "Избирательной комиссии" на псевдореферендуме.

Еще один человек оказывал информационную поддержку стране-агрессору.

"Мужчина является администратором пророссийских каналов, на которых распространяет собственные сообщения и видеоматериалы с российской пропагандой, публично оправдывает вооруженную агрессию России против Украины и поддерживает действия оккупационных властей", - отметили в Нацполиции.

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Автор: 

Нацполиция (16451) Херсон (2808) коллаборационизм (870) Херсонская область (4745)


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Топ комментарии
+17
Таким чином відбувається очищення української незламної нації від гнид та зрадників...
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23.10.2022 12:21
+13
Після перемоги,населення України зменшиться ще й за рахунок відтоку зрадників до Уралу.Це добре.
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23.10.2022 12:28
+12
Скоро перепрофілюється в шниря на зоні.
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23.10.2022 12:21
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Скоро перепрофілюється в шниря на зоні.
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23.10.2022 12:21 Ответить
Таким чином відбувається очищення української незламної нації від гнид та зрадників...
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23.10.2022 12:21 Ответить
Партизани там є? вирок військового часу судом підтвержувати не потрібно.
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23.10.2022 12:22 Ответить
Після перемоги,населення України зменшиться ще й за рахунок відтоку зрадників до Уралу.Це добре.
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23.10.2022 12:28 Ответить
Те що зменшиться населення це відомо, а от нас розмножити? ...
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23.10.2022 12:32 Ответить
я про це думав ще з двадцять років тому. Підтримка материнства в хороших сім'ях. А не алкоголіків і наркоманів чи мам-одиночок з якими живе незареєстрований тато.
Але тільки це нічого не дасть. Бо молода жінка не завжди може родити взагалі чи родити здорову дитину зокрема. Занадто над організмом дівчини попрацювали ще в дитячому віці. Українській спільноті треба брати всі процеси під контроль. Аби зловмисники хоч в чомусь не могли шкодити нашому відродженню.
http://volpavlovych.blogspot.com/2019/04/blog-post.html
стаття потребує доопрацювання. Але певні напрями прокреслені достатньо.
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23.10.2022 12:49 Ответить
Думати і читати філософські та соціальні трактати я почав раніше за Вас (понад 50 років) завдяки великій бібліотеці яку збирали декілька поколінь. От тільки толку з цього ніякого нікому окрім мене - забув більше ніж переважна більшість спромоглась засвоїти. Забудьте про "відродження". Насолоджуйтесь декадентством. Волати в пустелі, розсипати бісер перед свинями і вимагати розуму від дурнів дуже деструктивне заняття. Як казали древні греки ще 2 тисячі років тому "Що було вадами тепер стало чеснотами". Саме тому колись Сократ обрав цикуту...
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23.10.2022 13:22 Ответить
на мене не діють чиїсь кпини. Не менше тисячі читачів познайомились з моїми поглядами відносно цього питання. Більшість плюнули на те і забули. хтось схотів зробити щось своє. Хтось взяв до відома, хтось на озброєння. Коли прийде час, зерна посіяні попадуть в підходящий грунт і в підходящих умовах дадуть дружні сходи. Все, що має статися згідно законів Всесвіту, все те станеться колись.
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23.10.2022 13:36 Ответить
Згідно законів Всесвіту все що народилось має померти і перед лицем невідворотної смерті ми всі рівні, а надія на "колись" помирає разом з своїм носієм... Це сумно і трагічно. Зате є "Квартал 95" - "поржалі і на шашликі"...
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23.10.2022 13:52 Ответить
це Ви так думаєте. А ідеї не вмирають взагалі. Інколи про них на певний час забувають. Ну так людство ж живе значно довше ніж окрема особа. Тож у людства ще є час.
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23.10.2022 14:31 Ответить
Спочатку виховують вихователів. Вихователі виховують вчителів. Вчителі виховують батьків. Батьки дітей. Діти створюють націю. Довга історія. А починає один.
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23.10.2022 17:47 Ответить
Ну от мене виховували (викладач у пятому поколінні). Проблема навіть у найкращого викладача це "знайти учня". Але тут головне це відбір і середовище яке має виштовхувати з себе непотріб. Навчання не конвейер! Тепер розумію що "дурня вчити це тільки його псувати".
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23.10.2022 22:37 Ответить
сімейка дурнуватих. Особисто знаю сімью, що захоплювалась рашою ще в 2014 році. Але вони спостерегли здатність нашої країни до захисту свого суверенітету і затягли язики собі в задницю. Хоч і не сумніваюся - дійшли б москалі до Кременчука, то ці зразу б проявили свою сутність. І на жаль не тільки вони. Ми ж знаємо, хто відкрито тягнув руку то за комуняк, то за януовоча, то за зелених. В багатьох випадках це одні й ті самі люди. Але вони заткнули пельки.
А от ця сімейка очевидно до сих пір не бачить кончини кремлівського режиму. Чи чекає застосування рашою ядерної зброї? ну так хіба не дурнуваті?
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23.10.2022 12:39 Ответить
Доречі,знаю херсонську ватницю,котра проживає в Португалії.От класична ватниця((Певно вже все що куплено в Херсоні синові,пішло котові під хвіст))Ось вам))
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23.10.2022 12:47 Ответить
Нормально, майбутні депутати від Слуг Народу...
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23.10.2022 12:59 Ответить
Не "жінка", а курва
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23.10.2022 13:00 Ответить
От "Слуг" реально больше всего ПРЕДАТЕЛЕЙ Ковалёва даже отправили на концерт Кобзона,видимо слишком много знал‼️
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23.10.2022 13:31 Ответить
" схилила до співпраці частину колективу.." Невже голки пiд нiхтi заганяла ?
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23.10.2022 14:42 Ответить
что там их схилять, они изначально были га стороне оккупанта.
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23.10.2022 15:36 Ответить
Одна женщина склонила одного мужчину, который склонил другого мужчину, который сказал одной женщине...Це що? Ім'я в студію. Країна повинна знати зрадників, щоб завтра не проголосувати за їх дітей чи родичей.
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23.10.2022 22:29 Ответить
 
 