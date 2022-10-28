Победа потребует времени, устанавливать дедлайны – это путь к поражению, - Кулеба
Война Украины против Российской Федерации продлится столько, сколько нужно для победы. Устанавливать временные ограничения здесь неуместно.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Украинцы должны быть готовы к тому, что победа потребует времени. Сколько это займет? Недели, полгода или год - это уже другой вопрос, но победа непременно будет. Если мы позволим себе какой-то другой подход и будем устанавливать дедлайны - мы до весны воюем или до следующей зимы воюем, а потом не можем - это путь к поражению. Украина не может позволить себе этого пути", - отметил Кулеба.
Министр добавил, что в начале вторжения критически необходимо было продержаться неделю. Причем не только не потерпеть поражение в войне, а продемонстрировать способность к сопротивлению.
Кулеба также отметил, что надеялся на то, что когда количество погибших россиян превысит 10 000, это затормозит Россию.
"Во втором критерии я ошибся. Я не ожидал, что (президент России. - Ред.) настолько презирает жизнь своих сограждан. Но в первом оказался прав, и именно через неделю… начались коренные изменения в отношении других стран к нашему сопротивлению", - отметил глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
а що робити тим, у кого вже немає роботи, немає зарплати, і житло розʼ#бали кацапи?
як же ви всі за#бали своїми історіями про "2-3 тижня"
О!
Знову мій любий піджін-юкрейн!
Тоді треба так:
інсталювати дедлайни - це вей до дефіту!