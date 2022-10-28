"Укрзализныця" обновила график движения поездов
28 октября "Укрзализныця" обновила график движения поездов и добавила новые направления. Также появились четыре маршрута международного сообщения.
Об этом сообщает "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.
"28 октября "Укрзализныця" презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену, 4 введены в течение 2022 года новые рейсы Интерсити+, а также сразу 58 оптимизированных рейсов Украине и за границу", - говорится в сообщении.
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Серед оновлень по Україні:
Поїзд №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром.
Поїзд №266/265 Ковель – Ужгород об'єднає Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську та головними містами Закарпаття.
Поїзд №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський це сполучення для деблокованої північної Сумщини з Києвом і Вінниччиною.
Також невдовзі запустять:
Поїзд № 111/112 Ізюм – Київ.
Поїзд № 131/132 Запоріжжя – Львів прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель.
Поїзд № 191/192 Краматорськ – Одеса прямуватиме через Дніпро.
Крім того, відновлюється низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:
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№ 3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
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№ 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
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№ 15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
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№ 17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;
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№ 21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;
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№ 41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця;
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№ 149/150 Кременчук – Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;
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№ 45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону із Закарпаттям;
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№ 7/8 Київ – Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;
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№ 49/50 Київ – Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.
Інтерсіті+ теж зазнають змін у графіку:
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№ 715/716 Київ – Перемишль – Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;
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№ 705 Київ – Перемишль пришвидшено на понад 3 години;
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час відправлення поїздів напрямку Київ – Харків – Київ та Київ – Чернігів – Київ став значно зручнішим для пасажирів:
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№ 723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;
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№ 725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;
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№ 724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53;
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№ 708/707 Київ – Чернігів вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11;
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№ 710/709 Чернігів – Київ вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.
"Важливо зазначити, що на дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшено кількість вагонів у 17 наявних поїздах, що дає можливість більш ефективно використовувати парк локомотивів та зменшити витрати електроенергії на тягу — заощаджуємо 25 000 кВт/год щодобово", - додають у відомстві.
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