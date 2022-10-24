На Керченском мосту разбирают пролеты, разрушенные в результате взрыва. ФОТО

На Керченском мосту, соединяющем оккупированный Крым с территорией России, разбирают пролеты, разрушенные в результате взрыва и пожара ранее в этом месяце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На поврежденном участке работает тяжелая техника, которую можно увидеть с Керченского побережья.

По сообщению подконтрольной России администрации Керчи, работа на Керченском мосту продолжается круглосуточно.

Движение уцелевшей частью моста, как сообщали, ограничено. Российский вице-премьер, "куратор" оккупированного Крыма Марат Хуснуллин заявил ранее, что мостом разрешили проезжать грузовикам весом до 40 тонн. Однако российские власти рекомендуют грузовикам ехать из Крыма в Россию из-за оккупированных территорий Херсонской области.

Как сообщалось ранее, утром 8 октября на Крымском мосту пылал сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии возобновили. Оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию. Также в России заявили, что якобы установили "организатора теракта" на Крымском мосту – им назвали руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и сотрудников службы. В ГУР МО такие обвинения назвали "чепухой", как и деятельность российских спецслужб.

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