Кримський міст підірвали Буданов та ГУР, - ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТО
ФСБ Росії та Слідчий комітет РФ заявили, що організатором теракту на Кримському мості начебто були Головне управління розвідки міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. Затримано 5 громадян Росії, 3 громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту.
Заяву ФСБ публікують російські провладні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Вибуховий пристрій начебто закамуфлювали у рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 тонни, на початку серпня відправили з порту Одеси до болгарського Русе.
Як заявили російські спецслужби, до організації переправки вантажу з Болгарії до порту Поті в Грузії, а потім до Вірменії начебто були залучені громадяни України, Грузії та громадянин Вірменії.
"З 29 вересня по 3 жовтня в Єревані в терміналі "Трансальянс" вантаж був розмитнений за правилами ЄАЕС, була зроблена заміна документів, після чого його відправником вже було ТОВ "ГУ АР ДЖІ ГРУП" (Вірменія, місто Алаверді), а одержувачем ТОВ "Лідер" (Москва)", - йдеться у заяві ФСБ.
7 жовтня начебто за сприяння громадянина України та ще 5 громадян Росії документи на вантаж знову були змінені, відправником було вказано ТОВ "ПЕК-34" (Ульяновськ), а одержувачем - неіснуюча фірма в Криму, йдеться у заяві ФСБ.
"Цього ж дня палети були завантажені у вантажівку громадянина Росії Махіра Юсубова (1971), яка виїхала до Сімферополя, а 8 жовтня о 06.03 під час проходження Кримським мостом було здійснено підрив", - заявили в ФСБ.
Контроль за пересуванням вантажу по всьому маршруту та контакти з підозрюваними нібито здійснював співробітник ГУР українського Міноборони, який представлявся Іваном Івановичем, заявили в ФСБ.
Він начебто використовував для координації як віртуальний анонімний номер, куплений в Інтернеті, так і зареєстрований на конкретного громадянина України.
"Розслідування триває, всі організатори та співучасники, у тому числі іноземці, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до російського закону", - заявили в ФСБ.
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То це все путін організував?
Анка...тю, баб Юлька.
На фото запаска в ровень с задним бортом прицепа, а на скане до него еще пол-метра
Его бы вообще снесло от такого
Максимум там тонна была
Я б ще повірив, що везли аміачну селітру під виглядом добрива.
Говорил же, что это ФСБ подорвало, чтобы потом орки раздолбали нашу энергетику. Украинским спецслужбам надо вычислить всех пидаров (не путать с геями), которые пилотировали бомбардировщики и выпускали ракеты по Украине, и после войны их перещёлкать по одному.
Заминировали или катер стоял под мостом
Это все для внутреннего потребления
Как с Боингом
Зараз вірмени теж саме скажуть...
2. Запаску полуприцепа уже спи...и
3. Две балки полуприцепа срезали
А я вот дня три назад написал:
22:42 (фото поврежденного моста сверху) - явно не грузовик со взрывчаткой. В грузовике, скорее всего, был передатчик, который и сработал в непосредственной близости от заряда. Заряд же (смесь ВВ с термитной (или пирогелевой) смесью) был установлен заранее; установлен заранее и под пролетом. Установлен заряд был ровно в середине пролета - пролет перерубило пополам. После взрыва часть пролетного строения поднялась в воздух, сорвалась с опорных частей и упала в воду. Также на фотографии видно, что с другой стороны крайний пролет тоже сорвало с опорных частей, но он удержался на опоре, хоть и просел мимо опорных частей. Таких повреждений не было бы, если бы был воздушный взрыв (а взрыв в кузове грузовика является воздушным взрывом по отношению к полотну моста) произошел над пролетом.
На наличие термитной (пирогелевой) смеси указывает то, что
вслед за собственно взрывом сверху на мост несколько секунд сыпались мелкие горящие элементы наподобие фейерверка (есть соответствующее видео). Эти элементы, скорее всего, и подожгли топливо в цистернах. Но что может прожечь 10 мм сталь цистерны и воспламенить тяжелые нефтепродукты? А вот что: https://www.youtube.com/watch?v=3xQeF_EM7WU. Или вот: https://www.youtube.com/watch?v=oWRsQvrELPM
Правда похоже на видео с моста? (фотку прикрепил: https://wmpics.space/di-QT6O.png).
То, что ВВ была в грузовике я не верю в т.ч. и из-за следующего:
1) Если бы взрывчатка была в грузовике, то подрывать следовало бы не в самой низкой части моста, а в самой высокой: там, где автомобильный и железнодорожный пролеты самые большие и имеют арочную конструкцию. Там мост мало того, что арочный, так еще и вантовый. Его вообще хрен восстановишь (РФ такие тросы не производит и заменить поврежденные ванты просто невозможно будет). А вот минировать проще всего в низководной части моста (там, где был эпицентр взрыва): подплыл на лодке и минируй себе на здоровье: там чуть ли не руками дотянуться можно.
2) Безопасность моста обеспечивается в т.ч. и стационарными инспекционно-досмотровыми радиотехнические комплексами СТ-6035 (есть у меня смутное подозрение, что помимо СТ-6035 там в полотно вмонтированы простые газоанализаторы (автомобили над ними проезжают без всякого досмотра: сработает - отправят на досмотр)). И обслуживает их Минтранс. А охрану моста осуществляет как ФСБ, так и подразделения МВД (вохр), и МО. Подкупить одного можно, всех- нереально. Любой человек, служивший в разведке или частях СпН знает, что возможность провала специальной операции возрастает в геометрической прогрессии от количества ее элементов (сложности операции). При операции такой сложности (собрать и подготовить заряд и взрыватели, заложить взрывчатку в грузовик, проехать половину страны, пройти контроль - а провал вполне возможен при любом из этих действий) шансы на успешное её исполнение стремятся к нулю.
3) А как ее подрывать? Таймер заранее установить (как сегодня по телевизору по РенТВ рассказывали)? Чушь полнейшая. Использовать водителя не в слепую, а сознательно? Глупость - ни один человек такого многодневного напряжения не выдержит (смертника возможно использовать только "на коротке", в течение нескольких часов: потом - всё, наступает релаксация и человек тупо вырубается). Как взрывать-то будем? Внешним сигналом, следя через датчики внешнего мониторинга ТС (датчик ГЛОНАСС)? Ага, щас... Кто сказал, что они на мосту работают? Их там глушат.
Кроме того, меня настораживает вот что: видеокамеры (и множество других датчиков) стоят как над мостом, так и под мостом. Видео момента взрыва, снятое под мостом, кто-нибудь видел? Вот то-то и оно....
Есть там еще нестыковки (по мощности заряда, например). Про всё писать - рука устанет.
Кстати, всё вышеуказанное, вовсе не исключает поражения моста ракетой (это я особо хотел бы подчеркнуть, чтобы не было недоразумений). Всё вышесказанное, практически полностью, исключает подрыв грузовика.
А вот по этим фото рентгена грузовика: а как мы добьемся одновременности подрыва? Для этого, вообще-то, надо откалибровать взрыватели и провода (сделать так, чтобы сопротивление каждого из элементов параллельной цепи было одинаковым) - радиовзрыватели здесь не помогут (слишком много объектов подрыва), а неодновременный взрыв приведет к тому, что заряды не подорвутся (подорваться могут только заряды примыкающие друг к другу), а добрую половину их просто раскидает без какой-либо детонации. Это сколько проводов нам намотать надо (с риском того, что обрыв любого из них приведет к тому, что заряд не сдетонирует)?
И еще... При подрыве кабина, понятно, просто испарится. А вот ДВС ТС должен полететь вперед и вниз (вместе с передним мостом) и прочертить на асфальте видимую черту. А она есть? А ее нет - грузовик сбросило в море (поэтому и нет).
А он мог попасть только с заранеее заготовленного решения фсб
Це вин.