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Путін створює урядову комісію через "надзвичайну подію на Кримському мосту"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,кримський,міст

Кремлівський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію через "надзвичайну подію" на Кримському мосту, де вранці 8 жовтня фіксували масштабну пожежу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомляють кремлівські ЗМІ.

Національний антитерористичний комітет Росії визнав, що Кримський міст було підірвано. Там заявили, що це зробили за допомогою вантажівки. У результаті підриву автівки на мосту спалахнули сім паливних цистерн і частково завалилися два прольоти автомобільної частини мосту.

Як зазначають у РИА Новости, Путіну вже доповіли про НП на Кримському мості Мішустін, Хуснуллін, глави МНС та Мінтрансу Куренков та Савельєв, а також керівники силових відомств, повідомив Пєсков. Крім того, глави МНС та Мінтрансу за дорученням президента виїхали на місце НП.

Також дивіться: Момент вибуху на Кримському мосту. ВIДЕО

За словами Пєскова, Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з НП на Кримському мосту.

Окупаційна влада Криму повідомила, що постраждалих через пожежу на Кримському мосту немає. Наразі там готується запуск поромної переправи через протоку, оскільки рух автомобільною та залізничною частинами Кримського мосту обмежений.

Після пожежі у районі Кримського мосту вишукувалися черги на автозаправках. "Влада" окупованого Криму запевняє людей, що запасу пального та продовольства у Криму достатньо, а всі логістичні схеми відпрацьовані.

Так званий речник "Держради Криму" Володимир Константинов звинуватив в інциденті на Кримському мосту Україну.

"Українські вандали таки зуміли дотягнутися своїми закривавленими руками до Кримського мосту. Їм тепер є чим пишатися: за 23 роки свого господарювання вони не зуміли побудувати в Криму нічого вартого уваги, а от пошкодити полотно російського мосту зуміли", - пише він у Telegram.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Пожили и хватит", - окупант споглядає, як горить Кримський міст. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
Слава Україні!!! Найкращий ранок з початку війни))
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08.10.2022 09:56
+45
Заседание комиссии начнётся так:
- Пожили, *****, и хватит. Пути отрезаны !
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08.10.2022 09:56
+30
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08.10.2022 10:00
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Слава Україні!!! Найкращий ранок з початку війни))
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08.10.2022 09:56 Відповісти
цікаво таймер якійсь був?
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08.10.2022 10:28 Відповісти
Заседание комиссии начнётся так:
- Пожили, *****, и хватит. Пути отрезаны !
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08.10.2022 09:56 Відповісти
І зразу на чемодан ...
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08.10.2022 10:01 Відповісти
а шо там я ЯДРЕННЫМ ОРУЖИЕМ ПОМНИМ КАК ДИМОН И ОННЫЕ С НИМ ВЕРЕЩАЛИ ИСТЕРИЧЕСКИ только пальцем троньте мостик или вообще Крым и всем вам кизда включая Берлин и Лондон.. а какая та комиссия собирать из атомов будут водителя и грузовик чтобы что..допытаты с пристрастием жэтакий ты как допустил...
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08.10.2022 10:15 Відповісти
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08.10.2022 10:08 Відповісти
Путе отрезали!
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08.10.2022 13:04 Відповісти
вандали..
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08.10.2022 09:56 Відповісти
Комісія "судного дня"? Це все, на що карліки-ушльопки здібні?
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08.10.2022 10:10 Відповісти
На день высера бледного фурера подготовили пламенное поздравление)) а в рашистии уже пердят, что это акт тер обороны был))
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08.10.2022 09:56 Відповісти
Тероборона Крыма похоже существует)
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08.10.2022 10:17 Відповісти
Музыкальное поздравление путлеру....😁
https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid03899i4K7FFfpmSdraYe4ZFSf597rFHYzyB6RFENErwexXWdqABNBuCXg5Te1mNPepl
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08.10.2022 14:29 Відповісти
Поскимліть!
Можете в оон пожалітися на злих українців!
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08.10.2022 09:57 Відповісти
А також у спортлото та лігу сєксуальних мєньшинств...
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08.10.2022 10:01 Відповісти
це буде удар ніже пояса
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08.10.2022 10:29 Відповісти
Любому дураку понятно, что это гигантский *****!!!
Мост ПРО-Е-БА-ЛИ........................................!!!
А вот кто, пусть разбираются.
Если ракета, то ПВО
Если взрывчатка в машине, то спецслужбы
Если диверсия с моря, то пограничники
Если заряд в самом поезде, то железная дорога.
Но без разницы, кто и как *******, главное то, что ********!!!
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08.10.2022 09:57 Відповісти
та скоріш за все самі і підрвали!
або підрядник мав данні, що міст - гівно і завалиться найближчим часом, щоб приховати крадіжки - влаштував теракт
або рашистська салдатня щоб була причина пояснити, що зброї більше немає для підсилювання хєрсонського напрямку
або ***** таким чином намагається створити "казус белі" для застосування ядрьоної бімби
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08.10.2022 10:31 Відповісти
Ви так кажете, наче є хоч найменша вірогідність того, що мост був не гавно.
Хоч щось кацапи побудували надійного, що не розвалилося через пару років? Ну, хіба півника з лайна.
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08.10.2022 10:58 Відповісти
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08.10.2022 09:57 Відповісти
Дымилась падая ракета
Дымился с нею Крымский мост
И кто с утра увидел это
Тот поднимает первый тост
Тот поднимает первый тост...

- Так выпьем же за начало конца!!!

- Пей до дна, пей до дна, пей до дна...
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08.10.2022 10:07 Відповісти
В спортлото обратись тварь
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08.10.2022 09:59 Відповісти
Не забути в комісію включити "хор русалок Александровского",
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08.10.2022 10:00 Відповісти
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08.10.2022 10:00 Відповісти
Этот поезд в огне...
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08.10.2022 10:11 Відповісти
Ветер с морЯ́ дул, нагонял беду. Скоро я к тебе снова подойду....
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08.10.2022 10:48 Відповісти
********** нагнетает рабсейское быдло на тотальную мобилизацию, вот и взорвал мост. Так что констанчинов, вы одной рукой строите, а другой рушите, иначе вам власть не удержать.
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08.10.2022 10:00 Відповісти
Це називається "йуха собі смикати".
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08.10.2022 10:21 Відповісти
Пізно пити Боржомі .
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08.10.2022 10:00 Відповісти
Опіздали...
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08.10.2022 10:15 Відповісти
💯
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08.10.2022 10:07 Відповісти
искусственный интеллект

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Я читаю: 0

Регистрация:08.10.2022 - тільки-но народилося, й вже іксперд
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08.10.2022 10:17 Відповісти
Справку не потеряй, придурок.
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08.10.2022 12:04 Відповісти
Крим, ми йдемо!
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08.10.2022 10:01 Відповісти
А вы шо хотели? Думайте, если самая большая страна в мире по территории, то самые сильные? Так вот, помимо того, что иметь бумажку от ООН, что якобы это ваша земля, надо еще уметь ее удерживать. Сегодня мост в Крым, завтра транссибирская магистраль с мостами над реками, послезавтра газопровод, который отправит очень-очень холодный северный город без электричества и отопления, а также остановит все предприятия, послепослезавтра можно и училище военное в Москве взорвать. У вас население как у Японии. Японцы могут держать свою землю, они живут на острове, имеют свою особую внешность и свой особый язык. Вы же живете на континенте, ваш язык и рожи можно легко подделать и нам, если выпить немного водки и сделать более тупое выражение лица (Керес бы помог, но его нет с нами), ваша инфраструктура не имеет никакой защиты. Нужны миллионы граждан только для ее охраны, а их нету и не может быть. Готовьтесь к уничтожению, биомусор. Вам еще в марте предлагали выгодные условия капитуляции с относительным сохранением лица. Теперь их нету и не будет.
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08.10.2022 10:01 Відповісти
"...земля принадлежит тому, кто за ней ухаживает..." (с) Кастанеда

а кацапьі еще те паразитьі
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08.10.2022 10:03 Відповісти
Ото у діда підгорає зараз срака) гарний подарунок ************* на ювілей))
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08.10.2022 10:01 Відповісти
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08.10.2022 14:31 Відповісти
Crimean Bridge - ********
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08.10.2022 10:01 Відповісти
Не розумію, а навіщо комісію, все ж очевидно - це ефект лінзи
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08.10.2022 10:01 Відповісти
Мост перегруперовался и занал более выгодную позицию
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08.10.2022 10:01 Відповісти
Скоріше, почав виходити на нову орбіту...
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08.10.2022 10:24 Відповісти
На перископну глибину занурився
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08.10.2022 11:04 Відповісти
вже всі цистерни вибухнули? гасити таке пожарище і охолоджувати цистерни тільки з кораблів
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08.10.2022 10:02 Відповісти
******* рабсейское, вы разрушаете всё, что построила Украина.
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08.10.2022 10:02 Відповісти
Хмырь мавзолейный испытания провел рОкетой АналоГовнет в 28 махов..дома в Москве Волгодонске Буйнакске взрывав Гексогеном... АналоГовнет моцная бонба...🤣🦍
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08.10.2022 10:05 Відповісти
"...вишУкувалися черги..." чи може "...вишИкувалися черги..." - Цензор поправте.
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08.10.2022 10:05 Відповісти
С днём рожденья, Владимир Владимирович...
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08.10.2022 10:05 Відповісти
Про визитку Яроша константинов забыл, пусть внимательнее поищет, где-то там должна быть!
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08.10.2022 10:06 Відповісти
Щось забули вони про Яроша.
Мабуть шеврон Азова знайдуть.
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08.10.2022 11:42 Відповісти
Вряд-ли, "Азов" для свиноруссов звучит как проклятие. Буквы "А", "З", "О", "В" кацапы из алфавита вообще удалят как не каноничные.
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08.10.2022 11:55 Відповісти
Это жест "доброй воли". В грузовике был "рязанский сахар"
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08.10.2022 10:06 Відповісти
Кацапня на своих сайтах показывает видео, что на мосту рванул грузовик, который снес пролет моста и поджог жд состав. Но верить скрепным поносцам - - это себя неуважать. Это как они кукарекали, что не крейсере москва неудачно покурили.
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08.10.2022 10:07 Відповісти
В мене виникло пару питань:
Що ж то за міст у них такий, що його так просто зруйнувати?

Якщо вибухнула вантажівка, то як їхні спецслужби могли допустити таке?
Підготовка такої масштабної диверсії повинна була б помічена ними.

Може то була кацапська військова вантажівка з ************ і вона вибухнула з-за недбалості їхніх вояк. Тоді до чого тут Україна?
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08.10.2022 11:49 Відповісти
Тиха ніч, ясна ніч,

Спить москаль вздовж узбіч.

Бавовнятко молоде

(Янголятку сон не йде)

Ходить морем тихо,

******* мости…
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08.10.2022 10:08 Відповісти
Это все Медведев с Гиркиным устроили..
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08.10.2022 10:09 Відповісти
треба було заборонити курити на тому мосту,а тепер,як "комісія" приїде треба Хаймарс їм на зустріч запустити.
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08.10.2022 10:09 Відповісти
Поручик гАлицЫн,не Лейте вина,зачем нам пАручик чужая зямля,ведь нам хватит и своего говна на века...🤣🦍☠️
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08.10.2022 10:12 Відповісти
Єдине, що поганого зробила Україна, це поклала довбодятла, не вартого уваги в 2012 головою Ради Криму.
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08.10.2022 10:15 Відповісти
Добре привітали бункерного щура з днем народження....але тепер треба бути дуже уважними,русня може влаштувати диверсії або вдарити ,наприклад,по мостам через Дніпро в Києві.Черкасах,Кременчуці.Дніпрі.....
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08.10.2022 10:15 Відповісти
схоже що путін зробив "казус беллі", як з тими мішками з гексогеном в 90-х

зараз знову вискоче на сцену з своєю ядерною валізкою
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08.10.2022 10:21 Відповісти
«Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!»
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08.10.2022 10:21 Відповісти
А что случилось? А как же технология "купол"?!
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08.10.2022 10:22 Відповісти
Віза на документі червоним олівцем (як кремлівські дєди завєщалі): Аксьонова-расстрЕлять, головного інженера мосту-расстрЕлять, командуючого військами ППО-расстрелять, командуючого ЮВО-расстрЕлять, начальника варти мосту-расстрЕлять. І.В. Сталін (путін)
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08.10.2022 10:23 Відповісти
Драка за мавзолей чЛенина началась не на шутку...за кресло Смотрящего борятся три группировки...путлер.. пройденный этап...
Скорее всего генералитет Вермахта возглавит группа не из ФСБ или ГРУ...
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08.10.2022 10:24 Відповісти
Дустали суки по смолях)) теперь хай поутераються разом зі своєю комісією...
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08.10.2022 10:25 Відповісти
Демостонизация...
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08.10.2022 10:37 Відповісти
Это не мы...нас там нет!
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08.10.2022 10:38 Відповісти
Якщо маєте родичів чи знайомих на росії,
подзвоніть і запитайте їх:
накуя вони зірвали кримський міст?
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08.10.2022 10:54 Відповісти
Когда то этот чел будучи депутатом крымского парламента, был несогласен с каким то вопросом. Принес с собой топорик и перерубил кабель у аппаратной. потом три дня ходил с гордым видом победителя. А через тридцать лет аукнулась обратка. Невезуха. однако. Кстати, эти два придурка во главе Крыма, один грек второй молдован, вместе учились на замполитов в стройбате. НУ ТЕПЕРЬ БУДЕТЕ МЕШКИ НОСИТЬ С ЦЕМЕНТОМ НА СПИНЕ, А МАРГОША БОБРОЕДКА БУДЕТ СЧИТАТЬ ТРУДОДНИ.
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08.10.2022 10:57 Відповісти
Предатель константинов ещё вякает, что украинская власть в Крыму ничего не сделала. Этот козёл даже не вспоминает, что он именно и был представителем украинской власти в Крыму до своего предательства
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08.10.2022 11:22 Відповісти
Народ, не розслабляємось, бо за тим мостом почнеться дронопад... мстиве ***** не заспокоїться
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08.10.2022 11:54 Відповісти
Посеявший ветер пожнет бурю.
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08.10.2022 12:06 Відповісти
Путін створює урядову комісію

Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее.
Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать?
(М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
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08.10.2022 12:22 Відповісти
Ху@соснулин - это символично!
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08.10.2022 13:05 Відповісти
Юрий Медовар давно предупреждал, что крымский мост долго не простоит. Кацапоидные мало того, что не верили, так еще и курили на мосту.
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08.10.2022 13:10 Відповісти
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку (з України).
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку!
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась фура-бура,
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула.
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула!
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
У морі міст відпочіває,
Вітер віє повіває,
У морі міст відпочіває!
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє,
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє!
Слава Україні!
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08.10.2022 20:03 Відповісти
 
 