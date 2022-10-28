Вакансии в Вооруженных силах, - Lobby X. СПИСОК

Наши друзья @lobbyx активно продолжают рекрутировать в ряды ВСУ!

Вашему вниманию актуальная подборка военных вакансий:

• BackEnd разработчик в ВСУ

• DevOps специалист в ВСУ

• Координатор штабной работы в 24-ю ОМБр

• Менеджер коммуникаций в 43-ю ОАБр

• Видеограф в 43-ю ОАБр

• Координатор вещевого обеспечения в 125-ю ОБр ТрО

• Военный психолог в 125-ю ОБРТРО

• Начальник горюче-смазочных материалов в 125-ю ОБр ТрО

• Инженер-сапер в 125-ю ОБр ТрО

• Командир минометной батареи в 125-ю ОБр ТрО

• Капеллан в 125-ю ОБр ТрО

• Руководитель связи в ГФТГ "Хартия"

• Программист-связист в ДФТГ "Хартия"

• Заместитель командира части по тылу в ДФТГ "Хартия"

• Начальник склада в ГФТХ "Хартия"

• Офицер огневой поддержки в ГФТХ "Хартия"

• Начальник разведки в ГФТХ "Хартия"

• Фандрайзер в ДФТГ "Хартия"

• Водитель санитарного транспорта в 4-ю БрОН

• Парамедик в 4-ю БрОН

• Боевой медик в 4-ю БрОН

• Программист-связист в 4-ю БрОН

• Инженер-связист в 4-ю БрОН

• Наводчик зенитных установок в 4-ю БрОН

• Помощник пулеметчика в 4-ю БрОН

• Наводчик-оператор БТР в 4-ю БрОН

• Инженер-механик БТР/танка в 4-ю БрОН

• Водитель-механик танка в 4-ю БрОН

• Водитель-механик БТР в 4-ю БрОН

• Гранатометчик в 4-ю БрОН

• Водитель в 4-ю БрОН

• Сапер в 4-ю БрОН

• Пулеметчик в 4-ю БрОН

• Инструктор курса "Военный процесс принятия решений" в военную школу "Боривитер"

• Инструктор по развитию лидерства в военную школу "Боривитер"

• Инструктор по управлению действиями малых подразделений в военную школу "Боривитер".

Записывайтесь в ряды украинской армии и распространяйте вакансии среди своих знакомых. Слава ВСУ!