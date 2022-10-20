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Зеленский о взрыве на Крымском мосту: "Мы этого точно не заказывали"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кримський,міст

Президент Владимир Зеленский прокомментировал взрыв на Крымском мосту.

Об этом глава государства заявил в интервью канадским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CTV News.

"Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно", – сказал президент.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.Также в России заявили, что якобы установили "организатора теракта" на Крымском мосту – им назвали руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и сотрудников службы. В ГУР МО такие обвинения назвали "ерундой", как и деятельность российских спецслужб.

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Топ комментарии
+44
ОПа навіть і не знала про звільнення Харківщини, до речі, саме тому операція так успішно і пройшла
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20.10.2022 18:28
+37
Ну до... ОПа і звільнення Харківщини не замовляла.
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20.10.2022 18:25
+28
"не замовляли", "на скільки мені відомо"...
Закрий рота і чекай поки тобі напишуть розумний текст!
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20.10.2022 18:25
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Ну до... ОПа і звільнення Харківщини не замовляла.
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20.10.2022 18:25 Ответить
ОПа навіть і не знала про звільнення Харківщини, до речі, саме тому операція так успішно і пройшла
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20.10.2022 18:28 Ответить
Тому потім вони на супутник претули попрохали скинутись, для ГУР Буданова-єрмака. Бо Халужному ітак всі супутникові дані США і брити надавали давно
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20.10.2022 18:38 Ответить
"не замовляли", "на скільки мені відомо"...
Закрий рота і чекай поки тобі напишуть розумний текст!
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20.10.2022 18:25 Ответить
Борис Джонсон снова станет премьером Великобритании.
Экс-премьер лидирует в опросах, он оказался фаворитом среди членов партии тори, претендующих на кресло премьер-министра в том случае, если Лиз Трасс снимут с должности, показал опрос YouGov, обнародованный 20 октября.
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20.10.2022 18:37 Ответить
щоб ваші слова та Богу в вуха.
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20.10.2022 18:51 Ответить
Лишається відкритим питання-кому в Британії цей "мутняк" був потрібний?
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20.10.2022 21:25 Ответить
Зачем оправдываться, всё равно касапня говорит что Украина. Единственное что меня расстроило что его не весь разнесли к куям собачьим.
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20.10.2022 18:26 Ответить
"Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3375142

Собсно никто и не сомневался
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20.10.2022 18:26 Ответить
Як він виправдовується так він і капітуляцію замість чогось-їншого підпише..
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20.10.2022 18:41 Ответить
Мені цікаво, ці придурки перед тим як відкривати рота трошки обдумують свої слова?
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20.10.2022 18:27 Ответить
Ніт, ноусери
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20.10.2022 18:29 Ответить
тебе оманського Осла та Єрмака просто не повідомили - і правильно зробили
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20.10.2022 18:28 Ответить
Все він вірно сказав.
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20.10.2022 18:28 Ответить
Що саме? Поясніть свою думку.
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20.10.2022 18:46 Ответить
Відповім за Алекса. Він дійсно це не замовляв і не знав.
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20.10.2022 18:59 Ответить
Логічно. Дякую.
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20.10.2022 19:00 Ответить
Що він разом із дрмкм нікя не знає...і це добре!
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20.10.2022 19:00 Ответить
Говори за себе...
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20.10.2022 18:30 Ответить
Оправдываться, конечно, не нужно, но последствия просчитывать всё-таки стоит.
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20.10.2022 18:32 Ответить
Хто відгріб? Товпень, Україна вісім років воює з ордою.
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20.10.2022 18:48 Ответить
8 років війна точилася на клаптику землі обмеженою третиною Донбасу! Київ, Харків, Львів ітд не бомбили! Тому не треба порівнювати те що було до 24.02 з тим що є зараз, це неспівмірні масштаби!
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20.10.2022 18:58 Ответить
Чи дурне, чи пришелепкувате?
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20.10.2022 18:41 Ответить
Дурний пришелепок
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20.10.2022 20:10 Ответить
Замість того, щоб сказати - без коментарів, він через свою боягузливість і обмеженість, почав виправдовуватися, наївно сподіваючись, що після цього путін змінить своє рішення про знищення енергетичної інфраструктури України.
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20.10.2022 18:43 Ответить
тактика труса, зрозуміло чому уклонявся від призову, і танцював перед сепарами- очікував хто кого переможе там і притулиться
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20.10.2022 18:52 Ответить
это не мы
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20.10.2022 18:44 Ответить
Шаурма, шашлики, пахлава замовлення з офісу
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20.10.2022 18:47 Ответить
Це все одно, що - желатєльна абязатєльна.
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20.10.2022 18:49 Ответить
Це і добре що кварталу95 не повідомляють про військові операції.
Навіщо?
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20.10.2022 18:50 Ответить
Та як би тобі , Напальончік,було все відомо то і вдалого контрнаступу на Херсонщину не було би
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20.10.2022 18:50 Ответить
Хватит бл**** оправдываться перед мразями фашистскими и позорить Украину. К тому же ***** насрать кто взорвал мост. Ему только льстит как перед ним пресмыкаются и оправдываются.
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20.10.2022 18:52 Ответить
А як не виправдовуваться,коли його і рекламували як найкращого президента саме кацяпи ,знимаючи в сериалу Слуга народа",цю троянську коняку підклали Україні саме кацяпа і для того щоб здати Україну.То може кремлівські господарі охреневші після того що Зе "мост обстріляв",маю надію в нього просто і не спитали
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20.10.2022 18:56 Ответить
Напевно дєрмачок би цього не замовив, хто ж кусає руку, що його кормить
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20.10.2022 18:53 Ответить
клован свою рояль-моніку дограє, як і просили - вибирали...
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20.10.2022 18:56 Ответить
а мы замовлялы в отличии от вас
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20.10.2022 19:01 Ответить
просто щаслива фантазія, але, можливо, одного дня український президент зможе раптом здивувати росіян заявою на кшталт «Так, це правда. Крім того, ми таємно розробили ядерну зброю та ракети великої дальності. Послухайте нас, кацапи, ми такі ж страшні та могутні, як кажуть у ваших новинах. Залиште нас, або ми відновимо Київську Русь і очистимо монгольське ДНК від нашої Москви ».
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20.10.2022 19:10 Ответить
Можливо.
Але для цього треба змінити президента, бо наявний може сказати лише "я гатов прінімать са всєх старон как нємєцкая порнозвєзда".
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20.10.2022 20:59 Ответить
А я не мог дождаться такого красивого фейерверка на этом мосту.
Как грыцца, эх раз, еще раз, еще много много раз пусть горит этот ********** мост.
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20.10.2022 19:31 Ответить
Іноді краще мовчати...
І пора поголитися!
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20.10.2022 19:41 Ответить
Я думаю, что это наймиты империализма, выкормиши госдепа и вашингтонского обкома, правосековые жидобандеровцы. Сначала расфигачили севпоток 1 и 2, потом крымский мостик. Призняюсь, это просто была тренировка на местности, которая прошла успешно. А главная цель это мацковский кремль с ******, срущим в чемодан.
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20.10.2022 19:43 Ответить
Все ботофермы визжат чтобы повесить этот взрыв на Украину. Нет в Украине такой дерзкой спецслужбы, они сливать могут только вагнергейт например, брелки конфисковать, мобилизованых ловить. Пародия на советское КГБ.
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20.10.2022 19:45 Ответить
Зачем нам его ломать - нам по нему ещё ездить и ездить.
Хоть и самострой, но в хозяйстве пригодится.
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20.10.2022 21:38 Ответить
С весны все, от последнего блогера до Залужного и Резникова говорили что крымский мост законная цель, и как только так сразу, а как упал так та то не мы, молчать надо и не комментировать, оправдываться какой-то слабостью отдаёт.
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20.10.2022 22:42 Ответить
 
 