Россияне похитили из Херсона останки Потемкина
Российские агрессоры вывезли из временно оккупированного ими Херсона не только памятник Потёмкину, но и останки самого князя.
Об этом рассказал глава оккупационной "администрации" Херсонщины Владимир Сальдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Мне задают вопрос, почему вывезены из Херсона духовные реликвии и памятники... Мы перевезли на левый берег те останки самого светлого князя, которые были в Екатерининском храме. Мы перевезли на левый берег и самого Потёмкина... Это те святыни, которые , я считаю, надо сберечь", - заявил Сальдо.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты вывезли из Херсона памятники Потемкину, полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову.
Григорий Потемкин был российским государственным деятелем XVIII века, основателем Черноморского военного флота. Кроме того, считается основателем ряда городов на территории Украины. В частности, таких как Херсон, Николаев, Днепр (тогда Екатеринослав) и Севастополь.
Являлся одним из самых влиятельных лиц в Российской империи, фаворитом Екатерины II. Руководил захватом и начальным устройством Крыма. Более двухсот лет его останки хранились в Екатерининском соборе в Херсоне.
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тільки Хімери лижню попсували 😂
і ще одну у Київ, що нарешті Ватутіна викопали, а заодно й долгорукого з лаври 😂
есть ли хоть одно извращение на которое орки не способны?
вопрос был риторический тк ответ очевиден.
там покрали не тільки це гімно але обчистили музеї і бібліотеки, а скільки скіфського золота там було а готські , сарматські прикраси, а предмети трипільської культури, а предмети грецької культури...
звичайно що є всі реєстри цих експонатів бо обліковувались вони централізовано в Києві... тому ще одної ганьбою на віка для кацапів буде коли вони почнуть повертати награбоване Україні....- всі ще раз переконаються що московити злодії...і крадуть навіть чужу культуру приміряючи на своє свиняе рило....
Приймав участь у розгромі
Нечего святого.
Усі козацькі реліквії ,археологічні знахідки в нашій землі будуть повернуті!
и будет принимать за пол часа до еды в надежде стать князем.
Из костей получится наваристый бульон.
Краще б останки своїх вітязєй збирали та вивозили.
Ці копрофаги мають забрати все лайно за собою і самоліквідуватися!