Перемога вимагатиме часу, встановлювати дедлайни - це шлях до поразки, - Кулеба
Війна України проти Російської Федерації триватиме стільки, скільки потрібно для перемоги. Встановлювати часові обмеження тут недоречно.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитра Кулеби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Українці мають бути готові до того, що перемога вимагатиме часу. Скільки це займе? Тижні, півроку чи рік - це вже інше питання, але перемога неодмінно буде. Якщо ми дозволимо собі якийсь інший підхід і встановлюватимемо дедлайни - ми до весни воюємо або до наступної зими воюємо, а потім не можемо - це шлях до поразки. Україна не може дозволити собі цього шляху", - наголосив Кулеба.
Міністр додав, що на початку вторгнення критично необхдно було протриматися тиждень. Причому не лише не зазнати поразки у війні, а продемонструвати здатність до спротиву.
Кулеба також наголосив, що сподівався на те, коли кількість загиблих росіян перевищить 10 000, то це загальмує Росію.
"У другому критерії я помилився. Я не очікував, що (президент Росії, - ред.) настільки зневажає життя своїх співгромадян. Але в першому виявився правий, і саме за тиждень… почалися докорінні зміни щодо інших країн до нашого спротиву", - відзначив очільник МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
а що робити тим, у кого вже немає роботи, немає зарплати, і житло розʼ#бали кацапи?
як же ви всі за#бали своїми історіями про "2-3 тижня"
О!
Знову мій любий піджін-юкрейн!
Тоді треба так:
інсталювати дедлайни - це вей до дефіту!