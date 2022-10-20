Зеленський про вибух на Кримському мосту: "Ми цього точно не замовляли"

Президент Володимир Зеленський прокоментував вибух на Кримському мосту.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю канадським журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CTV News.

"Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо", - сказав президент.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію. Також у Росії заявили, що нібито встановили "організатора теракту" на Кримському мосту - ним назвали керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та співробітників служби. У ГУР МО такі звинувачення назвали "нісенітницею", як і діяльність російських спецслужб.

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