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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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На Керченском мосту разбирают пролеты, разрушенные в результате взрыва. ФОТО

На Керченском мосту, соединяющем оккупированный Крым с территорией России, разбирают пролеты, разрушенные в результате взрыва и пожара ранее в этом месяце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На поврежденном участке работает тяжелая техника, которую можно увидеть с Керченского побережья.

По сообщению подконтрольной России администрации Керчи, работа на Керченском мосту продолжается круглосуточно.

Движение уцелевшей частью моста, как сообщали, ограничено. Российский вице-премьер, "куратор" оккупированного Крыма Марат Хуснуллин заявил ранее, что мостом разрешили проезжать грузовикам весом до 40 тонн. Однако российские власти рекомендуют грузовикам ехать из Крыма в Россию из-за оккупированных территорий Херсонской области.

Как сообщалось ранее, утром 8 октября на Крымском мосту пылал сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии возобновили. Оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию. Также в России заявили, что якобы установили "организатора теракта" на Крымском мосту – им назвали руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и сотрудников службы. В ГУР МО такие обвинения назвали "чепухой", как и деятельность российских спецслужб.

Также читайте: Зеленский о взрыве на Крымском мосту: "Мы этого точно не заказывали"

На Керченском мосту разбирают пролеты, разрушенные в результате взрыва 01
На Керченском мосту разбирают пролеты, разрушенные в результате взрыва 02

Крым (26410) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+25
Треба по крану фіганути. Кранов таких в ху...ляндії небагато...
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24.10.2022 11:43
+11
Та розбирайте вже відразу увесь, всеодно ******* ще раз
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24.10.2022 11:48
+6
та можно не разбирать - зимние шторма разберут.
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24.10.2022 11:53
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Треба по крану фіганути. Кранов таких в ху...ляндії небагато...
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24.10.2022 11:43 Ответить
Та розбирайте вже відразу увесь, всеодно ******* ще раз
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24.10.2022 11:48 Ответить
та можно не разбирать - зимние шторма разберут.
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24.10.2022 11:53 Ответить
Там такие плавуны!Лет через несколько он бы и сам "поплыл"..
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24.10.2022 11:55 Ответить
треба повторити !!!
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24.10.2022 11:58 Ответить
Еще кто то,копийчину заробыть😄.Кому война,а кому... .
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24.10.2022 12:57 Ответить
"Тараписа не надо. Важно вернуть обществу полноценного человека".
Приключения Шурика.
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24.10.2022 13:02 Ответить
Разбор пролётов.
Пролёты на дне и наяву.
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24.10.2022 14:00 Ответить
Нада павтаріть ...
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24.10.2022 14:13 Ответить
***********
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24.10.2022 15:28 Ответить
Надо начать мощное наступление ВСУ на Юге (Запорожье) именно сейчас,когда у российско-фашистских захватчиков огромные там трудности с логистикой, а не снова ждать, когда враг все наладит, что он обычно делает очень быстро. Идет снова промедление с началом наступления, которое нам всем будет дорого потом стоить.
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24.10.2022 16:24 Ответить
 
 