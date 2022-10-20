Зеленский о взрыве на Крымском мосту: "Мы этого точно не заказывали"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал взрыв на Крымском мосту.

Об этом глава государства заявил в интервью канадским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CTV News.

"Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно", – сказал президент.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.Также в России заявили, что якобы установили "организатора теракта" на Крымском мосту – им назвали руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и сотрудников службы. В ГУР МО такие обвинения назвали "ерундой", как и деятельность российских спецслужб.

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