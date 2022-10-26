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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне похитили из Херсона останки Потемкина

херсон

Российские агрессоры вывезли из временно оккупированного ими Херсона не только памятник Потёмкину, но и останки самого князя.

Об этом рассказал глава оккупационной "администрации" Херсонщины Владимир Сальдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Мне задают вопрос, почему вывезены из Херсона духовные реликвии и памятники... Мы перевезли на левый берег те останки самого светлого князя, которые были в Екатерининском храме. Мы перевезли на левый берег и самого Потёмкина... Это те святыни, которые , я считаю, надо сберечь", - заявил Сальдо.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты вывезли из Херсона памятники Потемкину, полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову.

Григорий Потемкин был российским государственным деятелем XVIII века, основателем Черноморского военного флота. Кроме того, считается основателем ряда городов на территории Украины. В частности, таких как Херсон, Николаев, Днепр (тогда Екатеринослав) и Севастополь.

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Являлся одним из самых влиятельных лиц в Российской империи, фаворитом Екатерины II. Руководил захватом и начальным устройством Крыма. Более двухсот лет его останки хранились в Екатерининском соборе в Херсоне.

ограбление (1369) оккупация (10135) Сальдо Владимир (69) Херсон (2815)


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Топ комментарии
+60
А можна якось викрадення Катьки з Одеси організувати?
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26.10.2022 16:48
+59
Та хай мастурбують на них, нам то що з того.
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26.10.2022 16:46
+31
Мародеры-копатели могил и одновременно некрофилы.
есть ли хоть одно извращение на которое орки не способны?
вопрос был риторический тк ответ очевиден.
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26.10.2022 16:49
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Та хай мастурбують на них, нам то що з того.
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26.10.2022 16:46 Ответить
а потроллить?
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26.10.2022 16:51 Ответить
то святє
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26.10.2022 19:52 Ответить
Ось так дістали нас! 😂
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26.10.2022 17:55 Ответить
схоже кацапи реально стали на лижі з Херсону
тільки Хімери лижню попсували 😂
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26.10.2022 17:57 Ответить
Ну, рахунок виставимо на "реліквію". Хай грошима віддають, нам та мумія не до чого
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26.10.2022 18:10 Ответить
А можна якось викрадення Катьки з Одеси організувати?
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26.10.2022 16:48 Ответить
Там труха насмєрть стоїть. Жде коли кацапська влада буде
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26.10.2022 17:30 Ответить
можна, запустити в Одесу кацапську дрг з викрадення катьки,
і ще одну у Київ, що нарешті Ватутіна викопали, а заодно й долгорукого з лаври 😂
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26.10.2022 17:51 Ответить
Може їм іще катьку з одеси віддати? Нехай забирають.
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26.10.2022 16:48 Ответить
Якщо можна поміняти кам'яну брилу на декілька азовців, то чому б і ні?!
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26.10.2022 16:52 Ответить
Историки пишут, что останки Потемкина выкинули еще в 1918 в овраг. Так что сейчас там вырыли и кого неизвестно.
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26.10.2022 16:48 Ответить
Были потемкинские деревни. Теперь потемкинские останки.
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26.10.2022 17:09 Ответить
Светлейший князь осталася верен себе 😂
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26.10.2022 17:52 Ответить
Політрука якогось...
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26.10.2022 17:16 Ответить
Козаки звали його - Нечеса.
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26.10.2022 18:36 Ответить
Мародеры-копатели могил и одновременно некрофилы.
есть ли хоть одно извращение на которое орки не способны?
вопрос был риторический тк ответ очевиден.
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26.10.2022 16:49 Ответить
Da, oņi ņemogut na batute dobratsja do Luni.
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26.10.2022 17:02 Ответить
Всі кацапські смердючі свині мають забратись з України та забрати з собою все своє кацапське смердюче лайно...
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26.10.2022 16:49 Ответить
Передайте їм ще памятник Катьці через лінію фронту.
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26.10.2022 16:49 Ответить
Катапультою треба закинути, бажано типу МGM-140 ATACMS
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26.10.2022 16:52 Ответить
пітекантропи трупи своїх орків , розкидані по лісах і полях тисячами. не забирають, а на 300 річні кістки кінчають. Ще будуть їх возити по Якутії, Карелії і Воркуті, а гундяй буде збирати гроші на чергове капище. Нема придуркам покою.
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26.10.2022 16:50 Ответить
та чий не ціність.
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26.10.2022 16:52 Ответить
тут питання в тому що які б ці тварюки московські не були - потьомкіни і інше бидло - ці памятники і останки належать України...Впевнений окремим пунктом серед репарацій і контрибуцій буде повернення всіх вкрадених культурних цінностей....

там покрали не тільки це гімно але обчистили музеї і бібліотеки, а скільки скіфського золота там було а готські , сарматські прикраси, а предмети трипільської культури, а предмети грецької культури...

звичайно що є всі реєстри цих експонатів бо обліковувались вони централізовано в Києві... тому ще одної ганьбою на віка для кацапів буде коли вони почнуть повертати награбоване Україні....- всі ще раз переконаються що московити злодії...і крадуть навіть чужу культуру приміряючи на своє свиняе рило....
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26.10.2022 16:53 Ответить
броненосец в патьомках
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26.10.2022 16:54 Ответить
Не викрали,а забрали сміття.
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26.10.2022 16:57 Ответить
Катєріна все ще доставляє одеситам? Чи просто руки не доходять?
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26.10.2022 16:59 Ответить
ппп... ГА-ГА-ГА-ГА...
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26.10.2022 17:00 Ответить
Мдааа.... Тут и сказать нечего. Все по русскому писателю Чехову. "Палата № 6".
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26.10.2022 17:00 Ответить
Украинском вообще-то. Как и Гоголь, Чехов був українцем, причому він сам про це писав. Русифікованим українцем, але тим не менш. українофобом він не був, як Булгаков, шанував Тараса Шевченка, називаючи його титаном, та й то добре.
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26.10.2022 19:01 Ответить
А як же ж "раіся навсігда" ?
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26.10.2022 17:01 Ответить
Це тому що у кацапів немає майбутнього ,лише минуле.
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26.10.2022 17:02 Ответить
Kagda chelovek zabalivaiet ruskoi zarazoi , on uzhe hodiachi mertvec , patamu nichevo neobichnava ....nekrofilia u nih skrepa !
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26.10.2022 17:02 Ответить
Чудово! Денацифікації в дії! Нехай ще гівно столипіна заберуть із Києва і дрлчать на ці "святині". Наша земля самоочищається! Дибіли поміняли 60000 своїх трупів на залишки трупа якогось гандона, супер!
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26.10.2022 17:03 Ответить
а где столыпин в Киеве?
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26.10.2022 21:35 Ответить
Цей мотлох і так треба було спалити але те що роблять мокші-некрофіли - чиста стаття по КК України - глум над могилою.
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26.10.2022 17:04 Ответить
Хай вивозять. Нах нам цей потьомкин в Херсонській області. Щоб ще роками якийсь екскурсовод "любитель русского мира" з гордістю розповідав про видатну особистість потьомкіна та його "подвиги" з колонізації та закріпачення України? Так що тут я лише дякую кацапам, що вони за собою прибирають своє лайно
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26.10.2022 17:18 Ответить
Так,він був фаворитом катьки....
Приймав участь у розгромі
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26.10.2022 20:29 Ответить
вірніше,у розформуванні Запорізької Січі.
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26.10.2022 20:36 Ответить
Ждем историю про то, как кости замироточили по прибытию в рашку. И нового святого.
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26.10.2022 17:05 Ответить
Да пусть берут, они им нужнее. Распилят на фрагменты, будут возить по всей мокшандии, как возят "мощи" Ушакова. Видимо, это хороший бизнес на мощах. Так просто никто бы этим не занимался.
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26.10.2022 17:08 Ответить
Про бизнес на мощах была прикольная немая ч/б комедия, снятая в России ещё около 1910. Названия к сожалению забыл.
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27.10.2022 01:39 Ответить
У плешивого идиота, наверное, грабёж памятников и останков царских деятелей проходит под лозунгом "денацификации". )) Еще радует то, что если они это все вывозят, значит понимают, что сюда они уже больше не вернутся
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26.10.2022 17:08 Ответить
Хто б ще Ватутіна з Києва викрав...
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26.10.2022 17:09 Ответить
Дрг чеченців 😂
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26.10.2022 17:53 Ответить
А броненосец кому оставили ?
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26.10.2022 17:10 Ответить
Бронєносєц ще влітку потопили 😂
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26.10.2022 17:54 Ответить
кацапи, можете покласти крадені потьомкінські останки разом путінськими
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26.10.2022 17:11 Ответить
Воруют все, не только унитазы.
Нечего святого.
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26.10.2022 17:15 Ответить
Кому всрались сраные кости вонючего имперца ?
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26.10.2022 17:16 Ответить
нехай все кцпське лайно забирають, рахунок отримають як за щось корисне
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26.10.2022 17:18 Ответить
грицько нечоса помандрував в рідну говєнь
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26.10.2022 17:23 Ответить
Та хай беруть....там в голові х.з шо
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26.10.2022 17:27 Ответить
Прийдет время и мы потрясем музейные закрома Эрмитажа!
Усі козацькі реліквії ,археологічні знахідки в нашій землі будуть повернуті!
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26.10.2022 17:31 Ответить
А Киів це чмо потьомкін не засновував часом?
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26.10.2022 17:38 Ответить
Путин сделает себе потёмкинскую настоечку
и будет принимать за пол часа до еды в надежде стать князем.
Из костей получится наваристый бульон.
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26.10.2022 17:41 Ответить
мощи - это святое, мощи - это скрепы
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26.10.2022 17:43 Ответить
І як ми тепер без цього трупака...

Краще б останки своїх вітязєй збирали та вивозили.
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26.10.2022 17:43 Ответить
Маю надію, що і расісья у недалекому часу, стане міфом! Згадувати про неї будуть тільки у казках, та фільмах жахів!
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26.10.2022 17:46 Ответить
нєкрофіли сруцькі
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26.10.2022 17:48 Ответить
Та хоч би і його скам'янілий кал - невелика втрата )))
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26.10.2022 17:52 Ответить
По перше,мабуть викрали рештки хнязя... То мабуть поставлять в Останкіно пам'ятник і напишуть "Це - бугай корови Катьки"
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26.10.2022 18:02 Ответить
Вперше вітаю московитських крадіїв. По репараціям би добре повернути у Київ (Вишгород) ікону Божої Матері, яку вкрав мерзенний Боголюбськи, яка зараз у них вважається головною святинею, чи то казанською, чи то смоленською.
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26.10.2022 18:05 Ответить
наконец-то убрали в украинской земли остатки ыдыйота...
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26.10.2022 18:41 Ответить
Друга радісна новина на сьогодні
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26.10.2022 18:44 Ответить
Гундяй їх освятить і будуть давать чмобікам лобизати перед відправкою до України
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26.10.2022 18:48 Ответить
Нехай це буде їм кістка у горлі!
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26.10.2022 18:51 Ответить
Есть немало свидетельств, что «могила Потёмкина» в Екатерининском соборе в действительности представляет собой лишь надгробный памятник-кенотаф, а останки некогда покоящегося в ней «светлейшего князя» были выброшены большевиками на поругание в феврале-марте 1920 года.
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26.10.2022 19:07 Ответить
Ну от і добре .Треба починати чистити Українські землі від расєйських останків
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26.10.2022 19:12 Ответить
Некрофіли...
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26.10.2022 19:30 Ответить
Вот и замечательно!
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26.10.2022 19:38 Ответить
Повезуть потьомкіна у потьомкінські дєрєвні?
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26.10.2022 19:46 Ответить
баба з возу - кобилі легше.
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26.10.2022 19:52 Ответить
Кемска волость? - Забирайте! (с)
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26.10.2022 20:02 Ответить
Сьогодні у кацапів буде пахльобка "Патьомкінська"...
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26.10.2022 20:15 Ответить
Так писали що ще матрос Железняк, в громадянську війну, розкопав могилу цього Григорія та викинув кудись в балку чі яр. Раз так то що вони там накопали???
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26.10.2022 21:19 Ответить
Так тогда же барана сьели к вечеру, а кости в канаву раскопаную, и засыпали. Это запросто по той стороне.
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26.10.2022 21:50 Ответить
Орки бульйон з костей Потьомкіна наварять
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26.10.2022 21:23 Ответить
Ходом дерусифікації "полностью удовлєтворьон"
Ці копрофаги мають забрати все лайно за собою і самоліквідуватися!
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26.10.2022 21:24 Ответить
кацапи "аснавательно бегут"
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26.10.2022 22:25 Ответить
Та якось поХер.
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26.10.2022 22:58 Ответить
 
 