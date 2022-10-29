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армия РФ (18042) обстрел (25772) Донецкая область (8770) Кириленко Павел (636)

Минувшей ночью Авдеевка подверглась многочисленным обстрелам, - Кириленко

донеччина

Наибольшую активность этой ночью россияне проявили на Донецком направлении.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Авдеевка подверглась многочисленным обстрелам по старой и центральной части города. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.

В Очеретинской громаде были обстрелы в районе Водяного, Невельского и Первомайского - в последнем повреждены по меньшей мере 2 дома. Также россияне стреляли по окрестностям Марьинской общины – без жертв.

На Лисичанском направлении – вновь массированные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде. Последствия обстрелов устанавливаем.

"Донецкая область – это одна сплошная горячая точка. Остаться здесь – опасно!", – обращается Кириленко к жителям Донбасса.

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