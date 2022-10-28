Вакансии в Вооруженных силах, - Lobby X. СПИСОК
Наши друзья @lobbyx активно продолжают рекрутировать в ряды ВСУ!
Вашему вниманию актуальная подборка военных вакансий:
• BackEnd разработчик в ВСУ
• DevOps специалист в ВСУ
• Координатор штабной работы в 24-ю ОМБр
• Менеджер коммуникаций в 43-ю ОАБр
• Видеограф в 43-ю ОАБр
• Координатор вещевого обеспечения в 125-ю ОБр ТрО
• Военный психолог в 125-ю ОБРТРО
• Начальник горюче-смазочных материалов в 125-ю ОБр ТрО
• Инженер-сапер в 125-ю ОБр ТрО
• Командир минометной батареи в 125-ю ОБр ТрО
• Капеллан в 125-ю ОБр ТрО
• Руководитель связи в ГФТГ "Хартия"
• Программист-связист в ДФТГ "Хартия"
• Заместитель командира части по тылу в ДФТГ "Хартия"
• Начальник склада в ГФТХ "Хартия"
• Офицер огневой поддержки в ГФТХ "Хартия"
• Начальник разведки в ГФТХ "Хартия"
• Фандрайзер в ДФТГ "Хартия"
• Водитель санитарного транспорта в 4-ю БрОН
• Парамедик в 4-ю БрОН
• Боевой медик в 4-ю БрОН
• Программист-связист в 4-ю БрОН
• Инженер-связист в 4-ю БрОН
• Наводчик зенитных установок в 4-ю БрОН
• Помощник пулеметчика в 4-ю БрОН
• Наводчик-оператор БТР в 4-ю БрОН
• Инженер-механик БТР/танка в 4-ю БрОН
• Водитель-механик танка в 4-ю БрОН
• Водитель-механик БТР в 4-ю БрОН
• Гранатометчик в 4-ю БрОН
• Водитель в 4-ю БрОН
• Сапер в 4-ю БрОН
• Пулеметчик в 4-ю БрОН
• Инструктор курса "Военный процесс принятия решений" в военную школу "Боривитер"
• Инструктор по развитию лидерства в военную школу "Боривитер"
• Инструктор по управлению действиями малых подразделений в военную школу "Боривитер".
Записывайтесь в ряды украинской армии и распространяйте вакансии среди своих знакомых. Слава ВСУ!
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=nDLjGRKzbnc
Керамические блоки, замаскированные под берёзовые жерди, одобряю.
Нельзя написать названия профессий попроще !?
Это, как "пастуха" перевести в категорию - "оператор по перегонке скота".....
Це ми Вам дякуємо та низько вклоняємося. 🙏
Тримаймося ,та молимося.
вже були десятки тисяч сирійців та південнокорейців. вмикай іноді голову, перш ніж паніку розводити
Це не я вигадала цю історію, а просто поділилась почутим.
Наступного разу буду знати, що неадеквати неадекватно реагують на будь-які новини.
Береза досить детально аргументував:
https://www.facebook.com/100000483476379/posts/9003956966296996/
А який бієць з зека....
https://youtu.be/QdggP7rw0mg
https://youtu.be/TCicB6l5ucs?list=PLUFJW0fu1u9pPac9dsD_4-GbcM_AMGujZ
оже, пішов робити операцію по зміні статі. Бо в Польщі дєвачкі єво возраста нехіло зашибають на заводі