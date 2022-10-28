Вакансії до Збройних сил, - Lobby X. СПИСОК

Наші друзі @lobbyx активно продовжують рекрутувати до лав ЗСУ!

До вашої уваги актуальна добірка військових вакансій:

• BackEnd розробник до ЗСУ

• DevOps спеціаліст до ЗСУ

• Координатор штабної роботи до 24 ОМБр

• Менеджер Комунікацій до 43 ОАБр

• Відеограф до 43 ОАБр

• Координатор речового забезпечення до 125 ОБрТрО

• Військовий психолог до 125 ОБрТрО

• Начальник пально-мастильних матеріалів до 125 ОБрТрО

• Інженер-сапер до 125 ОБрТрО

• Командир мінометної батареї до 125 ОБрТрО

• Капелан до 125 ОБрТрО

• Керівник звʼязку до ДФТГ "Хартія"

• Програміст-звʼязківець до ДФТГ "Хартія"

• Заступник командира частини з тилу до ДФТГ "Хартія"

• Начальник складу до ДФТГ "Хартія"

• Офіцер вогневої підтримки до ДФТГ "Хартія"

• Начальник розвідки до ДФТГ "Хартія"

• Фандрайзер до ДФТГ "Хартія"

• Водій санітарного транспорту до 4 БрОП

• Парамедик до 4 БрОП

• Бойовий медик до 4 БрОП

• Програміст-звʼязківець до 4 БрОП

• Інженер-звʼязківець до 4 БрОП

• Навідник зенітних установок до 4 БрОП

• Помічник кулеметника до 4 БрОП

• Навідник-оператор БТР до 4 БрОП

• Інженер-механік БТР/танка до 4 БрОП

• Водій-механік танка до 4 БрОП

• Водій-механік БТР до 4 БрОП

• Гранатометник до 4 БрОП

• Водій до 4 БрОП

• Сапер до 4 БрОП

• Кулеметник до 4 БрОП

• Інструктор курсу "Військовий процес прийняття рішень" до військової школи "Боривітер"

• Інструктор з розвитку лідерства до військової школи "Боривітер"

• Інструктор з управління діями малих підрозділів до військової школи "Боривітер"

Долучайтесь до лав української армії та поширюйте вакансії серед своїх знайомих. Слава ЗСУ!