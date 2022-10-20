Зеленский о взрыве на Крымском мосту: "Мы этого точно не заказывали"
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал взрыв на Крымском мосту.
Об этом глава государства заявил в интервью канадским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CTV News.
"Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно", – сказал президент.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.Также в России заявили, что якобы установили "организатора теракта" на Крымском мосту – им назвали руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и сотрудников службы. В ГУР МО такие обвинения назвали "ерундой", как и деятельность российских спецслужб.
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Закрий рота і чекай поки тобі напишуть розумний текст!
Экс-премьер лидирует в опросах, он оказался фаворитом среди членов партии тори, претендующих на кресло премьер-министра в том случае, если Лиз Трасс снимут с должности, показал опрос YouGov, обнародованный 20 октября.
Собсно никто и не сомневался
Навіщо?
Але для цього треба змінити президента, бо наявний може сказати лише "я гатов прінімать са всєх старон как нємєцкая порнозвєзда".
Как грыцца, эх раз, еще раз, еще много много раз пусть горит этот ********** мост.
І пора поголитися!
Хоть и самострой, но в хозяйстве пригодится.