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росія (63574) ядерна зброя (1110) Кулеба Дмитро (3604)

У ядерному стримуванні Заходом Росії відбулася зміна підходу, - Кулеба

вибух,зброя,ядерна,ядерний

Захід перейшов від абстрактних попереджень до опису конкретних наслідків у комунікації з Росією, яка погрожує застосувати ядерну зброю, і ця зміна підходу стала важливою в контексті ядерного стримування.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Він зазначив, що ще до початку повномасштабного вторгнення Україна вказувала партнерам на те, що їхні попередження Росії є надто абстрактними: "Росіяни сприймали це як запрошення, бо президент Путін розуміє тільки мову сили".

"І коли Росія вкинула дезінформацію про "брудну бомбу", відбулося дуже багато розмов у президента й мене з міжнародними партнерами. І дуже важливо, що партнери казали: ми довели до Російської Федерації, що буде, якщо вони вдадуться до застосування ядерної зброї. І ми зробили це мовою, яку розуміє президент Путін", – зазначає міністр.

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За його словами, це означає "зміну підходів – від абстрактних погроз (щось там ми тобі зробимо, якщо ти на це підеш) до конкретизації наслідків, до яких Росія не може підготуватися, щоб запобігти їхньому впливу".

"Це свідчить про те, що Захід дуже серйозно сприймає цю загрозу. Водночас Росія продовжує нагнітати, вони розпочали ядерні навчання "Гром", але зараз ситуація принципово інша. У нас нема підстав говорити, що Росія просто зараз готується завдати ядерного удару. Та вони, безумовно, нагнітають цю тему, розкручують певну логіку подій", – підсумував міністр.

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Топ коментарі
+4
А шоходити боятись і трястись? вдарить-не вдарить..та похєр вже..Думаю кремлівські *ляді теж жити хотять.не для того вони крали і по Сейшелах Карибах та Буковелях відпочивали
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28.10.2022 23:06
+3
У нас нема підстав говорити, що Росія просто зараз готується завдати ядерного удару. Та вони, безумовно, нагнітають цю тему, розкручують певну логіку подій", - підсумував міністр. (словоблуддя Кулєби)
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28.10.2022 23:06
+2
"Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда говно собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят, иди идиот, трахать тебя и всю семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, ****, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда ты - говно, ЖОПА!" Типа того?
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28.10.2022 23:40
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У нас нема підстав говорити, що Росія просто зараз готується завдати ядерного удару. Та вони, безумовно, нагнітають цю тему, розкручують певну логіку подій", - підсумував міністр. (словоблуддя Кулєби)
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28.10.2022 23:06 Відповісти
Перечитай. Подумай. Стане зрозумілішим. Або цей текст не для тебе
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29.10.2022 10:24 Відповісти
я думаю,що Ти "грамотний" вже прочитав текст про "ленд-ліз" ,він став Тобі зрозумілим і саме через те, Ти такий "оптимістично грамотний".А В ТЕКСТАХ ПИШЕТЬСЯ ОДНЕ(Будапештський папірець,Хельсінський і т.д і т п,а потім цими папірцями, якесь куйло (прилюдно.на весь світ) задницю витирає.
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29.10.2022 10:52 Відповісти
А шоходити боятись і трястись? вдарить-не вдарить..та похєр вже..Думаю кремлівські *ляді теж жити хотять.не для того вони крали і по Сейшелах Карибах та Буковелях відпочивали
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28.10.2022 23:06 Відповісти
"Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда говно собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят, иди идиот, трахать тебя и всю семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, ****, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда ты - говно, ЖОПА!" Типа того?
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28.10.2022 23:40 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
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28.10.2022 23:46 Відповісти
Величезний досвід у політиці Президента Байдена поки нам гарантує безпеку . Він не каже нічого зайвого та не сильно погрожує *****, але він робить та каже саме те, що поки стримує бункерного щура.
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28.10.2022 23:48 Відповісти
Як на мене, то заяви, що робляться гучно, мають дві мети:
1. вказати напрямок (дії, реагування, співпраці, пілтримки тощо) для зацікавлених осіб
2. прикрити реальні дії, реагування, співпраці, пілтримки тощо (якщо вони "не зовсім відповідають" офіційній політиці на даний час)

Перший пункт західні партнери використовували десь з квітня-травня 2021 року, але за асфальтом того було непомітно та незрозуміло.
Другий пункт діє зараз, але "новьіє ліца"-"прафєсіанальі" ще не вміють грати у цю гру і тому намагаються "заробити лайків" (як у соцмережах) на хайпі "розкриття таємних змов".

Сподіваюсь, що моя думка помилкова, але все виглядає так, наче керманичі України пристрілюються у власну ногу.
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29.10.2022 00:23 Відповісти
"довели до Российской Федерации, что будет, если они"

Так что будет? Можно и нам узнать? Или это секретная информация?
Хотелось бы, чтоб ответ был даже не равнозначный, а увеличенный. За грязную бомбу - вот вам 2 грязные бомбы в центре москвы. А может даже 5, или 10...
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29.10.2022 01:30 Відповісти
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29.10.2022 01:52 Відповісти
 
 