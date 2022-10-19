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зрада (401) Луганщина (4423) колабораціонізм (947) псевдореферендум (182)

Організаторку псевдореферендуму затримано у Луганській області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрада

Правоохоронці затримали жінку, яка брала участь в організації та проведенні псевдореферендуму в Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, у вересні 2022 року, жінка взяла участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Луганської області. Вона організувала здійснення голосування поза межами виборчої діяльності – за місцем проживання мешканців одного з сіл Сватівського району. Наразі цей населений пункт є деокупованим", йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали жінку. Їй Їй інкриміновано посягання на територіальну цілісність та недоторканність України й колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України). За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
Водити с@ ку по місцях масових поховань українців, а краще- примушувати відкопувати трупи.Без захисного одягу та респіратора.Нехай чеберяє руками.І води помити руки не давать!
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19.10.2022 16:23
+10
Українский суд самий гуманний в світі! За зраду, за колабораціонізм - максимум 10 років тюрми. А якщо врахувати факт, що держава Україна дотримується Женевської конвенції, то можете повірити, ця лярва вже попала в рай! Потрібно щось негайно робити з нашою правоохоронною системою, судами,Верховною Радою.. Це є нонсенс!!! Чому досі не прийнятий закон про позбавлення громадянства??? Чому наші соплежуї в парламенті сидять, сраки протирають просто так??? Таке відчуття, що вони не в курсі, що діється в країні??? Низи коли штурхають їх петиціями, тоді вони починають чухатися... А так, не тикай їх носом в гівно, навіть не подумають щось робити для країни, для людей! Соромно спостерігати за цими, так званими народними обранцями.
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19.10.2022 16:41
+7
А чого *блан цієї суки розмазали? Нехай всі бачать гнид.
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19.10.2022 16:33
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Водити с@ ку по місцях масових поховань українців, а краще- примушувати відкопувати трупи.Без захисного одягу та респіратора.Нехай чеберяє руками.І води помити руки не давать!
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19.10.2022 16:23 Відповісти
Відкопувати трупи - СУПЕРПРОПОЗИЦІЯ!
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19.10.2022 16:31 Відповісти
Повішати суку
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19.10.2022 16:28 Відповісти
А чого *блан цієї суки розмазали? Нехай всі бачать гнид.
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19.10.2022 16:33 Відповісти
Рехверендум провела та поїхала в Україну за пенсіею, де і була затримана
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19.10.2022 16:36 Відповісти
Українский суд самий гуманний в світі! За зраду, за колабораціонізм - максимум 10 років тюрми. А якщо врахувати факт, що держава Україна дотримується Женевської конвенції, то можете повірити, ця лярва вже попала в рай! Потрібно щось негайно робити з нашою правоохоронною системою, судами,Верховною Радою.. Це є нонсенс!!! Чому досі не прийнятий закон про позбавлення громадянства??? Чому наші соплежуї в парламенті сидять, сраки протирають просто так??? Таке відчуття, що вони не в курсі, що діється в країні??? Низи коли штурхають їх петиціями, тоді вони починають чухатися... А так, не тикай їх носом в гівно, навіть не подумають щось робити для країни, для людей! Соромно спостерігати за цими, так званими народними обранцями.
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19.10.2022 16:41 Відповісти
Повністю згоден.
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19.10.2022 17:05 Відповісти
Мабуть довіряє нашим судам.
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19.10.2022 17:00 Відповісти
А навіщо пику прикрили? Щоб не бачили яка вона дебільна?
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19.10.2022 17:04 Відповісти
Щоб ви потім не здивувалися, побачивши її, наприклад, у якійсь селищній раді депутаткою.
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19.10.2022 17:45 Відповісти
Вон ще слугам нороду стануть у нагоді. Може внесуть в список кандидатів депутатів до ВР.
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19.10.2022 18:19 Відповісти
А не проще ли повесить ?
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19.10.2022 17:07 Відповісти
dat' kajlo i otpravit' v shahtu -pust otrabatyvaet trudom -5 let v shahte -i na svobodu
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19.10.2022 17:43 Відповісти
Гарно виглядає біля тої стіни!
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19.10.2022 17:46 Відповісти
От дивлюсь і як кажуть - немає слів,одні матюки!Оцій шльондрі,за голосування - термін,а корегувальникам "людської смерті",які вмикають "дурника"(не знали,не підозрювали,не розуміли) попередження та догану.Де логіка?
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19.10.2022 18:22 Відповісти
Українській паспорт їй не потрібний.
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19.10.2022 18:33 Відповісти
 
 