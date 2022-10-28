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На деоккупированных территориях Донетчины строят фортификационные сооружения, – Кириленко

кириленко,павло

На деоккупированных территориях Донбасса принимаются дополнительные меры по строительству оборонительных фортификационных сооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире национального телемарафона сказал руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Риски все учтены… На деоккупированных территориях под четкой координацией военного командования нами принимаются дополнительные меры по строительству оборонительных фортификационных сооружений", – сказал глава области.

Он подчеркнул также, что на деоккупированных территориях Донетчины – в Лиманской и Святогорской громадах работа продолжается и ее очень много.

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"Впрочем, можно уже сказать с уверенностью, что жизнь туда возвращается. Там идет и консервация домов, подлежащих восстановлению, есть понимание, где, в каких локациях, городах люди будут проходить осенне-зимний период. Это те, кто не будут эвакуироваться с территории области", – добавил Кириленко.
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А я думал асфальтировать дороги начнут..
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28.10.2022 23:10 Ответить
Просіть у світі прицепні будинки на колесах хочаб так на скору руку дати людям дах над головою.При підключенні до мережі в них реально перезімувати якщо не буде сильних морозів до -5 нормально можна.
По Європі іх багато,скажу що старенькі по кілька сот фунтів просять за 1000 можна взяти непоганий на 2-4 людини.Всеж таки краще якщо немає даху над головою.І головне вони мобільні легко можна переїзжати.
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28.10.2022 23:18 Ответить
А на звільнених територіях будують фортифікаційні споруди?

У нас теж є мобіки яким якщо судити по відео приходиться тримати позиції в чистому полі що катастрофічно неправильно та несе нам втрати. Де наш стройбат? Чому він не виріс від мобілізації в розмірах?
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29.10.2022 04:35 Ответить
за 8 років вперше почув, що думають про оборону, а не про асфальт, мабуть у цирку з'явився адекват.
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29.10.2022 11:17 Ответить
 
 