На Керченському мосту розбирають прольоти, зруйновані внаслідок вибуху. ФОТО

На Керченському мосту, який сполучає окупований Крим із територією Росії, розбирають прольоти, зруйновані внаслідок вибуху та пожежі раніше цього місяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На пошкодженій ділянці працює важка техніка, яку можна побачити з керченського узбережжя.

За повідомленням підконтрольної Росії адміністрації Керчі, робота на Керченському мосту триває цілодобово.

Рух вцілілою частиною мосту, як повідомляли, обмежений. Російський віцепрем’єр, "куратор" окупованого Криму Марат Хуснуллін заявив раніше, що мостом дозволили проїжджати вантажівкам вагою до 40 тонн. Однак російська влада рекомендує вантажівкам їхати з Криму до Росії через окуповані території Херсонської області.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію. Також у Росії заявили, що нібито встановили "організатора теракту" на Кримському мосту - ним назвали керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та співробітників служби. У ГУР МО такі звинувачення назвали "нісенітницею", як і діяльність російських спецслужб.

Читайте: Зеленський про вибух на Кримському мосту: "Ми цього точно не замовляли"



