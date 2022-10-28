Вакансії до Збройних сил, - Lobby X. СПИСОК
Наші друзі @lobbyx активно продовжують рекрутувати до лав ЗСУ!
До вашої уваги актуальна добірка військових вакансій:
• BackEnd розробник до ЗСУ
• DevOps спеціаліст до ЗСУ
• Координатор штабної роботи до 24 ОМБр
• Менеджер Комунікацій до 43 ОАБр
• Відеограф до 43 ОАБр
• Координатор речового забезпечення до 125 ОБрТрО
• Військовий психолог до 125 ОБрТрО
• Начальник пально-мастильних матеріалів до 125 ОБрТрО
• Інженер-сапер до 125 ОБрТрО
• Командир мінометної батареї до 125 ОБрТрО
• Капелан до 125 ОБрТрО
• Керівник звʼязку до ДФТГ "Хартія"
• Програміст-звʼязківець до ДФТГ "Хартія"
• Заступник командира частини з тилу до ДФТГ "Хартія"
• Начальник складу до ДФТГ "Хартія"
• Офіцер вогневої підтримки до ДФТГ "Хартія"
• Начальник розвідки до ДФТГ "Хартія"
• Фандрайзер до ДФТГ "Хартія"
• Водій санітарного транспорту до 4 БрОП
• Парамедик до 4 БрОП
• Бойовий медик до 4 БрОП
• Програміст-звʼязківець до 4 БрОП
• Інженер-звʼязківець до 4 БрОП
• Навідник зенітних установок до 4 БрОП
• Помічник кулеметника до 4 БрОП
• Навідник-оператор БТР до 4 БрОП
• Інженер-механік БТР/танка до 4 БрОП
• Водій-механік танка до 4 БрОП
• Водій-механік БТР до 4 БрОП
• Гранатометник до 4 БрОП
• Водій до 4 БрОП
• Сапер до 4 БрОП
• Кулеметник до 4 БрОП
• Інструктор курсу "Військовий процес прийняття рішень" до військової школи "Боривітер"
• Інструктор з розвитку лідерства до військової школи "Боривітер"
• Інструктор з управління діями малих підрозділів до військової школи "Боривітер"
Долучайтесь до лав української армії та поширюйте вакансії серед своїх знайомих. Слава ЗСУ!
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=nDLjGRKzbnc
Керамические блоки, замаскированные под берёзовые жерди, одобряю.
Нельзя написать названия профессий попроще !?
Это, как "пастуха" перевести в категорию - "оператор по перегонке скота".....
Це ми Вам дякуємо та низько вклоняємося. 🙏
Тримаймося ,та молимося.
вже були десятки тисяч сирійців та південнокорейців. вмикай іноді голову, перш ніж паніку розводити
Це не я вигадала цю історію, а просто поділилась почутим.
Наступного разу буду знати, що неадеквати неадекватно реагують на будь-які новини.
Береза досить детально аргументував:
https://www.facebook.com/100000483476379/posts/9003956966296996/
А який бієць з зека....
https://youtu.be/QdggP7rw0mg
https://youtu.be/TCicB6l5ucs?list=PLUFJW0fu1u9pPac9dsD_4-GbcM_AMGujZ
оже, пішов робити операцію по зміні статі. Бо в Польщі дєвачкі єво возраста нехіло зашибають на заводі