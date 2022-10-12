Крымский мост взорвали Буданов и ГУР, - ФСБ РФ. ВИДЕО+ФОТО
ФСБ России и Следственный комитет РФ заявили, что организатором теракта на Крымском мосту якобы были Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении, подозреваемые в подготовке подрыва моста.
Заявление ФСБ публикуют российские провластные СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Взрывное устройство вроде бы закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом более 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарское Русе.
Как заявили российские спецслужбы, в организации переправки груза из Болгарии в порт Поти в Грузии, а затем в Армению якобы были привлечены граждане Украины, Грузии и гражданин Армении.
"С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС, была произведена замена документов, после чего его отправителем уже было ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУПП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" "(Москва)", - говорится в заявлении ФСБ.
7 октября якобы при содействии гражданина Украины и еще 5 граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем - несуществующая фирма в Крыму, говорится в заявлении ФСБ.
"В этот же день паллеты были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06.03 во время прохождения по Крымскому мосту был совершен подрыв", - заявили в ФСБ.
Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с подозреваемыми якобы осуществлял сотрудник ГУР украинского Минобороны, представлявшийся Иваном Ивановичем, заявили в ФСБ.
Он якобы использовал для координации виртуальный анонимный номер, купленный в Интернете, так и зарегистрированный на конкретного гражданина Украины.
"Расследование продолжается, все организаторы и соучастники, в том числе иностранцы, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законом", - заявили в ФСБ.
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То це все путін організував?
Анка...тю, баб Юлька.
На фото запаска в ровень с задним бортом прицепа, а на скане до него еще пол-метра
Его бы вообще снесло от такого
Максимум там тонна была
Я б ще повірив, що везли аміачну селітру під виглядом добрива.
Говорил же, что это ФСБ подорвало, чтобы потом орки раздолбали нашу энергетику. Украинским спецслужбам надо вычислить всех пидаров (не путать с геями), которые пилотировали бомбардировщики и выпускали ракеты по Украине, и после войны их перещёлкать по одному.
Заминировали или катер стоял под мостом
Это все для внутреннего потребления
Как с Боингом
Зараз вірмени теж саме скажуть...
2. Запаску полуприцепа уже спи...и
3. Две балки полуприцепа срезали
А я вот дня три назад написал:
22:42 (фото поврежденного моста сверху) - явно не грузовик со взрывчаткой. В грузовике, скорее всего, был передатчик, который и сработал в непосредственной близости от заряда. Заряд же (смесь ВВ с термитной (или пирогелевой) смесью) был установлен заранее; установлен заранее и под пролетом. Установлен заряд был ровно в середине пролета - пролет перерубило пополам. После взрыва часть пролетного строения поднялась в воздух, сорвалась с опорных частей и упала в воду. Также на фотографии видно, что с другой стороны крайний пролет тоже сорвало с опорных частей, но он удержался на опоре, хоть и просел мимо опорных частей. Таких повреждений не было бы, если бы был воздушный взрыв (а взрыв в кузове грузовика является воздушным взрывом по отношению к полотну моста) произошел над пролетом.
На наличие термитной (пирогелевой) смеси указывает то, что
вслед за собственно взрывом сверху на мост несколько секунд сыпались мелкие горящие элементы наподобие фейерверка (есть соответствующее видео). Эти элементы, скорее всего, и подожгли топливо в цистернах. Но что может прожечь 10 мм сталь цистерны и воспламенить тяжелые нефтепродукты? А вот что: https://www.youtube.com/watch?v=3xQeF_EM7WU. Или вот: https://www.youtube.com/watch?v=oWRsQvrELPM
Правда похоже на видео с моста? (фотку прикрепил: https://wmpics.space/di-QT6O.png).
То, что ВВ была в грузовике я не верю в т.ч. и из-за следующего:
1) Если бы взрывчатка была в грузовике, то подрывать следовало бы не в самой низкой части моста, а в самой высокой: там, где автомобильный и железнодорожный пролеты самые большие и имеют арочную конструкцию. Там мост мало того, что арочный, так еще и вантовый. Его вообще хрен восстановишь (РФ такие тросы не производит и заменить поврежденные ванты просто невозможно будет). А вот минировать проще всего в низководной части моста (там, где был эпицентр взрыва): подплыл на лодке и минируй себе на здоровье: там чуть ли не руками дотянуться можно.
2) Безопасность моста обеспечивается в т.ч. и стационарными инспекционно-досмотровыми радиотехнические комплексами СТ-6035 (есть у меня смутное подозрение, что помимо СТ-6035 там в полотно вмонтированы простые газоанализаторы (автомобили над ними проезжают без всякого досмотра: сработает - отправят на досмотр)). И обслуживает их Минтранс. А охрану моста осуществляет как ФСБ, так и подразделения МВД (вохр), и МО. Подкупить одного можно, всех- нереально. Любой человек, служивший в разведке или частях СпН знает, что возможность провала специальной операции возрастает в геометрической прогрессии от количества ее элементов (сложности операции). При операции такой сложности (собрать и подготовить заряд и взрыватели, заложить взрывчатку в грузовик, проехать половину страны, пройти контроль - а провал вполне возможен при любом из этих действий) шансы на успешное её исполнение стремятся к нулю.
3) А как ее подрывать? Таймер заранее установить (как сегодня по телевизору по РенТВ рассказывали)? Чушь полнейшая. Использовать водителя не в слепую, а сознательно? Глупость - ни один человек такого многодневного напряжения не выдержит (смертника возможно использовать только "на коротке", в течение нескольких часов: потом - всё, наступает релаксация и человек тупо вырубается). Как взрывать-то будем? Внешним сигналом, следя через датчики внешнего мониторинга ТС (датчик ГЛОНАСС)? Ага, щас... Кто сказал, что они на мосту работают? Их там глушат.
Кроме того, меня настораживает вот что: видеокамеры (и множество других датчиков) стоят как над мостом, так и под мостом. Видео момента взрыва, снятое под мостом, кто-нибудь видел? Вот то-то и оно....
Есть там еще нестыковки (по мощности заряда, например). Про всё писать - рука устанет.
Кстати, всё вышеуказанное, вовсе не исключает поражения моста ракетой (это я особо хотел бы подчеркнуть, чтобы не было недоразумений). Всё вышесказанное, практически полностью, исключает подрыв грузовика.
А вот по этим фото рентгена грузовика: а как мы добьемся одновременности подрыва? Для этого, вообще-то, надо откалибровать взрыватели и провода (сделать так, чтобы сопротивление каждого из элементов параллельной цепи было одинаковым) - радиовзрыватели здесь не помогут (слишком много объектов подрыва), а неодновременный взрыв приведет к тому, что заряды не подорвутся (подорваться могут только заряды примыкающие друг к другу), а добрую половину их просто раскидает без какой-либо детонации. Это сколько проводов нам намотать надо (с риском того, что обрыв любого из них приведет к тому, что заряд не сдетонирует)?
И еще... При подрыве кабина, понятно, просто испарится. А вот ДВС ТС должен полететь вперед и вниз (вместе с передним мостом) и прочертить на асфальте видимую черту. А она есть? А ее нет - грузовик сбросило в море (поэтому и нет).
А он мог попасть только с заранеее заготовленного решения фсб
Це вин.