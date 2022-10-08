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Новости Война в Украине
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Путин создает правительственную комиссию из-за "чрезвычайного происшествия на Крымском мосту"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим,кримський,міст

Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за "чрезвычайного происшествия" на Крымском мосту, где утром 8 октября фиксировали масштабный пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщают кремлевские СМИ.

Национальный антитеррористический комитет России признал, что Крымский мост был подорван. Там заявили, что это сделали с помощью грузовика. В результате подрыва автомобиля на мосту вспыхнули семь топливных цистерн и частично обрушились два пролета автомобильной части моста.

Как отмечают в РИА Новости, Путину уже доложили о ЧП на Крымском мосту Мишустин, Хуснуллин, главы МЧС и Минтранса Куренков и Савельев, а также руководители силовых ведомств, сообщил Песков. Кроме того, главы МЧС и Минтранса по поручению президента выехали на место ЧП.

Читайте: Момент взрыва на Крымском мосту. ВИДЕО

По словам Пескова, Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что пострадавших из-за пожара на Крымском мосту нет. Там готовится запуск паромной переправы через пролив, поскольку движение автомобильной и железнодорожной частями Крымского моста ограничено.

После пожара в районе Крымского моста выстроились очереди на автозаправках. "Власть" оккупированного Крыма уверяет людей, что запаса горючего и продовольствия в Крыму достаточно, а все логистические схемы отработаны.

Так называемый спикер "Госсовета Крыма" Владимир Константинов обвинил в инциденте на Крымском мосту Украину.

"Украинские вандалы все-таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им теперь есть чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста сумели", - пишет он в Telegram.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пожили и хватит", - оккупант наблюдает, как горит Крымский мост. ВИДЕО
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Топ комментарии
+47
Слава Україні!!! Найкращий ранок з початку війни))
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08.10.2022 09:56
+45
Заседание комиссии начнётся так:
- Пожили, *****, и хватит. Пути отрезаны !
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08.10.2022 09:56
+30
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08.10.2022 10:00
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Правила форума Совет форумчан
Слава Україні!!! Найкращий ранок з початку війни))
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08.10.2022 09:56 Ответить
цікаво таймер якійсь був?
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08.10.2022 10:28 Ответить
Заседание комиссии начнётся так:
- Пожили, *****, и хватит. Пути отрезаны !
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08.10.2022 09:56 Ответить
І зразу на чемодан ...
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08.10.2022 10:01 Ответить
а шо там я ЯДРЕННЫМ ОРУЖИЕМ ПОМНИМ КАК ДИМОН И ОННЫЕ С НИМ ВЕРЕЩАЛИ ИСТЕРИЧЕСКИ только пальцем троньте мостик или вообще Крым и всем вам кизда включая Берлин и Лондон.. а какая та комиссия собирать из атомов будут водителя и грузовик чтобы что..допытаты с пристрастием жэтакий ты как допустил...
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08.10.2022 10:15 Ответить
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08.10.2022 10:08 Ответить
Путе отрезали!
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08.10.2022 13:04 Ответить
вандали..
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08.10.2022 09:56 Ответить
Комісія "судного дня"? Це все, на що карліки-ушльопки здібні?
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08.10.2022 10:10 Ответить
На день высера бледного фурера подготовили пламенное поздравление)) а в рашистии уже пердят, что это акт тер обороны был))
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08.10.2022 09:56 Ответить
Тероборона Крыма похоже существует)
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08.10.2022 10:17 Ответить
Музыкальное поздравление путлеру....😁
https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid03899i4K7FFfpmSdraYe4ZFSf597rFHYzyB6RFENErwexXWdqABNBuCXg5Te1mNPepl
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08.10.2022 14:29 Ответить
Поскимліть!
Можете в оон пожалітися на злих українців!
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08.10.2022 09:57 Ответить
А також у спортлото та лігу сєксуальних мєньшинств...
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08.10.2022 10:01 Ответить
це буде удар ніже пояса
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08.10.2022 10:29 Ответить
Любому дураку понятно, что это гигантский *****!!!
Мост ПРО-Е-БА-ЛИ........................................!!!
А вот кто, пусть разбираются.
Если ракета, то ПВО
Если взрывчатка в машине, то спецслужбы
Если диверсия с моря, то пограничники
Если заряд в самом поезде, то железная дорога.
Но без разницы, кто и как *******, главное то, что ********!!!
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08.10.2022 09:57 Ответить
та скоріш за все самі і підрвали!
або підрядник мав данні, що міст - гівно і завалиться найближчим часом, щоб приховати крадіжки - влаштував теракт
або рашистська салдатня щоб була причина пояснити, що зброї більше немає для підсилювання хєрсонського напрямку
або ***** таким чином намагається створити "казус белі" для застосування ядрьоної бімби
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08.10.2022 10:31 Ответить
Ви так кажете, наче є хоч найменша вірогідність того, що мост був не гавно.
Хоч щось кацапи побудували надійного, що не розвалилося через пару років? Ну, хіба півника з лайна.
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08.10.2022 10:58 Ответить
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08.10.2022 09:57 Ответить
Дымилась падая ракета
Дымился с нею Крымский мост
И кто с утра увидел это
Тот поднимает первый тост
Тот поднимает первый тост...

- Так выпьем же за начало конца!!!

- Пей до дна, пей до дна, пей до дна...
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08.10.2022 10:07 Ответить
В спортлото обратись тварь
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08.10.2022 09:59 Ответить
Не забути в комісію включити "хор русалок Александровского",
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08.10.2022 10:00 Ответить
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08.10.2022 10:00 Ответить
Этот поезд в огне...
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08.10.2022 10:11 Ответить
Ветер с морЯ́ дул, нагонял беду. Скоро я к тебе снова подойду....
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08.10.2022 10:48 Ответить
********** нагнетает рабсейское быдло на тотальную мобилизацию, вот и взорвал мост. Так что констанчинов, вы одной рукой строите, а другой рушите, иначе вам власть не удержать.
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08.10.2022 10:00 Ответить
Це називається "йуха собі смикати".
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08.10.2022 10:21 Ответить
Пізно пити Боржомі .
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08.10.2022 10:00 Ответить
Опіздали...
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08.10.2022 10:15 Ответить
💯
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08.10.2022 10:07 Ответить
искусственный интеллект

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Регистрация:08.10.2022 - тільки-но народилося, й вже іксперд
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08.10.2022 10:17 Ответить
Справку не потеряй, придурок.
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08.10.2022 12:04 Ответить
Крим, ми йдемо!
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08.10.2022 10:01 Ответить
А вы шо хотели? Думайте, если самая большая страна в мире по территории, то самые сильные? Так вот, помимо того, что иметь бумажку от ООН, что якобы это ваша земля, надо еще уметь ее удерживать. Сегодня мост в Крым, завтра транссибирская магистраль с мостами над реками, послезавтра газопровод, который отправит очень-очень холодный северный город без электричества и отопления, а также остановит все предприятия, послепослезавтра можно и училище военное в Москве взорвать. У вас население как у Японии. Японцы могут держать свою землю, они живут на острове, имеют свою особую внешность и свой особый язык. Вы же живете на континенте, ваш язык и рожи можно легко подделать и нам, если выпить немного водки и сделать более тупое выражение лица (Керес бы помог, но его нет с нами), ваша инфраструктура не имеет никакой защиты. Нужны миллионы граждан только для ее охраны, а их нету и не может быть. Готовьтесь к уничтожению, биомусор. Вам еще в марте предлагали выгодные условия капитуляции с относительным сохранением лица. Теперь их нету и не будет.
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08.10.2022 10:01 Ответить
"...земля принадлежит тому, кто за ней ухаживает..." (с) Кастанеда

а кацапьі еще те паразитьі
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08.10.2022 10:03 Ответить
Ото у діда підгорає зараз срака) гарний подарунок ************* на ювілей))
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08.10.2022 10:01 Ответить
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08.10.2022 14:31 Ответить
Crimean Bridge - ********
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08.10.2022 10:01 Ответить
Не розумію, а навіщо комісію, все ж очевидно - це ефект лінзи
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08.10.2022 10:01 Ответить
Мост перегруперовался и занал более выгодную позицию
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08.10.2022 10:01 Ответить
Скоріше, почав виходити на нову орбіту...
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08.10.2022 10:24 Ответить
На перископну глибину занурився
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08.10.2022 11:04 Ответить
вже всі цистерни вибухнули? гасити таке пожарище і охолоджувати цистерни тільки з кораблів
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08.10.2022 10:02 Ответить
******* рабсейское, вы разрушаете всё, что построила Украина.
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08.10.2022 10:02 Ответить
Хмырь мавзолейный испытания провел рОкетой АналоГовнет в 28 махов..дома в Москве Волгодонске Буйнакске взрывав Гексогеном... АналоГовнет моцная бонба...🤣🦍
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08.10.2022 10:05 Ответить
"...вишУкувалися черги..." чи може "...вишИкувалися черги..." - Цензор поправте.
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08.10.2022 10:05 Ответить
С днём рожденья, Владимир Владимирович...
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08.10.2022 10:05 Ответить
Про визитку Яроша константинов забыл, пусть внимательнее поищет, где-то там должна быть!
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08.10.2022 10:06 Ответить
Щось забули вони про Яроша.
Мабуть шеврон Азова знайдуть.
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08.10.2022 11:42 Ответить
Вряд-ли, "Азов" для свиноруссов звучит как проклятие. Буквы "А", "З", "О", "В" кацапы из алфавита вообще удалят как не каноничные.
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08.10.2022 11:55 Ответить
Это жест "доброй воли". В грузовике был "рязанский сахар"
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08.10.2022 10:06 Ответить
Кацапня на своих сайтах показывает видео, что на мосту рванул грузовик, который снес пролет моста и поджог жд состав. Но верить скрепным поносцам - - это себя неуважать. Это как они кукарекали, что не крейсере москва неудачно покурили.
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08.10.2022 10:07 Ответить
В мене виникло пару питань:
Що ж то за міст у них такий, що його так просто зруйнувати?

Якщо вибухнула вантажівка, то як їхні спецслужби могли допустити таке?
Підготовка такої масштабної диверсії повинна була б помічена ними.

Може то була кацапська військова вантажівка з ************ і вона вибухнула з-за недбалості їхніх вояк. Тоді до чого тут Україна?
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08.10.2022 11:49 Ответить
Тиха ніч, ясна ніч,

Спить москаль вздовж узбіч.

Бавовнятко молоде

(Янголятку сон не йде)

Ходить морем тихо,

******* мости…
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08.10.2022 10:08 Ответить
Это все Медведев с Гиркиным устроили..
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08.10.2022 10:09 Ответить
треба було заборонити курити на тому мосту,а тепер,як "комісія" приїде треба Хаймарс їм на зустріч запустити.
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08.10.2022 10:09 Ответить
Поручик гАлицЫн,не Лейте вина,зачем нам пАручик чужая зямля,ведь нам хватит и своего говна на века...🤣🦍☠️
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08.10.2022 10:12 Ответить
Єдине, що поганого зробила Україна, це поклала довбодятла, не вартого уваги в 2012 головою Ради Криму.
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08.10.2022 10:15 Ответить
Добре привітали бункерного щура з днем народження....але тепер треба бути дуже уважними,русня може влаштувати диверсії або вдарити ,наприклад,по мостам через Дніпро в Києві.Черкасах,Кременчуці.Дніпрі.....
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08.10.2022 10:15 Ответить
схоже що путін зробив "казус беллі", як з тими мішками з гексогеном в 90-х

зараз знову вискоче на сцену з своєю ядерною валізкою
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08.10.2022 10:21 Ответить
«Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!»
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08.10.2022 10:21 Ответить
А что случилось? А как же технология "купол"?!
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08.10.2022 10:22 Ответить
Віза на документі червоним олівцем (як кремлівські дєди завєщалі): Аксьонова-расстрЕлять, головного інженера мосту-расстрЕлять, командуючого військами ППО-расстрелять, командуючого ЮВО-расстрЕлять, начальника варти мосту-расстрЕлять. І.В. Сталін (путін)
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08.10.2022 10:23 Ответить
Драка за мавзолей чЛенина началась не на шутку...за кресло Смотрящего борятся три группировки...путлер.. пройденный этап...
Скорее всего генералитет Вермахта возглавит группа не из ФСБ или ГРУ...
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08.10.2022 10:24 Ответить
Дустали суки по смолях)) теперь хай поутераються разом зі своєю комісією...
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08.10.2022 10:25 Ответить
Демостонизация...
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08.10.2022 10:37 Ответить
Это не мы...нас там нет!
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08.10.2022 10:38 Ответить
Якщо маєте родичів чи знайомих на росії,
подзвоніть і запитайте їх:
накуя вони зірвали кримський міст?
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08.10.2022 10:54 Ответить
Когда то этот чел будучи депутатом крымского парламента, был несогласен с каким то вопросом. Принес с собой топорик и перерубил кабель у аппаратной. потом три дня ходил с гордым видом победителя. А через тридцать лет аукнулась обратка. Невезуха. однако. Кстати, эти два придурка во главе Крыма, один грек второй молдован, вместе учились на замполитов в стройбате. НУ ТЕПЕРЬ БУДЕТЕ МЕШКИ НОСИТЬ С ЦЕМЕНТОМ НА СПИНЕ, А МАРГОША БОБРОЕДКА БУДЕТ СЧИТАТЬ ТРУДОДНИ.
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08.10.2022 10:57 Ответить
Предатель константинов ещё вякает, что украинская власть в Крыму ничего не сделала. Этот козёл даже не вспоминает, что он именно и был представителем украинской власти в Крыму до своего предательства
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08.10.2022 11:22 Ответить
Народ, не розслабляємось, бо за тим мостом почнеться дронопад... мстиве ***** не заспокоїться
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08.10.2022 11:54 Ответить
Посеявший ветер пожнет бурю.
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08.10.2022 12:06 Ответить
Путін створює урядову комісію

Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее.
Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать?
(М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
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08.10.2022 12:22 Ответить
Ху@соснулин - это символично!
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08.10.2022 13:05 Ответить
Юрий Медовар давно предупреждал, что крымский мост долго не простоит. Кацапоидные мало того, что не верили, так еще и курили на мосту.
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08.10.2022 13:10 Ответить
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку (з України).
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку!
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась фура-бура,
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула.
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула!
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
У морі міст відпочіває,
Вітер віє повіває,
У морі міст відпочіває!
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє,
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє!
Слава Україні!
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08.10.2022 20:03 Ответить
 
 