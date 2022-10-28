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На деокупованих територіях Донеччини будують фортифікаційні споруди, - Кириленко

кириленко,павло

На деокупованих територіях Донеччини вживаються додаткові заходи з будівництва оборонних фортифікаційних споруд.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі національного телемарафону сказав керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Ризики всі враховані…На деокупованих територіях під чіткою координацією військового командування нами вживаються додаткові заходи з будівництва оборонних фортифікаційних споруд", - сказав очільник області.

Він зазначив також, що на деокупованих територіях Донеччини – в Лиманській та Святогірській громадах робота триває і її дуже багато.

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"Втім можна вже сказати з упевненістю, що життя там повертається. Там іде і консервація будинків, які підлягають відновленню, є розуміння, де, в яких локаціях, містах люди будуть проходити осінньо-зимовий період. Це ті, які не будуть евакуйовуватися з території області", - додав Кириленко.

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А я думал асфальтировать дороги начнут..
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28.10.2022 23:10 Відповісти
Просіть у світі прицепні будинки на колесах хочаб так на скору руку дати людям дах над головою.При підключенні до мережі в них реально перезімувати якщо не буде сильних морозів до -5 нормально можна.
По Європі іх багато,скажу що старенькі по кілька сот фунтів просять за 1000 можна взяти непоганий на 2-4 людини.Всеж таки краще якщо немає даху над головою.І головне вони мобільні легко можна переїзжати.
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28.10.2022 23:18 Відповісти
А на звільнених територіях будують фортифікаційні споруди?

У нас теж є мобіки яким якщо судити по відео приходиться тримати позиції в чистому полі що катастрофічно неправильно та несе нам втрати. Де наш стройбат? Чому він не виріс від мобілізації в розмірах?
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29.10.2022 04:35 Відповісти
за 8 років вперше почув, що думають про оборону, а не про асфальт, мабуть у цирку з'явився адекват.
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29.10.2022 11:17 Відповісти
 
 