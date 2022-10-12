УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4345 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
30 144 178

Кримський міст підірвали Буданов та ГУР, - ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТО

ФСБ Росії та Слідчий комітет РФ заявили, що організатором теракту на Кримському мості начебто були Головне управління розвідки міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. Затримано 5 громадян Росії, 3 громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту.

Заяву ФСБ публікують російські провладні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Вибуховий пристрій начебто закамуфлювали у рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 тонни, на початку серпня відправили з порту Одеси до болгарського Русе.

Кримський міст підірвали Буданов та ГУР, - ФСБ РФ 01

Як заявили російські спецслужби, до організації переправки вантажу з Болгарії до порту Поті в Грузії, а потім до Вірменії начебто були залучені громадяни України, Грузії та громадянин Вірменії.

"З 29 вересня по 3 жовтня в Єревані в терміналі "Трансальянс" вантаж був розмитнений за правилами ЄАЕС, була зроблена заміна документів, після чого його відправником вже було ТОВ "ГУ АР ДЖІ ГРУП" (Вірменія, місто Алаверді), а одержувачем ТОВ "Лідер" (Москва)", - йдеться у заяві ФСБ.

Також читайте: Вантажівка, яка вибухнула на Кримському мосту, не була в Болгарії, - уряд країни

7 жовтня начебто за сприяння громадянина України та ще 5 громадян Росії документи на вантаж знову були змінені, відправником було вказано ТОВ "ПЕК-34" (Ульяновськ), а одержувачем - неіснуюча фірма в Криму, йдеться у заяві ФСБ.

"Цього ж дня палети були завантажені у вантажівку громадянина Росії Махіра Юсубова (1971), яка виїхала до Сімферополя, а 8 жовтня о 06.03 під час проходження Кримським мостом було здійснено підрив", - заявили в ФСБ.

Кримський міст підірвали Буданов та ГУР, - ФСБ РФ 02

Контроль за пересуванням вантажу по всьому маршруту та контакти з підозрюваними нібито здійснював співробітник ГУР українського Міноборони, який представлявся Іваном Івановичем, заявили в ФСБ.

Також дивіться: У РФ нафотошопили "паспорт" для фейку про українця і вибух на Кримському мосту. ФОТО

Він начебто використовував для координації як віртуальний анонімний номер, куплений в Інтернеті, так і зареєстрований на конкретного громадянина України.

"Розслідування триває, всі організатори та співучасники, у тому числі іноземці, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до російського закону", - заявили в ФСБ.

Автор: 

Буданов (488) вибух (4436) Крим (14125) розвідка (3854) ФСБ (1448) Керченський міст (531)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+53
фото факт с места событий

показати весь коментар
12.10.2022 09:27
+26
Кац, опохмелись. Кумысу тяпни.
показати весь коментар
12.10.2022 09:25
+24
Буданов може тільки сожительствувать з колишнім громадянином раїсі Гогілашвілі і головною Машею країни, яка без допусків до держтаємниці була присутня в кабінеті зелупи на докладі Бурби по вагнерівцям. Ще Буданов може десь на місяць-півтора з початку війни зникнути від слова "взагалі" а потім постити систематично бердні в соцвальних мережах. Диверсійний акт від Буданова? Нє!
показати весь коментар
12.10.2022 09:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Іваном івановичем? Так це ж кгб-шна кличка путіна.
То це все путін організував?
показати весь коментар
12.10.2022 09:37 Відповісти
Так я не зрозумів, вАдітЬЄль де? СмЄртнік шолі?
показати весь коментар
12.10.2022 09:38 Відповісти
Про свою роль у запобіганні підриву фсб "скромно умолчала".
показати весь коментар
12.10.2022 09:39 Відповісти
Допомагали їм брати Зорян та Шкіряк. Відхід забезпечував герой чеченської війни - Арсеній Яценюк
показати весь коментар
12.10.2022 09:39 Відповісти
Отвлекала Анка...тю, баб Юлька.
показати весь коментар
12.10.2022 09:41 Відповісти
а почему не Фейгин с Арестовичем?
показати весь коментар
12.10.2022 09:40 Відповісти
Не позорились би,якщо це ми то спецслужби Мордора прохідний двір,самі себе дискредетують,і які притензіїї до нас в суд подасте?називать ваші подряпани мосту терактом,а як назвати бомбардування мирних людей Запоріжжя,Харківа?до того самі признаютья задачі поставление виполнени
показати весь коментар
12.10.2022 09:41 Відповісти
Ахаха) Это бандеровцы вместе с армянскими националистами грузили взрывчатку в Ереване, отвечаю)
показати весь коментар
12.10.2022 09:42 Відповісти
Хто уважно дивився ще не препароване відео початку вибуху, той неодмінно помітив, що вантажівка, про начебто вибух якої кацапи розпинаються, БУЛА ПОГЛИНУТА полум*ям вибуху поперед неї.
показати весь коментар
12.10.2022 09:42 Відповісти
Ні, то, мабуть, тіні забутих предків: Ярош, Зорян та Шкіряк
показати весь коментар
12.10.2022 09:43 Відповісти
План «Буданов» (внурішня назва - Савченко2) запущено
показати весь коментар
12.10.2022 09:44 Відповісти
точно
показати весь коментар
12.10.2022 09:57 Відповісти
Нашим спецслужбам респект, а ви ЛОШАРИ.
показати весь коментар
12.10.2022 09:45 Відповісти
Давно не читал ничего более глупого и смешного. Напоминает сюжет индийского фильма, где постоянно подменяют младенцев.
показати весь коментар
12.10.2022 09:46 Відповісти
Дуже вони його переоцінили .
показати весь коментар
12.10.2022 09:51 Відповісти
Болгари доречі заявили, що ця фура не перетинала їх кордон в цих числах, а ще дуже цікаво, що той потяг з паливом стояв на мості з 2гої години ночі. Буданов такий всемогущий навіть РЖД керує
показати весь коментар
12.10.2022 09:52 Відповісти
Не бачу в списку і світлин організатора підриву Кримського мосту-Філіпа Кіркорова.Зовсім недавно,кацап,який безпосередньо,під прикриттям,обертається в колах співаків,сам Басков,заявив,що Філя приймав участь у терракті.Скоро у Філі тоже заберуть дітей,щоб не були під злочинним впливом...
показати весь коментар
12.10.2022 11:38 Відповісти
фсб-Гівно,а СБУ-Супер! Я ж нічого не переплутав? Я ж правильно зрозумів ріпоїдів?
показати весь коментар
12.10.2022 09:52 Відповісти
На рентгені магічним чином зникла одна вісь тягача. На фото їх 2, а на рентгені вже одна. Це мабуть якась фура-трансформер або просто ФСБ п#здить, як завжди
показати весь коментар
12.10.2022 09:54 Відповісти
Цікаво підмічено )) Може бак мішає, але надкрильника зверху теж не видно ))
показати весь коментар
12.10.2022 10:03 Відповісти
Якраз бак там видно.
показати весь коментар
12.10.2022 10:25 Відповісти
Бак видно, але всі надкрилки йдуть вище коліс і баку, але його над баком не видно.
показати весь коментар
12.10.2022 10:28 Відповісти
ну і довжина фури також різна. добре видно по відстані від запаски до заду фури
показати весь коментар
12.10.2022 10:30 Відповісти
Хварби не хватило, та й час піджимав.. не встигли домалювати)
показати весь коментар
12.10.2022 10:10 Відповісти
И прицеп на пол-метра самоудлиннился.

На фото запаска в ровень с задним бортом прицепа, а на скане до него еще пол-метра
показати весь коментар
12.10.2022 10:31 Відповісти
ФСБ вважає що таким чином покращують становище свого агента . Але забули сказати недолугому щоб будьоновку зняв.
показати весь коментар
12.10.2022 09:55 Відповісти
будановку...
показати весь коментар
12.10.2022 10:01 Відповісти
Про 20т также вранье

Его бы вообще снесло от такого

Максимум там тонна была
показати весь коментар
12.10.2022 09:58 Відповісти
Скорее всего и 1 кг. не было! Почему касаботаможне не верить???
показати весь коментар
12.10.2022 10:48 Відповісти
Ну, похвалили Буданова, чудово! )))
показати весь коментар
12.10.2022 09:59 Відповісти
понад 22 тони вантаж з вибухівкою, через порти і митниці, і ніде не запікало???
Я б ще повірив, що везли аміачну селітру під виглядом добрива.
показати весь коментар
12.10.2022 10:00 Відповісти
цей міст треба висадити в повітря.
показати весь коментар
12.10.2022 10:01 Відповісти
Я думав це Ярош з Правим сектором
показати весь коментар
12.10.2022 10:02 Відповісти
"Операція багатопланова,були задіяні кращі-Зорян і Шкіряк,підривниця автомобілів і невинних жертв війни-пані Вовк,тепловізор,всі візитки забрало море...
показати весь коментар
12.10.2022 11:42 Відповісти
Так це наш міст, що хочемо то і робимо
показати весь коментар
12.10.2022 10:02 Відповісти
Там под мостом титановая визитка Буданова плавает, поныряйте-поищите.

Говорил же, что это ФСБ подорвало, чтобы потом орки раздолбали нашу энергетику. Украинским спецслужбам надо вычислить всех пидаров (не путать с геями), которые пилотировали бомбардировщики и выпускали ракеты по Украине, и после войны их перещёлкать по одному.
показати весь коментар
12.10.2022 10:02 Відповісти
Пилот и оператор не знают, куда стреляют: программирование КР это сложная операция и происходит на земле.
показати весь коментар
12.10.2022 10:26 Відповісти
такі летять і один пілот іншому каже - може постріляїм? а той - да, давай пальньом куда-нібудь, всі равно мі же ні знаїм куда!
показати весь коментар
12.10.2022 14:20 Відповісти
дивно що єрмак не очолив цей список, мабуть ще не нарили хто потяг з пальним зупиняв
показати весь коментар
12.10.2022 10:03 Відповісти
Треба ще додати до списку Наполеона та Тамерлана!
показати весь коментар
12.10.2022 10:03 Відповісти
ФСБ или ГРУ однозначно. Какой там Буданов.... Операцию слили бы на момент согласования, Ермак, секретарша с кофеем, тартаров и еще какой-то хрен. Если бы ракета - то да, возможно мы.
показати весь коментар
12.10.2022 10:03 Відповісти
На крайняк, сожитель Буданова Гогилашвили, в будуаре которого наш герой снимал угол.
показати весь коментар
12.10.2022 10:27 Відповісти
шо вы с грузовиков носитесь ,это не грузовик 100% , могу доказать
показати весь коментар
12.10.2022 10:05 Відповісти
Взрыв на опоре если пролеты подбросило и они просто съехали

Заминировали или катер стоял под мостом
показати весь коментар
12.10.2022 10:10 Відповісти
правильно под мостом , все что сверху летит в вверх по меньшему сопротивлению
показати весь коментар
12.10.2022 10:13 Відповісти
Дохлый Ссср сдох от повальной Лжи, рабZeя сдохнет от того же диагноза...😆Северный поток взорвал Петр Порошенко чтобы заморозить Европу отказавшейся от ГрязьПрома и Роснефти...😛
показати весь коментар
12.10.2022 10:06 Відповісти
По версії москалів їх кацапські митники пропустили на територію РФ вибухівку. А перед тим те саме зробили вірмени і грузини. Це при тому що системи автоматичного виявлення вибухівки на сьогоднішній день таке саме правило митниць світу як і камери відеоспостереження. Буданову таку рекламу зробили що всі наркокортелі світу звертатимуться по консультації-провіз куклу-вибухівку через 4міждержавні митниці і ніхто не засік. БРЕХНЯ.
показати весь коментар
12.10.2022 10:09 Відповісти
Караул!!!А как же СБУ???Вопрос чисто из любопытства:"Кто следующий,какая служба?Укравтодор?Облэнерго?Райсанэпидемстанция?"....одичалые,блин....
показати весь коментар
12.10.2022 10:10 Відповісти
россиянец внимательно осмотрел. А военные провели досмотр с разгрузкой методом перекура))
показати весь коментар
12.10.2022 10:10 Відповісти
странно, а болгарские спецслужбы оперативно проверили версию москвы насчет следования грузовика из Болгарии и опровергли ее. Этого грузовика никогда в Болгарии не было. ))
показати весь коментар
12.10.2022 10:11 Відповісти
Они на достоверность даже не смотрят

Это все для внутреннего потребления

Как с Боингом
показати весь коментар
12.10.2022 10:22 Відповісти
русню не бентежить, що на відео у вантажівки п'ять осей, а на скані чотири?)))
показати весь коментар
12.10.2022 10:14 Відповісти
Фура на рентгене длиннее, чем на видео. Посмотрите расположение запаски. Рукожопы. Но для внутреннего потребления сойдет и такое говно.
показати весь коментар
12.10.2022 10:19 Відповісти
Болгари вже казали: йдить нах.
Зараз вірмени теж саме скажуть...
показати весь коментар
12.10.2022 10:20 Відповісти
Даже не стараются придумать хоть похожее на правду
показати весь коментар
12.10.2022 10:28 Відповісти
Вірмени не скажуть. Бо їх содєржанія лішат.
показати весь коментар
12.10.2022 10:29 Відповісти
Буданов ні в своєї дупі, ні в носу покоирятись не зможе. Геній агетурист - тьху мудота.
показати весь коментар
12.10.2022 10:22 Відповісти
найди 10 невідповідностей картинки фури з "її" рентгензнімком сканера.
показати весь коментар
12.10.2022 10:27 Відповісти
прямо, Я щас тебе искать буду , тебе надо вот и ищи
показати весь коментар
12.10.2022 10:40 Відповісти
1. Одна ось фуры пропала
2. Запаску полуприцепа уже спи...и
3. Две балки полуприцепа срезали
показати весь коментар
12.10.2022 10:51 Відповісти
Яка чудова казка!
показати весь коментар
12.10.2022 10:33 Відповісти
Мне кажется, что версия с грузовиком - полная вафля... (хотя, если 22 тн ВВ, то такие разрушения могут быть). Почему?
А я вот дня три назад написал:

22:42 (фото поврежденного моста сверху) - явно не грузовик со взрывчаткой. В грузовике, скорее всего, был передатчик, который и сработал в непосредственной близости от заряда. Заряд же (смесь ВВ с термитной (или пирогелевой) смесью) был установлен заранее; установлен заранее и под пролетом. Установлен заряд был ровно в середине пролета - пролет перерубило пополам. После взрыва часть пролетного строения поднялась в воздух, сорвалась с опорных частей и упала в воду. Также на фотографии видно, что с другой стороны крайний пролет тоже сорвало с опорных частей, но он удержался на опоре, хоть и просел мимо опорных частей. Таких повреждений не было бы, если бы был воздушный взрыв (а взрыв в кузове грузовика является воздушным взрывом по отношению к полотну моста) произошел над пролетом.

На наличие термитной (пирогелевой) смеси указывает то, что

вслед за собственно взрывом сверху на мост несколько секунд сыпались мелкие горящие элементы наподобие фейерверка (есть соответствующее видео). Эти элементы, скорее всего, и подожгли топливо в цистернах. Но что может прожечь 10 мм сталь цистерны и воспламенить тяжелые нефтепродукты? А вот что: https://www.youtube.com/watch?v=3xQeF_EM7WU. Или вот: https://www.youtube.com/watch?v=oWRsQvrELPM

Правда похоже на видео с моста? (фотку прикрепил: https://wmpics.space/di-QT6O.png).

То, что ВВ была в грузовике я не верю в т.ч. и из-за следующего:

1) Если бы взрывчатка была в грузовике, то подрывать следовало бы не в самой низкой части моста, а в самой высокой: там, где автомобильный и железнодорожный пролеты самые большие и имеют арочную конструкцию. Там мост мало того, что арочный, так еще и вантовый. Его вообще хрен восстановишь (РФ такие тросы не производит и заменить поврежденные ванты просто невозможно будет). А вот минировать проще всего в низководной части моста (там, где был эпицентр взрыва): подплыл на лодке и минируй себе на здоровье: там чуть ли не руками дотянуться можно.

2) Безопасность моста обеспечивается в т.ч. и стационарными инспекционно-досмотровыми радиотехнические комплексами СТ-6035 (есть у меня смутное подозрение, что помимо СТ-6035 там в полотно вмонтированы простые газоанализаторы (автомобили над ними проезжают без всякого досмотра: сработает - отправят на досмотр)). И обслуживает их Минтранс. А охрану моста осуществляет как ФСБ, так и подразделения МВД (вохр), и МО. Подкупить одного можно, всех- нереально. Любой человек, служивший в разведке или частях СпН знает, что возможность провала специальной операции возрастает в геометрической прогрессии от количества ее элементов (сложности операции). При операции такой сложности (собрать и подготовить заряд и взрыватели, заложить взрывчатку в грузовик, проехать половину страны, пройти контроль - а провал вполне возможен при любом из этих действий) шансы на успешное её исполнение стремятся к нулю.

3) А как ее подрывать? Таймер заранее установить (как сегодня по телевизору по РенТВ рассказывали)? Чушь полнейшая. Использовать водителя не в слепую, а сознательно? Глупость - ни один человек такого многодневного напряжения не выдержит (смертника возможно использовать только "на коротке", в течение нескольких часов: потом - всё, наступает релаксация и человек тупо вырубается). Как взрывать-то будем? Внешним сигналом, следя через датчики внешнего мониторинга ТС (датчик ГЛОНАСС)? Ага, щас... Кто сказал, что они на мосту работают? Их там глушат.

Кроме того, меня настораживает вот что: видеокамеры (и множество других датчиков) стоят как над мостом, так и под мостом. Видео момента взрыва, снятое под мостом, кто-нибудь видел? Вот то-то и оно....

Есть там еще нестыковки (по мощности заряда, например). Про всё писать - рука устанет.

Кстати, всё вышеуказанное, вовсе не исключает поражения моста ракетой (это я особо хотел бы подчеркнуть, чтобы не было недоразумений). Всё вышесказанное, практически полностью, исключает подрыв грузовика.
А вот по этим фото рентгена грузовика: а как мы добьемся одновременности подрыва? Для этого, вообще-то, надо откалибровать взрыватели и провода (сделать так, чтобы сопротивление каждого из элементов параллельной цепи было одинаковым) - радиовзрыватели здесь не помогут (слишком много объектов подрыва), а неодновременный взрыв приведет к тому, что заряды не подорвутся (подорваться могут только заряды примыкающие друг к другу), а добрую половину их просто раскидает без какой-либо детонации. Это сколько проводов нам намотать надо (с риском того, что обрыв любого из них приведет к тому, что заряд не сдетонирует)?
И еще... При подрыве кабина, понятно, просто испарится. А вот ДВС ТС должен полететь вперед и вниз (вместе с передним мостом) и прочертить на асфальте видимую черту. А она есть? А ее нет - грузовик сбросило в море (поэтому и нет).
показати весь коментар
12.10.2022 10:45 Відповісти
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%E2%80%94_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0 краткость - сестра таланта
показати весь коментар
12.10.2022 10:56 Відповісти
Меня тоже вариант с фурой во мношом смущал....
показати весь коментар
12.10.2022 19:46 Відповісти
фсб устроило теракт. Потому что видос моментально попал в сети с камер охраны
А он мог попасть только с заранеее заготовленного решения фсб
показати весь коментар
12.10.2022 10:47 Відповісти
Сцук!! Теперь у Яроша появился конкурент...раньше искали визитки Яроша, теперь будут искать визитки Буданова....
показати весь коментар
12.10.2022 10:54 Відповісти
***** ,да они прикалываются , не нижнем фото , вообще не та фура , там все не соответствует, и запаска то же и габариты. 🙄 будет как с МН17 ,1000 версий . Сейчас ещё эту бабу подтянут , с мальчиком в трусиках , ( я типа сама видела , как водитель в Болгарии, нитроглицирин по палетам развивал )
показати весь коментар
12.10.2022 11:10 Відповісти
Розливал
показати весь коментар
12.10.2022 11:11 Відповісти
Мост взорвал путин по аналогии со взрывом домов в рф вначале 2000-х для создания правильного информационного фона мотивации своих недосолдат
показати весь коментар
12.10.2022 11:17 Відповісти
Если это был Буданов, то он может повторить.
показати весь коментар
12.10.2022 11:31 Відповісти
Не обнаружил на фото мальчика в трусиках..
показати весь коментар
12.10.2022 11:38 Відповісти
Тупий феесбешний фейк, примарений в стані шизофренічного помутніння. Поверхневий вибух ну ніяк не міг зірвати 3 плити перекриття мосту, тут явно щось бабахнуло під ними. То є раз. Друге, ідіоти наводять кольорове фото 3-х вісного тягача, а на рентгнені 2-х! Мало того, вони вже наплели, що то замість зерна з України вивезли вибухівку, яку завантажили у фуру, яку потім погнали через 8 кордонів! А тому тепер для кацапів під великим питанням зернова угода! Ось так, не менше...
показати весь коментар
12.10.2022 11:52 Відповісти
Раз Буданов таке зміг организовать, то може він і хремль підірве
показати весь коментар
12.10.2022 12:05 Відповісти
Помойка как всегда брешет.
показати весь коментар
12.10.2022 14:46 Відповісти
ФСБ просуває кар'єру агента Буданова в Україні.
показати весь коментар
12.10.2022 16:13 Відповісти
Что это 36-летний молодой нарик Буданов может делать, сожительствовать с гомиашвили и даже не знать кто он на самом деле.
показати весь коментар
12.10.2022 19:38 Відповісти
оце вже дійсно насмішили хто хто а буданов може лише дупу свою підірвати на унітазі та й то тихесенько пшиком...
показати весь коментар
12.10.2022 20:59 Відповісти

Це вин.
показати весь коментар
13.10.2022 00:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 