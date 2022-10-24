Оккупанты, убегая из Херсона, украли памятники Суворову и Ушакову. ФОТО

В сети сообщают, что российские оккупанты сняли с постаментов и вывезли в неизвестном направлении стоящие в центре Херсона памятники Александру Суворову и Федору Ушакову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает херсонское издание "МОСТ".

Оба памятника, как сообщается, демонтированы вечером 23 октября и вывезены в неизвестном направлении россиянами, судя по их действиям, отступают из Херсона.

Бюст Суворова установлен в Херсоне 10 сентября 1950 года.

Ленинградский музей Суворова подарил городу Херсону бронзовый бюст военачальника. Эта работа российского скульптора Николая Рукавишникова была проделана еще в 1904 году. Суворов изображен в мундире с погонами и лентой через плечо. Бюст работы Рукавишникова выполнен по посмертной маске и является одним из лучших и точных портретов полководца.

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Памятник адмиралу Федору открыт в 1957 году у главного корпуса Херсонской государственной морской академии на проспекте Ушакова.

Первоначально скульптура была выполнена из оргстекла, только в 1970 году ее заменили бронзовой.

До российских оккупантов памятники в Херсоне воровали во время отступления немецко-фашистские захватчики. Именно они смородерили оригинальный памятник Потёмкину работы Ивана Мартоса.

Напомним, российские оккупанты продолжают масштабное разграбление временно захваченного Херсона. Из населенного пункта вывозят технику ГСЧС, ценности из музеев и, возможно, медицинское оборудование.

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