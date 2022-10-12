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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Крымский мост взорвали Буданов и ГУР, - ФСБ РФ. ВИДЕО+ФОТО

буданов

ФСБ России и Следственный комитет РФ заявили, что организатором теракта на Крымском мосту якобы были Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении, подозреваемые в подготовке подрыва моста.

Заявление ФСБ публикуют российские провластные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Взрывное устройство вроде бы закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом более 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарское Русе.

Крымский мост взорвали Буданов и ГУР, - ФСБ РФ 01

Как заявили российские спецслужбы, в организации переправки груза из Болгарии в порт Поти в Грузии, а затем в Армению якобы были привлечены граждане Украины, Грузии и гражданин Армении.

"С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС, была произведена замена документов, после чего его отправителем уже было ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУПП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" "(Москва)", - говорится в заявлении ФСБ.

Также читайте: Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не был в Болгарии, - правительство страны

7 октября якобы при содействии гражданина Украины и еще 5 граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем - несуществующая фирма в Крыму, говорится в заявлении ФСБ.

"В этот же день паллеты были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06.03 во время прохождения по Крымскому мосту был совершен подрыв", - заявили в ФСБ.

Крымский мост взорвали Буданов и ГУР, - ФСБ РФ 02

Контроль за передвижением груза по всему маршруту и ​​контакты с подозреваемыми якобы осуществлял сотрудник ГУР украинского Минобороны, представлявшийся Иваном Ивановичем, заявили в ФСБ.

Также смотрите: В РФ нафотошопили "паспорт" для фейка об украинце и взрыве на Крымском мосту. ФОТО

Он якобы использовал для координации виртуальный анонимный номер, купленный в Интернете, так и зарегистрированный на конкретного гражданина Украины.

"Расследование продолжается, все организаторы и соучастники, в том числе иностранцы, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законом", - заявили в ФСБ.

Буданов (451) взрыв (6724) Крым (26364) разведка (4168) ФСБ (1934) Керченский мост (392)


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Топ комментарии
+53
фото факт с места событий

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12.10.2022 09:27
+26
Кац, опохмелись. Кумысу тяпни.
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12.10.2022 09:25
+24
Буданов може тільки сожительствувать з колишнім громадянином раїсі Гогілашвілі і головною Машею країни, яка без допусків до держтаємниці була присутня в кабінеті зелупи на докладі Бурби по вагнерівцям. Ще Буданов може десь на місяць-півтора з початку війни зникнути від слова "взагалі" а потім постити систематично бердні в соцвальних мережах. Диверсійний акт від Буданова? Нє!
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12.10.2022 09:23
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Іваном івановичем? Так це ж кгб-шна кличка путіна.
То це все путін організував?
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12.10.2022 09:37 Ответить
Так я не зрозумів, вАдітЬЄль де? СмЄртнік шолі?
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12.10.2022 09:38 Ответить
Про свою роль у запобіганні підриву фсб "скромно умолчала".
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12.10.2022 09:39 Ответить
Допомагали їм брати Зорян та Шкіряк. Відхід забезпечував герой чеченської війни - Арсеній Яценюк
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12.10.2022 09:39 Ответить
Отвлекала Анка...тю, баб Юлька.
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12.10.2022 09:41 Ответить
а почему не Фейгин с Арестовичем?
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12.10.2022 09:40 Ответить
Не позорились би,якщо це ми то спецслужби Мордора прохідний двір,самі себе дискредетують,і які притензіїї до нас в суд подасте?називать ваші подряпани мосту терактом,а як назвати бомбардування мирних людей Запоріжжя,Харківа?до того самі признаютья задачі поставление виполнени
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12.10.2022 09:41 Ответить
Ахаха) Это бандеровцы вместе с армянскими националистами грузили взрывчатку в Ереване, отвечаю)
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12.10.2022 09:42 Ответить
Хто уважно дивився ще не препароване відео початку вибуху, той неодмінно помітив, що вантажівка, про начебто вибух якої кацапи розпинаються, БУЛА ПОГЛИНУТА полум*ям вибуху поперед неї.
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12.10.2022 09:42 Ответить
Ні, то, мабуть, тіні забутих предків: Ярош, Зорян та Шкіряк
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12.10.2022 09:43 Ответить
План «Буданов» (внурішня назва - Савченко2) запущено
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12.10.2022 09:44 Ответить
точно
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12.10.2022 09:57 Ответить
Нашим спецслужбам респект, а ви ЛОШАРИ.
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12.10.2022 09:45 Ответить
Давно не читал ничего более глупого и смешного. Напоминает сюжет индийского фильма, где постоянно подменяют младенцев.
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12.10.2022 09:46 Ответить
Дуже вони його переоцінили .
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12.10.2022 09:51 Ответить
Болгари доречі заявили, що ця фура не перетинала їх кордон в цих числах, а ще дуже цікаво, що той потяг з паливом стояв на мості з 2гої години ночі. Буданов такий всемогущий навіть РЖД керує
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12.10.2022 09:52 Ответить
Не бачу в списку і світлин організатора підриву Кримського мосту-Філіпа Кіркорова.Зовсім недавно,кацап,який безпосередньо,під прикриттям,обертається в колах співаків,сам Басков,заявив,що Філя приймав участь у терракті.Скоро у Філі тоже заберуть дітей,щоб не були під злочинним впливом...
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12.10.2022 11:38 Ответить
фсб-Гівно,а СБУ-Супер! Я ж нічого не переплутав? Я ж правильно зрозумів ріпоїдів?
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12.10.2022 09:52 Ответить
На рентгені магічним чином зникла одна вісь тягача. На фото їх 2, а на рентгені вже одна. Це мабуть якась фура-трансформер або просто ФСБ п#здить, як завжди
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12.10.2022 09:54 Ответить
Цікаво підмічено )) Може бак мішає, але надкрильника зверху теж не видно ))
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12.10.2022 10:03 Ответить
Якраз бак там видно.
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12.10.2022 10:25 Ответить
Бак видно, але всі надкрилки йдуть вище коліс і баку, але його над баком не видно.
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12.10.2022 10:28 Ответить
ну і довжина фури також різна. добре видно по відстані від запаски до заду фури
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12.10.2022 10:30 Ответить
Хварби не хватило, та й час піджимав.. не встигли домалювати)
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12.10.2022 10:10 Ответить
И прицеп на пол-метра самоудлиннился.

На фото запаска в ровень с задним бортом прицепа, а на скане до него еще пол-метра
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12.10.2022 10:31 Ответить
ФСБ вважає що таким чином покращують становище свого агента . Але забули сказати недолугому щоб будьоновку зняв.
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12.10.2022 09:55 Ответить
будановку...
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12.10.2022 10:01 Ответить
Про 20т также вранье

Его бы вообще снесло от такого

Максимум там тонна была
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12.10.2022 09:58 Ответить
Скорее всего и 1 кг. не было! Почему касаботаможне не верить???
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12.10.2022 10:48 Ответить
Ну, похвалили Буданова, чудово! )))
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12.10.2022 09:59 Ответить
понад 22 тони вантаж з вибухівкою, через порти і митниці, і ніде не запікало???
Я б ще повірив, що везли аміачну селітру під виглядом добрива.
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12.10.2022 10:00 Ответить
цей міст треба висадити в повітря.
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12.10.2022 10:01 Ответить
Я думав це Ярош з Правим сектором
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12.10.2022 10:02 Ответить
"Операція багатопланова,були задіяні кращі-Зорян і Шкіряк,підривниця автомобілів і невинних жертв війни-пані Вовк,тепловізор,всі візитки забрало море...
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12.10.2022 11:42 Ответить
Так це наш міст, що хочемо то і робимо
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12.10.2022 10:02 Ответить
Там под мостом титановая визитка Буданова плавает, поныряйте-поищите.

Говорил же, что это ФСБ подорвало, чтобы потом орки раздолбали нашу энергетику. Украинским спецслужбам надо вычислить всех пидаров (не путать с геями), которые пилотировали бомбардировщики и выпускали ракеты по Украине, и после войны их перещёлкать по одному.
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12.10.2022 10:02 Ответить
Пилот и оператор не знают, куда стреляют: программирование КР это сложная операция и происходит на земле.
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12.10.2022 10:26 Ответить
такі летять і один пілот іншому каже - може постріляїм? а той - да, давай пальньом куда-нібудь, всі равно мі же ні знаїм куда!
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12.10.2022 14:20 Ответить
дивно що єрмак не очолив цей список, мабуть ще не нарили хто потяг з пальним зупиняв
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12.10.2022 10:03 Ответить
Треба ще додати до списку Наполеона та Тамерлана!
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12.10.2022 10:03 Ответить
ФСБ или ГРУ однозначно. Какой там Буданов.... Операцию слили бы на момент согласования, Ермак, секретарша с кофеем, тартаров и еще какой-то хрен. Если бы ракета - то да, возможно мы.
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12.10.2022 10:03 Ответить
На крайняк, сожитель Буданова Гогилашвили, в будуаре которого наш герой снимал угол.
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12.10.2022 10:27 Ответить
шо вы с грузовиков носитесь ,это не грузовик 100% , могу доказать
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12.10.2022 10:05 Ответить
Взрыв на опоре если пролеты подбросило и они просто съехали

Заминировали или катер стоял под мостом
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12.10.2022 10:10 Ответить
правильно под мостом , все что сверху летит в вверх по меньшему сопротивлению
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12.10.2022 10:13 Ответить
Дохлый Ссср сдох от повальной Лжи, рабZeя сдохнет от того же диагноза...😆Северный поток взорвал Петр Порошенко чтобы заморозить Европу отказавшейся от ГрязьПрома и Роснефти...😛
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12.10.2022 10:06 Ответить
По версії москалів їх кацапські митники пропустили на територію РФ вибухівку. А перед тим те саме зробили вірмени і грузини. Це при тому що системи автоматичного виявлення вибухівки на сьогоднішній день таке саме правило митниць світу як і камери відеоспостереження. Буданову таку рекламу зробили що всі наркокортелі світу звертатимуться по консультації-провіз куклу-вибухівку через 4міждержавні митниці і ніхто не засік. БРЕХНЯ.
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12.10.2022 10:09 Ответить
Караул!!!А как же СБУ???Вопрос чисто из любопытства:"Кто следующий,какая служба?Укравтодор?Облэнерго?Райсанэпидемстанция?"....одичалые,блин....
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12.10.2022 10:10 Ответить
россиянец внимательно осмотрел. А военные провели досмотр с разгрузкой методом перекура))
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12.10.2022 10:10 Ответить
странно, а болгарские спецслужбы оперативно проверили версию москвы насчет следования грузовика из Болгарии и опровергли ее. Этого грузовика никогда в Болгарии не было. ))
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12.10.2022 10:11 Ответить
Они на достоверность даже не смотрят

Это все для внутреннего потребления

Как с Боингом
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12.10.2022 10:22 Ответить
русню не бентежить, що на відео у вантажівки п'ять осей, а на скані чотири?)))
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12.10.2022 10:14 Ответить
Фура на рентгене длиннее, чем на видео. Посмотрите расположение запаски. Рукожопы. Но для внутреннего потребления сойдет и такое говно.
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12.10.2022 10:19 Ответить
Болгари вже казали: йдить нах.
Зараз вірмени теж саме скажуть...
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12.10.2022 10:20 Ответить
Даже не стараются придумать хоть похожее на правду
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12.10.2022 10:28 Ответить
Вірмени не скажуть. Бо їх содєржанія лішат.
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12.10.2022 10:29 Ответить
Буданов ні в своєї дупі, ні в носу покоирятись не зможе. Геній агетурист - тьху мудота.
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12.10.2022 10:22 Ответить
найди 10 невідповідностей картинки фури з "її" рентгензнімком сканера.
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12.10.2022 10:27 Ответить
прямо, Я щас тебе искать буду , тебе надо вот и ищи
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12.10.2022 10:40 Ответить
1. Одна ось фуры пропала
2. Запаску полуприцепа уже спи...и
3. Две балки полуприцепа срезали
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12.10.2022 10:51 Ответить
Яка чудова казка!
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12.10.2022 10:33 Ответить
Мне кажется, что версия с грузовиком - полная вафля... (хотя, если 22 тн ВВ, то такие разрушения могут быть). Почему?
А я вот дня три назад написал:

22:42 (фото поврежденного моста сверху) - явно не грузовик со взрывчаткой. В грузовике, скорее всего, был передатчик, который и сработал в непосредственной близости от заряда. Заряд же (смесь ВВ с термитной (или пирогелевой) смесью) был установлен заранее; установлен заранее и под пролетом. Установлен заряд был ровно в середине пролета - пролет перерубило пополам. После взрыва часть пролетного строения поднялась в воздух, сорвалась с опорных частей и упала в воду. Также на фотографии видно, что с другой стороны крайний пролет тоже сорвало с опорных частей, но он удержался на опоре, хоть и просел мимо опорных частей. Таких повреждений не было бы, если бы был воздушный взрыв (а взрыв в кузове грузовика является воздушным взрывом по отношению к полотну моста) произошел над пролетом.

На наличие термитной (пирогелевой) смеси указывает то, что

вслед за собственно взрывом сверху на мост несколько секунд сыпались мелкие горящие элементы наподобие фейерверка (есть соответствующее видео). Эти элементы, скорее всего, и подожгли топливо в цистернах. Но что может прожечь 10 мм сталь цистерны и воспламенить тяжелые нефтепродукты? А вот что: https://www.youtube.com/watch?v=3xQeF_EM7WU. Или вот: https://www.youtube.com/watch?v=oWRsQvrELPM

Правда похоже на видео с моста? (фотку прикрепил: https://wmpics.space/di-QT6O.png).

То, что ВВ была в грузовике я не верю в т.ч. и из-за следующего:

1) Если бы взрывчатка была в грузовике, то подрывать следовало бы не в самой низкой части моста, а в самой высокой: там, где автомобильный и железнодорожный пролеты самые большие и имеют арочную конструкцию. Там мост мало того, что арочный, так еще и вантовый. Его вообще хрен восстановишь (РФ такие тросы не производит и заменить поврежденные ванты просто невозможно будет). А вот минировать проще всего в низководной части моста (там, где был эпицентр взрыва): подплыл на лодке и минируй себе на здоровье: там чуть ли не руками дотянуться можно.

2) Безопасность моста обеспечивается в т.ч. и стационарными инспекционно-досмотровыми радиотехнические комплексами СТ-6035 (есть у меня смутное подозрение, что помимо СТ-6035 там в полотно вмонтированы простые газоанализаторы (автомобили над ними проезжают без всякого досмотра: сработает - отправят на досмотр)). И обслуживает их Минтранс. А охрану моста осуществляет как ФСБ, так и подразделения МВД (вохр), и МО. Подкупить одного можно, всех- нереально. Любой человек, служивший в разведке или частях СпН знает, что возможность провала специальной операции возрастает в геометрической прогрессии от количества ее элементов (сложности операции). При операции такой сложности (собрать и подготовить заряд и взрыватели, заложить взрывчатку в грузовик, проехать половину страны, пройти контроль - а провал вполне возможен при любом из этих действий) шансы на успешное её исполнение стремятся к нулю.

3) А как ее подрывать? Таймер заранее установить (как сегодня по телевизору по РенТВ рассказывали)? Чушь полнейшая. Использовать водителя не в слепую, а сознательно? Глупость - ни один человек такого многодневного напряжения не выдержит (смертника возможно использовать только "на коротке", в течение нескольких часов: потом - всё, наступает релаксация и человек тупо вырубается). Как взрывать-то будем? Внешним сигналом, следя через датчики внешнего мониторинга ТС (датчик ГЛОНАСС)? Ага, щас... Кто сказал, что они на мосту работают? Их там глушат.

Кроме того, меня настораживает вот что: видеокамеры (и множество других датчиков) стоят как над мостом, так и под мостом. Видео момента взрыва, снятое под мостом, кто-нибудь видел? Вот то-то и оно....

Есть там еще нестыковки (по мощности заряда, например). Про всё писать - рука устанет.

Кстати, всё вышеуказанное, вовсе не исключает поражения моста ракетой (это я особо хотел бы подчеркнуть, чтобы не было недоразумений). Всё вышесказанное, практически полностью, исключает подрыв грузовика.
А вот по этим фото рентгена грузовика: а как мы добьемся одновременности подрыва? Для этого, вообще-то, надо откалибровать взрыватели и провода (сделать так, чтобы сопротивление каждого из элементов параллельной цепи было одинаковым) - радиовзрыватели здесь не помогут (слишком много объектов подрыва), а неодновременный взрыв приведет к тому, что заряды не подорвутся (подорваться могут только заряды примыкающие друг к другу), а добрую половину их просто раскидает без какой-либо детонации. Это сколько проводов нам намотать надо (с риском того, что обрыв любого из них приведет к тому, что заряд не сдетонирует)?
И еще... При подрыве кабина, понятно, просто испарится. А вот ДВС ТС должен полететь вперед и вниз (вместе с передним мостом) и прочертить на асфальте видимую черту. А она есть? А ее нет - грузовик сбросило в море (поэтому и нет).
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12.10.2022 10:45 Ответить
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%E2%80%94_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0 краткость - сестра таланта
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12.10.2022 10:56 Ответить
Меня тоже вариант с фурой во мношом смущал....
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12.10.2022 19:46 Ответить
фсб устроило теракт. Потому что видос моментально попал в сети с камер охраны
А он мог попасть только с заранеее заготовленного решения фсб
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12.10.2022 10:47 Ответить
Сцук!! Теперь у Яроша появился конкурент...раньше искали визитки Яроша, теперь будут искать визитки Буданова....
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12.10.2022 10:54 Ответить
***** ,да они прикалываются , не нижнем фото , вообще не та фура , там все не соответствует, и запаска то же и габариты. 🙄 будет как с МН17 ,1000 версий . Сейчас ещё эту бабу подтянут , с мальчиком в трусиках , ( я типа сама видела , как водитель в Болгарии, нитроглицирин по палетам развивал )
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12.10.2022 11:10 Ответить
Розливал
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12.10.2022 11:11 Ответить
Мост взорвал путин по аналогии со взрывом домов в рф вначале 2000-х для создания правильного информационного фона мотивации своих недосолдат
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12.10.2022 11:17 Ответить
Если это был Буданов, то он может повторить.
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12.10.2022 11:31 Ответить
Не обнаружил на фото мальчика в трусиках..
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12.10.2022 11:38 Ответить
Тупий феесбешний фейк, примарений в стані шизофренічного помутніння. Поверхневий вибух ну ніяк не міг зірвати 3 плити перекриття мосту, тут явно щось бабахнуло під ними. То є раз. Друге, ідіоти наводять кольорове фото 3-х вісного тягача, а на рентгнені 2-х! Мало того, вони вже наплели, що то замість зерна з України вивезли вибухівку, яку завантажили у фуру, яку потім погнали через 8 кордонів! А тому тепер для кацапів під великим питанням зернова угода! Ось так, не менше...
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12.10.2022 11:52 Ответить
Раз Буданов таке зміг организовать, то може він і хремль підірве
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12.10.2022 12:05 Ответить
Помойка как всегда брешет.
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12.10.2022 14:46 Ответить
ФСБ просуває кар'єру агента Буданова в Україні.
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12.10.2022 16:13 Ответить
Что это 36-летний молодой нарик Буданов может делать, сожительствовать с гомиашвили и даже не знать кто он на самом деле.
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12.10.2022 19:38 Ответить
оце вже дійсно насмішили хто хто а буданов може лише дупу свою підірвати на унітазі та й то тихесенько пшиком...
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12.10.2022 20:59 Ответить

Це вин.
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13.10.2022 00:44 Ответить
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