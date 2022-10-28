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Новини Війна
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Кулеба Дмитро (3604)

Перемога вимагатиме часу, встановлювати дедлайни - це шлях до поразки, - Кулеба

кулеба

Війна України проти Російської Федерації триватиме стільки, скільки потрібно для перемоги. Встановлювати часові обмеження тут недоречно.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитра Кулеби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Українці мають бути готові до того, що перемога вимагатиме часу. Скільки це займе? Тижні, півроку чи рік - це вже інше питання, але перемога неодмінно буде. Якщо ми дозволимо собі якийсь інший підхід і встановлюватимемо дедлайни - ми до весни воюємо або до наступної зими воюємо, а потім не можемо - це шлях до поразки. Україна не може дозволити собі цього шляху", - наголосив Кулеба.

Міністр додав, що на початку вторгнення критично необхдно було протриматися тиждень. Причому не лише не зазнати поразки у війні, а продемонструвати здатність до спротиву.

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Кулеба також наголосив, що сподівався на те, коли кількість загиблих росіян перевищить 10 000, то це загальмує Росію.

"У другому критерії я помилився. Я не очікував, що (президент Росії, - ред.) настільки зневажає життя своїх співгромадян. Але в першому виявився правий, і саме за тиждень… почалися докорінні зміни щодо інших країн до нашого спротиву", - відзначив очільник МЗС.

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Что за упаднические настроения? Бодун?
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28.10.2022 23:01 Відповісти
Так він вімив в Україну. Так він знав вкраїнців. Так буває, коли нічого не знаєш про національно-визвольну боротьбу, зокрема ОУН-УПА. Латентний совок.
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28.10.2022 23:08 Відповісти
Один нахвалявся що зупинить війну запросто, тільки зазирне ***** вглаз, а у цього все навпаки. Зелень секта брехунів.
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28.10.2022 23:13 Відповісти
Что-то ты гнойноват. Не москаль часом?
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29.10.2022 02:04 Відповісти
Йди на буй,експерд!
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28.10.2022 23:32 Відповісти
легко трендіти про "не треба поспішати, треба час, треба перечекати, не треба встановлювати дедлайні" коли в тебе державна посада, постійна велика зарплата та державне житло!
а що робити тим, у кого вже немає роботи, немає зарплати, і житло розʼ#бали кацапи?
як же ви всі за#бали своїми історіями про "2-3 тижня"
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28.10.2022 23:43 Відповісти
Команда Зеленского походу не собирается возвращать территории. То есть они готовы ждать годами пока россияне сами не перестанут воевать.
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29.10.2022 00:07 Відповісти
Європка та сша вирішили варити парашкінську жабу довгий час, а те що українці гинуть то статистика для них, для них не має різниці що війна закінчиться хоч через рік, хоч через 5 їм бомби на голову не летять.
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29.10.2022 00:38 Відповісти
встановлювати дедлайни - це шлях до поразки

О!
Знову мій любий піджін-юкрейн!
Тоді треба так:
інсталювати дедлайни - це вей до дефіту!
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29.10.2022 11:46 Відповісти
 
 