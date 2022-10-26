Россияне похитили из Херсона останки Потемкина

Российские агрессоры вывезли из временно оккупированного ими Херсона не только памятник Потёмкину, но и останки самого князя.

Об этом рассказал глава оккупационной "администрации" Херсонщины Владимир Сальдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Мне задают вопрос, почему вывезены из Херсона духовные реликвии и памятники... Мы перевезли на левый берег те останки самого светлого князя, которые были в Екатерининском храме. Мы перевезли на левый берег и самого Потёмкина... Это те святыни, которые , я считаю, надо сберечь", - заявил Сальдо.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты вывезли из Херсона памятники Потемкину, полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову.

Григорий Потемкин был российским государственным деятелем XVIII века, основателем Черноморского военного флота. Кроме того, считается основателем ряда городов на территории Украины. В частности, таких как Херсон, Николаев, Днепр (тогда Екатеринослав) и Севастополь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступление на Юге немного замедлилось из-за дождей, - Резников

Являлся одним из самых влиятельных лиц в Российской империи, фаворитом Екатерины II. Руководил захватом и начальным устройством Крыма. Более двухсот лет его останки хранились в Екатерининском соборе в Херсоне.