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На Керченському мосту розбирають прольоти, зруйновані внаслідок вибуху. ФОТО

На Керченському мосту, який сполучає окупований Крим із територією Росії, розбирають прольоти, зруйновані внаслідок вибуху та пожежі раніше цього місяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На пошкодженій ділянці працює важка техніка, яку можна побачити з керченського узбережжя.

За повідомленням підконтрольної Росії адміністрації Керчі, робота на Керченському мосту триває цілодобово.

Рух вцілілою частиною мосту, як повідомляли, обмежений. Російський віцепрем’єр, "куратор" окупованого Криму Марат Хуснуллін заявив раніше, що мостом дозволили проїжджати вантажівкам вагою до 40 тонн. Однак російська влада рекомендує вантажівкам їхати з Криму до Росії через окуповані території Херсонської області.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію. Також у Росії заявили, що нібито встановили "організатора теракту" на Кримському мосту - ним назвали керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та співробітників служби. У ГУР МО такі звинувачення назвали "нісенітницею", як і діяльність російських спецслужб.

Читайте: Зеленський про вибух на Кримському мосту: "Ми цього точно не замовляли"

На Керченському мосту розбирають прольоти, зруйновані внаслідок вибуху 01
На Керченському мосту розбирають прольоти, зруйновані внаслідок вибуху 02

Автор: 

Крим (14174) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+25
Треба по крану фіганути. Кранов таких в ху...ляндії небагато...
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24.10.2022 11:43
+11
Та розбирайте вже відразу увесь, всеодно ******* ще раз
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24.10.2022 11:48
+6
та можно не разбирать - зимние шторма разберут.
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24.10.2022 11:53
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Треба по крану фіганути. Кранов таких в ху...ляндії небагато...
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24.10.2022 11:43 Відповісти
Та розбирайте вже відразу увесь, всеодно ******* ще раз
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24.10.2022 11:48 Відповісти
та можно не разбирать - зимние шторма разберут.
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24.10.2022 11:53 Відповісти
Там такие плавуны!Лет через несколько он бы и сам "поплыл"..
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24.10.2022 11:55 Відповісти
треба повторити !!!
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24.10.2022 11:58 Відповісти
Еще кто то,копийчину заробыть😄.Кому война,а кому... .
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24.10.2022 12:57 Відповісти
"Тараписа не надо. Важно вернуть обществу полноценного человека".
Приключения Шурика.
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24.10.2022 13:02 Відповісти
Разбор пролётов.
Пролёты на дне и наяву.
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24.10.2022 14:00 Відповісти
Нада павтаріть ...
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24.10.2022 14:13 Відповісти
***********
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24.10.2022 15:28 Відповісти
Надо начать мощное наступление ВСУ на Юге (Запорожье) именно сейчас,когда у российско-фашистских захватчиков огромные там трудности с логистикой, а не снова ждать, когда враг все наладит, что он обычно делает очень быстро. Идет снова промедление с началом наступления, которое нам всем будет дорого потом стоить.
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24.10.2022 16:24 Відповісти
 
 