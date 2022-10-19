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Организаторша псевдореферендума задержана в Луганской области

зрада

Правоохранители задержали женщину, участвовавшую в организации и проведении псевдореферендума в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, в сентябре 2022 года женщина приняла участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Луганской области. Она организовала осуществление голосования вне избирательной деятельности - по месту жительства жителей одного из сел Сватовского района. Сейчас этот населенный пункт является деоккупированным", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали женщину. Ей инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: 

государственная измена (1535) коллаборационизм (870) псевдореферендум (135) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+18
Водити с@ ку по місцях масових поховань українців, а краще- примушувати відкопувати трупи.Без захисного одягу та респіратора.Нехай чеберяє руками.І води помити руки не давать!
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19.10.2022 16:23
+10
Українский суд самий гуманний в світі! За зраду, за колабораціонізм - максимум 10 років тюрми. А якщо врахувати факт, що держава Україна дотримується Женевської конвенції, то можете повірити, ця лярва вже попала в рай! Потрібно щось негайно робити з нашою правоохоронною системою, судами,Верховною Радою.. Це є нонсенс!!! Чому досі не прийнятий закон про позбавлення громадянства??? Чому наші соплежуї в парламенті сидять, сраки протирають просто так??? Таке відчуття, що вони не в курсі, що діється в країні??? Низи коли штурхають їх петиціями, тоді вони починають чухатися... А так, не тикай їх носом в гівно, навіть не подумають щось робити для країни, для людей! Соромно спостерігати за цими, так званими народними обранцями.
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19.10.2022 16:41
+7
А чого *блан цієї суки розмазали? Нехай всі бачать гнид.
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19.10.2022 16:33
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Правила форума Совет форумчан
Водити с@ ку по місцях масових поховань українців, а краще- примушувати відкопувати трупи.Без захисного одягу та респіратора.Нехай чеберяє руками.І води помити руки не давать!
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19.10.2022 16:23 Ответить
Відкопувати трупи - СУПЕРПРОПОЗИЦІЯ!
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19.10.2022 16:31 Ответить
Повішати суку
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19.10.2022 16:28 Ответить
А чого *блан цієї суки розмазали? Нехай всі бачать гнид.
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19.10.2022 16:33 Ответить
Рехверендум провела та поїхала в Україну за пенсіею, де і була затримана
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19.10.2022 16:36 Ответить
Українский суд самий гуманний в світі! За зраду, за колабораціонізм - максимум 10 років тюрми. А якщо врахувати факт, що держава Україна дотримується Женевської конвенції, то можете повірити, ця лярва вже попала в рай! Потрібно щось негайно робити з нашою правоохоронною системою, судами,Верховною Радою.. Це є нонсенс!!! Чому досі не прийнятий закон про позбавлення громадянства??? Чому наші соплежуї в парламенті сидять, сраки протирають просто так??? Таке відчуття, що вони не в курсі, що діється в країні??? Низи коли штурхають їх петиціями, тоді вони починають чухатися... А так, не тикай їх носом в гівно, навіть не подумають щось робити для країни, для людей! Соромно спостерігати за цими, так званими народними обранцями.
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19.10.2022 16:41 Ответить
Повністю згоден.
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19.10.2022 17:05 Ответить
Мабуть довіряє нашим судам.
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19.10.2022 17:00 Ответить
А навіщо пику прикрили? Щоб не бачили яка вона дебільна?
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19.10.2022 17:04 Ответить
Щоб ви потім не здивувалися, побачивши її, наприклад, у якійсь селищній раді депутаткою.
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19.10.2022 17:45 Ответить
Вон ще слугам нороду стануть у нагоді. Може внесуть в список кандидатів депутатів до ВР.
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19.10.2022 18:19 Ответить
А не проще ли повесить ?
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19.10.2022 17:07 Ответить
dat' kajlo i otpravit' v shahtu -pust otrabatyvaet trudom -5 let v shahte -i na svobodu
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19.10.2022 17:43 Ответить
Гарно виглядає біля тої стіни!
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19.10.2022 17:46 Ответить
От дивлюсь і як кажуть - немає слів,одні матюки!Оцій шльондрі,за голосування - термін,а корегувальникам "людської смерті",які вмикають "дурника"(не знали,не підозрювали,не розуміли) попередження та догану.Де логіка?
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19.10.2022 18:22 Ответить
Українській паспорт їй не потрібний.
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19.10.2022 18:33 Ответить
 
 