В ядерном сдерживании Западом России произошло изменение подхода, - Кулеба

Запад перешел от абстрактных предупреждений к описанию конкретных последствий в коммуникации с Россией, угрожающей применить ядерное оружие, и это изменение подхода стало важным в контексте ядерного сдерживания.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он отметил, что еще до начала полномасштабного вторжения Украина указывала партнерам на то, что их предупреждения России являются слишком абстрактными: "Россияне воспринимали это как приглашение, потому что президент Путин понимает только язык силы".

"И когда Россия вбросила дезинформацию о "грязной бомбе", произошло очень много разговоров у президента и меня с международными партнерами. И очень важно, что партнеры говорили: "Мы довели до Российской Федерации, что будет, если они прибегнут к применению ядерного оружия. И мы сделали это на языке, который понимает президент Путин", - отмечает министр.

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По его словам, это означает "изменение подходов - от абстрактных угроз (что-то там мы тебе сделаем, если ты на это пойдешь) к конкретизации последствий, к которым Россия не может подготовиться, чтобы предотвратить их влияние".

"Это свидетельствует о том, что Запад очень серьезно воспринимает эту угрозу. В то же время Россия продолжает нагнетать, они начали ядерные учения "Гром", но сейчас ситуация принципиально другая. У нас нет оснований говорить, что Россия просто сейчас готовится нанести ядерный удар. Но они, безусловно, нагнетают эту тему, раскручивают определенную логику событий", - подытожил министр.