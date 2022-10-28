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Новости Война
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россия (93011) ядерное оружие (1292) Кулеба Дмитрий (2880)

В ядерном сдерживании Западом России произошло изменение подхода, - Кулеба

вибух,зброя,ядерна,ядерний

Запад перешел от абстрактных предупреждений к описанию конкретных последствий в коммуникации с Россией, угрожающей применить ядерное оружие, и это изменение подхода стало важным в контексте ядерного сдерживания.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он отметил, что еще до начала полномасштабного вторжения Украина указывала партнерам на то, что их предупреждения России являются слишком абстрактными: "Россияне воспринимали это как приглашение, потому что президент Путин понимает только язык силы".

"И когда Россия вбросила дезинформацию о "грязной бомбе", произошло очень много разговоров у президента и меня с международными партнерами. И очень важно, что партнеры говорили: "Мы довели до Российской Федерации, что будет, если они прибегнут к применению ядерного оружия. И мы сделали это на языке, который понимает президент Путин", - отмечает министр.

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По его словам, это означает "изменение подходов - от абстрактных угроз (что-то там мы тебе сделаем, если ты на это пойдешь) к конкретизации последствий, к которым Россия не может подготовиться, чтобы предотвратить их влияние".

"Это свидетельствует о том, что Запад очень серьезно воспринимает эту угрозу. В то же время Россия продолжает нагнетать, они начали ядерные учения "Гром", но сейчас ситуация принципиально другая. У нас нет оснований говорить, что Россия просто сейчас готовится нанести ядерный удар. Но они, безусловно, нагнетают эту тему, раскручивают определенную логику событий", - подытожил министр.
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Топ комментарии
+4
А шоходити боятись і трястись? вдарить-не вдарить..та похєр вже..Думаю кремлівські *ляді теж жити хотять.не для того вони крали і по Сейшелах Карибах та Буковелях відпочивали
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28.10.2022 23:06
+3
У нас нема підстав говорити, що Росія просто зараз готується завдати ядерного удару. Та вони, безумовно, нагнітають цю тему, розкручують певну логіку подій", - підсумував міністр. (словоблуддя Кулєби)
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28.10.2022 23:06
+2
"Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда говно собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят, иди идиот, трахать тебя и всю семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, ****, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда ты - говно, ЖОПА!" Типа того?
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28.10.2022 23:40
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Правила форума Совет форумчан
У нас нема підстав говорити, що Росія просто зараз готується завдати ядерного удару. Та вони, безумовно, нагнітають цю тему, розкручують певну логіку подій", - підсумував міністр. (словоблуддя Кулєби)
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28.10.2022 23:06 Ответить
Перечитай. Подумай. Стане зрозумілішим. Або цей текст не для тебе
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29.10.2022 10:24 Ответить
я думаю,що Ти "грамотний" вже прочитав текст про "ленд-ліз" ,він став Тобі зрозумілим і саме через те, Ти такий "оптимістично грамотний".А В ТЕКСТАХ ПИШЕТЬСЯ ОДНЕ(Будапештський папірець,Хельсінський і т.д і т п,а потім цими папірцями, якесь куйло (прилюдно.на весь світ) задницю витирає.
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29.10.2022 10:52 Ответить
А шоходити боятись і трястись? вдарить-не вдарить..та похєр вже..Думаю кремлівські *ляді теж жити хотять.не для того вони крали і по Сейшелах Карибах та Буковелях відпочивали
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28.10.2022 23:06 Ответить
"Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда говно собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят, иди идиот, трахать тебя и всю семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, ****, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда ты - говно, ЖОПА!" Типа того?
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28.10.2022 23:40 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
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28.10.2022 23:46 Ответить
Величезний досвід у політиці Президента Байдена поки нам гарантує безпеку . Він не каже нічого зайвого та не сильно погрожує *****, але він робить та каже саме те, що поки стримує бункерного щура.
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28.10.2022 23:48 Ответить
Як на мене, то заяви, що робляться гучно, мають дві мети:
1. вказати напрямок (дії, реагування, співпраці, пілтримки тощо) для зацікавлених осіб
2. прикрити реальні дії, реагування, співпраці, пілтримки тощо (якщо вони "не зовсім відповідають" офіційній політиці на даний час)

Перший пункт західні партнери використовували десь з квітня-травня 2021 року, але за асфальтом того було непомітно та незрозуміло.
Другий пункт діє зараз, але "новьіє ліца"-"прафєсіанальі" ще не вміють грати у цю гру і тому намагаються "заробити лайків" (як у соцмережах) на хайпі "розкриття таємних змов".

Сподіваюсь, що моя думка помилкова, але все виглядає так, наче керманичі України пристрілюються у власну ногу.
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29.10.2022 00:23 Ответить
"довели до Российской Федерации, что будет, если они"

Так что будет? Можно и нам узнать? Или это секретная информация?
Хотелось бы, чтоб ответ был даже не равнозначный, а увеличенный. За грязную бомбу - вот вам 2 грязные бомбы в центре москвы. А может даже 5, или 10...
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29.10.2022 01:30 Ответить
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29.10.2022 01:52 Ответить
 
 