Путин создает правительственную комиссию из-за "чрезвычайного происшествия на Крымском мосту"

Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за "чрезвычайного происшествия" на Крымском мосту, где утром 8 октября фиксировали масштабный пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщают кремлевские СМИ.

Национальный антитеррористический комитет России признал, что Крымский мост был подорван. Там заявили, что это сделали с помощью грузовика. В результате подрыва автомобиля на мосту вспыхнули семь топливных цистерн и частично обрушились два пролета автомобильной части моста.

Как отмечают в РИА Новости, Путину уже доложили о ЧП на Крымском мосту Мишустин, Хуснуллин, главы МЧС и Минтранса Куренков и Савельев, а также руководители силовых ведомств, сообщил Песков. Кроме того, главы МЧС и Минтранса по поручению президента выехали на место ЧП.

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По словам Пескова, Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что пострадавших из-за пожара на Крымском мосту нет. Там готовится запуск паромной переправы через пролив, поскольку движение автомобильной и железнодорожной частями Крымского моста ограничено.

После пожара в районе Крымского моста выстроились очереди на автозаправках. "Власть" оккупированного Крыма уверяет людей, что запаса горючего и продовольствия в Крыму достаточно, а все логистические схемы отработаны.

Так называемый спикер "Госсовета Крыма" Владимир Константинов обвинил в инциденте на Крымском мосту Украину.

"Украинские вандалы все-таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им теперь есть чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста сумели", - пишет он в Telegram.

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