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Новости Война
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Кулеба Дмитрий (2880)

Победа потребует времени, устанавливать дедлайны – это путь к поражению, - Кулеба

кулеба

Война Украины против Российской Федерации продлится столько, сколько нужно для победы. Устанавливать временные ограничения здесь неуместно.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украинцы должны быть готовы к тому, что победа потребует времени. Сколько это займет? Недели, полгода или год - это уже другой вопрос, но победа непременно будет. Если мы позволим себе какой-то другой подход и будем устанавливать дедлайны - мы до весны воюем или до следующей зимы воюем, а потом не можем - это путь к поражению. Украина не может позволить себе этого пути", - отметил Кулеба.

Министр добавил, что в начале вторжения критически необходимо было продержаться неделю. Причем не только не потерпеть поражение в войне, а продемонстрировать способность к сопротивлению.

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Кулеба также отметил, что надеялся на то, что когда количество погибших россиян превысит 10 000, это затормозит Россию.

"Во втором критерии я ошибся. Я не ожидал, что (президент России. - Ред.) настолько презирает жизнь своих сограждан. Но в первом оказался прав, и именно через неделю… начались коренные изменения в отношении других стран к нашему сопротивлению", - отметил глава МИД.
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Что за упаднические настроения? Бодун?
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28.10.2022 23:01 Ответить
Так він вімив в Україну. Так він знав вкраїнців. Так буває, коли нічого не знаєш про національно-визвольну боротьбу, зокрема ОУН-УПА. Латентний совок.
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28.10.2022 23:08 Ответить
Один нахвалявся що зупинить війну запросто, тільки зазирне ***** вглаз, а у цього все навпаки. Зелень секта брехунів.
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28.10.2022 23:13 Ответить
Что-то ты гнойноват. Не москаль часом?
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29.10.2022 02:04 Ответить
Йди на буй,експерд!
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28.10.2022 23:32 Ответить
легко трендіти про "не треба поспішати, треба час, треба перечекати, не треба встановлювати дедлайні" коли в тебе державна посада, постійна велика зарплата та державне житло!
а що робити тим, у кого вже немає роботи, немає зарплати, і житло розʼ#бали кацапи?
як же ви всі за#бали своїми історіями про "2-3 тижня"
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28.10.2022 23:43 Ответить
Команда Зеленского походу не собирается возвращать территории. То есть они готовы ждать годами пока россияне сами не перестанут воевать.
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29.10.2022 00:07 Ответить
Європка та сша вирішили варити парашкінську жабу довгий час, а те що українці гинуть то статистика для них, для них не має різниці що війна закінчиться хоч через рік, хоч через 5 їм бомби на голову не летять.
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29.10.2022 00:38 Ответить
встановлювати дедлайни - це шлях до поразки

О!
Знову мій любий піджін-юкрейн!
Тоді треба так:
інсталювати дедлайни - це вей до дефіту!
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29.10.2022 11:46 Ответить
 
 