28 жовтня "Укрзалізниця" оновила графік руху потягів та додала нові напрямки. Також з’явилися чотири маршрути міжнародного сполучення.

Про це інформує "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

"28 жовтня "Укрзалізниця" презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, 4 запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон", - йдеться в повідомленні.

Серед оновлень по Україні:

Поїзд №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром.

Поїзд №266/265 Ковель – Ужгород об'єднає Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську та головними містами Закарпаття.

Поїзд №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський це сполучення для деблокованої північної Сумщини з Києвом і Вінниччиною.

Також невдовзі запустять:

Поїзд № 111/112 Ізюм – Київ.

Поїзд № 131/132 Запоріжжя – Львів прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель.

Поїзд № 191/192 Краматорськ – Одеса прямуватиме через Дніпро.

Крім того, відновлюється низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:

№ 3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;

№ 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№ 15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№ 17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;

№ 21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;

№ 41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця;

№ 149/150 Кременчук – Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;

№ 45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону із Закарпаттям;

№ 7/8 Київ – Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;

№ 49/50 Київ – Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.

Також читайте: "Укрзалізниця" встановить генератори на 31 залізничному вокзалі та водонагрівачі на 79 вокзалах

Інтерсіті+ теж зазнають змін у графіку:

№ 715/716 Київ – Перемишль – Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;

№ 705 Київ – Перемишль пришвидшено на понад 3 години;

час відправлення поїздів напрямку Київ – Харків – Київ та Київ – Чернігів – Київ став значно зручнішим для пасажирів:

№ 723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;

№ 725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;

№ 724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53;

№ 708/707 Київ – Чернігів вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11;

№ 710/709 Чернігів – Київ вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.

"Важливо зазначити, що на дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшено кількість вагонів у 17 наявних поїздах, що дає можливість більш ефективно використовувати парк локомотивів та зменшити витрати електроенергії на тягу — заощаджуємо 25 000 кВт/год щодобово", - додають у відомстві.