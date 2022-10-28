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Вакансії до Збройних сил, - Lobby X. СПИСОК

зсу,вакансії

Наші друзі @lobbyx активно продовжують рекрутувати до лав ЗСУ!

До вашої уваги актуальна добірка військових вакансій:

• BackEnd розробник до ЗСУ

• DevOps спеціаліст до ЗСУ

• Координатор штабної роботи до 24 ОМБр

• Менеджер Комунікацій до 43 ОАБр

• Відеограф до 43 ОАБр

• Координатор речового забезпечення до 125 ОБрТрО

• Військовий психолог до 125 ОБрТрО

• Начальник пально-мастильних матеріалів до 125 ОБрТрО

• Інженер-сапер до 125 ОБрТрО

• Командир мінометної батареї до 125 ОБрТрО

• Капелан до 125 ОБрТрО

• Керівник звʼязку до ДФТГ "Хартія"

• Програміст-звʼязківець до ДФТГ "Хартія"

• Заступник командира частини з тилу до ДФТГ "Хартія"

• Начальник складу до ДФТГ "Хартія"

• Офіцер вогневої підтримки до ДФТГ "Хартія"

• Начальник розвідки до ДФТГ "Хартія"

• Фандрайзер до ДФТГ "Хартія"

• Водій санітарного транспорту до 4 БрОП

• Парамедик до 4 БрОП

• Бойовий медик до 4 БрОП

• Програміст-звʼязківець до 4 БрОП

• Інженер-звʼязківець до 4 БрОП

• Навідник зенітних установок до 4 БрОП

• Помічник кулеметника до 4 БрОП

• Навідник-оператор БТР до 4 БрОП

• Інженер-механік БТР/танка до 4 БрОП

• Водій-механік танка до 4 БрОП

• Водій-механік БТР до 4 БрОП

• Гранатометник до 4 БрОП

• Водій до 4 БрОП

• Сапер до 4 БрОП

• Кулеметник до 4 БрОП

• Інструктор курсу "Військовий процес прийняття рішень" до військової школи "Боривітер"

• Інструктор з розвитку лідерства до військової школи "Боривітер"

• Інструктор з управління діями малих підрозділів до військової школи "Боривітер"

Долучайтесь до лав української армії та поширюйте вакансії серед своїх знайомих. Слава ЗСУ!

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Топ коментарі
+30
мої вже захищають Україну, правда вони не начальники, рядовий состав.
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28.10.2022 17:44
+21
Бережи Боже усіх нашіх хлопчиків, щоб живими повернулися таа неушкодженими,а Україні якнашвидше перемогти.Бо ще у тилу ,після перемоги багато чого треба буде відстояти...
Тримаймося ,та молимося.
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28.10.2022 18:05
+14
Поширив на своєму фейсбуку.
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28.10.2022 17:37
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Поширив на своєму фейсбуку.
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28.10.2022 17:37 Відповісти
Приєднався
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28.10.2022 18:14 Відповісти
Бульбаши готовятся к войне
https://www.youtube.com/watch?v=nDLjGRKzbnc
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28.10.2022 17:37 Відповісти
недостаточная длина выносной конструкции - надо метров пятнадцать. Да и у ёмкости тепловая сигнатура невысокая, а вот десятилитровое ведро с ветошью было бы в самый раз.
Керамические блоки, замаскированные под берёзовые жерди, одобряю.
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28.10.2022 17:48 Відповісти
Это за мангал с кадилом
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28.10.2022 18:18 Відповісти
Фандрайзер, DevOps спеціаліст, Менеджер Комунікацій.....

Нельзя написать названия профессий попроще !?
Это, как "пастуха" перевести в категорию - "оператор по перегонке скота".....
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28.10.2022 17:44 Відповісти
просто таким образом отсеивают "пастухов" без ВО.
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28.10.2022 17:49 Відповісти
Пастуха, да в какие-то жалкие операторы?... Извинитесь сейчас же! Как минимум старший менеджер по логистике, он же вице-президент по клинингу, а также глава департамента по безопасности КРГ
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28.10.2022 17:57 Відповісти
Люди, які працюють за цими спеціальностями, зрозуміють, а ті, хто не розуміє - і не потрібні.
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28.10.2022 18:28 Відповісти
Ну не всякий волонтер знает, что он фандрайзер.
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28.10.2022 22:31 Відповісти
DevOps - це вiдома професiя. Але суто в технiчному колi.
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28.10.2022 18:32 Відповісти
мої вже захищають Україну, правда вони не начальники, рядовий состав.
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28.10.2022 17:44 Відповісти
🙏💙💛🇺🇦
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28.10.2022 17:48 Відповісти
Дякую!
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28.10.2022 17:50 Відповісти
Бережи Боже ваших хлопців!

Це ми Вам дякуємо та низько вклоняємося. 🙏
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28.10.2022 17:57 Відповісти
Бережи Боже усіх нашіх хлопчиків, щоб живими повернулися таа неушкодженими,а Україні якнашвидше перемогти.Бо ще у тилу ,після перемоги багато чого треба буде відстояти...
Тримаймося ,та молимося.
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28.10.2022 18:05 Відповісти
Швец вчора росповідав, що Вагнер вербує афганців, саме так командос, яких двадцять років готували американці та британці. Їх безробітних зараз там 20000, якщо хоча б полову завербують, а їм пропонують 2000$ та будь-яку жінку-українку , яка йому сподобається, будь-яку автівку, яку відбере. Великі виплати та спокуса мародерства - це ж саме те, що треба для дикунів. Якщо це справдиться, то у нас великі проблеми попереду. Схоже на те, що саме ця армія найманців піде на Київ та Північ.
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28.10.2022 17:55 Відповісти
що ти верзеш...
вже були десятки тисяч сирійців та південнокорейців. вмикай іноді голову, перш ніж паніку розводити
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28.10.2022 18:00 Відповісти
Не бикуй, акаб.

Це не я вигадала цю історію, а просто поділилась почутим.

Наступного разу буду знати, що неадеквати неадекватно реагують на будь-які новини.
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28.10.2022 18:48 Відповісти
Північну переплутати з південною - це треба вміти. То таке)
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28.10.2022 18:51 Відповісти
К сожалению Швец сейчас абсолютно прав. И по маршруту тоже. Самое время Кулебе подключить МИД Турции. Бо лезут они через Туркмению. Или еще лучше подключить параллельно британские спецов. У них в Афгане хорошие завязки с полевыми, их бывшими подопечными. Они бы прекрасно сейчас вписались на стороне украинцев. В ночное время просто без единого выстрела прорежали кацапов.
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28.10.2022 22:41 Відповісти
пока болтовня. согласно источнику наняли двоих)
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29.10.2022 14:41 Відповісти
И лучше бы, это были последние. Потому как они уже и в Иране нарисовались. Троих завернули пограничники в Астаре, не дали проехать транзитом.
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29.10.2022 16:58 Відповісти
Я бачила відео де дали поздзвонити полоненому вагнерівцю,виявився звичайний зек, без зубів, замориш. Крли йому розповіли ,що вагнерівців рекламують як професійних вбивць, ця стара шкварка так зареготавв ,що трохи остані зуби не вилетіли ,казав ,що більша половина зекі,що мріяли тільки вирватися з буцігарні,і що відразу у полон в Україні для них це мрія,особливо із зброєю, мало того що заплатять,та ще і на волі.
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28.10.2022 18:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6cQvUp3uJmk зек-вагнерівець
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28.10.2022 19:48 Відповісти
швець - це зашкварений гебешний персонаж. як і фейгіни, іларіонови та ін.
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28.10.2022 18:11 Відповісти
вірно! тільки Жданову,Арестовічу,Колі Котлєті і Мосейчук треба вірити! а Єрмаку,Татарову,Демченко,Кулінічу,Баканову і Самому Бубі Боневтіку,треба вірить безоговорочно!!
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28.10.2022 18:18 Відповісти
Не думаю що Швець гебіст. Бувший офіцер зовнішньоі розвідки СРСР , який працював у США, у нього аналітичний розум і зв'язки у розвідці; у нього є час і можливість отримати інформацію з різних зарубіжних джерел ( включно і ту що до нас не доходить ) щоб переварити цю інформаці ,проаналізувати і поділитися. І я впевнена, він щоро підтримує Украіну. Трабах ( чи як його ) - це засланий казачк трпмпіст, який ніякоі інформаціі не несе (і звідки вона у простого офіцера США) , а в Украіні він розганяє агітацію Трампа проти Байдена - що важливо для трампістів в Украіні, тому що украінська діаспора у США велика і дуже активна.Ларіонов теж невідомого чого частий гість телешоу , яку інфо він може нам дати, він економіст, а вчить нас що робити на війні.
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28.10.2022 18:32 Відповісти
солонина туда же.
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28.10.2022 19:20 Відповісти
Не слухаю ні фейгіна, ні іларіонова, ні жданова, ні трабаха. Але саме це відео Швеця мене дуже занепокоїло, я йому майже повірила.
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28.10.2022 19:55 Відповісти
супер пупер командос которые от талибов на ишаках с калашматами и в тапках бежали так что на шасси американского самолета не успевали заскакивать?)))особено сейчас на нашу зиму ,эти ишаки при первом артобстреле сбегут...а слово какое модное командос)))бугага.
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28.10.2022 18:12 Відповісти
Зимой в горах там похолоднее, чем на Юго-Востоке Украины. Все остальное даже комментировать не буду.
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28.10.2022 22:45 Відповісти
А мне, например, интересно было бы послушать.
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28.10.2022 23:06 Відповісти
Смысл рассказывать про способности боевиков, которых десятилетия натаскивали спецы из Британии и США? 😊
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28.10.2022 23:19 Відповісти
Вопрос был, почему они свои суперспособности не проявили при захвате власти талибами?
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28.10.2022 23:27 Відповісти
Ответ проще пареной репы. Без поддержки вооружением с Запада и финансирования их сопротивление не имело смысла. Эти люди не натаскивались как воинские соединения, а именно как мобильные группы, работающие автономно. А это значит экипировка, транспорт, горючка и полученная задача. Вы не путайте правительственные афганские ВС и этих людей.
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29.10.2022 13:39 Відповісти
Возникает впечатление, что так как кадыровские тик-токеры кроме смеха уже никакой другой реакции не вызывают, решили испечь новое пугало в виде афганского спецназа, который настолько секретный, что до сих пор про него никто не знал и не слышал, и в никаких операциях он не участвовал, потому что его берегли для суперважных миссий, которых за последние десятилетия как-то и не было вовсе.
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29.10.2022 20:06 Відповісти
Не совсем так. Все о нем знали. Эти люди после того как американцы ушли из Афгана вынуждены были бежать или скрываться. Нашедших талибы просто казнили без суда. Селились в Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Иране и т.д. Это кому повезло сбежать. Кому очень повезло добрались до Турции, но таких немного и кстати они прекрасно вписались в турецкие ВС, немало крови попортили кацапам в Сирии. Ну вот как-то так.....
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29.10.2022 21:18 Відповісти
Швеця слухайте упіввуха.Добре знає лиш розклади й чутки в Штатах...
Береза досить детально аргументував:
https://www.facebook.com/100000483476379/posts/9003956966296996/
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28.10.2022 18:16 Відповісти
а Олежка Жданов? ну все знає... треба слухати?
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28.10.2022 18:19 Відповісти
Олежка за день до війни стверджував що немає ніяких ознак про наступ. Перегляньте його Youtube до 24/02 . Можна йому сьогодні вірити?!
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28.10.2022 18:34 Відповісти
так і я ж про це! а зараз цей дятел став головним військовим експертом України,з екранів,з сайтів і Ютуб не вилазить,гов.нюк! 24/7 віщає,схоже на Єрмака трудиться....
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28.10.2022 18:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8g9gh_m8dNE Казки від дідуся Олега Жданова
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28.10.2022 19:42 Відповісти
Швець - 👍👍👍
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28.10.2022 20:01 Відповісти
Афганцы, как и любой народ, эффективны когда борятся за независимость своей Родины на своей земле. Но никто ничего не слышал про "афганских *********" в составе оккупационных армий, которые эффективно работают по всему Миру. Так что все эти пугалки только кацапо-фашистам на руку.
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28.10.2022 18:23 Відповісти
Є відео,як кацапська міліція схопила хлопця прямо в метро і тягне по землі у відділення,щоб вручити повістку....
А який бієць з зека....
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28.10.2022 18:25 Відповісти
Жалежить від того, який ЗЕК...якщо бойовик з бандформування - він перед звичаною людиною вже має перевагу, бо у нього немає ніяких моральних тормозів в плані вбити людину і він зазвичай у хорошій фізичній формі.
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28.10.2022 18:31 Відповісти
В них iнтернет не заблоковано, вони знають всi ризики. Можливо пiвтисячi назбирають, але це погоди не зробить. Воювати афганськi командос не бажають апрiорi. Iнакше був би спротив талiбам.
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28.10.2022 18:37 Відповісти
Ці афганські командос за 5$ в день працюють, тому такі перспективи заробітку їх дуже приваблюють. Їх вже вербують та через Таджикистан переправляють на росію, а потім мабуть до нас.
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28.10.2022 18:45 Відповісти
заробляти 2000 доларів вони хочуть, а от воювати навряд чи))
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28.10.2022 19:42 Відповісти
Та й "командос" з афганців якось не дуже…

https://youtu.be/QdggP7rw0mg
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28.10.2022 20:28 Відповісти
вот вам ответ , свежий .......

https://youtu.be/TCicB6l5ucs?list=PLUFJW0fu1u9pPac9dsD_4-GbcM_AMGujZ
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28.10.2022 18:45 Відповісти
Схоже на черговий вкид. ІПСО працює.
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28.10.2022 19:37 Відповісти
Дуже на це сподіваюсь.
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28.10.2022 19:52 Відповісти
https://t.me/ministry_of_defense_ua/464 https://t.me/ministry_of_defense_ua/464

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29.10.2022 11:16 Відповісти
Де там той довпойоп волиняни6, який роботу не може знайти в Україні з європейською зарплатою?
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28.10.2022 18:08 Відповісти
+100
оже, пішов робити операцію по зміні статі. Бо в Польщі дєвачкі єво возраста нехіло зашибають на заводі
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28.10.2022 19:21 Відповісти
афганский спецназ?
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28.10.2022 19:39 Відповісти
я могу летчиком быть на миг 29 я том круз.. тока прав нема на самолет
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28.10.2022 20:35 Відповісти
утилізатор орків що не потрібен ?
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28.10.2022 19:41 Відповісти
шикарно! читать про вакансии backend разработчиков для ЗСУ очень круто, горжусь.
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28.10.2022 19:48 Відповісти
повара фотографы нужны или цементо кирпиче дрово плотники все хочу кроме электрики надо?)
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28.10.2022 20:34 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
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28.10.2022 20:43 Відповісти
Перекладачi потрiбнi? Росiйська, украiнська, English.
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28.10.2022 22:07 Відповісти
Якщо ви так будете платити зарплатню як в жовтні, то йдіть ви самі туди працювати. У мене родина військових, прадідусь, дідусь, батько, чоловік. Двоє останніх зараз на службі. Зрозумійте, зарплатня військового це не лише шлунок набити, вони з цих грошей купляють взуття, одяг, спорядження, лікуються, тому що влада не може в повному обсязі надати всього. Вже холодно, одяг не видали, а купувати за який х.р? Якщо зарплата мала бути до 10 числа, а вже 28. Щоб ви вже вдавились, покидьки.
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28.10.2022 22:27 Відповісти
Є гранатометник і кулеметник курси підготовки проходили , зараз у резерві і як з вами зв'язатись
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29.10.2022 02:15 Відповісти
 
 