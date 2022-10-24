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Оккупанты, убегая из Херсона, украли памятники Суворову и Ушакову. ФОТО

памятник

В сети сообщают, что российские оккупанты сняли с постаментов и вывезли в неизвестном направлении стоящие в центре Херсона памятники Александру Суворову и Федору Ушакову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает херсонское издание "МОСТ".

Оба памятника, как сообщается, демонтированы вечером 23 октября и вывезены в неизвестном направлении россиянами, судя по их действиям, отступают из Херсона.

Бюст Суворова установлен в Херсоне 10 сентября 1950 года.

Оккупанты, убегая из Херсона, украли памятники Суворову и Ушакову 01

Ленинградский музей Суворова подарил городу Херсону бронзовый бюст военачальника. Эта работа российского скульптора Николая Рукавишникова была проделана еще в 1904 году. Суворов изображен в мундире с погонами и лентой через плечо. Бюст работы Рукавишникова выполнен по посмертной маске и является одним из лучших и точных портретов полководца.

Также смотрите: Российские оккупанты заявили о взрыве в Херсоне, могло быть покушение на предателя. ФОТОрепортаж

Памятник адмиралу Федору открыт в 1957 году у главного корпуса Херсонской государственной морской академии на проспекте Ушакова.

Оккупанты, убегая из Херсона, украли памятники Суворову и Ушакову 02

Первоначально скульптура была выполнена из оргстекла, только в 1970 году ее заменили бронзовой.

До российских оккупантов памятники в Херсоне воровали во время отступления немецко-фашистские захватчики. Именно они смородерили оригинальный памятник Потёмкину работы Ивана Мартоса.

Напомним, российские оккупанты продолжают масштабное разграбление временно захваченного Херсона. Из населенного пункта вывозят технику ГСЧС, ценности из музеев и, возможно, медицинское оборудование.

Смотрите: Россияне демонтировали памятник жертвам Голодомора в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО
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Топ комментарии
+50
Хай забирають і не повертають. Особливо суворова - ката польського, українського і татарського народів.
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24.10.2022 11:43
+33
Не вкрали, а виконали деімперіалізацію міста. Бо місто ватне мабуть наполовину. Було
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24.10.2022 11:45
+28
Бронза знадобилася? З граніту не цікавлять.
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24.10.2022 11:41
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24.10.2022 11:40 Ответить
Ці два чувака були реально воєначальниками і оцінивши обстановку самі вчасно "отріцатєльно перешлі в наступлєніє"
😂
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24.10.2022 11:56 Ответить
Бронза знадобилася? З граніту не цікавлять.
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24.10.2022 11:41 Ответить
Хай забирають і не повертають. Особливо суворова - ката польського, українського і татарського народів.
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24.10.2022 11:43 Ответить
придушив повстання під проводом Пугачова
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24.10.2022 13:16 Ответить
будуть тепер ставати перед ними і дрочити ? довбані збоченці (
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24.10.2022 11:44 Ответить
Та ні, то одесити перед катериної, але ж ви праві - збоченці.
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24.10.2022 11:47 Ответить
В найближчий пункт прийому кольорових металів здадуть
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24.10.2022 12:23 Ответить
А потім вже будуть дрочити прям на пункті ? ))))
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24.10.2022 12:44 Ответить
Не вкрали, а виконали деімперіалізацію міста. Бо місто ватне мабуть наполовину. Було
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24.10.2022 11:45 Ответить
Хоч щось роблять правильно.
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24.10.2022 11:45 Ответить
Ну, суворов це ж людина татарськиої крові - вихідець з татарського роду - сувор, це позначае караульний. Хай беруть.
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24.10.2022 11:46 Ответить
Цей параноїк причетний до знищення десятків, а можливо і сотень тисяч татар, так під його прямим керівництвом була влаштована різня ногайців.
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24.10.2022 11:58 Ответить
Як і александ невский - тіки той вбивав славян на службі у татар.
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24.10.2022 12:02 Ответить
Дик, близько половини прізвищ тюркського походження, що в нас, що на росії
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24.10.2022 17:24 Ответить
та й х¥й з ними... аби свалили швидше
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24.10.2022 11:46 Ответить
може це й найкраще що отак всі вирішилось, а то були б дебати роками, як в Одесі, з приводу прибирати Катьку з центру міста чи ні.
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24.10.2022 11:46 Ответить
Доречне самообслуговування.
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24.10.2022 13:14 Ответить
Кацапскіє свіньї-вазвращьайтєсь взад в радную говєнь і забірайтє с сабой всьо свайьо гавно...
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24.10.2022 11:47 Ответить
И хорошо
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24.10.2022 11:47 Ответить
Плевать на суворова, это была редкая гнида и военный преступник, эти твари полностью разграбят Херсон и дома и квартиры месных.
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24.10.2022 11:47 Ответить
Нехай забирають своїх бидлогероїв. Це значить, що вони більше ніколи не потраплять на наші території. Я сподіваюсь, що навйближчі 50 років ми не побачимо в нашій країні пересичного кацапстанця навіть у вигляди туриста.
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24.10.2022 11:49 Ответить
Пилять, дожилися: смердючі мавпи з-за поребрика здійснюють демоскалізацію Херсона.

Що заважало Україні, державі, зробити це 30 років? Питання риторичне.
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24.10.2022 11:50 Ответить
Суворов - це мʼясник Катерини. Ріки крови лив: поляків, казахів, черкесів. Це - нелюдь вищої категорії. Ще й мирних міланців встиг покатувати, але це вже інша історія.
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24.10.2022 11:51 Ответить
Плювать на суворова и ушакова, а от Нахіменку пам'ятник варто було б поставити.
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24.10.2022 11:51 Ответить
Катьку шлюху немецкую из Одессы надо продать на Аукционе Сотби...а Петра Столыпина вынести из Лавры и подарить немцам...он родился тоже в Германии в Дрездене...РюZkие отдайте немчуре их Достояние 😆😆🤣
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24.10.2022 11:51 Ответить
апсолютно вірно !!! усе як цапське лайно, починаючи від дибільного, апсолютно штучного, сруцького недо-язіка і закінчуючи мацковіцькою фсб/кгб сектою (упц мп-рпц) має бути викинуто з України !!!
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24.10.2022 11:53 Ответить
хай забирають це окупаційне мацковіцьке лайно !!!
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24.10.2022 11:51 Ответить
цветмет он и в Африке цветмет....
марадеры это отлично знают.. одно не знают - чей это памятник... ибо им пофиг ))
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24.10.2022 11:52 Ответить
***, а може запропонувати їм обміняти пам'ятник Каті в Одесі на наших полонених? А раптом погодяться?
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24.10.2022 11:54 Ответить
Так у них із скульпторів лишився лише один, десь в Якутії...
А до "вялічія" з гівна по всіх "городах і вєсях", що буде срєпно, вони ще не доросли. Ось і крадуть
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24.10.2022 11:55 Ответить
проиграли это сражение "полководцы" )) бегут с поля боя аж гай шумить! ))
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24.10.2022 11:57 Ответить
Шо скажет Рабинович по поводу этой русофобской борьбы с памятниками?
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24.10.2022 11:59 Ответить
Прекрасно. Дерашитизация от рашистов, - лучше не придумаешь. Еще Потемкина забирайте, идиоты=)
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24.10.2022 12:01 Ответить
таки забрали =) Прислушались
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29.10.2022 14:11 Ответить
Для московитов это не памятники, а куски бронзы - ценного цветного металла.
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24.10.2022 12:02 Ответить
тю, чи комусь шкода тих у..бків
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24.10.2022 12:05 Ответить
Це добра новина думаю ті символи "русского мира " більше не повернутся ,от як би ще вдалось розпроощатись з катериною в Одесі .
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24.10.2022 12:11 Ответить
Оце вони правильно зробили - лайно за собою треба прибирати
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24.10.2022 12:11 Ответить
Там ще й Катьці також ватні втулили (якщо не помиляюсь на місце Карла Маркса).. То його теж? Чи ні?
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26.10.2022 06:50 Ответить
лиш би цим закінчилось! Нехай беруть своїх "героїв" та "святих" і пи...ють доки живі. Того Ушакова РПЦ зробила "святим" як ніколая второго "кривавого". Цікаво за що? яка держава такі в них і "святі"...
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24.10.2022 12:11 Ответить
Це означає що в них немає проблем з переправами і вивозом награбованого, якщо навіть пам'ятники вивозять
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24.10.2022 12:24 Ответить
пусть тащат все свое дерьмо
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24.10.2022 12:34 Ответить
Вообще в планах был даже грабёж кукольного театра:
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24.10.2022 12:40 Ответить
Бо кукли дуже схожi на кацапiв - iм теж ,для того щоб руки\ноги почали рухатись, потрiбно запихнути палицю в дупу...
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24.10.2022 13:10 Ответить
Педофила суворова пусть заберут нах*й однозначно.
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24.10.2022 12:41 Ответить
И гжегожа потемски тоже
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24.10.2022 12:42 Ответить
"Дерусіфікація", або "жест доброї волі"?
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24.10.2022 12:43 Ответить
Своих воинов кацапы бросают на убой, бросают раненных и убитых на полях сражения, а каменных истуканов эвакуируют. Потому, что человеческая жизнь в России ничего не стоила и не стоит. Шмотки и разное барахло типа унитазов стоит дороже, чем человеческая жизнь. Такая страна или такое убожище должно исчезнуть с политической карты мира.
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24.10.2022 12:43 Ответить
Так і пулядураштикмаладєц теж, драпаючи від французів через Альпи, теж кидав у снігах своїх поранених, наливши їм у казанок горілки.
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24.10.2022 13:10 Ответить
А нафіга ці монументи в Україні? Їхні херої, то нехай і забирають. Місцевим колаборанти при Україні яєць не було демонтувати.
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24.10.2022 13:02 Ответить
нехай засунуть їх собі в дупу , тільки гроші повернуть за бронзу
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24.10.2022 13:04 Ответить
О! Это же, какую оппу надо иметь, чтоб это там поместилось???
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08.11.2022 23:49 Ответить
Це найменша втрата, бо маркери імперіалізму все одно повинні бути знищені.
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24.10.2022 13:15 Ответить
шкода лише бронзи - а так хай собі забирають отих ідолів...
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24.10.2022 13:15 Ответить
ці статуї ввійдуть в перелік контрибуції по ціні металолому; нехай навіть кольорового.
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24.10.2022 13:17 Ответить
леніна із Ялти можна уже також забирати...
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24.10.2022 13:30 Ответить
Суворов будет стоять в музее боевой славы в окружении унитазов
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24.10.2022 13:33 Ответить
Эти два имперских гондона в Украине и на хрен не нужны. Катьку тоже надо утопить в Чёрном море.
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24.10.2022 13:57 Ответить
Не украли а бронзу эвакуировали

Украинцам даже лучше - меньше возни с сносом истуканов.
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24.10.2022 13:59 Ответить
Тут ключевое слово "бронзовый".
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24.10.2022 14:31 Ответить
"Адмирал Федор" - это не дядя Федор из мультика?
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24.10.2022 15:26 Ответить
Ну хтось же має провести декацапізацію, якщо місцева влада відлинює
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24.10.2022 17:54 Ответить
До речі - це гарна відповідь "українським" захисничкам булкакових-пушкіних і їхніх пам'ятників - мовлям, не має значення чи хай собі стоять чи історію. Кцапи показують приклад - все це МАЄ ЗНАЧЕННЯ
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24.10.2022 17:55 Ответить
Ну і чудово. Суворов був клінічним ідіотом та садистом. А Ушаков взагалі страждав глибоким викривленням реальності. Прикладів десятки. Наприклад, навіщо Суворов погнав солдатів через Альпи? Щоб що? Вони там померзли на льодовиках, порвали останній одяг, частина перемерла від голоду і переохолодження. А Наполеон в той час був у Африці. Але навіть якби був вдома, розгромив би суворівське стадо за дві-три години вщент. Як він повністю розгромив Кутузова і пішов геть, блюючи по дорозі від одного вигляду московитів і від того, що вони робили без барського нагляду. А Ушаков втопив цілком придатний для битви флот навіть не зробивши спроби вступити в бій. Жодного пострілу з гармати, жодного маневру. Взяв і втопив, а ці тварини виспівували його "геніальне" рішення і наставили ідолів. Щоб духу цієї зарази не було в Україні.
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24.10.2022 19:17 Ответить
 
 