Путін створює урядову комісію через "надзвичайну подію на Кримському мосту"
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Кремлівський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію через "надзвичайну подію" на Кримському мосту, де вранці 8 жовтня фіксували масштабну пожежу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомляють кремлівські ЗМІ.
Національний антитерористичний комітет Росії визнав, що Кримський міст було підірвано. Там заявили, що це зробили за допомогою вантажівки. У результаті підриву автівки на мосту спалахнули сім паливних цистерн і частково завалилися два прольоти автомобільної частини мосту.
Як зазначають у РИА Новости, Путіну вже доповіли про НП на Кримському мості Мішустін, Хуснуллін, глави МНС та Мінтрансу Куренков та Савельєв, а також керівники силових відомств, повідомив Пєсков. Крім того, глави МНС та Мінтрансу за дорученням президента виїхали на місце НП.
За словами Пєскова, Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з НП на Кримському мосту.
Окупаційна влада Криму повідомила, що постраждалих через пожежу на Кримському мосту немає. Наразі там готується запуск поромної переправи через протоку, оскільки рух автомобільною та залізничною частинами Кримського мосту обмежений.
Після пожежі у районі Кримського мосту вишукувалися черги на автозаправках. "Влада" окупованого Криму запевняє людей, що запасу пального та продовольства у Криму достатньо, а всі логістичні схеми відпрацьовані.
Так званий речник "Держради Криму" Володимир Константинов звинуватив в інциденті на Кримському мосту Україну.
"Українські вандали таки зуміли дотягнутися своїми закривавленими руками до Кримського мосту. Їм тепер є чим пишатися: за 23 роки свого господарювання вони не зуміли побудувати в Криму нічого вартого уваги, а от пошкодити полотно російського мосту зуміли", - пише він у Telegram.
Будь ласка, зачекайте...
- Пожили, *****, и хватит. Пути отрезаны !
https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid03899i4K7FFfpmSdraYe4ZFSf597rFHYzyB6RFENErwexXWdqABNBuCXg5Te1mNPepl
Можете в оон пожалітися на злих українців!
Мост ПРО-Е-БА-ЛИ........................................!!!
А вот кто, пусть разбираются.
Если ракета, то ПВО
Если взрывчатка в машине, то спецслужбы
Если диверсия с моря, то пограничники
Если заряд в самом поезде, то железная дорога.
Но без разницы, кто и как *******, главное то, что ********!!!
або підрядник мав данні, що міст - гівно і завалиться найближчим часом, щоб приховати крадіжки - влаштував теракт
або рашистська салдатня щоб була причина пояснити, що зброї більше немає для підсилювання хєрсонського напрямку
або ***** таким чином намагається створити "казус белі" для застосування ядрьоної бімби
Хоч щось кацапи побудували надійного, що не розвалилося через пару років? Ну, хіба півника з лайна.
Дымился с нею Крымский мост
И кто с утра увидел это
Тот поднимает первый тост
Тот поднимает первый тост...
- Так выпьем же за начало конца!!!
- Пей до дна, пей до дна, пей до дна...
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Регистрация:08.10.2022 - тільки-но народилося, й вже іксперд
а кацапьі еще те паразитьі
Мабуть шеврон Азова знайдуть.
Що ж то за міст у них такий, що його так просто зруйнувати?
Якщо вибухнула вантажівка, то як їхні спецслужби могли допустити таке?
Підготовка такої масштабної диверсії повинна була б помічена ними.
Може то була кацапська військова вантажівка з ************ і вона вибухнула з-за недбалості їхніх вояк. Тоді до чого тут Україна?
Спить москаль вздовж узбіч.
Бавовнятко молоде
(Янголятку сон не йде)
Ходить морем тихо,
******* мости…
зараз знову вискоче на сцену з своєю ядерною валізкою
Скорее всего генералитет Вермахта возглавит группа не из ФСБ или ГРУ...
подзвоніть і запитайте їх:
накуя вони зірвали кримський міст?
Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее.
Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать?
(М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку (з України).
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку!
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась фура-бура,
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула.
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула!
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
У морі міст відпочіває,
Вітер віє повіває,
У морі міст відпочіває!
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє,
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє!
Слава Україні!