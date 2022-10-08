Путін створює урядову комісію через "надзвичайну подію на Кримському мосту"

Кремлівський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію через "надзвичайну подію" на Кримському мосту, де вранці 8 жовтня фіксували масштабну пожежу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомляють кремлівські ЗМІ.

Національний антитерористичний комітет Росії визнав, що Кримський міст було підірвано. Там заявили, що це зробили за допомогою вантажівки. У результаті підриву автівки на мосту спалахнули сім паливних цистерн і частково завалилися два прольоти автомобільної частини мосту.

Як зазначають у РИА Новости, Путіну вже доповіли про НП на Кримському мості Мішустін, Хуснуллін, глави МНС та Мінтрансу Куренков та Савельєв, а також керівники силових відомств, повідомив Пєсков. Крім того, глави МНС та Мінтрансу за дорученням президента виїхали на місце НП.

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За словами Пєскова, Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з НП на Кримському мосту.

Окупаційна влада Криму повідомила, що постраждалих через пожежу на Кримському мосту немає. Наразі там готується запуск поромної переправи через протоку, оскільки рух автомобільною та залізничною частинами Кримського мосту обмежений.

Після пожежі у районі Кримського мосту вишукувалися черги на автозаправках. "Влада" окупованого Криму запевняє людей, що запасу пального та продовольства у Криму достатньо, а всі логістичні схеми відпрацьовані.

Так званий речник "Держради Криму" Володимир Константинов звинуватив в інциденті на Кримському мосту Україну.

"Українські вандали таки зуміли дотягнутися своїми закривавленими руками до Кримського мосту. Їм тепер є чим пишатися: за 23 роки свого господарювання вони не зуміли побудувати в Криму нічого вартого уваги, а от пошкодити полотно російського мосту зуміли", - пише він у Telegram.

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