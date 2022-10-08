Путин создает правительственную комиссию из-за "чрезвычайного происшествия на Крымском мосту"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за "чрезвычайного происшествия" на Крымском мосту, где утром 8 октября фиксировали масштабный пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщают кремлевские СМИ.
Национальный антитеррористический комитет России признал, что Крымский мост был подорван. Там заявили, что это сделали с помощью грузовика. В результате подрыва автомобиля на мосту вспыхнули семь топливных цистерн и частично обрушились два пролета автомобильной части моста.
Как отмечают в РИА Новости, Путину уже доложили о ЧП на Крымском мосту Мишустин, Хуснуллин, главы МЧС и Минтранса Куренков и Савельев, а также руководители силовых ведомств, сообщил Песков. Кроме того, главы МЧС и Минтранса по поручению президента выехали на место ЧП.
По словам Пескова, Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
Оккупационные власти Крыма сообщили, что пострадавших из-за пожара на Крымском мосту нет. Там готовится запуск паромной переправы через пролив, поскольку движение автомобильной и железнодорожной частями Крымского моста ограничено.
После пожара в районе Крымского моста выстроились очереди на автозаправках. "Власть" оккупированного Крыма уверяет людей, что запаса горючего и продовольствия в Крыму достаточно, а все логистические схемы отработаны.
Так называемый спикер "Госсовета Крыма" Владимир Константинов обвинил в инциденте на Крымском мосту Украину.
"Украинские вандалы все-таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им теперь есть чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста сумели", - пишет он в Telegram.
Пожалуйста, подождите...
- Пожили, *****, и хватит. Пути отрезаны !
https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid03899i4K7FFfpmSdraYe4ZFSf597rFHYzyB6RFENErwexXWdqABNBuCXg5Te1mNPepl
Можете в оон пожалітися на злих українців!
Мост ПРО-Е-БА-ЛИ........................................!!!
А вот кто, пусть разбираются.
Если ракета, то ПВО
Если взрывчатка в машине, то спецслужбы
Если диверсия с моря, то пограничники
Если заряд в самом поезде, то железная дорога.
Но без разницы, кто и как *******, главное то, что ********!!!
або підрядник мав данні, що міст - гівно і завалиться найближчим часом, щоб приховати крадіжки - влаштував теракт
або рашистська салдатня щоб була причина пояснити, що зброї більше немає для підсилювання хєрсонського напрямку
або ***** таким чином намагається створити "казус белі" для застосування ядрьоної бімби
Хоч щось кацапи побудували надійного, що не розвалилося через пару років? Ну, хіба півника з лайна.
Дымился с нею Крымский мост
И кто с утра увидел это
Тот поднимает первый тост
Тот поднимает первый тост...
- Так выпьем же за начало конца!!!
- Пей до дна, пей до дна, пей до дна...
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Регистрация:08.10.2022 - тільки-но народилося, й вже іксперд
а кацапьі еще те паразитьі
Мабуть шеврон Азова знайдуть.
Що ж то за міст у них такий, що його так просто зруйнувати?
Якщо вибухнула вантажівка, то як їхні спецслужби могли допустити таке?
Підготовка такої масштабної диверсії повинна була б помічена ними.
Може то була кацапська військова вантажівка з ************ і вона вибухнула з-за недбалості їхніх вояк. Тоді до чого тут Україна?
Спить москаль вздовж узбіч.
Бавовнятко молоде
(Янголятку сон не йде)
Ходить морем тихо,
******* мости…
зараз знову вискоче на сцену з своєю ядерною валізкою
Скорее всего генералитет Вермахта возглавит группа не из ФСБ или ГРУ...
подзвоніть і запитайте їх:
накуя вони зірвали кримський міст?
Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее.
Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать?
(М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку (з України).
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку!
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась фура-бура,
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула.
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула!
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
У морі міст відпочіває,
Вітер віє повіває,
У морі міст відпочіває!
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє,
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє!
Слава Україні!