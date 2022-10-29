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ранение (3358) смерть (9177) Донецкая область (8770) Кириленко Павел (636)

За сутки оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки оккупанты убили трех мирных жителей в Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 28 октября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Курдюмовке и 1 в Северном. Также за вчера стало известно о 8 раненых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

С начала полномасштабного вторжения убиты 1115 мирных жителей Донбасса, ранен еще 2491.

Читайте: На деоккупированных территориях Донетчины строят фортификационные сооружения, – Кириленко

За сутки оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области, - ОВА 01

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