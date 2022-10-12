Кримський міст підірвали Буданов та ГУР, - ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТО

ФСБ Росії та Слідчий комітет РФ заявили, що організатором теракту на Кримському мості начебто були Головне управління розвідки міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. Затримано 5 громадян Росії, 3 громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту.

Заяву ФСБ публікують російські провладні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Вибуховий пристрій начебто закамуфлювали у рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 тонни, на початку серпня відправили з порту Одеси до болгарського Русе.

Як заявили російські спецслужби, до організації переправки вантажу з Болгарії до порту Поті в Грузії, а потім до Вірменії начебто були залучені громадяни України, Грузії та громадянин Вірменії.

"З 29 вересня по 3 жовтня в Єревані в терміналі "Трансальянс" вантаж був розмитнений за правилами ЄАЕС, була зроблена заміна документів, після чого його відправником вже було ТОВ "ГУ АР ДЖІ ГРУП" (Вірменія, місто Алаверді), а одержувачем ТОВ "Лідер" (Москва)", - йдеться у заяві ФСБ.

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7 жовтня начебто за сприяння громадянина України та ще 5 громадян Росії документи на вантаж знову були змінені, відправником було вказано ТОВ "ПЕК-34" (Ульяновськ), а одержувачем - неіснуюча фірма в Криму, йдеться у заяві ФСБ.

"Цього ж дня палети були завантажені у вантажівку громадянина Росії Махіра Юсубова (1971), яка виїхала до Сімферополя, а 8 жовтня о 06.03 під час проходження Кримським мостом було здійснено підрив", - заявили в ФСБ.

Контроль за пересуванням вантажу по всьому маршруту та контакти з підозрюваними нібито здійснював співробітник ГУР українського Міноборони, який представлявся Іваном Івановичем, заявили в ФСБ.

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Він начебто використовував для координації як віртуальний анонімний номер, куплений в Інтернеті, так і зареєстрований на конкретного громадянина України.

"Розслідування триває, всі організатори та співучасники, у тому числі іноземці, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до російського закону", - заявили в ФСБ.