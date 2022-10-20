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Зеленський про вибух на Кримському мосту: "Ми цього точно не замовляли"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кримський,міст

Президент Володимир Зеленський прокоментував вибух на Кримському мосту.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю канадським журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CTV News.

"Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо", - сказав президент.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію. Також у Росії заявили, що нібито встановили "організатора теракту" на Кримському мосту - ним назвали керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та співробітників служби. У ГУР МО такі звинувачення назвали "нісенітницею", як і діяльність російських спецслужб.

Читайте: Кримський міст російський уряд доручив відремонтувати до 1 липня 2023 року

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
ОПа навіть і не знала про звільнення Харківщини, до речі, саме тому операція так успішно і пройшла
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20.10.2022 18:28
+37
Ну до... ОПа і звільнення Харківщини не замовляла.
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20.10.2022 18:25
+28
"не замовляли", "на скільки мені відомо"...
Закрий рота і чекай поки тобі напишуть розумний текст!
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20.10.2022 18:25
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Ну до... ОПа і звільнення Харківщини не замовляла.
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20.10.2022 18:25 Відповісти
ОПа навіть і не знала про звільнення Харківщини, до речі, саме тому операція так успішно і пройшла
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20.10.2022 18:28 Відповісти
Тому потім вони на супутник претули попрохали скинутись, для ГУР Буданова-єрмака. Бо Халужному ітак всі супутникові дані США і брити надавали давно
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20.10.2022 18:38 Відповісти
"не замовляли", "на скільки мені відомо"...
Закрий рота і чекай поки тобі напишуть розумний текст!
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20.10.2022 18:25 Відповісти
Борис Джонсон снова станет премьером Великобритании.
Экс-премьер лидирует в опросах, он оказался фаворитом среди членов партии тори, претендующих на кресло премьер-министра в том случае, если Лиз Трасс снимут с должности, показал опрос YouGov, обнародованный 20 октября.
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20.10.2022 18:37 Відповісти
щоб ваші слова та Богу в вуха.
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20.10.2022 18:51 Відповісти
Лишається відкритим питання-кому в Британії цей "мутняк" був потрібний?
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20.10.2022 21:25 Відповісти
Зачем оправдываться, всё равно касапня говорит что Украина. Единственное что меня расстроило что его не весь разнесли к куям собачьим.
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20.10.2022 18:26 Відповісти
"Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3375142

Собсно никто и не сомневался
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20.10.2022 18:26 Відповісти
Як він виправдовується так він і капітуляцію замість чогось-їншого підпише..
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20.10.2022 18:41 Відповісти
Мені цікаво, ці придурки перед тим як відкривати рота трошки обдумують свої слова?
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20.10.2022 18:27 Відповісти
Ніт, ноусери
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20.10.2022 18:29 Відповісти
тебе оманського Осла та Єрмака просто не повідомили - і правильно зробили
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20.10.2022 18:28 Відповісти
Все він вірно сказав.
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20.10.2022 18:28 Відповісти
Що саме? Поясніть свою думку.
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20.10.2022 18:46 Відповісти
Відповім за Алекса. Він дійсно це не замовляв і не знав.
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20.10.2022 18:59 Відповісти
Логічно. Дякую.
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20.10.2022 19:00 Відповісти
Що він разом із дрмкм нікя не знає...і це добре!
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20.10.2022 19:00 Відповісти
Говори за себе...
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20.10.2022 18:30 Відповісти
Оправдываться, конечно, не нужно, но последствия просчитывать всё-таки стоит.
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20.10.2022 18:32 Відповісти
Хто відгріб? Товпень, Україна вісім років воює з ордою.
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20.10.2022 18:48 Відповісти
8 років війна точилася на клаптику землі обмеженою третиною Донбасу! Київ, Харків, Львів ітд не бомбили! Тому не треба порівнювати те що було до 24.02 з тим що є зараз, це неспівмірні масштаби!
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20.10.2022 18:58 Відповісти
Чи дурне, чи пришелепкувате?
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20.10.2022 18:41 Відповісти
Дурний пришелепок
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20.10.2022 20:10 Відповісти
Замість того, щоб сказати - без коментарів, він через свою боягузливість і обмеженість, почав виправдовуватися, наївно сподіваючись, що після цього путін змінить своє рішення про знищення енергетичної інфраструктури України.
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20.10.2022 18:43 Відповісти
тактика труса, зрозуміло чому уклонявся від призову, і танцював перед сепарами- очікував хто кого переможе там і притулиться
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20.10.2022 18:52 Відповісти
это не мы
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20.10.2022 18:44 Відповісти
Шаурма, шашлики, пахлава замовлення з офісу
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20.10.2022 18:47 Відповісти
Це все одно, що - желатєльна абязатєльна.
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20.10.2022 18:49 Відповісти
Це і добре що кварталу95 не повідомляють про військові операції.
Навіщо?
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20.10.2022 18:50 Відповісти
Та як би тобі , Напальончік,було все відомо то і вдалого контрнаступу на Херсонщину не було би
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20.10.2022 18:50 Відповісти
Хватит бл**** оправдываться перед мразями фашистскими и позорить Украину. К тому же ***** насрать кто взорвал мост. Ему только льстит как перед ним пресмыкаются и оправдываются.
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20.10.2022 18:52 Відповісти
А як не виправдовуваться,коли його і рекламували як найкращого президента саме кацяпи ,знимаючи в сериалу Слуга народа",цю троянську коняку підклали Україні саме кацяпа і для того щоб здати Україну.То може кремлівські господарі охреневші після того що Зе "мост обстріляв",маю надію в нього просто і не спитали
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20.10.2022 18:56 Відповісти
Напевно дєрмачок би цього не замовив, хто ж кусає руку, що його кормить
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20.10.2022 18:53 Відповісти
клован свою рояль-моніку дограє, як і просили - вибирали...
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20.10.2022 18:56 Відповісти
а мы замовлялы в отличии от вас
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20.10.2022 19:01 Відповісти
просто щаслива фантазія, але, можливо, одного дня український президент зможе раптом здивувати росіян заявою на кшталт «Так, це правда. Крім того, ми таємно розробили ядерну зброю та ракети великої дальності. Послухайте нас, кацапи, ми такі ж страшні та могутні, як кажуть у ваших новинах. Залиште нас, або ми відновимо Київську Русь і очистимо монгольське ДНК від нашої Москви ».
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20.10.2022 19:10 Відповісти
Можливо.
Але для цього треба змінити президента, бо наявний може сказати лише "я гатов прінімать са всєх старон как нємєцкая порнозвєзда".
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20.10.2022 20:59 Відповісти
А я не мог дождаться такого красивого фейерверка на этом мосту.
Как грыцца, эх раз, еще раз, еще много много раз пусть горит этот ********** мост.
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20.10.2022 19:31 Відповісти
Іноді краще мовчати...
І пора поголитися!
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20.10.2022 19:41 Відповісти
Я думаю, что это наймиты империализма, выкормиши госдепа и вашингтонского обкома, правосековые жидобандеровцы. Сначала расфигачили севпоток 1 и 2, потом крымский мостик. Призняюсь, это просто была тренировка на местности, которая прошла успешно. А главная цель это мацковский кремль с ******, срущим в чемодан.
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20.10.2022 19:43 Відповісти
Все ботофермы визжат чтобы повесить этот взрыв на Украину. Нет в Украине такой дерзкой спецслужбы, они сливать могут только вагнергейт например, брелки конфисковать, мобилизованых ловить. Пародия на советское КГБ.
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20.10.2022 19:45 Відповісти
Зачем нам его ломать - нам по нему ещё ездить и ездить.
Хоть и самострой, но в хозяйстве пригодится.
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20.10.2022 21:38 Відповісти
С весны все, от последнего блогера до Залужного и Резникова говорили что крымский мост законная цель, и как только так сразу, а как упал так та то не мы, молчать надо и не комментировать, оправдываться какой-то слабостью отдаёт.
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20.10.2022 22:42 Відповісти
 
 