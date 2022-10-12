Крымский мост взорвали Буданов и ГУР, - ФСБ РФ. ВИДЕО+ФОТО

ФСБ России и Следственный комитет РФ заявили, что организатором теракта на Крымском мосту якобы были Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении, подозреваемые в подготовке подрыва моста.

Заявление ФСБ публикуют российские провластные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Взрывное устройство вроде бы закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом более 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарское Русе.

Как заявили российские спецслужбы, в организации переправки груза из Болгарии в порт Поти в Грузии, а затем в Армению якобы были привлечены граждане Украины, Грузии и гражданин Армении.

"С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС, была произведена замена документов, после чего его отправителем уже было ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУПП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" "(Москва)", - говорится в заявлении ФСБ.

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7 октября якобы при содействии гражданина Украины и еще 5 граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем - несуществующая фирма в Крыму, говорится в заявлении ФСБ.

"В этот же день паллеты были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06.03 во время прохождения по Крымскому мосту был совершен подрыв", - заявили в ФСБ.

Контроль за передвижением груза по всему маршруту и ​​контакты с подозреваемыми якобы осуществлял сотрудник ГУР украинского Минобороны, представлявшийся Иваном Ивановичем, заявили в ФСБ.

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Он якобы использовал для координации виртуальный анонимный номер, купленный в Интернете, так и зарегистрированный на конкретного гражданина Украины.

"Расследование продолжается, все организаторы и соучастники, в том числе иностранцы, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законом", - заявили в ФСБ.