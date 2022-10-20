Зеленський про вибух на Кримському мосту: "Ми цього точно не замовляли"
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Президент Володимир Зеленський прокоментував вибух на Кримському мосту.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю канадським журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CTV News.
"Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо", - сказав президент.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію. Також у Росії заявили, що нібито встановили "організатора теракту" на Кримському мосту - ним назвали керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та співробітників служби. У ГУР МО такі звинувачення назвали "нісенітницею", як і діяльність російських спецслужб.
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Закрий рота і чекай поки тобі напишуть розумний текст!
Экс-премьер лидирует в опросах, он оказался фаворитом среди членов партии тори, претендующих на кресло премьер-министра в том случае, если Лиз Трасс снимут с должности, показал опрос YouGov, обнародованный 20 октября.
Собсно никто и не сомневался
Навіщо?
Але для цього треба змінити президента, бо наявний може сказати лише "я гатов прінімать са всєх старон как нємєцкая порнозвєзда".
Как грыцца, эх раз, еще раз, еще много много раз пусть горит этот ********** мост.
І пора поголитися!
Хоть и самострой, но в хозяйстве пригодится.